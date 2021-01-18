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Зеленский и Шмыгаль хотят отдать деньги "зеленых" инвесторов на коррупцию, - нардеп

Зеленский и Шмыгаль хотят отдать деньги

Кредитные средства в размере 10,3 млрд грн, которые предназначались для погашения задолженности перед "зеленой" генерацией, власть - президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль хотят направить в коррупционный "Энергоатом".

Об этом написал народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета по энергетике и ЖКХ Алексей Кучеренко на своей странице в Facebook, комментируя издание Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, "настановы" по погашению задолженности перед НАЭК "Энергоатом", информирует Цензор.НЕТ.

"НКРЭКУ придумала новый вид регуляторного акта - "настанова". Потому что коррупционеры из власти Зеленского почувствовали запах живых денег. Это произошло сразу после того, как государственное "Укрэнерго" получило 10 млрд гривен от госбанков для того, чтобы государство наконец погасило задолженность перед предприятиями возобновляемой энергетики", - написал Кучеренко.

По его словам, вместо того, чтобы принять решение о погашении долгов за произведенную "зеленую" электроэнергию, НКРЭКУ направила письмо на "Гарантированного покупателя" с "настановой" распределить эти средства между производителями "зеленой" электроэнергии и "Энергоатомом" по 50% каждому.

"То есть, вместо того, чтобы выплатить полностью 9 млрд долга "зеленым" инвесторам, НКРЭКУ и Кабмин решили отдать половину средств госбанков компании, которая просто кишит коррупционными схемами и это доводит оператора АЭС до банкротства", - отметил Кучеренко.

По его мнению, принятие Регулятором не решения, а "настановы" свидетельствует о желании инициаторов такого шага избежать ответственности за незаконные действия.

"Отправив "настанову" для "Гарантированного покупателя" Валерий Тарасюк и члены НКРЭКУ прикрывают свой зад от НАБУ, ГБР и СБУ. Это же не официальное решение, а по сути рекомендация. Регулятор не принял постановление, о котором очень просили Денис Шмыгаль и Владимир Зеленский, только потому, что понимает - это противозаконно", - добавил Кучеренко.

Ранее нардеп Алексей Гончаренко заявил, что чиновники, которых привел к власти Владимир Зеленский в Нацкомиссии по вопросам энергетики и Кабинет Министров ищут пути для остановки выплат долгов "зеленой" генерации в сумме 9 млрд грн, что разрывает сотрудничество Украины с Европейским Союзом, финансовыми партнерами и другими организациями.

При этом ЕБРР - один из крупнейших инвесторов в отрасль ВИЭ в Украине выразил председателю НКРЭКУ Валерию Тарасюку беспокойство относительно невыполнения украинской властью обязательств о выплате долгов перед "зеленой" генерацией и призвал НКРЭКУ использовать привлеченные у госбанков кредиты только на оплату "зеленой "энергии, иначе страна потеряет инвестиции банка и других инвесторов.

Напомним, правительство в декабре 2020 года утвердило государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой" энергии.

Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года. В то же время НКРЭКУ решило утвердить постановление, которое запретит ГП "Гарантированный покупатель" погасить соответствующую задолженность. 16 декабря НКРЭКУ отправило "Гарантированному покупателю" рекомендацию перечислить минимум 50% средств от 10,3 млрд грн, компании "Энергоатом".

По мнению ассоциаций ВИЭ, такое решение НКРЭКУ устранит единственный пока доступный источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из ВИЭ и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЭКУ выполнить условия и обязательства согласно Меморандуму о взаимопонимании, подписанном ими в июне 2020 года.

