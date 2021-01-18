Ситуация грозит прекращением услуг по теплоснабжению населения и объектов соцсферы, - Кличко обратился к Зеленскому
Председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко требует от Президента не допустить прекращения теплоснабжения населению и объектам соцсферы из-за роста цены газа.
Об этом сообщает официальный сайт АГУ, информирует Цензор.НЕТ.
В сообщении отмечается, что Кличко призвал Президента Украины вмешаться в ситуацию со стоимостью газа для ТКЭ, чтобы не допустить кризиса в системе теплообеспечения населения и социальных объектов.
"Увеличение стоимости природного газа для предприятий теплоснабжения ухудшит их способность его оплачивать. А недостижение предприятиями ТКЭ уровня расчетов в 90 процентов приведет к прекращению газоснабжения со стороны НАК "Нафтогаз Украины". Такая ситуация грозит прекращением услуг по теплоснабжению в населенных пунктах Украины населению и объектам социальной сферы. Кроме того, значительный рост стоимости коммунальных услуг приведет к существенному увеличению расходов из государственного бюджета на выплату льгот и субсидий, рост задолженности населения за коммунальные услуги, а также к социальному недовольству в обществе", – отмечается в обращении.
В АГУ напоминают, что 18 января 2021 г. Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании установил предельную цену на природный газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн/куб. м и стоимость услуги на распределение природного газа не более 1,79 грн/куб. м.
"Приняв такое решение, правительство разделило граждан Украины на две категории: тех, кто использует природный газ для собственных нужд, в том числе индивидуального отопления, и тех, кто пользуется централизованным теплоснабжением, в стоимость которого учитывается рыночная цена на природный газ", – отмечает в обращении Виталий Кличко.
В декабря 2020 года газ стоил предприятиям ТКЭ 6103,1 грн/тыс куб. м, но в тарифе на тепло для населения учитывается стоимость природного газа 4048,5 грн/тыс. куб. м. Также постоянно растет стоимость услуги по распределению природного газа. Такой рост газа подталкивает производителей тепла повышать цены, но пересмотр тарифов на тепло приведет к их росту почти в полтора раза.
В Ассоциация напомнили, что еще 28 декабря 2020 года обращались к премьер-министру Украины Шмыгалю с просьбой не допустить роста стоимости природного газа для предприятий теплокоммунэнерго.
"К сожалению, правительство не услышало аргументов и фактически перевело решение проблемы на органы местного самоуправления, то есть на бюджеты территориальных общин. Но на местном уровне такие проблемы решить невозможно из-за отсутствия механизма и средств. Ведь на конец 2020 года задолженность предприятий теплоснабжения за потребленный природный газ уже составила 43,7 млрд грн, что почти на 9 млрд грн больше, чем на начало отопительного сезона", – подчеркнул Кличко.
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ДОКОЛЕ?
Приведу порівняльний аналіз тарифів , а ви вже самі й "допетраєте"...
Електроенергія
- на неокупованій частині-з квітня Кабмін планує розділити тарифи для домогосподарств на дві частини: все, що менше 300 кВт * год - по 1,68 грн за кВт * год (504 грн), а все, що вище - по 3,36 грн. (1041 грн за 310 квт/год)
- в днр. Вартість 1 кВт * год при використанні до 150 кВт * год на місяць становить 0,8 руб (30 українських копійок), при використанні від 150 до 800 кВт * год - 1,1 руб (40 українських копійок). Тобто за місяць люди, які спожили 150 кВт * год платять 120 руб (45 грн), ті, хто використовує, наприклад, 300 кВт * год - 240 руб (90 грн).
Газ
- на неокупованій частині-На січень 2021 року в Україні працює 55 постачальників газу. Їх пропозиції варіюються від 7 до 10,8 грн за кубометр газу (середня ціна - 9,04 грн за куб)
- в днр, Тарифи на газ для жителів залишаються без змін вже кілька років. В середньому Ціна газу для людей з лічильником коштуватиме 2,4 рублів за кубометр (це близько 1 грн), якщо без лічильника - 2,6 (1,1 грн). Але ціни в "республіці" встановлюються в залежності від обсягу річного споживання - якщо обсяг споживання перевищує 6000 кубометрів на рік, ціна буде досягати 7,2 руб (близько 3 грн).
