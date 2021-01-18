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Новости Тарифы ЖКХ
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Ситуация грозит прекращением услуг по теплоснабжению населения и объектов соцсферы, - Кличко обратился к Зеленскому

Ситуация грозит прекращением услуг по теплоснабжению населения и объектов соцсферы, - Кличко обратился к Зеленскому

Председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко требует от Президента не допустить прекращения теплоснабжения населению и объектам соцсферы из-за роста цены газа.

Об этом сообщает официальный сайт АГУ, информирует Цензор.НЕТ.

В сообщении отмечается, что Кличко призвал Президента Украины вмешаться в ситуацию со стоимостью газа для ТКЭ, чтобы не допустить кризиса в системе теплообеспечения населения и социальных объектов.

"Увеличение стоимости природного газа для предприятий теплоснабжения ухудшит их способность его оплачивать. А недостижение предприятиями ТКЭ уровня расчетов в 90 процентов приведет к прекращению газоснабжения со стороны НАК "Нафтогаз Украины". Такая ситуация грозит прекращением услуг по теплоснабжению в населенных пунктах Украины населению и объектам социальной сферы. Кроме того, значительный рост стоимости коммунальных услуг приведет к существенному увеличению расходов из государственного бюджета на выплату льгот и субсидий, рост задолженности населения за коммунальные услуги, а также к социальному недовольству в обществе", – отмечается в обращении.

В АГУ напоминают, что 18 января 2021 г. Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании установил предельную цену на природный газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн/куб. м и стоимость услуги на распределение природного газа не более 1,79 грн/куб. м.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стоимость отопления и горячей воды в Киеве не повысится, – Кличко

"Приняв такое решение, правительство разделило граждан Украины на две категории: тех, кто использует природный газ для собственных нужд, в том числе индивидуального отопления, и тех, кто пользуется централизованным теплоснабжением, в стоимость которого учитывается рыночная цена на природный газ", – отмечает в обращении Виталий Кличко.

В декабря 2020 года газ стоил предприятиям ТКЭ 6103,1 грн/тыс куб. м, но в тарифе на тепло для населения учитывается стоимость природного газа 4048,5 грн/тыс. куб. м. Также постоянно растет стоимость услуги по распределению природного газа. Такой рост газа подталкивает производителей тепла повышать цены, но пересмотр тарифов на тепло приведет к их росту почти в полтора раза.

В Ассоциация напомнили, что еще 28 декабря 2020 года обращались к премьер-министру Украины Шмыгалю с просьбой не допустить роста стоимости природного газа для предприятий теплокоммунэнерго.

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"К сожалению, правительство не услышало аргументов и фактически перевело решение проблемы на органы местного самоуправления, то есть на бюджеты территориальных общин. Но на местном уровне такие проблемы решить невозможно из-за отсутствия механизма и средств. Ведь на конец 2020 года задолженность предприятий теплоснабжения за потребленный природный газ уже составила 43,7 млрд грн, что почти на 9 млрд грн больше, чем на начало отопительного сезона", – подчеркнул Кличко.

Автор: 

Зеленский (20185) Кличко (4635) Тарифы на отопление (721) Тарифы на газ (351)


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Топ комментарии
+21
Ситуация грозит прекращением услуг по теплоснабжению населения и объектов соцсферы, - Кличко обратился к Зеленскому - Цензор.НЕТ 594
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18.01.2021 19:44
+20
Ситуация грозит прекращением услуг по теплоснабжению населения и объектов соцсферы, - Кличко обратился к Зеленскому - Цензор.НЕТ 7763
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18.01.2021 19:49
+18
Ситуация грозит прекращением услуг по теплоснабжению населения и объектов соцсферы, - Кличко обратился к Зеленскому - Цензор.НЕТ 3901
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18.01.2021 19:44
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Все вiслюку плетут лапти. Да шо ж такое
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18.01.2021 19:43 Ответить
Ситуация грозит прекращением услуг по теплоснабжению населения и объектов соцсферы, - Кличко обратился к Зеленскому - Цензор.НЕТ 3901
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18.01.2021 19:44 Ответить
Дык, на отопление идет газ собственной добычи, при чем тут цена на рынке?
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18.01.2021 19:48 Ответить
недра принадлежат нариду!!!
ДОКОЛЕ?
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18.01.2021 19:54 Ответить
Як ми тарифами боремось за повернення окупованої частини Донбасу... і які "переваги" в жителів (нібито) неокупованої частини України перед жителями днр?

