Главные новости 18 января: Кабмин установил предельную цену на газ, в России арестовали Навального
Правительство установило предельную цену на газ, Навального отправили на месяц за решетку, догхантера Святогора оправдали, Наталья Витренко вступилась за сына Юрия, - главные новости Украины и мира 18 января.
Максимальная цена на газ
Кабинет министров на внеочередном заседании постановил, что цена на газ для потребителей не может превышать 6,99 грн за куб. м. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в среднем для потребителей цена будет снижена на 30%, а для некоторых - даже на 40%. Решение приветствовал президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что тарифы на коммунальные услуги должны быть социально справедливыми.
Навального отправили за решетку
Суд в России арестовал на 30 суток оппозиционера Алексея Навального, который 17 января прилетел в Москву из Германии, где лечился после того, как в РФ его пытались отравить. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Заседание суда над оппозиционером состоялось в отделении полиции. МИД Украины назвал происходящее с Навальным "продолжением позорной практики наступления на права человека". Штабы Навального готовят по всей России акции протеста против его ареста. Тем временем соцсети обсуждают видео, на котором чета Навальных в самолете Берлин-Москва разыгрывает сценку из фильма "Брат-2". "Мальчик, водочки нам принеси. Мы домой летим", - говорит Юлия Навальная, снимая маску.
Кнопкодавство за Шкарлета
Офис Генерального прокурора открыл уголовное производство по факту возможного кнопкодавства во время голосования за назначение министром образования Сергея Шкарлета. Речь идет о голосовании картой депутата Игоря Суркиса, которого в тот момент не было в зале.
Догхантера Святогора оправдали
Шевченковский районный суд Киева оправдал догхантера Алексея Святогора, которого обвиняли в призывах к расправе над бездомными животными. Святогор находился под стражей с июня 2019 года из-за многочисленных интервью, в которых он рассказывал, что кормит ядом бездомных собак. Судья пришла к выводу, что в действиях Святогора нет состава уголовного преступления.
Захват Капитолия: молитва в Сенате и украденный ноутбук Пелоси
Издание The New Yorker обнародовало ранее не публиковавшееся видео из здания захваченного сторонниками Трампа 6 января Сената. На нем захватчики роются в бумагах сенаторов, позируют для фото, а потом все вместе молятся, благодаря Христа за возможность "возродить Америку". "Шаман" Джейкоб Анджели обращается к Богу через мегафон.
По данным ФБР, одна из участниц захвата могла украсть ноутбук спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, чтобы потом продать его российской разведке. Официально эти обвинения не выдвинули, и пока женщину разыскивают за нарушение общественного порядка и незаконное проникновение.
Наталья Витренко вступилась за сына Юрия
Лидер "Прогрессивной социалистической партии Украины" Наталья Витренко записала видео в поддержку своего сына Юрия Витренко, бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины", а ныне и.о. министра энергетики. В 30-минутном ролике она хвалит его на все лады, говорит, что он не сам назначил себе большую зарплату и премии и рассказывает о достижениях Юрия Витренко. "Откуда взялись такие зарплаты и премии в "Нафтогазе"? Это что, Юра сам себе положил заработную плату, а потом премию? Или это норма закона о наблюдательных советах? Кто виноват? Кто принял это закон, кто его подписал!" - утверждает социалистка.
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А Моніка ЗеЛох - мстива... Зеленський звільнив з наглядової ради УКФ Роговцеву - тому що каже про вову-лоха правду: https://www.youtube.com/watch?v=Xbk4MUs812s
зеленський звільнив з наглядової ради Українського культурного фонду директора каналу ICTV Олександра Богуцького та актрису Аду Роговцеву. Про це йдеться в указі на сайті президента.
Зеленський скасував указ п'ятого президента Петра Порошенка від 14 грудня 2017 року, яким Богуцький та Роговцева були призначені.
https://twitter.com/ihor108 Бот Савчука 25% https://twitter.com/ihor108 @ihor108 https://twitter.com/ihor108/status/1350790729472290828 17 янв.
Короче, Портнов продовжує крутити главЗебілом як циган Сонцем. Нічого не міняється ) Зеленський призначив ректором Нацакадемії СБУ друга Татарова та Портнова - мента. Черняк працював професором кафедри оперативно-розшукової діяльності Нацакадемії МВС
https://sprotyv.org/zelenskyj-pryznachyv-rektorom-natsakademiyi-sbu-druga-tatarova-ta-portnova/
все-таки контрабанда коксу пройшла крізь кордони!
