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Новости Агрессия России против Украины
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В США украинскому военному моряку была оказана неотложная медпомощь, - ВМС Украины

В США украинскому военному моряку была оказана неотложная медпомощь, - ВМС Украины

В США был прооперирован украинский военный моряк, который прибыл для прохождения курса подготовки экипажей патрульных катеров типа "Айленд".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.

"В городе Балтимор штата Мэриленд, США у военнослужащего Военно-Морских Сил ВС Украины, который проходит курс подготовки экипажей патрульных катеров типа "Айленд", резко ухудшилось состояние здоровья. Благодаря профессиональным действиям медиков военного госпиталя "Walter Reed" больному был оперативно поставлен диагноз "острый аппендицит" и оказана неотложная медицинская помощь. Хирургическую операцию было проведено на современном медицинском оборудовании", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские моряки начали тренироваться на катерах "Айленд" (обновлено). ФОТОрепортаж

После выздоровления военный моряк был выписан из медицинского учреждения и продолжает обучение.

Автор: 

ВМС (1458) моряки (1079) оборона (5194) США (26313)


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Топ комментарии
+19
Выздоравливай давай, козаче.
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18.01.2021 18:31
+6
7 дней и сможет бегать ,по себе знаю
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18.01.2021 18:40
+1
теперь в одесе в знак благодарности надо установить памятник врачу, лечившего матроса
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18.01.2021 19:18
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Выздоравливай давай, козаче.
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18.01.2021 18:31 Ответить
7 дней и сможет бегать ,по себе знаю
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18.01.2021 18:40 Ответить
Хирургическую операцию было проведено на современном медицинском оборудовании"..Улыбнуло..
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18.01.2021 22:20 Ответить
Мене тоже вырезали Апендикс ,без наркоза
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18.01.2021 18:39 Ответить
американцы или кацапы?
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18.01.2021 20:26 Ответить
Совки))) У меня 3 скорые приезжало и определяли "почки", на третьй определили аппедецит, кстати молодой врач...но он уже успел лопнуть...мыли и откачивали в учебной клинике одесского медина...разогнуться не мог две недели...шрам огромный
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18.01.2021 20:42 Ответить
Шоу ешо шоучиш )))апендиситаитне улашила ))ждеш пока она в тебя зарветса⁶
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18.01.2021 18:52 Ответить
теперь в одесе в знак благодарности надо установить памятник врачу, лечившего матроса
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18.01.2021 19:18 Ответить
отличная идея
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18.01.2021 20:08 Ответить
дякуем нашим Американским друзьям и союзникам!
God bless USA !
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18.01.2021 20:08 Ответить
"Хирургическую операцию было проведено на современном медицинском оборудовании". Для апендикса нужно современное оборудование?
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18.01.2021 22:08 Ответить
а что ржавый нож и условия как укацапов ?
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18.01.2021 22:19 Ответить
Госпиталь "Walter Reed" мощнейший медицинский центр ВМС США. Его и президенты не гнушаются посетить для обследования или операции.
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19.01.2021 04:44 Ответить
Молодцы коллеги из США. Главное- без бумажной волокиты
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19.01.2021 04:57 Ответить
 
 