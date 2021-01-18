Зеленский и Шмыгаль хотят отдать деньги "зеленых" инвесторов на коррупцию, - нардеп
Кредитные средства в размере 10,3 млрд грн, которые предназначались для погашения задолженности перед "зеленой" генерацией, власть - президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль хотят направить в коррупционный "Энергоатом".
Об этом написал народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета по энергетике и ЖКХ Алексей Кучеренко на своей странице в Facebook, комментируя издание Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, "настановы" по погашению задолженности перед НАЭК "Энергоатом", информирует Цензор.НЕТ.
"НКРЭКУ придумала новый вид регуляторного акта - "настанова". Потому что коррупционеры из власти Зеленского почувствовали запах живых денег. Это произошло сразу после того, как государственное "Укрэнерго" получило 10 млрд гривен от госбанков для того, чтобы государство наконец погасило задолженность перед предприятиями возобновляемой энергетики", - написал Кучеренко.
По его словам, вместо того, чтобы принять решение о погашении долгов за произведенную "зеленую" электроэнергию, НКРЭКУ направила письмо на "Гарантированного покупателя" с "настановой" распределить эти средства между производителями "зеленой" электроэнергии и "Энергоатомом" по 50% каждому.
"То есть, вместо того, чтобы выплатить полностью 9 млрд долга "зеленым" инвесторам, НКРЭКУ и Кабмин решили отдать половину средств госбанков компании, которая просто кишит коррупционными схемами и это доводит оператора АЭС до банкротства", - отметил Кучеренко.
По его мнению, принятие Регулятором не решения, а "настановы" свидетельствует о желании инициаторов такого шага избежать ответственности за незаконные действия.
"Отправив "настанову" для "Гарантированного покупателя" Валерий Тарасюк и члены НКРЭКУ прикрывают свой зад от НАБУ, ГБР и СБУ. Это же не официальное решение, а по сути рекомендация. Регулятор не принял постановление, о котором очень просили Денис Шмыгаль и Владимир Зеленский, только потому, что понимает - это противозаконно", - добавил Кучеренко.
Ранее нардеп Алексей Гончаренко заявил, что чиновники, которых привел к власти Владимир Зеленский в Нацкомиссии по вопросам энергетики и Кабинет Министров ищут пути для остановки выплат долгов "зеленой" генерации в сумме 9 млрд грн, что разрывает сотрудничество Украины с Европейским Союзом, финансовыми партнерами и другими организациями.
При этом ЕБРР - один из крупнейших инвесторов в отрасль ВИЭ в Украине выразил председателю НКРЭКУ Валерию Тарасюку беспокойство относительно невыполнения украинской властью обязательств о выплате долгов перед "зеленой" генерацией и призвал НКРЭКУ использовать привлеченные у госбанков кредиты только на оплату "зеленой "энергии, иначе страна потеряет инвестиции банка и других инвесторов.
Напомним, правительство в декабре 2020 года утвердило государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой" энергии.
Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года. В то же время НКРЭКУ решило утвердить постановление, которое запретит ГП "Гарантированный покупатель" погасить соответствующую задолженность. 16 декабря НКРЭКУ отправило "Гарантированному покупателю" рекомендацию перечислить минимум 50% средств от 10,3 млрд грн, компании "Энергоатом".
По мнению ассоциаций ВИЭ, такое решение НКРЭКУ устранит единственный пока доступный источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из ВИЭ и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЭКУ выполнить условия и обязательства согласно Меморандуму о взаимопонимании, подписанном ими в июне 2020 года.
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( правильно Владимир Владимировичь ? )
Пусть в ЕС ставят свои солнечные панели и продают в 7 раз дороже местного тарифа. Не уверен правда, что ЕС им обрадуется и что-то купит! Дурных в ЕС мало, готовых покупать по обдираловским ценам никому не нужную ЗЕ- энергию!
И Украина должна. Понял хорошо?
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Підтримую Кучеренка! Усі гроші зяльоних інвєсторав повинні піти до баби Йулі!
Разухабилась пропарашная мразь.
