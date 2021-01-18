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Новости
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Обострения на границе нет, разведпункты РФ могут находиться вглубь территории Беларуси, - Госпогранслужба

Обострения на границе нет, разведпункты РФ могут находиться вглубь территории Беларуси, - Госпогранслужба

Государственная пограничная служба изучает обнародованную СМИ информацию о создании российских разведывательных пунктов на границе Беларуси и Украины.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Белорусы предложили ФСБ РФ создать разведывательные пункты на границе с Украиной, сообщают некоторые СМИ. Информация достаточно интересная, и она нами учтена в оперативной деятельности. Мы ее обязательно подробнее изучим. Если говорить о линии государственной границы, то в настоящее время мы не фиксируем никакого обострения. Такие разведпункты могут находиться дальше вглубь территории Беларуси", - сказал Демченко.

"В дополнение к учету этой информации в настоящее время контроль над границей с Беларусью усилен. Это продолжается уже долго, учитывая политическую ситуацию в этой стране, и на фоне тех заявлений, которыми Беларусь пытается обвинить Украину в контрабанде оружия, что не подтверждается, а также с учетом сотрудничества Беларуси с РФ", - отметил Демченко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Белорусы приглашают российских пограничников для создания "совместных разведывательных пунктов" на границе с Украиной, - СМИ

Ранее СМИ сообщили, что власти Беларуси обратилась к России с предложением создать совместные разведывательные пункты на границе с Украиной. На них будет размещаться российская разведывательная техника и военнослужащие РФ.

Автор: 

Беларусь (7886) Госпогранслужба (6364) разведка (4168) россия (95308)


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Топ комментарии
+5
Для того и запрещает ведь: работает на врага и само - враг!
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18.01.2021 19:26
+4
инфа точно из проверенных кругов и ей стоит доверять, от касабов и беларусов всего ожидать можно, особенно вторжения
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18.01.2021 19:10
+4
А какого обострения надо? Стрельбы по нарядам, митинги, массового прохода с оружием и т.д.? Этого не будет. Будет работа с агентурой и подготовка катастрофических диверсий. Ищите резидента.
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18.01.2021 19:46
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инфа точно из проверенных кругов и ей стоит доверять, от касабов и беларусов всего ожидать можно, особенно вторжения
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18.01.2021 19:10 Ответить
_Ясно. Путлеровцы и их союзники - лукашисты готовятся атаковать с севера. Возможно с черниговского направления с Киевом в качестве цели.
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18.01.2021 19:13 Ответить
И синхронно ударом с луганды..
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18.01.2021 20:13 Ответить
Оккупанту край нужен оксид водорода...
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18.01.2021 20:19 Ответить
Пока нет ? А , что дальше ? Думать надо … иуда зелеподмойная
запрещает аэроразведку
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18.01.2021 19:20 Ответить
Для того и запрещает ведь: работает на врага и само - враг!
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18.01.2021 19:26 Ответить
погранцы, да вы то откуда знаете? разместят и еще так что вы визуально хрен обнаружите..... кому доверяете бацькиным служкам? они вам наговорят (по дружбе)!
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18.01.2021 19:28 Ответить
Странно, на наших сайтах этот документ опубликовали, а на вашем нет.
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18.01.2021 19:38 Ответить
А какого обострения надо? Стрельбы по нарядам, митинги, массового прохода с оружием и т.д.? Этого не будет. Будет работа с агентурой и подготовка катастрофических диверсий. Ищите резидента.
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18.01.2021 19:46 Ответить
лУКАШЕСКУ вцепился во власть, как вошь в кожух. Вот и придумал для своей поддержки из-за поребрика подмогу. Может, и погранцы, но все равно фсб-шные. А они по одному не ходят... Вот и придется догадываться, сколько и чем оснащенных свуноруSSов ждут сигнала к атаке на украино-белорусской границе. Наказал же нас Господь соседями-ублюдками!
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18.01.2021 19:58 Ответить
 
 