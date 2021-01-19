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Новости Агрессия России против Украины
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Годовые программы Украина - НАТО фактически соответствуют формату ПДЧ, - замглавы ОП Жовква

Годовые программы Украина - НАТО фактически соответствуют формату ПДЧ, - замглавы ОП Жовква

Годовые национальные программы Украина - НАТО фактически соответствуют формату Плана действий по членству в Альянсе.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Жовква отметил, что до 1999 года были прецеденты, когда страны вступали в НАТО без ПДЧ. Кроме того, на саммите Альянса осенью может быть принято решение об отмене института ПДЧ, и, соответственно, тогда он не будет нужен для вступления.

"Сейчас такая процедура. Но, опять же, еще раз всех призываю не концентрироваться на этих трех волшебных буквах. Я открою большой секрет: те Годовые национальные программы (ГНП) Украина - НАТО, которые мы выполняем, в частности в этом году, и уже готовим программу на 2021, фактически в формате ПДЧ. Если их почитать, то это те же ГНП, которые выполняли страны в форматах имплементации ПДЧ. При отсутствии этих волшебных трех букв остальное мы все делаем в практическом смысле этого слова ", - сказал Жовква.

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Он акцентировал, что продолжается реформирование ВСУ, сектора безопасности, происходит совместимость подразделений, участие Украины во всех миротворческих миссиях Альянса, а в прошлом году наша страна присоединилась к Партнерству расширенных возможностей НАТО.

"Это дает нам много новых возможностей еще ближе подойти к стандартам НАТО. Поэтому Украина инициировала свое видение партнерства расширенных возможностей. Будем стараться очень быстро получить реакцию и начать практическую реализацию. Это более важно, а ПДЧ придет ", - убежден заместитель руководителя Офиса Президента.

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Автор: 

НАТО (9931) оборона (5194) ПДЧ (137) членство в НАТО (1501) Офис Президента (1793) Жовква Игорь (152)


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Верхняя говорящая жопа зебила фактически соответствуют голове гомо-сапиенс
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19.01.2021 01:05 Ответить
Боюсь, у нас руководство силовых ведомств, не только не соответствует стандартам НАТО, а и вообще здравому смыслу
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19.01.2021 01:16 Ответить
В ПДЧ есть сроки и контроль, а ГНП это что-то там делаем сами себе на уме, это проверенная тактика советской власти, делать так чтобы не делать, у нас вся система власти это имитация, если конечно речь не идёт о личном интересе чиновника или его самосохранении.
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19.01.2021 01:47 Ответить
Ця зелена гниль держить нас за дурнів. Його заява звучить приблизно так, "Немає нічого страшного у тому що ми не вступили до університету, ми вчимося вдома і будемо знати майже теж що і студенти, які навчаться там". От тільки диплом нам ніхто не дасть, а без нього не візьмуть на роботу.
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19.01.2021 06:27 Ответить
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19.01.2021 08:18 Ответить
Ця зелена гниль держить нас за дурнів. Його заява звучить приблизно так, "Немає нічого страшного у тому що ми не вступили до університету, ми вчимося вдома і будемо знати майже теж що і студенти, які навчаться там". От тільки диплом нам ніхто не дасть, а без нього не візьмуть на роботу.
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19.01.2021 06:29 Ответить
Значит ПДЧ они не подписали ? Боятся шо **** нападет ? 😀😀😀
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19.01.2021 08:21 Ответить
Річні програми Україна - НАТО фактично відповідають формату ПДЧ, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 9024Річні програми Україна - НАТО фактично відповідають формату ПДЧ, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 730Річні програми Україна - НАТО фактично відповідають формату ПДЧ, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 6337Річні програми Україна - НАТО фактично відповідають формату ПДЧ, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 6654Річні програми Україна - НАТО фактично відповідають формату ПДЧ, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 2983
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19.01.2021 08:29 Ответить
НАТО в курсі ваших "шалених" успіхів?
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19.01.2021 11:30 Ответить
 
 