Приведу порівняльний аналіз тарифів , а ви вже самі й "допетраєте"...

Електроенергія

- на неокупованій частині-з квітня Кабмін планує розділити тарифи для домогосподарств на дві частини: все, що менше 300 кВт * год - по 1,68 грн за кВт * год (504 грн), а все, що вище - по 3,36 грн. (1041 грн за 310 квт/год)

- в днр. Вартість 1 кВт * год при використанні до 150 кВт * год на місяць становить 0,8 руб (30 українських копійок), при використанні від 150 до 800 кВт * год - 1,1 руб (40 українських копійок). Тобто за місяць люди, які спожили 150 кВт * год платять 120 руб (45 грн), ті, хто використовує, наприклад, 300 кВт * год - 240 руб (90 грн).

Газ

- на неокупованій частині-На січень 2021 року в Україні працює 55 постачальників газу. Їх пропозиції варіюються від 7 до 10,8 грн за кубометр газу (середня ціна - 9,04 грн за куб)

- в днр, Тарифи на газ для жителів залишаються без змін вже кілька років. В середньому Ціна газу для людей з лічильником коштуватиме 2,4 рублів за кубометр (це близько 1 грн), якщо без лічильника - 2,6 (1,1 грн). Але ціни в "республіці" встановлюються в залежності від обсягу річного споживання - якщо обсяг споживання перевищує 6000 кубометрів на рік, ціна буде досягати 7,2 руб (близько 3 грн).

Вода холодна

- на неокупованій частині-Середня по країні ціна - близько 23,6 грн за кубометр води (враховуючи і водопостачання, і водовідведення). Однак, в деяких містах ціни досягають навіть 35 грн. Відомо, що середня витрата холодної води на людину - близько 5 кубів на місяць. Виходить, сім'я з чотирьох осіб в Києві з 1 січня буде платити близько 500 гривень.

- в днр. Більше року вона становить 21,55 руб за метр кубічний - це приблизно 8 гривень за кубометр. Тобто, на сім'ю з чотирьох осіб піде близько 440 руб (168 грн).

Тепло

- на неокупованій частині-Після підвищення середньозважений тариф для поставок тепла населенню для 23 компаній склав 1121,71 грн / Гкал.

- в днр. Для сімей, у яких стоять лічильники, ціна на поставки тепла становить для 681,10 руб / Гкал (278 грн за місцевим курсом валют).

А тепер скажіть: Так чия окупація руйнівніша та страшніша для людей:

-Окупація Ордою Путіна - днр-лнр?

-Чи окупація Ордою ЗЕ - всієї України?
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18.01.2021 21:55 Ответить
Яка різниця між євреєм -Мойсеєм, і євреєм ЗЕ?

-Мойсей 40 років водив євреїв по пустелі, щоб привести їх в Землю Обітовану. Мойсей робив все, щоб не дати можливості винищити євреїв, а вивести їх з рабства. Мойсей поділяв з попутниками і кусок хліба і біди.

-А Банда єврея ЗЕ вже на тридцятому році Незалежності України перетворює її в пустелю. А українців намагається з неї випхати в еміграцію, загнати в рабство, або винищити. Правда, Банда єврея ЗЕ також ділитьтся: "Весь хліб - своїй банді, всі біди - українцям"!

-Мойсей був мудрим та справедливим ! Зе- тупий, та ненажерливий як і його банда - стадо ста свиней!

