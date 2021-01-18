РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11031 посетитель онлайн
Новости
3 727 6

На 9 месяцев отстранили от велоспорта экс-главу профильной федерации Башенко, нахамившего чемпионке Соловей в 2019-м

На 9 месяцев отстранили от велоспорта экс-главу профильной федерации Башенко, нахамившего чемпионке Соловей в 2019-м

Комитет этики Международного союза велосипедистов (UCI) отстранил на 9 месяцев от велоспорта бывшего главу Федерации велоспорта Украины Александра Башенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Федерации велоспорта Украины (ФВУ).

Отмечается, что решение принято из-за его хамского поведения по отношению к украинской велосипедистке и призерке Европейских игр Анне Соловей.

Башенко отстранили на 9 месяцев от любой деятельности, связанной с велоспортом. Сейчас Башенко такой деятельностью не занимается, отмечает hromadske, поэтому его отстранение вступит в силу с того момента, когда он решит вернуться в велоспорт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нахамивший спортсменке экс-президент Федерации велоспорта Башенко не признает своей отставки

Как пишет Sportarena, дело в отношении бывшего функционера рассматривали еще с сентября 2020 года, однако сам Башенко слушания игнорировал.

Напомним, в 2019 году президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко грубо высказался в адрес чемпионки Европейских игр-2019 Анны Соловей. Также он угрожал оштрафовать ее и исключить из состава сборной Украины.

20 августа Александр Башенко был уволен с занимаемой должности.

Автор: 

санкции (11251) хамство (43) велосипедисты (138)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Может что-то родит...
показать весь комментарий
18.01.2021 23:45 Ответить
На 9 месяцев отстранили от велоспорта экс-главу профильной федерации Башенко, нахамившего в 2019-м чемпионке Соловей - Цензор.НЕТ 4614
показать весь комментарий
18.01.2021 23:47 Ответить
так он и не хамил, просто культурно. по-европейски, пытался подкатить к даме, но шо то не срослось и закончилось непереводимой игрой слов
показать весь комментарий
18.01.2021 23:53 Ответить
Тоді не по-європейськи, а па-русскі...
показать весь комментарий
18.01.2021 23:54 Ответить
V - це знак корабельної сосни
показать весь комментарий
19.01.2021 03:20 Ответить
В велосипедном королевстве бушуют свои страсти, похлеще ковида и импичмента Трампу....."Кто - кого" - затаили дыхание поклонники педалей и натёртых сиденьями жоп....
показать весь комментарий
19.01.2021 07:13 Ответить
 
 