Денег нет, но полно слуг нарИда,
И глумиться, Валерич - главарь!
"В частности, уточняется обязанность оптового рынка электроэнергии Украины по покупке у субъектов хозяйствования, которым установлен "зеленый" тариф, и осуществления полной оплаты стоимости электрической энергии, произведенной на объектах электроэнергетики из альтернативных источников энергии по "зеленому" тарифу, с учетом надбавки до "зеленого" тарифа"
""Со следующего квартала такие мелкие домашние СЭС будут отпускать в общую сеть свою э/э бесплатно. А крупные СЭС Ахметова и прочей "элиты" такую же электроэнергию будут продавать в сеть по 5 грн за кВт-ч, для них супервысокий "зеленый" тариф работает дальше"
Там шла речь только о запрете установки панелей на земле, и то только для новых станций. а то что мелкие домашние СЭС будут отпускать энергию бесплатно - это плод твоего больного воображения.
Так что за балабольство ты отправляешься в петушиный угол)))
Ссылка на законопроект сразу, чтобы ты петушок не вздумал мне кидать "пруфы" на сайты, которые рассчитаны на зедебилов. Быстро метнулся и нашел мне там хоть слово об отмене зеленоного тарифа частным малым станциям.
Боже ж мій ,, уявляю - якби таке втнув Грося з Порохом ,, скільки було б воні , скиглення і прокльонів , цілодобового гавкоту на Г+Г , мітингів з поросюками-соболєвими , ахів-охів-вздохів з трибуни ВР з заламуванням рук , і т.д . А тут мовчок , всі як в рот води набрали , один Кучеренко щось там шепоче , собі під ніс , і все . .
Да и 3еленсский не ЛОХ..
Зеленский назначил в руководство СБУ подозреваемого в убийствах майдановцев 18 января, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b8%d0%bb-%d0%b2-%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%81%d0%b1%d1%83-2.html#comments Комментарии: 3
Владимир Зеленский решил полностью опорочить очередную годовщину Майдана.
Такое мнение https://www.facebook.com/butusov.yuriy огласил около часа нахзад в Фейсбуке известный журналист и общественный активист Юрий Бутусов.
Один из главарей Антимайдана Олег Татаров у президента руководит правоохранителями и судами, а один из непосредственных руководителей разгона Майдана Александр Кукса, который проходит по делу расстрелов майдановцев, только что назначен начальником Департамента защиты национальной государственности.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2019/10/28-%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD.html 28 «судей Майдана» назначены пожизненно при президенте Зеленском. Видео
- https://www.economics-prorok.com/2020/04/atlantic-council-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%83.html Atlantic Council: Зеленский начал мстить Майдану
Кстати, сотрудники управления «Т» осуществляли открытое наблюдение за мной во время Майдана, чему есть свидетели.
Проверенные временем кадры, настоящие «новые лица» действующей власти.
В Украине судьи получают пенсию по особым правилам: размер выплаты может достигать 80% привычного заработка. С 2019-го их пособие увеличилось с 28,7 до 67,9 тыс. грн.
Об этом говорится в https://www.pfu.gov.ua/2128328-dani-pro-serednij-rozmir-pensiyi-stanom-na-01-01-2021/ данных Пенсионного фонда Украины. Так, судья в отставке при 20 годах стажа может получать 50% зарплаты. За каждый дополнительный год размер выплаты увеличивается на 2% процентных пункта (но не может превышать 80% зарплаты).
В то время как пенсии обычных украинцев ограничены 10 прожиточными минимумами, судья может получать любую сумму. Всего за несколько лет выплата выросла в несколько раз.
Какую пенсию получали судьи:
1 января 2021-го - 67,9 тыс. грн
1 января 2020-го - 45,8 тыс. грн
1 января 2019-го - 28,7 тыс. грн
Для сравнения, средняя пенсия составляет всего 3,5 тыс. грн. А ее размер менялся следующим образом:
1 января 2021-го - 3,5 тыс. грн
1 января 2020-го - 3 тыс. грн
1 января 2019-го - 2,6 тыс. грн