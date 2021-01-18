Государство может потерять 12 млрд грн от приватизации из-за сопротивления силовиков и олигархов, - Фонд госимущества

Фонд государственного имущества озабочен действиями правоохранителей, направленными на дестабилизацию работы государственных предприятий, в частности, ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК).

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФГИ, информирует Цензор.НЕТ.

В сообщении отмечается, что Фонд сможет обеспечить данные поступления уже в первом полугодии-2021 - в случае остановки скоординированного противодействия силовых органов и олигархических групп.

"ФГИ решительно осуждает любые попытки остановить и откатить назад приватизацию госимущества со стороны правоохранительных органов, бывших теневых владельцев и олигархических групп. Любая попытка неправового давления на предприятия ставит под угрозу процесс построения рыночной и инвестиционной привлекательной экономики в Украине. Разгосударствление экономики - приоритет президента и правительства Украины, а также часть международных обязательств Украины", - заявил Сенниченко.

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При этом напоминается, что на прошлой неделе правоохранители, скоординированные олигархическими группами, совершили попытку незаконного давления на ОГХК. Указано также, что представители правоохранительных органов в ходе проведения следственных действий провели ряд беспрецедентных процессуальных нарушений. Следственные действия происходят в рамках уголовного производства, зарегистрированного в августе прошлого года, еще до совершения якобы противоправных действий.

По мнению ФГИ, данный эпизод является частью большой кампании по давлению на ОГХК и дискредитации предприятия. В течение нескольких месяцев менеджмент ОГХК обвиняют в якобы поставках продукции на оккупированные территории, а весной 2020 года руководство испытывало запугивания: злоумышленники прибегли к поджогу автомобиля одного из руководителей предприятия, а также похитили рабочую документацию и технику.

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Вместе с тем подчеркивается, что ОГХК продемонстрировала рекордные показатели чистой прибыли в 2020 году - 600 млн грн, что в шесть раз больше, чем показатели 2018 и 2019 годов. Процесс выставления компании на прозрачный аукцион находится на финальном этапе. Он ожидается в первом квартале 2021 и обещает стать самой большой приватизацией в Украине со времен продажи "Криворожстали". Приватизация этого актива также предусмотрена в Меморандуме Украины с МВФ. В частности, предварительную заинтересованность в приватизационном аукционе выразили 16 ведущих иностранных компаний. Ожидается, что стартовая цена составит несколько миллиардов гривен.