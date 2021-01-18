"Массовая вакцинация" в ОРДО планируется в феврале-марте, ожидается поставка 80 тысяч доз российской "Cпутник V"

Террористы ОРДО планируют проводить вакцинацию от коронавируса российским препаратом "Спутник V" в 32 пунктах учреждений здравоохранения.

Об этом заявил так называемый министр здравоохранения Александр Оприщенко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса".

По его словам, в данный момент происходит закупка холодильного оборудования для соблюдения необходимого температурного режима для хранения вакцины.

По данным Telegram-канала Dontel, ожидается поставка российской вакцины в количестве 80 тысяч доз. Около 30 тысяч доз планируют выделить для всех желающих, остальное предназначено для сотрудников "различных учреждений".

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Отмечается, что вакцинация в ОРДО должна начаться в феврале, однако это может произойти в марте.

Напомним, ранее стало известно о подготовке к вакцинации в Донецке среди работников сферы образования и медицины. Вакцинация "Спутником V" будет добровольной и бесплатной: если сотрудник готов вакцинироваться, то ему надо написать соответствующее заявление.

При этом работник одной из больниц рассказал, что руководство им сообщило, что перед прививкой придется сдать тест на антитела к COVID-19, который стоит 3200 рублей (1200 гривен).

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