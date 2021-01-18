Вузы будут выдавать "красные дипломы", информацию об успехах можно указывать в приложении, - Минобразования
Информацию об особых достижениях выпускника заведения высшего образования могут указывать в приложении к диплому европейского образца в шестом разделе "Дополнительная информация".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.
При этом требования к присуждению поощрений вузы могут определять самостоятельно.
Кроме того, ведомство совместно с Министерством юстиции отрабатывает приказ, не предусматривающий вручение дипломов с отличием. Документ вступит в силу после регистрации в Минюсте и опубликования в издании "Официальный вестник Украины".
Напомним, приказ №1571 от 29 декабря 2020 года утверждает новый перечень форм документов о высшем образовании и научных степенях. Им не предусмотрено дипломов с отличием государственного образца ("красных дипломов").
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Никого в этих фирмах КРАСНЫЙ ДИПЛОМ не итресует
То стажировка в компании - тебя размещают обеспечивают всем необходимым но оплата оговаривается исходя из контракта стажировки...Просто уровень образования упал конкретно... даже на фоне ес.... Там все просто одни «bachelor of art"- бакалавр гуманитарных наук где дисциплин гуманитарного направления( больше в часах)