Автор: 

Кучеренко (112) энергетика (2548) НКРЭКУ (479) альтернативная энергетика (123) Гарантированный покупатель (38)


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Топ комментарии
+8
Расцвела ЗЕлёным цветом коррупция,
Разухабилась пропарашная мразь.
Денег нет, но полно слуг нарИда,
И глумиться, Валерич - главарь!
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18.01.2021 21:05
+7
3а то не Порошенко !..
( правильно Владимир Владимировичь ? )
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18.01.2021 21:02
+7
Зеленский и Шмыгаль хотят отдать деньги "зеленых" инвесторов на коррупцию, - нардеп - Цензор.НЕТ 1758
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18.01.2021 21:02
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Правила форума Совет форумчан
3а то не Порошенко !..
( правильно Владимир Владимировичь ? )
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18.01.2021 21:02 Ответить
Зеленский и Шмыгаль хотят отдать деньги "зеленых" инвесторов на коррупцию, - нардеп - Цензор.НЕТ 2597
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18.01.2021 21:03 Ответить
" Зебоби майбутнього, будуть називати себе "я за нево не галасавал" ". Вінстон Черчилль
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18.01.2021 21:15 Ответить
а где он делся?
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18.01.2021 22:08 Ответить
Алексей Кучеренко бери ( рыжего таракана беню и ост типа инвесторов ) и идите НА хутор вместе со своей зеленной енергетикой !!! Производители зеленой енергии должны быть под следствием а те кто пропихнул понятие гарантированного покупателя должен сидеть с конфискацией до 3 го колена -- ЗА ГРАБЕЖ НАРОДА УКРАИНЫ
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18.01.2021 21:19 Ответить
БРАТЬ КРЕДИТЫ ЧТО БЫ ОТДАВАТЬ В ДВА РАЗА ДОРОЖЕ ЕГО СТОИМОСТИ??!! Мне этот товар не нужен!!!!! по такой цене.ЭТО АФЕРА ПО ОГРАБЛЕНИЮ И ТАК САМЫХ НИЩИХ В ЕВРОПЕ
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18.01.2021 21:44 Ответить
ЗЕЛЕНЫЕ ИНВЕСТОРЫ-я ху..ю .Может просто грабители в законе ,а Кучеренко??
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18.01.2021 22:02 Ответить
Нужно слать крикливых воров-инвесторов "в Европу" - в Украине им никто не должен!
Пусть в ЕС ставят свои солнечные панели и продают в 7 раз дороже местного тарифа. Не уверен правда, что ЕС им обрадуется и что-то купит! Дурных в ЕС мало, готовых покупать по обдираловским ценам никому не нужную ЗЕ- энергию!
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18.01.2021 22:31 Ответить
******** зедебильный, в Европе цены еще выше были на зеленку - 0.7 евро как в Германии не хочешь?)))
И Украина должна. Понял хорошо?
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19.01.2021 10:53 Ответить
А у Кучеренко из под юбки, ноги рыжего кровосися торчат. А с телеэкранов так радеет за благополучие народа,что даже я на его замануху клюнул,дешевый политик на поводку олигарха,как мерзко...
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19.01.2021 03:51 Ответить
ну вот здебил Европу и МВФ посадишь с конфискацией - это они тоже пропихивали. И на отсос Путину сразу на коленки становись))
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19.01.2021 10:36 Ответить
Зеленский и Шмыгаль хотят отдать деньги "зеленых" инвесторов на коррупцию, - нардеп - Цензор.НЕТ 1758
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18.01.2021 21:02 Ответить
Зеленский и Шмыгаль хотят отдать деньги "зеленых" инвесторов на коррупцию, - нардеп - Цензор.НЕТ 7673
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18.01.2021 21:03 Ответить
Вот вы тут ржёте, а до объедания икрой осталось меньше года, благодаря талантам и честности руснявого мокши Зеленскава.
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18.01.2021 21:05 Ответить
Зеленский и Шмыгаль хотят отдать деньги "зеленых" инвесторов на коррупцию, - нардеп - Цензор.НЕТ 9028
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18.01.2021 21:11 Ответить
Какая фамилия этой мрази и гниды?
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18.01.2021 21:12 Ответить
Зеленский и Шмыгаль хотят отдать деньги "зеленых" инвесторов на коррупцию, - нардеп

