Снижение НДС для агропродукции на 14% поддержит отрасль, не навредив наполнению бюджета, - эксперты

По мнению экспертов, снижение ставки НДС для агропродукции с 20% до 14% позволит поддержать агропроизводителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Бухгалтер-эксперт, кандидат экономических наук Виктор Онищенко назвал закон №3656, которым вводится пониженная ставка НДС, попыткой смягчить систему налогообложения для агробизнеса. Например, в соседней Польше для сельскохозяйственной продукции действует ставка 5%.

"Меньшая ставка НДС будет изымать из обращения меньше денег, чем существующая сейчас 20%. Увеличение количества денег, которые остаются в обращении сельхозпредприятий", - считает эксперт.

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По мнению управляющего партнера юридической компании "Dictum" Светланы Мороз, уменьшение налоговой нагрузки должно удержать цены на реализуемую продукцию в условиях растущего валютного курса. Кроме того, среди важнейших ожидаемых результатов снижения НДС эксперт назвала отказ сельхозпроизводителей от использования так называемых "скруток".

"Чем выше ставка НДС, тем выгоднее нечестным предпринимателям формировать нереальные хозяйственные операции, ведь услуги на "рынке" конвертации будут дешевле ставки НДС, и формировать спрос на них", - говорится в колонке Мороз для AgroPortal.

В то же время Мороз указывает: потери госбюджета в результате снижения ставки НДС для агросырья будут компенсированы объемами реализации производных товаров, для которых ставка остается на уровне 20%.

"При импорте в Украину агропродукции, например, семян подсолнечника на рассаду госбюджет недополучит эту разницу в 6%, но только в части импортируемых семян подсолнечника для посева. В дальнейшем аграрий вырастит имеющийся посевной материал и преимущественно переделает его в масло и шрот. Эти производные подпадают под категорию очень актуальных товаров и в дальнейшем будут реализованы по ставке 20% НДС", - отметила Мороз.

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Со своей стороны экс-министр финансов Игорь Уманский объяснил, что фактически госбюджет будет получать всю сумму НДС, как и раньше, но с отсрочкой - до момента реализации продукции конечного потребления. По его мнению, за этот промежуток времени бизнес получит дополнительную ликвидность и "большую ценовую гибкость". Кроме того, чем меньше ставка НДС при экспорте, тем меньше сумма возмещения из бюджета.

"На общее сальдо по НДС, если учитывать не только внутренний рынок, но и экспорт вышеупомянутой "льготной" аграрной продукции, уменьшение ставки повлияет положительно. При экспорте этой продукции возмещение НДС (выплаты из бюджета) будет меньше - не с 20%, а с 14%", - отметил Уманский.

Экс-министр также добавил, что ставка НДС на уровне 14% значительно уменьшает экономическую выгоду налоговых "скруток", что должно стать стимулом для сокращения объемов "черного и серого" аграрных рынков.

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