Гейм овер
А эта )
https://twitter.com/13Hellis_13
Hellis
@13Hellis_13
·https://twitter.com/13Hellis_13/status/1351088173934383104 11 ч
Правительство сейчас продает по диким ценам населению газ, который закупила (внимание, Карл!) по максимум, с учетом всего возможного за 3,6-3,8 грн за м3. Цель - убедить толпу, что нам кровь из носу надо закупать газ у России.
https://twitter.com/MarianSereda
https://twitter.com/MarianSereda
https://twitter.com/MarianSereda Мар'ян Середа @MarianSereda
https://twitter.com/MarianSereda
https://twitter.com/MarianSereda
Блт, це якийсь цука сюр. ОПЗЖ контролює облгази, які піднімають тарифи на газ, і одночасно інспірує "тарифні протести" по Україні.
Наріт блт, ну не можна ж бути такими тупими.
https://twitter.com/travel_ANDdream
https://twitter.com/travel_ANDdream Olduser https://twitter.com/travel_ANDdream @travel_ANDdream https://twitter.com/travel_ANDdream/status/1351199353688481792 4 ч
це не сюр, це - системна робота комуняк і газпромівських посіпак в Україні з ОПЗЖ.
І ведеться вона давно. Згадайте постійне "нагадування" на всіх каналах: "Нафтогаз підняв ціни для населення", хоча ціни встановлюються облгазами з серпня 2020 самостійно.
Мета - знищення Нафтогазу
https://www.youtube.com/watch?v=1pRhUzqldug
https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1262279694144333?__cft__[0]=AZUeIz0VwUJqSA0rWGIGCAMh708g9KpO6QHoZ60A4nLVrMYS7-5_GfTKC_A9IjoDdFtFh51WwDP4_IVNcYrf9rA2e82tfen1BRL3_tom3iWNW32jCPckCyAPC1FjnU48jzt2znpgRN8KNmrmt7hErcq8J1qEb-6WVqOIkKVFpp9Lew&__tn__=%2CO%2CP-R 47 мин. ·
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006136038244&__cft__[0]=AZUeIz0VwUJqSA0rWGIGCAMh708g9KpO6QHoZ60A4nLVrMYS7-5_GfTKC_A9IjoDdFtFh51WwDP4_IVNcYrf9rA2e82tfen1BRL3_tom3iWNW32jCPckCyAPC1FjnU48jzt2znpgRN8KNmrmt7hErcq8J1qEb-6WVqOIkKVFpp9Lew&__tn__=-UC%2CP-y-R Mark Savchuk
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?eid=ARCZ0wwYK-5Wapgq-gMTS4o-b24AoJtyXu9zuQTM_Qdho9eEVAthkvHS1RyfkLhIbFZMM75qCTmwUiDA&hc_ref=ARRP_jjQ1vDSFbwN-MxeRzA-neF9LPSA49L6uakRd1XPr_kzMY9VqZiMOfmYemTJaOo&fref=nf# 2 ч. ·
Про газ, про тарифы. Заваривайте чаек, это лонгрид. Очень много вопросов в личке. Я наконец-то собрал все в кучу, поэтому буду благодарен за репост.
Сейчас я вам расскажу про то что кабмин "ХОТЕЛ" сделать, что кабмин "ХОЧЕТ" сделать и что кабмину "СТОИЛО БЫ" сделать.
1. Итак, что "хотели" сделать:
С самого начала кабмин, по инициативе Мин.энерго, захотел обязать газодобывающую компанию УГВ (дочерняя компания Нафтогаза) продавать газ сбытам по фиксирвоанной цене (хаб-минус); И одновременно с этим, утвердить фиксированную маржу для сбытов. Таким образом они хотели снизить финальную цену на газ для потребителя.
Первая версия постановы включала в себя примерно такую фразу "обязать наб.совет НАКа заставить УГВ ОБЕСПЕЧИТЬ ПРОДАЖУ газа на внутреннем рынке".
