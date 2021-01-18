На заседании подгруппы ТКГ договорились о возобновлении газоснабжения Марьинки - ремонт там не могут начать с 2014 года
На заседании Трехсторонней контактной группы удалось договориться о возобновлении поставок газа в Марьинку.
Об этом сообщила украинская делегация ТКГ в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Положительным результатом видеоконференции стало достижение принципиальной договоренности по возобновлению газоснабжения в н.п. Марьинка, которое было достигнуто благодаря активному содействию председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, модератора рабочей группы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы посла Яшара Халита Чевика", - говорится в сообщении.
Уточняется, что 18 января прошло заседание Подгруппы по вопросам безопасности.
"Основные усилия украинской делегации направлены на сохранение устойчивого режима прекращения огня и создание условий для дальнейшего перехода к следующим мероприятиям, оговоренным в ходе Парижского саммита: разведение сил и средств, разминирование участков местности и т.п. Российская сторона настаивает на "...совершенствовании координационного механизма предупреждения нарушений режима прекращения огня", - отмечается в сообщении.
Украинская делегация предложила начать совершенствование со следующих актуальных вопросов: недопущение нарушения режима прекращения огня, которые приводят к гибели и ранению украинских военнослужащих, в частности, 11 января; содействие проведению инфраструктурных и ремонтных работ на линии разграничения.
В делегации добавляют, что указанные вопросы будут конкретизированы во время общего заседания ТКГ 21 января.
Напомним, еще в июле 2014 года газораспределительная станция в Марьинке вместе с газопроводом была выведена из строя. В сентябре 2020 года пресс-центр Объединенных сил сообщал, что ремонтно-восстановительные работы блокируются. Украинская сторона Специального центра координации и контроля не могла получить гарантии безопасности.
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