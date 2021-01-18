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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ обстреляли из 82-мм миномета позиции ВСУ возле Богдановки, - пресс-центр ОС

Наемники РФ обстреляли из 82-мм миномета позиции ВСУ возле Богдановки, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, 18 января, в зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Богдановка, российско-оккупационные войска открыли огонь в сторону наших позиций из миномета 82-го калибра", - говорится в сообщении.

О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ходе боевых действий в зоне ООС в 2020 году погибли 50 военнослужащих ВСУ, 339 были ранены, - Минобороны

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Автор: 

обстрел (26835) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Так звучить "тиша".
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18.01.2021 19:11 Ответить
А как же перемирие Зеленского, ведь благодаря ему 100500 дней без выстрелов? Умирали только от счастья!
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18.01.2021 19:18 Ответить
пора разводить и быстренько в буковель
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18.01.2021 19:12 Ответить
теперь главное впэрэд, а куда - не важно
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18.01.2021 19:14 Ответить
а касапам сдохнуть всё никак неймётся..
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18.01.2021 19:15 Ответить
 
 