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Підтримую Кучеренка! Усі гроші зяльоних інвєсторав повинні піти до баби Йулі!
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18.01.2021 21:15 Ответить
Платня за закуплену Коломойським електроенергію.
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18.01.2021 21:05 Ответить
Расцвела ЗЕлёным цветом коррупция,
Разухабилась пропарашная мразь.
Денег нет, но полно слуг нарИда,
И глумиться, Валерич - главарь!
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18.01.2021 21:05 Ответить
Снова рэп читаешь вслух,храбрый сметун...интересный вид борьбы с Зелькой ты выбрал..((
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18.01.2021 21:28 Ответить
Кучеренко голосует за законы выгодные Ахметову.
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18.01.2021 21:06 Ответить
Масштабы грабежа ЗЕмародёров просто поражают..даже Януковощь позавидовал бы...В первый же год грабёж достиг таких масштабов что дыра в бюджете побила все рекорды, за всю историю Украины ещё никогда дефицит бюджета не достигал 300 миллиардов!! КОгда эта шобла свалит то не только от бюджета, но и от ЗВР ничего не останеца!!! Вот они настоящие ЗЕбарыги и ЗЕмародёры.
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18.01.2021 21:12 Ответить
Зеленский и Шмыгаль хотят отдать деньги "зеленых" инвесторов на коррупцию, - нардеп - Цензор.НЕТ 3465
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18.01.2021 21:14 Ответить
В Израиль наверное ?
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18.01.2021 21:16 Ответить
В РОСТОВ
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18.01.2021 21:36 Ответить
Зеля искусственно хочет создать конфликт между атомной и зелёной энергетикой. Кризис в энергетике не связан с зелёной энергетикой. Инвесторам придётся заплатить. От того что мы платим за квт зелёной энергии 5 гривен не делает погоды в общей энергосистеме страны это лишние 20 коп за квт. т.к. доля зелёной энергетики всего лишь 3 %. В ЕС берут когда доля зелёной энергетики составляет не меньше 11%.
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18.01.2021 21:15 Ответить
Не свисти. В финансовом плане как раз *зеленая енергетика* еще и какую погоду делает так как забирает с енергетического бюджета 30% денег которые мы платим по тарифам. А вот в енергетической безопасности *зеленая енергетика* действительно не делает погоды так как вырабатывает всего 8% енергии в лучшем случае. Так что вся ета *зеленка* нерентабельна и и стоит три копейки в базарный день. Она только тянет Украину на дно и в обьятья к кремлевскому *брату*. Ето любой бизнесмен скажет. Не зря же ету *зеленку* придумали именно Мертвечук, Януковощ и Кучма.
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18.01.2021 21:23 Ответить
пруф в студию на 30%, зедебил упоротый))) На субсидии в разы больше уходит с бюджета. Включая на помощь Коломойскому в виде заниженных тарифов))))
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19.01.2021 10:44 Ответить
Проблема з зеленою енергетикою в нас від економічного краху усієї економіки. В німців вже половина генерації зелена, в литовців чверть і жодних проблем. Якщо б і Україна після початку її запровадження зростала, то вистачило б тут на все за наявності адекватного менеджменту. А коли все валиться, живе лише схематоз. В тому числі в Енергоатомі, який покірно веде нашу ядерну енергетику до фінішу.
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18.01.2021 22:47 Ответить
Чучело старое, что ты несешь. И с какого х*** вы етих мошенников называете *зелеными инвесторами*? Во что они инвестировали хоть копейку? В китайские панели, немецкую електронику и турецко-польские соеденители? Кстати етим инвесторам-мошенникам Петька еще и выделял льготные кредиты с наших карманов, чтобы они с помощью китайского говна качали наши же деньги.
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18.01.2021 21:18 Ответить
ТАК и есть --- теперь мы все платим этим Мудакам которые просто нас грабят !!! Это не ИНВЕСТОРЫ А МОШЕННИКИ !!! Которые должны сидеть а то что настроили пусть продают енергию по цене атомной -- не хотят НАХЕР пусть сворачивают шараги !!!
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18.01.2021 21:24 Ответить
Кто же ее купит ихнюю *зеленую* енергию? Европа отказалась покупать ету енергию да еще по такой бешенной цене. Европа лучше закупит у Рашки-Беларашки атомную енергию за копейки. Дорогая енергия- ето убийца економики. Стоит только почитать експертов, которые целые статьи писали как ***** еще в начале 2000-х начал план по окупации крыма и дамбаса сперва ударив по економике и благосостоянию местного населения етих регионов. Теперь же только дурак не видит что ***** через своих агентов в ВР бьет по економике и благосостоянию всей Украины. В ето же время агент Мертвечук рассказывает со всех зомбоканалов как украинцам будет хорошо когда мы вернемся в ссср.
