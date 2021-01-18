Церемонию прощания с адвокатом Сергеем Нижним посетили Зеленский, Ермак, Разумков, Баканов, Данилов и Венедиктова
Публичная церемония прощания с украинским адвокатом Сергеем Нижним, который был соуправляющим партнером юридической компании HillMont Partners и входил в ближайшее окружение президента Украины Владимира Зеленского, прошла 18 января в медицинском центре "Феофания".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "ГОРДОН".
Траурную церемонию посетили Зеленский, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак, помощник президента Сергей Шефир, представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, министр инфраструктуры Владислав Криклий, более 70 народных депутатов, адвокаты, юристы. Позднее на кладбище приехал министр агрополитики Роман Лещенко.
На церемонии присутствовали секретарь РНБО Алексей Данилов, глава СБУ Иван Баканов, главный прокурор Украины Ирина Венедиктова, замминистра внутренних дел Антон Геращенко.
На прощание с Нижним пришли известные журналисты - основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон, главный редактор "Зеркала недели" Юлия Мостовая.
Церемонию посетил также бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области, председатель Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили. Из Вашингтона прилетел экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Напомним, Сергей Нижний родился в 1980 году, он умер 14 января после тяжелой болезни. У Нижнего остались жена и трое детей. Адвокат входил в ближайшее окружение действующего президента Украины Владимира Зеленского. В частности, он консультировал студию "Квартал 95", худруком которой был Зеленский до избрания главой государства. Кроме того, он был одним из спонсоров президентской кампании Зеленского.
В 2007 году Нижний баллотировался в Верховную Раду по списку "Нашей Украины - Народной самообороны", но в парламент не прошел. Был помощником нардепа от НУНС Николая Катеринчука.
В 2009-м Нижний получил адвокатскую лицензию. В 2016-м стал одним из основателей юридической компании HillMont Partners. На сайте фирмы отмечается, что Нижний специализировался на сопровождении коммерческих, инвестиционных и трансграничных споров. Пресс-служба компании называет его "одним из самых сильных судебных юристов в Украине в наиболее сложных спорах между инвесторами и в конфликтах инвесторов с государством".
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https://glavcom.ua/news/pomer-blizkiy-soratnik-i-yurist-zelenskogo-730538.html
https://timeze2019.blogspot.com/2021/01/blog-post.html Зеленский, как центр государственной коррупции
Зеленский пришел во власть на волне борьбы с "коррупцией" власти предыдущей. "Барыги" "Все украли", "Свинарчуки", "весна придет - сажать будем" - все это мутным потоком текло изо всех коломойских "СМИ". Весна давно прошла, пришла зима и сотрясаемая коррупционными скандалами всех мастей и оттенков власть Зеленского уже отчаянно бореться не за то, чтобы "посадить барыг Порошенко", а за то чтобы не дать посадить своих барыг, торгующими должностями и законами как пирожками вразнос. Еще будучи только кандидатом в президенты Зеленский вовсю пользовался теневыми схемами и источниками финансирования своей избирательной кампании, щедро оплачивая из них услуги и мероприятия. Все об этом знает не только "вице-премьер" двух правительств Федоров которого в реале видят пару недель в год и нависающий над Зеленским всезнающий Аваков, который никуда исчезать не собирается. Данные вопросы уже давно есть предметом рассмотрения американской юстиции в лице министерства юстиции США, которое спокойно и кропотливо собирает материалы и отписки Зеленского по этим вопросам. (*1)В данный момент речь уже идет не о каких-то отдельных фактах, или коррупционных решениях Зеленского. Речь идет о создании глобальной, государственной системы коррупции, с привлечением и непосредственным участием не только самого Зеленского и его окружения, но и членов правительства и депутатов партии Зеленского. Речь идет уже о фактах с схемах имеющих в нашем законодательстве юридическое обозначение "организованная преступность". В США это называется "преступная ассоциация". Вовсе не зря Канцлерский Суд штата Делавэр при рассмотрении в общем то обычного спора двух хозяйственных субъектов обнаружил факты позволившие ему в декабре 2019 года на основании "...принимая во внимание существенную тяжесть и общественную значимость рассмотрения суд принял решение о дальнейшем рассмотрении дело исключительно по процедуре акта "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" Применения данного акта является признаком того, что суд усматривает в действиях отдельных лиц, организаций и в наличествующих доказательствах факт устойчиво существующей преступной структуры. За прошедший год можно констатировать только одно - именно Зеленский становится центром устойчиво существующей коррупционной структуры. ...
шедевр"Сваты" с украинофобом Добронравовым в эфир "Г+Г".
Грудень 2019 року.
"Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння почесного звання "Заслужений юрист України" адвокату Солодку Євгенію, що вів справу колишнього народного депутата Олександра Єфремова.
"Указ Президент України № 920/2019. Про присвоєння почесного звання "Заслужений юрист України" За значний особистий внесок у розбудову правової держави, забезпечення захисту конституційних прав і свобод громадян, високий професіоналізм постановляю: присвоїти почесне звання "Заслужений юрист України" Солодку Євгенію Вікторовичу, адвокатові, місто Київ", - йдеться в указі.
Нагадаємо, Євгеній Солодко був адвокатом у https://www.unn.com.ua/uk/news/1837224-luganskiy-sud-vkotre-vidklav-rozglyad-spravi-yefremova справах Олександра Єфремова , а також https://www.unn.com.ua/uk/news/1759912-sud-prodovzhit-slukhati-spravu-lavrinovicha-19-listopada Олександра Лавриновича та https://www.unn.com.ua/uk/news/1176003-apelyatsiyniy-sud-perenis-rozglyad-skargi-volgi-na-15-sichnya Василя Волги ."
Це всеодно, що Зеленського порівнювати з ****** чи Трампом або завод Маяк з Бостон Динамікс.
Яка країна, такі й кооперативи.
Кто знает, что это чудо делало в Вашингтоне? И как оно туда попало?