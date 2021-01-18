МИД Украины ищет возможность привлечь к ответственности компанию "Яндекс" за работу в оккупированном Крыму

Украинские дипломаты ищут возможность привлечь компанию "Яндекс" к ответственности за работу в оккупированном Крыму.

Об этом говорится в ответе украинского ведомства на запрос Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на тот факт, что деятельность компании "Яндекс" на территории временно оккупированного Россией Крыма пока не подпадает под действие санкций ЕС в отношении Крыма, мы продолжаем в сотрудничестве с европейскими партнерами искать возможности для привлечения компании к ответственности за такую деятельность", - ответили в МИД Украины.

В министерстве добавили, что регулярно обсуждают "с партнерами в институтах ЕС, а также с соответствующими государствами-членами Европейского Союза, все случаи нарушения европейскими компаниями действующих санкций ЕС".

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"Европейская Комиссия, как гарант соблюдения законодательства ЕС, частью которого является и решение Совета ЕС о применении санкций, тщательно проверяет каждый случай возможного их нарушения", - отметили в ведомстве.

Кроме этого, в украинском министерстве подчеркнули, что квалификация действий "Яндекса", а также определение наличия в них признаков нарушения законодательства Украины относительно правового статуса временно оккупированной территории "относится к компетенции соответствующих правоохранительных органов Украины". На данный момент проводится соответствующий правовой анализ, добавили в министерстве.

В МИД Украины напомнили, что деятельность компании "Яндекс" на территории Украины запрещена в соответствии с Законом Украины "О санкциях" от 14.08.2014 г.. № 1644-VII.

Издание отмечает, что российская компания "Яндекс" набирает сотрудников в оккупированном Крыму – объявления об этом опубликованы на официальном сайте компании. Ранее СМИ сообщали, что в Севастополе можно заказать карту Mastercard World от "Яндекс.Деньги". Для этого оказалось достаточным в адресе приписать Севастополь к Краснодарскому краю соседней России.

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"Яндекс.Деньги" в 2015 году попали под санкционные ограничения США, но тогда причиной указывалась связь структуры со "Сбербанком". Российская структура "Яндекса" на 99,9% принадлежит резиденту Нидерландов Yandex A.V.

Напомним, санкции были введены ЕС и США в 2014 году в ответ на российскую оккупацию украинского полуострова. С тех пор их несколько раз продлевали и расширяли.