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18.01.2021 21:32 Ответить
в Европе в некоторых странах доля ВИЭ порой превышает 50%, а зедебил тупорылый имеет другие фантазии))))
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19.01.2021 10:54 Ответить
есть еще вариант - ты просто сосешь Путину и продолжаешь платить по тарифам)))
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19.01.2021 10:45 Ответить
Вы наверное сильно разочаруетесь, но лично из вашего кармана не кредитовали. Вкладывались китайцы, которых кинули еще при Овоще, а при Порошенко кредиты выделял Европейский банк развития - целевые. То, что лепечет это чудо, как всегда - правда в обёртке лжи. Ахмету всё мало.
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18.01.2021 22:01 Ответить
Беня не велел этого зедебилам говорить
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19.01.2021 10:47 Ответить
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19.01.2021 11:11 Ответить
ахметка, порошенка срут не по децки. Єто ж им денег не достанется, на их овердорогую єдектроенергию. А деньги уходят на самую дешевую.. Вот и патріотизм пьётра и рината.
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18.01.2021 21:25 Ответить
Зеленський і Шмигаль хочуть віддати гроші "зелених" інвесторів на корупцію, - нардеп - Цензор.НЕТ 3563
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18.01.2021 21:30 Ответить
Алёё, проснитесь, скоро уже 2 года как у нас другой президент. Тем более отношение к компаниям зеленой энергетики у Порошенко никаким боком. Равно как к газу, нефти и пр.
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18.01.2021 22:03 Ответить
Макар Пасенюк.
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18.01.2021 22:19 Ответить
Это обдолбанное НЕДОРАЗУМЕНИЕ, язык не поворачивается называть пр…. Как когда-то януковоща
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18.01.2021 22:32 Ответить
А шо, Порошенко вже не акціонер ахметівського ДТЕКу?
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18.01.2021 22:55 Ответить
В вашем параллельном мире возможно акционер.
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18.01.2021 23:37 Ответить
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электроэнергии из альтернативных источников энергии". Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
"В частности, уточняется обязанность оптового рынка электроэнергии Украины по покупке у субъектов хозяйствования, которым установлен "зеленый" тариф, и осуществления полной оплаты стоимости электрической энергии, произведенной на объектах электроэнергетики из альтернативных источников энергии по "зеленому" тарифу, с учетом надбавки до "зеленого" тарифа"
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19.01.2021 10:58 Ответить
И что? Ребята.... пора уже определиться куда мы движемся. В Европу? Но в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Придется приводить поэтапно свое законодательство к ЕС условиям. Иначе какого чёрта всё это было в 2013/2014 г. ? И внимательнее читайте что пишут. Я говорила, что он не имеет никакого отношения к бизнесу на энергетическом рынке
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19.01.2021 11:09 Ответить
Молодец Петя - снизил зеленые тарифы, зафиксировал их до 2030 года чтоб никто не завышал, и дал право каждому гражданину поставить свою СЭС и подключить ее к Зеленому тарифу
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19.01.2021 11:45 Ответить
"Петр Порошенко все же подписал закон http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65076 №8449-д , который отменяет "зеленые" тарифы для владельцев солнечных электростанций, однако сохраняет их для олигархов."
""Со следующего квартала такие мелкие домашние СЭС будут отпускать в общую сеть свою э/э бесплатно. А крупные СЭС Ахметова и прочей "элиты" такую ​​же электроэнергию будут продавать в сеть по 5 грн за кВт-ч, для них супервысокий "зеленый" тариф работает дальше"
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19.01.2021 13:25 Ответить
зедебил, во первых в той правке ни речи не шло об отмене Зеленого тарифа для частных станций, а во вторых, ее сразу отменили.
Там шла речь только о запрете установки панелей на земле, и то только для новых станций. а то что мелкие домашние СЭС будут отпускать энергию бесплатно - это плод твоего больного воображения.

