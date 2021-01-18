Тела двух погибших украинских моряков с судна Arvin нашли в Турции

В турецком Бартини достали из воды тела двух украинцев - членов экипажа сухогруза Arvin. Таким образом число погибших достигло трех, еще троих моряков ищут.

Об этом сообщил руководитель консульского отдела посольства Украины в Турецкой Республике Андрей Билык, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Состоялось опознание, подтверждена смерть двух граждан Украины. Поисково-спасательная операция не прекращалась, она будет продолжаться и завтра. Без вести пропавшими числится три человека, которых активно ищут", - сообщил Билык.

Дипломат также рассказал о деталях сегодняшней операции.

"Из-за сложных погодных условий было трудно доставать тела утонувших. Пришлось привлекать дополнительную спасательную технику. Около 5 часов тела достали из моря и впоследствии доставили в морг местной больницы", - рассказал консул.

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Спасенные украинские моряки, которые были выписаны сегодня из больницы, сейчас находятся в гостинице, питанием и всем необходимым они обеспечены. Планируется, что завтра они отправятся в Анкару, откуда вылетят в Украину.

Напомним, 17 января возле берегов турецкой провинции Бартын затонул сухогруз Arvin, на борту которого находились десять украинцев и двое иностранцев. В ходе поисково-спасательных мероприятий 6 членов экипажа удалось спасти. Посольство Украины в Турции сообщило имена спасенных.