линк на текст постановы- https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flb.ua%2Feconomics%2F2021%2F01%2F12%2F474995_kabmin_pidgotuvav_postanovu_pro_novu.html%3Ffbclid%3DIwAR1U9XUFUagDN99zxXMhWtBmjDiAqn3v4vJtUDHLAw32fNUEodNt85GLcJM&h=AT1wSiiXKXPceBNxmqDYX003CG1K_McozF5mnXGptjwNmazenRxYknt3KK33hQ0YMMrBzOSWONtK16ZH_WL5medQTXSBOYYpZd8FHwYuGqERpR3h7_SoZ8z15qH475de3WvL&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT3T_uF9Jrzo-8Ta5B6UDPt9XpDrHkMZuWPRCbQiwkUvtFZxvu_1xvH85r7SlCAfu-r-4cS3IJHCOZsVsREKko2iyHu4KWvAG8Pl8eNS7FfsahKOtMwDDEoo677MYJn3sKo8MMnWYuYHeuIaAuVL_7ekFWRejKz5oK_3bSkSUoO8TgV-*********************** https://lb.ua/.../474995_kabmin_pidgotuvav_postanovu_pro...
Читайте пункт 2.
Это как раз и есть то самое ПСО, от которого я так пригорел. Почему это плохо можно почитать тут - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2848815275332979&id=100006136038244&__cft__[0]=AZUeIz0VwUJqSA0rWGIGCAMh708g9KpO6QHoZ60A4nLVrMYS7-5_GfTKC_A9IjoDdFtFh51WwDP4_IVNcYrf9rA2e82tfen1BRL3_tom3iWNW32jCPckCyAPC1FjnU48jzt2znpgRN8KNmrmt7hErcq8J1qEb-6WVqOIkKVFpp9Lew&__tn__=-UK-y-R https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2848815275332979&id=100006136038244
Полыхнуло не только у меня, но и у всех адекватных людей, включая МВФ, потому что "обеспечить продажу газа" это де-факто ПСО, а ПСО это офигенная коррупционная схема.
На кабмин повалился такой поток "добра", что уже на следующий день, кабмин дает заднюю и НАЧИНАЕТ ПИСАТЬ НОВЫЙ ТЕКСТ ПОСТАНОВЫ. О чем я узнал заранее, и сказал об этом в посте - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2850209085193598&id=100006136038244&__cft__[0]=AZUeIz0VwUJqSA0rWGIGCAMh708g9KpO6QHoZ60A4nLVrMYS7-5_GfTKC_A9IjoDdFtFh51WwDP4_IVNcYrf9rA2e82tfen1BRL3_tom3iWNW32jCPckCyAPC1FjnU48jzt2znpgRN8KNmrmt7hErcq8J1qEb-6WVqOIkKVFpp9Lew&__tn__=-UK-y-R https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2850209085193598&id=100006136038244
2. Что кабмин СЕЙЧАС хочет сделать:
На 18 января 2021 года уже существует новый текст постановы. В чем ключевые изминения -> (1) ПСО не будет. УГВ не будет обязан никому продавать газ. ЭТОГО В ТЕКСТЕ БОЛЬШЕ НЕТ. Это однозначно перемога.
(2) вводится только временное ограничение на цену на газ, по которой поставщики могут продавать газ населению. Теперь это 6.99 грн.
Единственное с чем сейчас не может определиться кабмин, это включать ли в действие постановы ТКЕ (отопление) или нет; И до какого именно числа вводить это ограничение.
Короткий комментарий по новому решению
(1) Цену газ снизят для всех - для бабушки, которая живет в однушке в Запорожье и для "уважаемых господ" которые живут в Конча Заспе в огромных домах.
Вы меня конечно извините, НО МНЕ КАЖЕТСЯ НАМ НУЖНО ПОМОГАТЬ БАБУЩКЕ КОТОРАЯ ЖИВЕТ В ОДНУШКЕ, а не дядям и тетям которые живут в Конча Заспе, особенно учитывая, что бабшука в однушке тратит газа ЗНАЧИТЕЛЬНО МЕНЬШЕ чем дяди и тети в Конча Заспе.
Это и есть самая главная критика. Помогать нужно тем людям у которых нет денег, а не "всем подряд".
(2) Витренко сказал что "рынок не работает, мы сделаем всем газ на 30% дешевле". Странно, но если посмотреть на матрицу цен поставиков
https://www.facebook.com/gazpravda/posts/696833127700381?__cft__[0]=AZUeIz0VwUJqSA0rWGIGCAMh708g9KpO6QHoZ60A4nLVrMYS7-5_GfTKC_A9IjoDdFtFh51WwDP4_IVNcYrf9rA2e82tfen1BRL3_tom3iWNW32jCPckCyAPC1FjnU48jzt2znpgRN8KNmrmt7hErcq8J1qEb-6WVqOIkKVFpp9Lew&__tn__=-UK-y-R https://www.facebook.com/gazpravda/posts/696833127700381
то ВДРУГ ОКАЖЕТСЯ, что шесть самых "дешевых" поставщиков предлагают цены от 6.99, до 7.22. То есть, если сравнивать с НОРМАЛЬНЫМИ поставщиками, то особого снижения цены не произойдет.