Так что за балабольство ты отправляешься в петушиный угол)))
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19.01.2021 14:57 Ответить
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65076

Ссылка на законопроект сразу, чтобы ты петушок не вздумал мне кидать "пруфы" на сайты, которые рассчитаны на зедебилов. Быстро метнулся и нашел мне там хоть слово об отмене зеленоного тарифа частным малым станциям.
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19.01.2021 15:14 Ответить
Лапоь, у вас сегдня на смене все такие тупорылые?
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18.01.2021 22:26 Ответить
так кореша ахметку щимят. вот за кореша и срётся. Ты еще скажи что ахметка пьётру не корефан.
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18.01.2021 22:45 Ответить
кто щимит Ахметку? Я слышал зедебилов щимят в судах)))
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19.01.2021 10:49 Ответить
в судах международных иди рсскажи, кому что не достанется)))
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19.01.2021 10:55 Ответить
А чому ж мовчить його шефиня . . Ще дуже тяжке звинувачення влади , її однопарійцем .
Боже ж мій ,, уявляю - якби таке втнув Грося з Порохом ,, скільки було б воні , скиглення і прокльонів , цілодобового гавкоту на Г+Г , мітингів з поросюками-соболєвими , ахів-охів-вздохів з трибуни ВР з заламуванням рук , і т.д . А тут мовчок , всі як в рот води набрали , один Кучеренко щось там шепоче , собі під ніс , і все . .
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18.01.2021 21:33 Ответить
Зеленський і Шмигаль хочуть віддати гроші "зелених" інвесторів на корупцію, - нардеп - Цензор.НЕТ 9050
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18.01.2021 21:35 Ответить
Зеленський і Шмигаль хочуть віддати гроші "зелених" інвесторів на корупцію, - нардеп - Цензор.НЕТ 8602
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18.01.2021 22:09 Ответить
Кремливська зозуля , старая ************ , сейчас побирается , чем прийдется 🤮😢
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18.01.2021 22:36 Ответить
Паша, брехать твоё Фсё!
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18.01.2021 22:43 Ответить
VIKA,не завидуйте успешной женщине и политику,сделайте лицо попроще,иначе Вам денег никто не даст...
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19.01.2021 04:01 Ответить
Ми пам'ятаємо в 2014 у Відні, куди їздив Порошенко на благословіння до Фірташа - "Тільки не Юля!" Та й "Криворіжсталь" у Ахметова і Пінчука забрала і продала на єдиному чесному аукціоні. І забрала б ще більше у наших "прихватизаторів", якби вони не домовились з Ющенком та не усунули Юлю. До речі, одеський припортовий вона Коломойському не продала, хоча він дуже цього хотів.
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18.01.2021 22:59 Ответить
Деньги - не ТЭРМОС , их на хлеб не намажешь..
Да и 3еленсский не ЛОХ..
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18.01.2021 21:35 Ответить
если отдадут за так, то будут умываться оба зелеными соплями, об этом есть кому позаботиться
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18.01.2021 21:37 Ответить
У Вовочки каждый день зашквар что Вы удивляетесь
Зеленский назначил в руководство СБУ подозреваемого в убийствах майдановцев 18 января, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b8%d0%bb-%d0%b2-%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%81%d0%b1%d1%83-2.html#comments Комментарии: 3

