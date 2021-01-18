"Массовая вакцинация" в ОРДО планируется в феврале-марте, ожидается поставка 80 тысяч доз российской "Cпутник V"
Террористы ОРДО планируют проводить вакцинацию от коронавируса российским препаратом "Спутник V" в 32 пунктах учреждений здравоохранения.
Об этом заявил так называемый министр здравоохранения Александр Оприщенко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса".
По его словам, в данный момент происходит закупка холодильного оборудования для соблюдения необходимого температурного режима для хранения вакцины.
По данным Telegram-канала Dontel, ожидается поставка российской вакцины в количестве 80 тысяч доз. Около 30 тысяч доз планируют выделить для всех желающих, остальное предназначено для сотрудников "различных учреждений".
Отмечается, что вакцинация в ОРДО должна начаться в феврале, однако это может произойти в марте.
Напомним, ранее стало известно о подготовке к вакцинации в Донецке среди работников сферы образования и медицины. Вакцинация "Спутником V" будет добровольной и бесплатной: если сотрудник готов вакцинироваться, то ему надо написать соответствующее заявление.
При этом работник одной из больниц рассказал, что руководство им сообщило, что перед прививкой придется сдать тест на антитела к COVID-19, который стоит 3200 рублей (1200 гривен).
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В Норвегии растет озабоченность проблемой безопасности для пожилых людей вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech после смерти 29 человек, получивших инъекцию этого препарата, https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-16/norway-vaccine-fatalities-among-people-75-and-older-rise-to-29?srnd=premium-europe передает Bloomberg....
Норвегия выразила растущую обеспокоенность по поводу безопасности вакцины https://www.bloomberg.com/quote/PFE:US Pfizer Inc. для пожилых людей с серьезными сопутствующими заболеваниями после увеличения оценки числа умерших после вакцинации до 29.
Как думаете, после вакцинации от ковида всех людей в домах престарелых, они перестанут там умирать?
🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳
https://kavkazcenter.com/russ/content/2021/01/16/119578/vaktsinirovannykh-sputnikom-V-zhitelej-rossii-ne-pustyat-v-ssha-i-v-evropu--tam-ne-schitayut-eyo-vaktsinoj.shtml
ВСУ зайдут на пустую землю.