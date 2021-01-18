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"Массовая вакцинация" в ОРДО планируется в феврале-марте, ожидается поставка 80 тысяч доз российской "Cпутник V"

Террористы ОРДО планируют проводить вакцинацию от коронавируса российским препаратом "Спутник V" в 32 пунктах учреждений здравоохранения.

Об этом заявил так называемый министр здравоохранения Александр Оприщенко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса".

По его словам, в данный момент происходит закупка холодильного оборудования для соблюдения необходимого температурного режима для хранения вакцины.

По данным Telegram-канала Dontel, ожидается поставка российской вакцины в количестве 80 тысяч доз. Около 30 тысяч доз планируют выделить для всех желающих, остальное предназначено для сотрудников "различных учреждений".

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Отмечается, что вакцинация в ОРДО должна начаться в феврале, однако это может произойти в марте.

Напомним, ранее стало известно о подготовке к вакцинации в Донецке среди работников сферы образования и медицины. Вакцинация "Спутником V" будет добровольной и бесплатной: если сотрудник готов вакцинироваться, то ему надо написать соответствующее заявление.

При этом работник одной из больниц рассказал, что руководство им сообщило, что перед прививкой придется сдать тест на антитела к COVID-19, который стоит 3200 рублей (1200 гривен).

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карантин (16729) Донбасс (26955) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
"Массовая вакцинация" в ОРДО планируется в феврале-марте, ожидается поставка 80 тысяч доз российской "Cпутник V" - Цензор.НЕТ 756
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18.01.2021 22:49
+8
в то время, когда данбас травят мацкальскими таблетками страны африки готовятся к получению вакцин пфайзер, астразенека и бионтех
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18.01.2021 22:44
+8
"Массовая вакцинация" в ОРДО планируется в феврале-марте, ожидается поставка 80 тысяч доз российской "Cпутник V" - Цензор.НЕТ 6661
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18.01.2021 22:52
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в то время, когда данбас травят мацкальскими таблетками страны африки готовятся к получению вакцин пфайзер, астразенека и бионтех
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18.01.2021 22:44 Ответить
оттяни резинку и не придется повторно штопать
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18.01.2021 22:52 Ответить
Походу руснявый мокша оттянул резинку и увидел скрепу )
"Масова вакцинація" в ОРДО планується в лютому-березні, очікується поставка 80 тисяч доз російської "Cпутник V" - Цензор.НЕТ 3820
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18.01.2021 23:00 Ответить
Коротка кольчужка (с)
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18.01.2021 23:44 Ответить
Но дедушка Дарвин одобряет...
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19.01.2021 07:00 Ответить
Сколько людей умерло от вакцин Пфайзера?
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18.01.2021 22:56 Ответить
и сколько же?
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18.01.2021 23:04 Ответить
Согласно отчетам, 55 летальных исходов были зафиксированы среди тех, кто получал прививки вакцинами фармкомпаний Moderna и https://lenta.ru/tags/organizations/pfizer/ Pfizer /BioNTech в СШа. В некоторых случаях пациенты умирали в течение нескольких дней после вакцинации.

В Норвегии растет озабоченность проблемой безопасности для пожилых людей вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech после смерти 29 человек, получивших инъекцию этого препарата, https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-16/norway-vaccine-fatalities-among-people-75-and-older-rise-to-29?srnd=premium-europe передает Bloomberg....
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18.01.2021 23:13 Ответить
и о чем говорит эта информация?
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19.01.2021 00:22 Ответить
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-16/norway-vaccine-fatalities-among-people-75-and-older-rise-to-29?srnd=premium-europe Norway expressed increasing concern about the safety of the Pfizer Inc. vaccine on elderly people with serious underlying health conditions after raising an estimate of the number who died after receiving inoculations to 29.

Норвегия выразила растущую обеспокоенность по поводу безопасности вакцины https://www.bloomberg.com/quote/PFE:US Pfizer Inc. для пожилых людей с серьезными сопутствующими заболеваниями после увеличения оценки числа умерших после вакцинации до 29.
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19.01.2021 07:05 Ответить
https://fakty.com.ua/ua/lifestyle/zdorove/20210119-zv-yazok-mizh-vaktsynatsiyeyu-proty-covid-19-ta-smertyu-dovesty-skladno-norvezki-medyky/ Щодня в Норвегії в будинках для людей похилого віку помирають близько 45 людей, - зазначила представниця Інституту громадського здоров'я Норвегії Камілла Столтенберґ.

