Подозреваемого в госизмене генерал-майора СБУ Шайтанова оставили под стражей до марта, - адвокат Тигишвили

Голосеевский районный суд Киева 18 января продлил арест подозреваемому в государственной измене генерал-майору Службы безопасности Украины Валерию Шайтанову.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил его адвокат Георгий Тигишвили, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, речь идет о продлении срока ареста еще на 60 суток.

Тигишвили также отметил, что дело на стадии объявления объема и порядка исследования доказательств.

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Следующее заседание запланировано на 13:00 8 февраля.

Согласно материалам дела, Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра спецопераций "А" СБУ, находился на агентурной связи под псевдоним "Бобыль" у полковника ФСБ РФ Егорова.

Следствие установило, что по заданию российских спецслужб он планировал теракты на территории Украины. За это представитель ФСБ гарантировал вознаграждение в размере 200 тыс. долларов и паспорт гражданина РФ. Исполнителем Шайтанов специально подобрал лицо среди бывших бойцов спецподразделений.

Кроме того, установлено, что Шайтанов собирал и передавал ФСБ РФ информацию о тайных операциях в районе АТО/ООС и задействованных в них сотрудниках; международном сотрудничестве отечественных спецслужб в сфере нацбезопасности и обороны; сотрудниках СБУ и разведчиках; а также вербовал офицеров специальных и разведывательных органов для работы на ФСБ.

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В частности, Шайтанова подозревают в том, что по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.

Напомним, в апреле 2020 года контрразведка задержала работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении терактов. В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что полковник Шайтанов, штурмовавший Дом профсоюзов и проводивший задержания в Днепропетровске, стал генерал-майором СБУ. В частности, главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал, что Шайтанов 18 февраля 2014 г. командовал одной из штурмовых групп, захватившей Дом профсоюзов на Майдане Незалежности в Киеве. По официальным данным, в ходе штурма спецподразделением "Альфа" Дома профсоюзов, и последующего пожара, три майдановца получили ранения и сгорели заживо - их идентифицировали по анализу ДНК. Еще несколько человек погибли от огнестрельных ранений вблизи Дома профсоюзов во время штурма - их успели эвакуировать, они умерли в больнице. В апреле 2014 г. Шайтанов вел переговоры с командиром батальона террористов "Восток" Александром Ходаковским. Более того, Шайтанов, командовавший тогда "Альфой" СБУ, не выполнил приказ атаковать блокпосты террористов вокруг Славянска. Скандальная ситуация была рассмотрена на заседании оперативного штаба во главе с А.Турчиновым. По итогам заседания, Шайтанов был снят с командования спецподразделением "Альфа".

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