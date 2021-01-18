МИД Украины ищет возможность привлечь к ответственности компанию "Яндекс" за работу в оккупированном Крыму
Украинские дипломаты ищут возможность привлечь компанию "Яндекс" к ответственности за работу в оккупированном Крыму.
Об этом говорится в ответе украинского ведомства на запрос Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.
"Несмотря на тот факт, что деятельность компании "Яндекс" на территории временно оккупированного Россией Крыма пока не подпадает под действие санкций ЕС в отношении Крыма, мы продолжаем в сотрудничестве с европейскими партнерами искать возможности для привлечения компании к ответственности за такую деятельность", - ответили в МИД Украины.
В министерстве добавили, что регулярно обсуждают "с партнерами в институтах ЕС, а также с соответствующими государствами-членами Европейского Союза, все случаи нарушения европейскими компаниями действующих санкций ЕС".
"Европейская Комиссия, как гарант соблюдения законодательства ЕС, частью которого является и решение Совета ЕС о применении санкций, тщательно проверяет каждый случай возможного их нарушения", - отметили в ведомстве.
Кроме этого, в украинском министерстве подчеркнули, что квалификация действий "Яндекса", а также определение наличия в них признаков нарушения законодательства Украины относительно правового статуса временно оккупированной территории "относится к компетенции соответствующих правоохранительных органов Украины". На данный момент проводится соответствующий правовой анализ, добавили в министерстве.
В МИД Украины напомнили, что деятельность компании "Яндекс" на территории Украины запрещена в соответствии с Законом Украины "О санкциях" от 14.08.2014 г.. № 1644-VII.
Издание отмечает, что российская компания "Яндекс" набирает сотрудников в оккупированном Крыму – объявления об этом опубликованы на официальном сайте компании. Ранее СМИ сообщали, что в Севастополе можно заказать карту Mastercard World от "Яндекс.Деньги". Для этого оказалось достаточным в адресе приписать Севастополь к Краснодарскому краю соседней России.
"Яндекс.Деньги" в 2015 году попали под санкционные ограничения США, но тогда причиной указывалась связь структуры со "Сбербанком". Российская структура "Яндекса" на 99,9% принадлежит резиденту Нидерландов Yandex A.V.
Напомним, санкции были введены ЕС и США в 2014 году в ответ на российскую оккупацию украинского полуострова. С тех пор их несколько раз продлевали и расширяли.
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Але то таке, головне розказати наріду, про потуги і санкції ))
Справедливости ради украинские карты тоже отлично работают в РФ.
Хто на форумі під українським IP, перевіряйте, хоч у когось заблокований ресурс
https://yoomoney.ru/ ?
Гадаю, що ні.
А привлечь к ответственности их легко и просто! Даю МИДу наводку: Для начала, нагните американскую биржу NASDAQ которая торгует их акциями. Так же неплохой вариант обратиться к американскому правосудию и вообще наложить арест на их акции. Система американского правосудия, позволяет подавать иски нерезидента к нерезиденту, если ответчик совершил преступление используя транзакции американских банков
Гугл, Твиттер, Фейсбук - не?
А, ну да - "ВЫ НЕ ПОНИМАЕТЕ, ЭТО ДРУГОЕ!!!"
Многие ездят туда-сюда. Работают в Украине, но держатся за имущество в ОРДЛО. Все еще надеются на вот-вот. Есть даже те, кто, работая в Украине, покупает имущество в ОРДЛО, пока дешево. Надеясь на вот-вот.
Но, большинство жителей ОРДЛО все же выезжают на работу в РФ. Туда едут на заработки и
А еще, из-за карантина и закрытия КП ВВ на линии разграничения, жители ОРДЛО едут через РФ и КПП в Украину. Дорого, но если большая пенсия и большая задолженность, но вполне окупаемо.
Вообще, из ОРДЛО можно свободно без досмотра, без карантина, без "Дии", без проверки личности приехать в любой город Украины. Из Донецка, Луганска, Свердловска идут сотни маршрутов во все концы РФ и мирных частей Украины.
Из Луганска свободно можно без карантина и досмотра, без проверки багажа приехать в Мариуполь, Харьков, Одессу, Николаев, Полтаву, Днепр, Киев, Львов, Запорожье… Маршруты из ОРДЛО указывает на скопления переселенцев в мирных городах мирной Украины. Спрос порождает…
Украинские соцвыплаты (пенсии и регресс) терять в ОРДЛО никто не хочет, поэтому бизнес на автоперевозках сделал долларовыми миллионерами многих владельцев автопарков ОРДЛО. Многие даже проукраинские переселенцы живут в режиме 10 дней там, 20 дней здесь, месяц здесь 10 дней там. Поэтому автоперевозочный теневой бизнес, чтобы не отмечали в системе "Аркан" очень востребован со всех сторон.