Самые ДОРОГИЕ цены на рынке, почему-то у газ.сбытов Фирташа (почти 11 грн).
Так что фраза Витренко "рынок не рабоатет" как минмиум манипуляция. Рынок ОФИГЕННО работает. Это газ.сбыты Фирташа не работают, они тупо обворовывают людей. И сейчас я вам расскажу, что может сделать кабмин прямо сейчас, чтобы усложнить Фирташу жизнь. Глядишь, кто-то в кабмине прочитает и "возьмет на карандаш".
3. Теперь давайте разбираться "а что нужно было сделать?".
Мне не верится, что это должен писать я... Куда подевались наши реформаторы?
Итак, начнем. Вопрос "могут ли украинцы получать меньше платежки за газ?" Ответ - ДА МОГУТ.
Только смотреть нужно не там где свободный рынок, а там где РЫНКА НЕТ. То есть на облгазы. Эти компании которые управляют сетями, "считавают" показатели счетчиков и передают их поставщикам газа. Это природные монополии. И там полно схематоза. Читаем какие:
СХЕМАТОЗ 1 - "виробнично технiчнi витрати", сокращенно ВТВ. Это типа "газ который теряется" пока идет от ГТС (основной трубы) к вам в квартиру. Так вот, у нас он установлен регулятором на уровне 6%. Хотите знать сколько в СРЕДНЕМ он состовляет в нормальных сетях в других странах? - 1,5%. В очень дырявых - 3%. В Великобритании, например этот показатель МЕНЬШЕ 1%!
А у нас - 6%! Среди цифр что я видел - В УКРАИНЕ САМЫЙ ВЫСОКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ВТВ В МИРЕ! И я что-то очень сомневаюсь что он такой и есть на самом деле. Думаю что около 3% там просто "нарисовано от балды". Хотя мы все с вами, за этот газ платим облгазу. Прекрасная схема - и потребители тебе за этот газ платят (он включен в тариф) и можно эти "лишние" 3%, которые на самом деле никуда не "испаряются" еще и продать за кеш.
СХЕМАТОЗ 2 - температурные коэффициенты. Тут нечего рассказывать, вы про это итак хорошо знаете. Я сделаю отдельный пост про нашего активиста, который со своим иском дошел до верховного суда (как и несколько других исков). Заседания большой палаты по этим искам УЖЕ БЫЛИ. А текста решения все еще нет На этой неделе мы пошумим и спросим ВСУ "так, а где решение то?!".
СХЕМАТОЗ 3 - тарифы облгазов. ВТВ - лишь часть тарифа на распределение. Есть еще компоненты из которых формируется тариф и на сегодняшний день, процесс формирования тарифов ОЧЕНЬ НЕПРОЗРАЧНЫЙ. Туда можно вписать, в прямом смысле слова, все что угодно. На днях произошла невероятно забавная ситуация, которая как раз иллюстрирует мой аргумент:
С первого января 2021 года, НКРЕКП утвердил новый тариф на распределение газа для обгазов. Типа вот НКРЕКП собралось, все обсудило, очень долго все анализировало и выкатило такие-то тарифы..... ПРОШЛО 18 ДНЕЙ, и уже НКРЕКП сократил тариф на 27% для Лубны-газа. ЛОЛ! КАК ЖЕ ТАК?! Вы же 3 недели тому назад сказали что "тарифы для Лубны-газа обоснованы". Там куча людей подписи под этим поставили. А уже сейчас на 27% снизили им тариф. Так а чего тогда только на 27%, снизили? Может можно и на все 80%?
Может и можно - но мы не знаем. НКРЕКП молчит и в "ручном режиме" эти тарифы облгазам "утверждает". Сами понимаете, где нет прозрачности - там есть схематоз.
СХЕМАТОЗ 4 - Вот это самое смешное на самом деле, и является максимальным палевом для мин.энерго. Мало кто знает что облгазы пользуются сетями НА БЕЗОПЛАТНОЙ ОСНОВЕ.
2/3 сетей принадлежат государству. Облгазы их просто обслуживают. Их передали "в управление" еще при Януковиче, во время тотального распила газового рынка, в ходе которого Фирташ получил самые лакомые "цепочки" этого рынка - облгазы и сбыты. Фирташ собирал деньги с населения, за газ не платил, и все убытки "вешал" на Нафтогаз (100% пр