Вода холодна
- на неокупованій частині-Середня по країні ціна - близько 23,6 грн за кубометр води (враховуючи і водопостачання, і водовідведення). Однак, в деяких містах ціни досягають навіть 35 грн. Відомо, що середня витрата холодної води на людину - близько 5 кубів на місяць. Виходить, сім'я з чотирьох осіб в Києві з 1 січня буде платити близько 500 гривень.
- в днр. Більше року вона становить 21,55 руб за метр кубічний - це приблизно 8 гривень за кубометр. Тобто, на сім'ю з чотирьох осіб піде близько 440 руб (168 грн).
Тепло
- на неокупованій частині-Після підвищення середньозважений тариф для поставок тепла населенню для 23 компаній склав 1121,71 грн / Гкал.
- в днр. Для сімей, у яких стоять лічильники, ціна на поставки тепла становить для 681,10 руб / Гкал (278 грн за місцевим курсом валют).
А тепер скажіть: Так чия окупація руйнівніша та страшніша для людей:
-Окупація Ордою Путіна - днр-лнр?
-Чи окупація Ордою ЗЕ - всієї України?
-Мойсей 40 років водив євреїв по пустелі, щоб привести їх в Землю Обітовану. Мойсей робив все, щоб не дати можливості винищити євреїв, а вивести їх з рабства. Мойсей поділяв з попутниками і кусок хліба і біди.
-А Банда єврея ЗЕ вже на тридцятому році Незалежності України перетворює її в пустелю. А українців намагається з неї випхати в еміграцію, загнати в рабство, або винищити. Правда, Банда єврея ЗЕ також ділитьтся: "Весь хліб - своїй банді, всі біди - українцям"!
-Мойсей був мудрим та справедливим ! Зе- тупий, та ненажерливий як і його банда - стадо ста свиней!
А от між бандою єврея Зе і бандою єврея Кагановіча, в намаганнях винищити українців, а в Україні організувати "єрусалимчики", дійсно - різниці ніякої!
А что делать с Конституцией? Ценообразование на газовом рынке Украины и приведение его к европейским стандартам нарушает её Конституцию?
икры стало не хватать.
всем.....
температура в +10 является экстремальной для человека, в такой квартире уже жить нельзя.
хорошо когда -35 за окном, а дома +25
влажность зашкаливает. человек еще больше мерзнет, дома начинают разрушатся.
https://mobile.twitter.com/BjHxCz3udYhKiOD
https://mobile.twitter.com/BjHxCz3udYhKiOD
Укргазвидобування повідомив, що продає газ для "Нафтогаз" по 2,95грн.
Коболева розстріляти.
https://mobile.twitter.com/archybbald Ю АРЧ https://mobile.twitter.com/archybbald @archybbald https://mobile.twitter.com/archybbald/status/1351095212957982728 8 ч
А Укргазвидобуток не повідомляє, що йому все літо забороняли закачувати газ в сховища навіть по 2,5грн.?..
давно такую уже не делают, сейчас идет горизонтальная разводка, на каждую квартиру со своим счетчиком и каким угодно прибором подачи (регулировки) тепла.
Что это такое?
Обычная 2-х трубная система + термостатические головки на радиаторах.
https://censor.net/ru/user/340177 - "Арзу"?
А не подыгрывать Ахметову, который потом поделится со всеми, кто участвовал.
Та к давайте, прекращайте подачу, отрезайте батареи и мы вас знать больше не хотим.
И вы останетесь со своими наккуй никому не нужными старыми трубами и старыми ТЕЦ.
Мы без вас проживём, а проживите вы без покупателей, маланские скоты.
Потери теплосетей составляют 40-60%. Плюс изношенные сети, требующие замены ... 80% оплаты за отопление теплосетями - деньги на ветер!
Утепление жилья, экономия ... при такой системе нецелесообразны.
Государственная программа даже не нужна. Есть частная инициатива. ОСББ пыталось отключиться (всё готово под индивидуальное отопление, горячая вода - газовые колонки, когда то было печное отопление, есть вентканалы). Год рассматривали - запретили.
Не дали именно отключиться. К заявлению не требовался проект нового отопления.
Вариантов отопления было несколько, включая крышную котельную.
А действительно!