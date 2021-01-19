Годовые программы Украина - НАТО фактически соответствуют формату ПДЧ, - замглавы ОП Жовква

Годовые национальные программы Украина - НАТО фактически соответствуют формату Плана действий по членству в Альянсе.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Жовква отметил, что до 1999 года были прецеденты, когда страны вступали в НАТО без ПДЧ. Кроме того, на саммите Альянса осенью может быть принято решение об отмене института ПДЧ, и, соответственно, тогда он не будет нужен для вступления.

"Сейчас такая процедура. Но, опять же, еще раз всех призываю не концентрироваться на этих трех волшебных буквах. Я открою большой секрет: те Годовые национальные программы (ГНП) Украина - НАТО, которые мы выполняем, в частности в этом году, и уже готовим программу на 2021, фактически в формате ПДЧ. Если их почитать, то это те же ГНП, которые выполняли страны в форматах имплементации ПДЧ. При отсутствии этих волшебных трех букв остальное мы все делаем в практическом смысле этого слова ", - сказал Жовква.

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Он акцентировал, что продолжается реформирование ВСУ, сектора безопасности, происходит совместимость подразделений, участие Украины во всех миротворческих миссиях Альянса, а в прошлом году наша страна присоединилась к Партнерству расширенных возможностей НАТО.

"Это дает нам много новых возможностей еще ближе подойти к стандартам НАТО. Поэтому Украина инициировала свое видение партнерства расширенных возможностей. Будем стараться очень быстро получить реакцию и начать практическую реализацию. Это более важно, а ПДЧ придет ", - убежден заместитель руководителя Офиса Президента.

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