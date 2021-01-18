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Снижение НДС для агропродукции на 14% поддержит отрасль, не навредив наполнению бюджета, - эксперты

Снижение НДС для агропродукции на 14% поддержит отрасль, не навредив наполнению бюджета, - эксперты

По мнению экспертов, снижение ставки НДС для агропродукции с 20% до 14% позволит поддержать агропроизводителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Бухгалтер-эксперт, кандидат экономических наук Виктор Онищенко назвал закон №3656, которым вводится пониженная ставка НДС, попыткой смягчить систему налогообложения для агробизнеса. Например, в соседней Польше для сельскохозяйственной продукции действует ставка 5%.

"Меньшая ставка НДС будет изымать из обращения меньше денег, чем существующая сейчас 20%. Увеличение количества денег, которые остаются в обращении сельхозпредприятий", - считает эксперт.

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По мнению управляющего партнера юридической компании "Dictum" Светланы Мороз, уменьшение налоговой нагрузки должно удержать цены на реализуемую продукцию в условиях растущего валютного курса. Кроме того, среди важнейших ожидаемых результатов снижения НДС эксперт назвала отказ сельхозпроизводителей от использования так называемых "скруток".

"Чем выше ставка НДС, тем выгоднее нечестным предпринимателям формировать нереальные хозяйственные операции, ведь услуги на "рынке" конвертации будут дешевле ставки НДС, и формировать спрос на них", - говорится в колонке Мороз для AgroPortal.

В то же время Мороз указывает: потери госбюджета в результате снижения ставки НДС для агросырья будут компенсированы объемами реализации производных товаров, для которых ставка остается на уровне 20%.

"При импорте в Украину агропродукции, например, семян подсолнечника на рассаду госбюджет недополучит эту разницу в 6%, но только в части импортируемых семян подсолнечника для посева. В дальнейшем аграрий вырастит имеющийся посевной материал и преимущественно переделает его в масло и шрот. Эти производные подпадают под категорию очень актуальных товаров и в дальнейшем будут реализованы по ставке 20% НДС", - отметила Мороз.

Также читайте: Зеленский подписал закон о создании Государственного аграрного реестра, упрощающего предоставление господдержки для сельхозпроизводителей

Со своей стороны экс-министр финансов Игорь Уманский объяснил, что фактически госбюджет будет получать всю сумму НДС, как и раньше, но с отсрочкой - до момента реализации продукции конечного потребления. По его мнению, за этот промежуток времени бизнес получит дополнительную ликвидность и "большую ценовую гибкость". Кроме того, чем меньше ставка НДС при экспорте, тем меньше сумма возмещения из бюджета.

"На общее сальдо по НДС, если учитывать не только внутренний рынок, но и экспорт вышеупомянутой "льготной" аграрной продукции, уменьшение ставки повлияет положительно. При экспорте этой продукции возмещение НДС (выплаты из бюджета) будет меньше - не с 20%, а с 14%", - отметил Уманский.

Экс-министр также добавил, что ставка НДС на уровне 14% значительно уменьшает экономическую выгоду налоговых "скруток", что должно стать стимулом для сокращения объемов "черного и серого" аграрных рынков.

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Автор: 

аграрии (270) НДС (419) Уманский (139)


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Топ комментарии
+3
Поддержим украинских латифундистов! Пусть весь урожай продадут ЕС нахер.
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18.01.2021 17:38
+3
Конечно - может, Косюку на новую яхту не хватает...)
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18.01.2021 17:39
+1
Самый коррумпированный налог и сократить? Пчёлы против мёда?
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18.01.2021 17:46
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Поддержим украинских латифундистов! Пусть весь урожай продадут ЕС нахер.
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18.01.2021 17:38 Ответить
Хватит тут разгонять коммунистический бред...
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18.01.2021 17:56 Ответить
Можете,организовать сельхоз бизнес и бесплатно раздать весь урожай нуждающимся
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18.01.2021 17:57 Ответить
Одни армяне в Карабахе раздавали. И где они?
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18.01.2021 18:44 Ответить
Латифундисты НДС не платят. Им его полностью возвращают при экспорте.
Экспорт можно через свой офшор, тогда и налога на прибыль можно избежать. Вся останется в офшоре. Причём весь наш экспорт работает по этой схеме уже 30 лет и в бюджет по-сути не платит.
Снижение НДС касается только внутреннего рынка. Который небольшой относительно экспорта.

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18.01.2021 18:07 Ответить
То-то один латифундист, нахватавший мллиарды милостью депутатов ВР, безвылазно за бугром сидит и возвращаться в Украину боится.
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18.01.2021 18:38 Ответить
Конечно - может, Косюку на новую яхту не хватает...)
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18.01.2021 17:39 Ответить
Самый коррумпированный налог и сократить? Пчёлы против мёда?
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18.01.2021 17:46 Ответить
В США НДС на продукты всего 6%. А в некоторых штатах продукты произведенные на территории штата вообще не облагаются налогами. Вот ето я понимаю поддержка отрасли и развитие. А не те кости которые нам бросают чтобы потом в другом месте содрать три шкуры.
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18.01.2021 17:54 Ответить
6% - это федеральный. А сколько местный? И можно ли фермеру поехать на базар и спокойно продать свою продукцию?
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18.01.2021 18:42 Ответить
А почему нельзя? Есть куча видео где можно в интернете как американские фермеры продают свою продукцию и даже на дороге возле своего дома
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18.01.2021 19:07 Ответить
А ты поживи в Штатах и всё поймёшь.
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18.01.2021 19:23 Ответить
В США нет НДС
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19.01.2021 11:08 Ответить
в соседней Польше для сельскохозяйственной продукции действует ставка 5%.
Так почему же у нас не 5% как в Польше? Почему тарифами и ценами вы ровняетесь на Польшу а налогами и зарплатами нет?
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18.01.2021 17:56 Ответить
Зниження ПДВ для агропродукції на 14% підтримає галузь, не зашкодивши наповненню бюджету, - експерти - Цензор.НЕТ 7409
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18.01.2021 18:14 Ответить
Ага. Он Омелян зробив теж саме з якимось портом, тепер справу шиють...
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18.01.2021 18:05 Ответить
а чому 14% та тільки для агропродукції? Давайте, кожній галузі окремі ставки та побільше різних ОП (офісів п-асів) для врегулювання... А в ПДР, пропишемо першочергове право руху, автомобілю, що дорожчий по вартості, а чому кормильців принижувати?


Даєш обговорення оподаткування 5.10
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18.01.2021 18:47 Ответить
БЕДНЫЕ БЕДНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ТЫСЯЧ ГЕКТАРОВ ЗЕМЛИ !) НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ СПАСЕТ ВСЕХ !!!
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19.01.2021 07:48 Ответить
 
 