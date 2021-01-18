РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10975 посетителей онлайн
Новости
2 690 10

Государство может потерять 12 млрд грн от приватизации из-за сопротивления силовиков и олигархов, - Фонд госимущества

Государство может потерять 12 млрд грн от приватизации из-за сопротивления силовиков и олигархов, - Фонд госимущества

Фонд государственного имущества озабочен действиями правоохранителей, направленными на дестабилизацию работы государственных предприятий, в частности, ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК).

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФГИ, информирует Цензор.НЕТ.

В сообщении отмечается, что Фонд сможет обеспечить данные поступления уже в первом полугодии-2021 - в случае остановки скоординированного противодействия силовых органов и олигархических групп.

"ФГИ решительно осуждает любые попытки остановить и откатить назад приватизацию госимущества со стороны правоохранительных органов, бывших теневых владельцев и олигархических групп. Любая попытка неправового давления на предприятия ставит под угрозу процесс построения рыночной и инвестиционной привлекательной экономики в Украине. Разгосударствление экономики - приоритет президента и правительства Украины, а также часть международных обязательств Украины", - заявил Сенниченко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Рада должна разблокировать большую приватизацию, что позволит получить в бюджет-2021 12 млрд грн, - глава ФГИ Сенниченко

При этом напоминается, что на прошлой неделе правоохранители, скоординированные олигархическими группами, совершили попытку незаконного давления на ОГХК. Указано также, что представители правоохранительных органов в ходе проведения следственных действий провели ряд беспрецедентных процессуальных нарушений. Следственные действия происходят в рамках уголовного производства, зарегистрированного в августе прошлого года, еще до совершения якобы противоправных действий.

По мнению ФГИ, данный эпизод является частью большой кампании по давлению на ОГХК и дискредитации предприятия. В течение нескольких месяцев менеджмент ОГХК обвиняют в якобы поставках продукции на оккупированные территории, а весной 2020 года руководство испытывало запугивания: злоумышленники прибегли к поджогу автомобиля одного из руководителей предприятия, а также похитили рабочую документацию и технику.

Также на Цензор.НЕТ: СБУ расследует поставки продукции ОГХК в оккупированный Крым

Вместе с тем подчеркивается, что ОГХК продемонстрировала рекордные показатели чистой прибыли в 2020 году - 600 млн грн, что в шесть раз больше, чем показатели 2018 и 2019 годов. Процесс выставления компании на прозрачный аукцион находится на финальном этапе. Он ожидается в первом квартале 2021 и обещает стать самой большой приватизацией в Украине со времен продажи "Криворожстали". Приватизация этого актива также предусмотрена в Меморандуме Украины с МВФ. В частности, предварительную заинтересованность в приватизационном аукционе выразили 16 ведущих иностранных компаний. Ожидается, что стартовая цена составит несколько миллиардов гривен.

Автор: 

приватизация (1042) ОГХК (50) ФГИУ (664) Сенниченко Дмитрий (64)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+3
ну а кто ей зарплату платит, тех она и защищает!
показать весь комментарий
18.01.2021 17:33
+3
Де знайти непродажніх мєнтів та прокурворів? - В Україні неможливо.
показать весь комментарий
18.01.2021 17:59
+2
Полиция - с олигархами!
показать весь комментарий
18.01.2021 17:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Полиция - с олигархами!
показать весь комментарий
18.01.2021 17:28 Ответить
ну а кто ей зарплату платит, тех она и защищает!
показать весь комментарий
18.01.2021 17:33 Ответить
Де знайти непродажніх мєнтів та прокурворів? - В Україні неможливо.
показать весь комментарий
18.01.2021 17:59 Ответить
Распродаете государственное имущество? Уже все своровали, осталось государственное продать, а деньги опять своровать? Уже даже тюрьмы продаете. До чего дошли! И когда! В карантин! Когда весь бизнес раззорен, а богаты только государственные воры, которые даже ковидный фонд разворовали! Мародеры!
показать весь комментарий
18.01.2021 17:50 Ответить
После таких заявлений он или министр мвд должны подать в отставку!
показать весь комментарий
18.01.2021 18:34 Ответить
он сам то хоть понял что Рзданул??? менты что то делят с ворюгами-алигархами. с какой стороны не смотри, везде статья светит. уже завтра должно быть открыто уг. дело и кто то должен сесть. он за неклет, менты за договорняки, или олигархи за подрыв экономики, а это не мненьше как ЗРАДА.
показать весь комментарий
18.01.2021 19:43 Ответить
Мошеннически пытаются дурить людей на ровном месте. Ну кто поверит, что олигархи против приватизации и мешают. Обман несут с расчетом, что лохи подумают, что поскольку олигархи против приватизации, то приватизировать надо. Зеленых мошеннических мразей необходимо незамедлительно в отставку и новые выборы.
показать весь комментарий
18.01.2021 23:43 Ответить
Правильно.Сейчас миллионы схем по воровству с гос предприятий.Все гос предприиятия искуственно банкротят,что разорить,ослабить, уничтожить Украину экономически.По этому нужно продать убыточные предприятия.
показать весь комментарий
19.01.2021 00:47 Ответить
ПРИВАТИЗАЦИЯ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ ЭТО МАРАДЕРСТВО !!! НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ РЕШИТ ПРОБЛЕМУ !!!
показать весь комментарий
19.01.2021 08:09 Ответить
 
 