Владимир Зеленский решил полностью опорочить очередную годовщину Майдана.
Такое мнение https://www.facebook.com/butusov.yuriy огласил около часа нахзад в Фейсбуке известный журналист и общественный активист Юрий Бутусов.
Один из главарей Антимайдана Олег Татаров у президента руководит правоохранителями и судами, а один из непосредственных руководителей разгона Майдана Александр Кукса, который проходит по делу расстрелов майдановцев, только что назначен начальником Департамента защиты национальной государственности.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2019/10/28-%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD.html 28 «судей Майдана» назначены пожизненно при президенте Зеленском. Видео
- https://www.economics-prorok.com/2020/04/atlantic-council-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%83.html Atlantic Council: Зеленский начал мстить Майдану
Кстати, сотрудники управления «Т» осуществляли открытое наблюдение за мной во время Майдана, чему есть свидетели.
Проверенные временем кадры, настоящие «новые лица» действующей власти.
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18.01.2021 22:03 Ответить
Вот вам «благодарность « ,уважаемый Юрий ! Кто-кто , но Вы же должны были предвидеть , что марионетка🤡🤢🎪 не может управлять государством !
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18.01.2021 23:05 Ответить
Сейчас тариф 1,68 грн. за 1 кВт⋅час. Но сколько в нем стоимость зеленой энергетики власть умалчивает. Поэтому и споры: если не заплатить зелёным инвесторам, ветровые и солнечные станции разломать к едрене фене то на сколько гривен и копеек снизится тариф? Одни философы утверждают что тариф снизится.Другие философы утверждают что тариф не только не снизится, а, наоборот, возрастёт. Типа придётся сжигать дорогой газ или уголь.Третьи философы требуют: Читайте Ленина.У него есть ответы на все вопросы. Простой народ, не философы, говорит что шум вокруг зеленой энергетики подняли слуги Коломойского и Ахметова чтобы ею прикрыть грабёж и мародёрство Украины Коломойским и Ахметовым.
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18.01.2021 22:20 Ответить
В нём 15 коп за зелёную энергетику. Это легко посчитать из расчёта 5 гривен за квт и долю зелёной всего 3 %
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19.01.2021 08:43 Ответить
в нем ноль коп за зеленую энергию, если просто разобраться от куда она выплачивается
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19.01.2021 10:50 Ответить
А кто воров узаконивает?

В Украине судьи получают пенсию по особым правилам: размер выплаты может достигать 80% привычного заработка. С 2019-го их пособие увеличилось с 28,7 до 67,9 тыс. грн.
Об этом говорится в https://www.pfu.gov.ua/2128328-dani-pro-serednij-rozmir-pensiyi-stanom-na-01-01-2021/ данных Пенсионного фонда Украины. Так, судья в отставке при 20 годах стажа может получать 50% зарплаты. За каждый дополнительный год размер выплаты увеличивается на 2% процентных пункта (но не может превышать 80% зарплаты).
В то время как пенсии обычных украинцев ограничены 10 прожиточными минимумами, судья может получать любую сумму. Всего за несколько лет выплата выросла в несколько раз.
Какую пенсию получали судьи:
1 января 2021-го - 67,9 тыс. грн
1 января 2020-го - 45,8 тыс. грн
1 января 2019-го - 28,7 тыс. грн
Для сравнения, средняя пенсия составляет всего 3,5 тыс. грн. А ее размер менялся следующим образом:
1 января 2021-го - 3,5 тыс. грн
1 января 2020-го - 3 тыс. грн
1 января 2019-го - 2,6 тыс. грн
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19.01.2021 00:19 Ответить
 
 