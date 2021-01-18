Главные новости 18 января: Кабмин установил предельную цену на газ, в России арестовали Навального

Правительство установило предельную цену на газ, Навального отправили на месяц за решетку, догхантера Святогора оправдали, Наталья Витренко вступилась за сына Юрия, - главные новости Украины и мира 18 января.

Максимальная цена на газ

Кабинет министров на внеочередном заседании постановил, что цена на газ для потребителей не может превышать 6,99 грн за куб. м. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в среднем для потребителей цена будет снижена на 30%, а для некоторых - даже на 40%. Решение приветствовал президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что тарифы на коммунальные услуги должны быть социально справедливыми.

Навального отправили за решетку

Суд в России арестовал на 30 суток оппозиционера Алексея Навального, который 17 января прилетел в Москву из Германии, где лечился после того, как в РФ его пытались отравить. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Заседание суда над оппозиционером состоялось в отделении полиции. МИД Украины назвал происходящее с Навальным "продолжением позорной практики наступления на права человека". Штабы Навального готовят по всей России акции протеста против его ареста. Тем временем соцсети обсуждают видео, на котором чета Навальных в самолете Берлин-Москва разыгрывает сценку из фильма "Брат-2". "Мальчик, водочки нам принеси. Мы домой летим", - говорит Юлия Навальная, снимая маску.

Кнопкодавство за Шкарлета

Офис Генерального прокурора открыл уголовное производство по факту возможного кнопкодавства во время голосования за назначение министром образования Сергея Шкарлета. Речь идет о голосовании картой депутата Игоря Суркиса, которого в тот момент не было в зале.

Догхантера Святогора оправдали

Шевченковский районный суд Киева оправдал догхантера Алексея Святогора, которого обвиняли в призывах к расправе над бездомными животными. Святогор находился под стражей с июня 2019 года из-за многочисленных интервью, в которых он рассказывал, что кормит ядом бездомных собак. Судья пришла к выводу, что в действиях Святогора нет состава уголовного преступления.

Захват Капитолия: молитва в Сенате и украденный ноутбук Пелоси

Издание The New Yorker обнародовало ранее не публиковавшееся видео из здания захваченного сторонниками Трампа 6 января Сената. На нем захватчики роются в бумагах сенаторов, позируют для фото, а потом все вместе молятся, благодаря Христа за возможность "возродить Америку". "Шаман" Джейкоб Анджели обращается к Богу через мегафон.

По данным ФБР, одна из участниц захвата могла украсть ноутбук спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, чтобы потом продать его российской разведке. Официально эти обвинения не выдвинули, и пока женщину разыскивают за нарушение общественного порядка и незаконное проникновение.

Наталья Витренко вступилась за сына Юрия

Лидер "Прогрессивной социалистической партии Украины" Наталья Витренко записала видео в поддержку своего сына Юрия Витренко, бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины", а ныне и.о. министра энергетики. В 30-минутном ролике она хвалит его на все лады, говорит, что он не сам назначил себе большую зарплату и премии и рассказывает о достижениях Юрия Витренко. "Откуда взялись такие зарплаты и премии в "Нафтогазе"? Это что, Юра сам себе положил заработную плату, а потом премию? Или это норма закона о наблюдательных советах? Кто виноват? Кто принял это закон, кто его подписал!" - утверждает социалистка.