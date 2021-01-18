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Тела двух погибших украинских моряков с судна Arvin нашли в Турции

Тела двух погибших украинских моряков с судна Arvin нашли в Турции

В турецком Бартини достали из воды тела двух украинцев - членов экипажа сухогруза Arvin. Таким образом число погибших достигло трех, еще троих моряков ищут.

Об этом сообщил руководитель консульского отдела посольства Украины в Турецкой Республике Андрей Билык, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Состоялось опознание, подтверждена смерть двух граждан Украины. Поисково-спасательная операция не прекращалась, она будет продолжаться и завтра. Без вести пропавшими числится три человека, которых активно ищут", - сообщил Билык.

Дипломат также рассказал о деталях сегодняшней операции.

"Из-за сложных погодных условий было трудно доставать тела утонувших. Пришлось привлекать дополнительную спасательную технику. Около 5 часов тела достали из моря и впоследствии доставили в морг местной больницы", - рассказал консул.

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Спасенные украинские моряки, которые были выписаны сегодня из больницы, сейчас находятся в гостинице, питанием и всем необходимым они обеспечены. Планируется, что завтра они отправятся в Анкару, откуда вылетят в Украину.

Напомним, 17 января возле берегов турецкой провинции Бартын затонул сухогруз Arvin, на борту которого находились десять украинцев и двое иностранцев. В ходе поисково-спасательных мероприятий 6 членов экипажа удалось спасти. Посольство Украины в Турции сообщило имена спасенных.

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моряки (1079) смерть (9210) Турция (3369) украинцы (3860)


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так хто ж там був "іноземцем", з яких таких мордоровських земель ?
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18.01.2021 23:07 Ответить
Це виходить що тих двох кацапів ще не знайшли.
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19.01.2021 00:54 Ответить
А ты, значит, патрыот? А ну расскажи какими же нехитрыми умозаключениями ты пришёл к выводу что они кацапы? Мало вчера на костях натанцевались, животные, продолжения хочется?
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19.01.2021 06:43 Ответить
Ты читать умеешь? Я констатирую факт, что уцелевшие украинские граждане из больницы едут в Анкару, двоих наших еще нашли (к несчастью). Значит "иностранцы" еще не найдены.
Блин, слово патріот тебе слух режет ?
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19.01.2021 13:42 Ответить
Співчуття рідним.

Чому не повідомляють, скільки їм років, звідки вони ?
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18.01.2021 23:43 Ответить
Трохи почекаємо. Всі чекають
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19.01.2021 04:19 Ответить
 
 