Ну, как-то не комильфо объяснять, например, врачу, работающему в военном госпитале пограничников в Киеве, зачем она ездит в Луганск каждые 2 месяца. Более 60% тех, кто выехал из ОРДЛО ведет вот такой курсирующий режим жизни. Там родители и имущество, там бизнес и связи, там… Там - это в оккупации.
Не поверите, но вот последние 2 года теневые автоперевозчики в ОРДЛО увеличили карту посещений городов мирных частей Украины и количество перевозов.
7 лет войны это очень много. Поэтому произошла бытовая реинтеграция ОРДЛО в Украину. Документы. Автоперевозки. Теневой бизнес. Контрабанда.
Да, контрабанда сигарет из ОРДЛО в мирные части Украины, это тоже огромный бизнес-синдикат. Кто-то везет пару блоков, кто-то пару ящиков, а кто-то уже и "Газели" гоняет. Сигареты из ОРДЛО в 2 раза дешевле акцизных и купить их можно в любом городе Украины, куда приезжают маршруты из ОРДЛО.
Идет вместе с пассажирскими перевозками из ОРДЛО в мирные части Украины и контрабанда оружия, наркотиков. Этот бизнес уже оброс схемами, и вряд ли он будет способствовать приближению мира, так как все больше в ОРДЛО людей, которые начинают получать удовольствие и прибыль от 2-х пенсий (а если мир, то останется одна), от контрабанды из мирной Украины в ОРДЛО украинские и европейских лекарств, от доставки посылок и товаров, от продажи украинских продуктов, от провоза пассажиров, от контрабанды сигарет.
И вот, что интересно, все соцсети ОРДЛО забиты рекламой "помогу купить права в Украине", "украинский паспорт и загранпаспорт без выезда", "пенсии и детские", "украинские документы любой сложности", "автоперевозки в Украину без досмотра и карантина", "перевезем без досмотра грузы любой сложности", "маршруты в любой город РФ и Украины", но внимания на это никто не обращает.
А еще интереснее, что автоперевозчики в ОРДЛО, которые ездят в Украину, не меняют украинские номера на "республиканские" и от них там этого никто не требует, а вот народ штрафуют. Еще интереснее то, что в РФ автоперевозки осуществляются на автобусах с украинской регистрацией. ОРДЛынские там не в почете.
А еще интереснее то, что автоперевозчики из ОРДЛО не платят налоги в Украине (только оформляют страховку), но платят налоги в ОРДЛО.
Ну, и самое интересное. Все автоперевозки в Украину осуществляются на автобусах новых моделей. А все автоперевозки по РФ осуществляются на металлоломе, который не понятно, как движется по трассе, свистя лысой резиной, хрюкая задыхающимся мотором и обдавая пассажиров свежим воздухом из всех щелей.
Причин много. Основная - осторожность. Неукоснительное соблюдение правил дорожного движения, чтобы не привлекать к себе внимания. Ведь такой автобус может перевозить не только пассажиров, но и их оружие, документы "мгб лнр", сигареты и прочие не нужные для внимания МВД Украины вещи. Поэтому на маршруты из ОРДЛО в Украину не ставят старье. Водители только опытные, с реальными правами и документами. Чистой биографией.
На маршруты ОРДЛО-РФ ставят все старье, убитое и собранное из "говна и палок". Водители с недосыпом. Права "купил в лнр". На РФ никто не соблюдает ПДД. Там понт...
Ответ на поверхности. В Украине - закон, на России - взятки. В Украине нельзя попасться с перевозкой контрабанды и оружия, можно сесть за терроризм, особенно, если прописка в ОРДЛО. На РФ можно перевозить все, даже "БУК" на "Жигулях", взятка закроет глаза любому ГИБДД.
Я жила в 12 км от российской границы (город Свердловск, Луганской области), и вот любой снегопад вызывал у наших российских соседей транспортный коллапс, в то время, когда "угнетенный Украиной Донбасс" поругивая недостаточно вычищенные коммунальниками тротуары, свободно ехал по своим делам.
Но, это было до войны. Сейчас ОРДЛО и РФ - близнецы-братья. Взятки. Ужасные дороги. Купленные техосмотр авто. Наплевательское отношение к людям. Русский беспощадный и все уничтожающий авось.
Ну, как бы и все. Еще раз вышла, посмотрела на нашу дорогу в селе. Почищено. Посыпано. Ухожено. Обрезаны деревья. Нет мусора на обочинах. Но, мы же "угнетенное хунтой село в глубинке Украины", куда нам до "угольных ОРДЛынских швейцарий". Могу только одно добавить: я - за такое угнетение и украинскую хунту. Люблю ее! И, донбасяне не поймут, но постараюсь: чисто, не там, где убирают!https://news.obozrevatel.com/ukr/society/novini-iz-zoni-zhiteli-ordlo-dochekalisya-srsr.htm