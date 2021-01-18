На 9 месяцев отстранили от велоспорта экс-главу профильной федерации Башенко, нахамившего чемпионке Соловей в 2019-м

Комитет этики Международного союза велосипедистов (UCI) отстранил на 9 месяцев от велоспорта бывшего главу Федерации велоспорта Украины Александра Башенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Федерации велоспорта Украины (ФВУ).

Отмечается, что решение принято из-за его хамского поведения по отношению к украинской велосипедистке и призерке Европейских игр Анне Соловей.

Башенко отстранили на 9 месяцев от любой деятельности, связанной с велоспортом. Сейчас Башенко такой деятельностью не занимается, отмечает hromadske, поэтому его отстранение вступит в силу с того момента, когда он решит вернуться в велоспорт.

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Как пишет Sportarena, дело в отношении бывшего функционера рассматривали еще с сентября 2020 года, однако сам Башенко слушания игнорировал.

Напомним, в 2019 году президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко грубо высказался в адрес чемпионки Европейских игр-2019 Анны Соловей. Также он угрожал оштрафовать ее и исключить из состава сборной Украины.

20 августа Александр Башенко был уволен с занимаемой должности.