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Столичный полицейский задержан при получении $10 тыс. взятки за закрытие уголовного производства, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины задержала в Киеве полицейского, который требовал 10 000 долларов США за закрытие уголовного производства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, оперативники спецслужбы установили, что старший оперуполномоченный одного из подразделений Нацполиции требовал неправомерную выгоду от гражданина, который обвиняется в умышленном нанесении телесного повреждения средней тяжести. За 10 тыс. американских долларов полицейский гарантировал человеку, что ему не сообщат о подозрении, а уголовное производство закроют. Он также обещал вернуть автомобиль, на который якобы наложен арест.

Правоохранители задержали фигуранта в столице возле собственного авто во время получения всей суммы взятки.

По данному факту продолжается досудебное следствие, начатое по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении. 

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Столичный полицейский задержан при получении $10 тыс. взятки за закрытие уголовного производства, - СБУ 01
Столичный полицейский задержан при получении $10 тыс. взятки за закрытие уголовного производства, - СБУ 02
Столичный полицейский задержан при получении $10 тыс. взятки за закрытие уголовного производства, - СБУ 03

Автор: 

взятка (6146) Нацполиция (16415) СБУ (19840)


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Вроде как им повышали зарплату чтобы они не воровали. Отпустите его и верните на службу ато он уйдьот в боевики
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18.01.2021 17:30 Ответить
А чому прізвище хєроя не показуємо? Закрити по повній з конфіскацією та вовчим квитком!
Тільки так, бо жодне підвищення з/п таким "копам" не допоможе, доказано "відреформованими" суддями.
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18.01.2021 17:40 Ответить
А чому прізвище хєроя не показуємо? Потому что судья возьмет $20тысяч, и постановит извиниться перед невинным человеком со всеми компенсациями.
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18.01.2021 18:32 Ответить
То есть потерпевшему надо заплатить 12тис у.е.чтоби ета полицейская мерзота открила угол.дело
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18.01.2021 17:55 Ответить
Да нехрена ему не будет, не он первый - не он последний, отделается лёгким испугом, это как пить дать.
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18.01.2021 18:31 Ответить
Это тот мусор из-за которого " альфа " Киево -Святошинский райотдел взяла в осаду.
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18.01.2021 18:44 Ответить
 
 