Вузы будут выдавать "красные дипломы", информацию об успехах можно указывать в приложении, - Минобразования

Информацию об особых достижениях выпускника заведения высшего образования могут указывать в приложении к диплому европейского образца в шестом разделе "Дополнительная информация".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.

При этом требования к присуждению поощрений вузы могут определять самостоятельно.

Кроме того, ведомство совместно с Министерством юстиции отрабатывает приказ, не предусматривающий вручение дипломов с отличием. Документ вступит в силу после регистрации в Минюсте и опубликования в издании "Официальный вестник Украины".

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Напомним, приказ №1571 от 29 декабря 2020 года утверждает новый перечень форм документов о высшем образовании и научных степенях. Им не предусмотрено дипломов с отличием государственного образца ("красных дипломов").