А от між бандою єврея Зе і бандою єврея Кагановіча, в намаганнях винищити українців, а в Україні організувати "єрусалимчики", дійсно - різниці ніякої!
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18.01.2021 21:56 Ответить
Давно я такой ахинеи не читал. Ещё напишите что разный газ по своей отдельной трубе подаётся.
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18.01.2021 19:57 Ответить
😁
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18.01.2021 19:59 Ответить
Газ один, а цены разные.
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18.01.2021 20:07 Ответить
Вы продолжаете считать - что компании, которые добывают газ на территории Украины продают его значительно дешевле рыночной цены, и продают его "для отопления"?
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18.01.2021 20:21 Ответить
а что вы предлагаете в таком случае делать с конституцией Украине в части недр и их принадлежности ?
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18.01.2021 22:29 Ответить
В каком случае?
А что делать с Конституцией? Ценообразование на газовом рынке Украины и приведение его к европейским стандартам нарушает её Конституцию?
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18.01.2021 22:49 Ответить
30 пет не туда идём.
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18.01.2021 23:26 Ответить
Ну дык ,мы и майдайничаем за цену на нашему ринку! А ви шо імєлі ввіду!)))
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18.01.2021 23:09 Ответить
Ситуация грозит прекращением услуг по теплоснабжению населения и объектов соцсферы, - Кличко обратился к Зеленскому - Цензор.НЕТ 594
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18.01.2021 19:44 Ответить
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18.01.2021 19:53 Ответить
У мне є скрин коментаря тутешнього ЗЕлоха на кшталт такого.
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18.01.2021 19:57 Ответить
Да боты ведь! Писали это боты, причём тупорылые.
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18.01.2021 20:07 Ответить
верю !

икры стало не хватать.
всем.....
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18.01.2021 20:18 Ответить
Ситуація загрожує припиненням послуг із теплопостачання населення і об'єктів соцсфери, - Кличко звернувся до Зеленського - Цензор.НЕТ 6084
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18.01.2021 20:57 Ответить
ЄХ Вітааля, надо было меньше с Ермаком та его подружкой Джулиани договарываться - где сейчас Джулиани и где будет Ермак?
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18.01.2021 19:45 Ответить
Это конечно плохо, зимой да без тепла.
температура в +10 является экстремальной для человека, в такой квартире уже жить нельзя.

хорошо когда -35 за окном, а дома +25
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18.01.2021 19:47 Ответить
почему +10, при такой температуре +-2-3 градуса образуется конденсат от жизни человека.
влажность зашкаливает. человек еще больше мерзнет, дома начинают разрушатся.
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18.01.2021 20:08 Ответить
Лапоть, и шо, разве тебя даже бояра не помогает? Не может быть!
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18.01.2021 22:13 Ответить
+25, это много. Моя кошка этого не любит, форточку открываю.
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18.01.2021 20:29 Ответить
Да, твоя "форточка" не одну бутылку приняла
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18.01.2021 22:16 Ответить
Ситуация грозит прекращением услуг по теплоснабжению населения и объектов соцсферы, - Кличко обратился к Зеленскому - Цензор.НЕТ 7763
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18.01.2021 19:49 Ответить
Мосейчучко, розскажи "мудрому наріду" як намазувати ЗЕльоні платіжки на хліб
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18.01.2021 20:20 Ответить
Легко..

Ситуація загрожує припиненням послуг із теплопостачання населення і об'єктів соцсфери, - Кличко звернувся до Зеленського - Цензор.НЕТ 4662
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18.01.2021 20:22 Ответить
Захотели рынок газа при совковом централизованном отоплении, где нет возможности регулирования и экономии, теперь призывают. Цена растет газа, а эти предприятия ТКЭ продолжают дальше топить космос. У меня в доме 18-19 температура, а в городе до 28 доходит.
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18.01.2021 19:57 Ответить
Кличко, руководить-это не мордобоем заниматься, тут мозги нужны. А, в прочем, в Киеве местное население и безмозглый устраивает, раз избрали руководить собой человека с отбитыми мозгами. Черновецкий ничему киевлян не научил, как и всю Украину Янукович.
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18.01.2021 19:59 Ответить
https://mobile.twitter.com/BjHxCz3udYhKiOD Віктор @BjHxCz3udYhKiOD

https://mobile.twitter.com/BjHxCz3udYhKiOD
https://mobile.twitter.com/BjHxCz3udYhKiOD

Укргазвидобування повідомив, що продає газ для "Нафтогаз" по 2,95грн.

