Обострения на границе нет, разведпункты РФ могут находиться вглубь территории Беларуси, - Госпогранслужба

Государственная пограничная служба изучает обнародованную СМИ информацию о создании российских разведывательных пунктов на границе Беларуси и Украины.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Белорусы предложили ФСБ РФ создать разведывательные пункты на границе с Украиной, сообщают некоторые СМИ. Информация достаточно интересная, и она нами учтена в оперативной деятельности. Мы ее обязательно подробнее изучим. Если говорить о линии государственной границы, то в настоящее время мы не фиксируем никакого обострения. Такие разведпункты могут находиться дальше вглубь территории Беларуси", - сказал Демченко.

"В дополнение к учету этой информации в настоящее время контроль над границей с Беларусью усилен. Это продолжается уже долго, учитывая политическую ситуацию в этой стране, и на фоне тех заявлений, которыми Беларусь пытается обвинить Украину в контрабанде оружия, что не подтверждается, а также с учетом сотрудничества Беларуси с РФ", - отметил Демченко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Белорусы приглашают российских пограничников для создания "совместных разведывательных пунктов" на границе с Украиной, - СМИ

Ранее СМИ сообщили, что власти Беларуси обратилась к России с предложением создать совместные разведывательные пункты на границе с Украиной. На них будет размещаться российская разведывательная техника и военнослужащие РФ.