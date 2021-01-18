Департамент защиты государственности в СБУ возглавил Кукса, который в 2014 знал о планах силовиков зачистить Майдан, - адвокаты

Президент Владимир Зеленский назначил главой Департамента защиты национальной государственности СБУ Александра Куксу. В 2014 году он был заместителем тогдашнего главы УСБУ Александра Щеголева и знал все о планах зачистить Майдан в ночь на 19 февраля.

Об этом сказано в сообщении на странице Адвокатской совещательной группы, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время Майдана Кукса был заместителем Александра Щеголева. Которого сейчас обвиняют и судят за организацию и осуществление силового штурма протестующих на Майдане путем проведения антитеррористической операции в ночь на 19-е февраля 2014-го года", - сказано в сообщении.

Щеголев сам рассказал на суде, что Кукса присутствовал вместе с ним на встрече в МВД, на которой обсуждался план "зачистки" Майдана.

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"На Владимирской, 15 в кабинете и.о. руководителя милиции Киева Мазана тогда находились все представители СБУ, МВД, МЧС, прокурор, которые были необходимы, чтобы ввести в действие план "Бумеранг". С Куксой включительно", - сказано в сообщении.

Указ о назначении Куксы опубликован на сайте президента Украины 16 января.

Ближайшее заседание суда над Щеголевым состоится 28 января в 8:30 на Дегтяревской 31а.

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