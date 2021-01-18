В США украинскому военному моряку была оказана неотложная медпомощь, - ВМС Украины

В США был прооперирован украинский военный моряк, который прибыл для прохождения курса подготовки экипажей патрульных катеров типа "Айленд".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.

"В городе Балтимор штата Мэриленд, США у военнослужащего Военно-Морских Сил ВС Украины, который проходит курс подготовки экипажей патрульных катеров типа "Айленд", резко ухудшилось состояние здоровья. Благодаря профессиональным действиям медиков военного госпиталя "Walter Reed" больному был оперативно поставлен диагноз "острый аппендицит" и оказана неотложная медицинская помощь. Хирургическую операцию было проведено на современном медицинском оборудовании", - говорится в сообщении.

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После выздоровления военный моряк был выписан из медицинского учреждения и продолжает обучение.