Как думаете, после вакцинации от ковида всех людей в домах престарелых, они перестанут там умирать?
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19.01.2021 07:50 Ответить
86 миллионов. Остальные спрятались в апшворах. Петя - барыга, всех мишелей пфайферой заколол
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18.01.2021 23:11 Ответить
пустяки, дело то житейское
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18.01.2021 23:14 Ответить
бажаю всєм! подохнуть всім малоросам на путіна!
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18.01.2021 22:46 Ответить
саша-добрячок
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18.01.2021 22:47 Ответить
не те слово!
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18.01.2021 22:49 Ответить
80000 доз...на 2 или 3 миллиона человек это массовая вакцинация??
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18.01.2021 22:47 Ответить
в добрый путь!))))
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18.01.2021 22:47 Ответить
"Массовая вакцинация" в ОРДО планируется в феврале-марте, ожидается поставка 80 тысяч доз российской "Cпутник V" - Цензор.НЕТ 756
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18.01.2021 22:49 Ответить
как раз по количеству ихтамнетов.
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18.01.2021 22:51 Ответить
"Массовая вакцинация" в ОРДО планируется в феврале-марте, ожидается поставка 80 тысяч доз российской "Cпутник V" - Цензор.НЕТ 6661
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18.01.2021 22:52 Ответить
"Массовая вакцинация" в ОРДО планируется в феврале-марте, ожидается поставка 80 тысяч доз российской "Cпутник V" - Цензор.НЕТ 9784
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18.01.2021 22:53 Ответить
хто буде колотыся китайчатиною??
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18.01.2021 22:59 Ответить
"Масова вакцинація" в ОРДО планується в лютому-березні, очікується поставка 80 тисяч доз російської "Cпутник V" - Цензор.НЕТ 5486
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18.01.2021 22:59 Ответить
Шаройобам прививку безкоштовно! Я наполягаю!"Масова вакцинація" в ОРДО планується в лютому-березні, очікується поставка 80 тисяч доз російської "Cпутник V" - Цензор.НЕТ 8854
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18.01.2021 23:01 Ответить
интересно почему руснявач мокша ********* фотку старую 4ричнои давности прилепила? Может потому что она на этом фото еще морду Лица НЕ нажрала на тупоголовых руснявых мокшанах?

"Масова вакцинація" в ОРДО планується в лютому-березні, очікується поставка 80 тисяч доз російської "Cпутник V" - Цензор.НЕТ 3306
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18.01.2021 23:16 Ответить
Вакцинированных «Спутником V» жителей России не пустят в США и в Европу. Там не считают её вакциной

🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳

https://kavkazcenter.com/russ/content/2021/01/16/119578/vaktsinirovannykh-sputnikom-V-zhitelej-rossii-ne-pustyat-v-ssha-i-v-evropu--tam-ne-schitayut-eyo-vaktsinoj.shtml
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18.01.2021 23:02 Ответить
Кавказ-центр - источник, достойный доверия конечно, особенно в таких вопросах, как международное признание вакцин. Пока нет никаких решений в этой области.
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19.01.2021 11:04 Ответить
Пусть вакцинируют всех подштанцев.
ВСУ зайдут на пустую землю.
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18.01.2021 23:14 Ответить
30 тысяч маловато будет, надо больше, может хоть так передохнут обдроченцы
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18.01.2021 23:34 Ответить
это не может не радовать)))))) и КрымНашистов не забудьте уколоть этим говном)
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19.01.2021 00:06 Ответить
всего 80 тыщ? Маловато
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19.01.2021 00:10 Ответить
На 3 миллиона 800 тысяч ОРДЛОвцев плюс заблудившихся "зеленых человечиков" нужно по крайней мере 8 миллионов доз ( по два на каждого) А Рферия поставляет ( вроде как и то не факт) 80 тысяч доз аж на 40 тысяч человек.. Сколько там в так называемых корпусах сепаратистов 35 тыс, плюс тысяч 5 заезжих "добровольцев" вот как раз и сходится. А еще нужно на местное МВД - КГБ ( пардон на все виды гестапо и полицаев) Так что даже этот контингент полностью не обеспечивают, а еще чиновники оккупационной администрации, а потом еще " счастливые" получатели рашен паспортов ( их за последнее время выдали аж 300 тысяч) что то слабенько Раша снабжает свой бандустан. , как впрочем и свою метрополию. В Аргентину больше отправили. уже. Хотя что это о них.. Да пусть ужрутся своим спутником под завязку, правда для этого им понадобится пятилетка с отсутствием мощностей по выпуску вакцин в Раше. Но то дело такое, начнут гнать на самогонных аппаратах.
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19.01.2021 00:14 Ответить
Для вакцинации мало? А может для до испытания и сойдет и так 80 000 подопытных нормуль.
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19.01.2021 10:21 Ответить
И то. Возможно . Но скорее просто очередная пиаракция, типа забота " старшего брата" для бедных доумбаусских половцев- печенегов. Вот мол от щедрот государевых и их не забыли "болезных". Так что думаю больше пропагандистский трюк. Им своих ( сколько там их на счету) 125-135 миллионов роШШиян еще прививать и прививать лет пять ( с их то мощностями)
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19.01.2021 10:34 Ответить
"срутник" - своеобразный маркер руцкого мира; любое место где ширяют эту бодягу рассматривается ******, как будущий форпост парашки. Именно поэтому ватные тв аналы так активно впаривают и продвигают его не только в ордло, но и на неоккупированные территории Украины.
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19.01.2021 00:28 Ответить
Хороші медприпарати ніколо!!! нікому не нав'язують, а г..но не користується запитом.
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19.01.2021 00:57 Ответить
и до испытание Спутника не факт под видом Спутника можно и новые вакцины испытовать резервация не до росов создана!!!! давно ее границы контролируются ОТЛИЧНЫЙ ПОЛИГОН!!!!!!
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19.01.2021 10:33 Ответить
 
 