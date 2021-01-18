Наемники РФ обстреляли из 82-мм миномета позиции ВСУ возле Богдановки, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, 18 января, в зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Богдановка, российско-оккупационные войска открыли огонь в сторону наших позиций из миномета 82-го калибра", - говорится в сообщении.

О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.

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Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.