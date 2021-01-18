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Подозреваемого в госизмене генерал-майора СБУ Шайтанова оставили под стражей до марта, - адвокат Тигишвили

Подозреваемого в госизмене генерал-майора СБУ Шайтанова оставили под стражей до марта, - адвокат Тигишвили

Голосеевский районный суд Киева 18 января продлил арест подозреваемому в государственной измене генерал-майору Службы безопасности Украины Валерию Шайтанову.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил его адвокат Георгий Тигишвили, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, речь идет о продлении срока ареста еще на 60 суток.

Тигишвили также отметил, что дело на стадии объявления объема и порядка исследования доказательств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генерала Шайтанова будут судить за госизмену и покушение на теракт, - Офис Генпрокурора

Следующее заседание запланировано на 13:00 8 февраля.

Согласно материалам дела, Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра спецопераций "А" СБУ, находился на агентурной связи под псевдоним "Бобыль" у полковника ФСБ РФ Егорова.

Следствие установило, что по заданию российских спецслужб он планировал теракты на территории Украины. За это представитель ФСБ гарантировал вознаграждение в размере 200 тыс. долларов и паспорт гражданина РФ. Исполнителем Шайтанов специально подобрал лицо среди бывших бойцов спецподразделений.

Кроме того, установлено, что Шайтанов собирал и передавал ФСБ РФ информацию о тайных операциях в районе АТО/ООС и задействованных в них сотрудниках; международном сотрудничестве отечественных спецслужб в сфере нацбезопасности и обороны; сотрудниках СБУ и разведчиках; а также вербовал офицеров специальных и разведывательных органов для работы на ФСБ.

Также читайте: Генерал-майора СБУ Шайтанова подозревают еще и в незаконном хранении оружия

В частности, Шайтанова подозревают в том, что по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.

Напомним, в апреле 2020 года контрразведка задержала работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении терактов. В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что полковник Шайтанов, штурмовавший Дом профсоюзов и проводивший задержания в Днепропетровске, стал генерал-майором СБУ. В частности, главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал, что Шайтанов 18 февраля 2014 г. командовал одной из штурмовых групп, захватившей Дом профсоюзов на Майдане Незалежности в Киеве. По официальным данным, в ходе штурма спецподразделением "Альфа" Дома профсоюзов, и последующего пожара, три майдановца получили ранения и сгорели заживо - их идентифицировали по анализу ДНК. Еще несколько человек погибли от огнестрельных ранений вблизи Дома профсоюзов во время штурма - их успели эвакуировать, они умерли в больнице. В апреле 2014 г. Шайтанов вел переговоры с командиром батальона террористов "Восток" Александром Ходаковским. Более того, Шайтанов, командовавший тогда "Альфой" СБУ, не выполнил приказ атаковать блокпосты террористов вокруг Славянска. Скандальная ситуация была рассмотрена на заседании оперативного штаба во главе с А.Турчиновым. По итогам заседания, Шайтанов был снят с командования спецподразделением "Альфа".

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Автор: 

адвокат (1429) суд (25072) Шайтанов (30)


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Топ комментарии
+4
Шайтанов - то цінний кадр Петра, він його нагороджував за службу Неньці.
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18.01.2021 22:40
+3
А что, величайший полководец, дипломат и кондитер видимой части вселенной не должен нести ответственность за назначение российского шпиона начальником упрвления СБУ по борьбе с терроризмом и присвоения ему звания генерал-майора?
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18.01.2021 22:08
+3
удивительно! куда смотрит Ермак?! коллега за гратами!
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18.01.2021 22:22
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как до марта ?? ..
а почему не до суда ?
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18.01.2021 21:46 Ответить
Таковы законы. Каждые два месяца это "задержание" надо продлевать.
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18.01.2021 22:39 Ответить
"Шайтанов собирал и передавал ФСБ РФ информацию о тайных операциях в районе АТО/ООС и задействованных в них сотрудниках; международном сотрудничестве отечественных спецслужб в сфере нацбезопасности и обороны..."

Меняем фамилию Шайтанов на Дерьмак, и в камеру на парашу обоих.
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18.01.2021 21:59 Ответить
За 100 років "братства" - закатованих і убитих українців:
рос.-укр. війна 1917-21 -651000;
голодомор 1921-23 -понад 300000;
голодомор 1932-33 -понад 8 000000;
чистки 30-х років -2 240000;
WW2 -близько 14 000000;
голодомор 1946-47 -750000;
рос.-укр. війна 2014-20 -близько 15000.
Підозрюваного в державній зраді генерал-майора СБУ Шайтанова залишили під вартою до березня, - адвокат Тігішвілі - Цензор.НЕТ 3548
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18.01.2021 22:03 Ответить
А что, величайший полководец, дипломат и кондитер видимой части вселенной не должен нести ответственность за назначение российского шпиона начальником упрвления СБУ по борьбе с терроризмом и присвоения ему звания генерал-майора?
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18.01.2021 22:08 Ответить
удивительно! куда смотрит Ермак?! коллега за гратами!
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18.01.2021 22:22 Ответить
Шайтанов - то цінний кадр Петра, він його нагороджував за службу Неньці.
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18.01.2021 22:40 Ответить
настолько же ценный кадр,как для Зелупенского,росиянцкий агент Дерьмак?
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19.01.2021 00:52 Ответить
просто ***** Вовку еще не просил. это ***** ссцыкливое отдаст все что ВВХ попросит,надо и булки раздвинет ради "мира"
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19.01.2021 00:54 Ответить
Его нужно не судить, а на палю насадить!
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18.01.2021 22:31 Ответить
Шайтан мля паскудный
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18.01.2021 22:46 Ответить
https://twitter.com/Pet_lyra

https://twitter.com/Pet_lyra Пэт Люра @Pet_lyra

https://twitter.com/Pet_lyra https://twitter.com/Pet_lyra



Сейчас на Прямом хлопец. Пропустил кто он такой.
Говорит, сейчас в офис презедента контрразведку не пускают вообще. Хотя по закону они обязаны там работать, искать шпионов и слабые места в режиме секретности.
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18.01.2021 23:24 Ответить
Верю. Такой не сбрешет. И вообще по ТВ только правду говорят.
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19.01.2021 00:15 Ответить
 
 