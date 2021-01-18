Число умерших в ноябре 2020 года на 35% больше, чем в ноябре 2019 года, - Госстат
Государственная служба статистики опубликовала данные о демографической ситуации в Украине в 2020 году по сравнению с 2019 годом.
Данные опубликованы на сайте Госстата, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в ноябре прошлого года зафиксирован значительный рост числа умерших по сравнению с ноябрем позапрошлого года – на 35%, до 63,44 тыс. человек.
Октябрь стал пятым месяцем в 2020 году, когда число умерших превысило аналогичные данные 2019 года: первым был июнь с 8,4%, вторым - август с 3,9%, третьим – сентябрь с 15,4%, четвертым октябрь с 17,5%.
В то же время июньский показатель мог быть связан с необычно резким снижением смертности в мае-2020 – на 16,9% к маю-2019, и объясняться сильными колебаниями в статистике за май-июнь позапрошлого года.
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В результате по итогам ноября число умерших в 2020 году впервые превысило число умерших в 2019 на ту же дату.
Согласно данным Госстата, в целом население Украины на 1 декабря 2020 года оценивалось в 41 млн 629,93 тыс. человек, что на 292,74 тыс., или на 0,7% меньше, чем годом ранее.
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Так, в октябре 2020 года, по данным Госстата, умерло на 9 тысяч больше людей, чем в этот месяц в 2015-2019 годах. При этом в октябре COVID-19 унес жизни более трех тысяч человек.
Кроме коронавируса в октябре в Украине почти в два с половиной раза выросло количество смертей из-за болезней органов дыхания, а смертей от пневмонии стало больше в четыре раза.
кто эту пневмонию будет считать, а корону каждый день проверяют.
родичі небіжчика ?
нє нєсітє чушь !!!!
в них горе та інші турботи.......
придурок !
написали тобі, в жовтні 2020 померло на 9 тис. більше, ніж в жовтні 2019, ото й кумекай тупою башкою !
Вимагаю на біс, повтору художньо-розважального фільму:"Презервативи в Нових Саджарах."
ото і є приблизні дані по жертвах корони
Спаси і Сохрани !
Ещё один депутат Госдумы сдох от коронавируса. Не понял, а как же российская чудо-вакцина?
Статистика по общей смертоости в Швеции здесь.
https://www.statista.com/statistics/525353/sweden-number-of-deaths/
Такой высокой общей смертности, как в 2020, в Швеции не было ни в одном году за предыдущие 150 лет.
https://www.statista.com/statistics/525353/sweden-number-of-deaths/ ?
берет самое слабое и глушит человека.
хто не помре - доб'ють комуналками.І вільна територія( найкраща в світі земля для проживання) вільних каменярів, тих що араби їх не *******.
2019 год последний месяц 41940-41922=18 тысяч
2020 год сентябрь 41724-41703=21 тысяча
2020 год октябрь 27 тысяч
2020 год ноябрь 41670-41629=41 тысяча
Излишняя смертность 23 тысячи, за ноябрь, это не в процентах меряется, в декабре примерно также. И так по всем странам. Вот вам и реальные цифры, сколько в день умирает "лишних" около 700 человек. По всем странам Европы примерно такая же картина и в Россиии 200 тысяч лишних
судить о смертности по уменьшению количества населения, на мой взгляд,- нелепо, часть банально выехала на ПМЖ в другие страны и это нормально глядя на скотские условия проживания в этой Богом забытой стране..
можете ознакомиться сами:http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/ds/kpops/kpops_u/arh_kpops2020_u.html госстат
Это от малоподвижного образа жизни в 2020 г. Умирают от сердечных болезней причем и сравнительно молодые. От этих локдаунов в несколько раз больше вреда и смертей, чем от COVID-19