Коболева розстріляти.
https://mobile.twitter.com/archybbald Ю АРЧ https://mobile.twitter.com/archybbald @archybbald https://mobile.twitter.com/archybbald/status/1351095212957982728 8 ч

А Укргазвидобуток не повідомляє, що йому все літо забороняли закачувати газ в сховища навіть по 2,5грн.?..
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18.01.2021 20:04 Ответить
тепло це от лукавого, с теплом и дурень зиму может пережить, пусть он без тепла попробует дотянуть до вясны
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18.01.2021 20:04 Ответить
Ептель, Виталя, ты когда уже председателем успел стать?!
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18.01.2021 20:11 Ответить
Віталіку! Дай йому в пику. Якщо це будуть транслювати по ТВ, згоден навіть скинутися на трансляцію. Благаю.
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18.01.2021 20:11 Ответить
ага ,так тебе и высчитают
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18.01.2021 20:14 Ответить
ну это в старых советских еще домах с вертикальной разводкой отопления.
давно такую уже не делают, сейчас идет горизонтальная разводка, на каждую квартиру со своим счетчиком и каким угодно прибором подачи (регулировки) тепла.
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18.01.2021 20:17 Ответить
и каким угодно прибором подачи (регулировки) тепла.
Что это такое?
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18.01.2021 20:39 Ответить
Посетите ежегодную выставку в Киеве, там представлены приборы и системы регулирования в 4-5 громадных повелионах. На Цензоре места маловато.
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18.01.2021 20:56 Ответить
Я теплотехник.
Обычная 2-х трубная система + термостатические головки на радиаторах.
https://censor.net/ru/user/340177 - "Арзу"?
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18.01.2021 21:07 Ответить
Пошла ответочка от Виталика.
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18.01.2021 20:20 Ответить
Почему-то он не кричал, что в Киеве кочегарят когда на улице было +10. Болванище.
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18.01.2021 20:22 Ответить
Веталь, так это твой босс Фирташ поднял цены на своих облгазах...беритесь за руку с сывочолым и снова чешите в Вену просить дешёвого газу или на фасоль налегайте, увеличивайте собственную добычу.
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18.01.2021 20:34 Ответить
Гнати треба владу дебілів.
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18.01.2021 20:44 Ответить
Такие вещи называются одним словом "саботаж" . Во все воремена свботажников расстреливали на месте.
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18.01.2021 23:17 Ответить
Если у нерадивых поставщиков газ дорожает - надо покупать у других - это и есть рынок.
А не подыгрывать Ахметову, который потом поделится со всеми, кто участвовал.
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19.01.2021 01:00 Ответить
Централизованное отопление - это такие ваши "услуги" ?
Та к давайте, прекращайте подачу, отрезайте батареи и мы вас знать больше не хотим.
И вы останетесь со своими наккуй никому не нужными старыми трубами и старыми ТЕЦ.
Мы без вас проживём, а проживите вы без покупателей, маланские скоты.
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19.01.2021 00:09 Ответить
Юрист, который откроет фирму по оформлению отказа от теплоснабжения в многоквартирных домах, будет завален заказами.
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19.01.2021 01:04 Ответить
зараз якщо назбирається 50+ мешканців за відключення,можна весь будинок відключити..
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19.01.2021 15:46 Ответить
Может тогда избавимся от самой не эффективной системы теплоснабжения?
Потери теплосетей составляют 40-60%. Плюс изношенные сети, требующие замены ... 80% оплаты за отопление теплосетями - деньги на ветер!
Утепление жилья, экономия ... при такой системе нецелесообразны.
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19.01.2021 09:40 Ответить
Для цього потрібна державна програма і що б вона запрацювала при владі повинні бути державники,а не ті,що в кабаре грають.
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19.01.2021 15:51 Ответить
Государственная программа будет тогда, когда теплосети перестанут приносить черный доход чиновникам!
Государственная программа даже не нужна. Есть частная инициатива. ОСББ пыталось отключиться (всё готово под индивидуальное отопление, горячая вода - газовые колонки, когда то было печное отопление, есть вентканалы). Год рассматривали - запретили.
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19.01.2021 17:12 Ответить
не всі вент канали розраховані на індивідуальне опалення,може тому не надали дозволу.
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19.01.2021 18:18 Ответить
Дом построен в 50-х, было печное отопление в каждой квартире. Горячая вода и сейчас - газовые колонки.
Не дали именно отключиться. К заявлению не требовался проект нового отопления.
Вариантов отопления было несколько, включая крышную котельную.
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20.01.2021 08:54 Ответить
""Приняв такое решение, правительство разделило граждан Украины на две категории: тех, кто использует природный газ для собственных нужд, в том числе индивидуального отопления, и тех, кто пользуется централизованным теплоснабжением, в стоимость которого учитывается рыночная цена на природный газ"

А действительно!
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19.01.2021 18:32 Ответить
 
 