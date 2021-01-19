США проинформировали Германию о планах наложить санкции на судно "Фортуна", которое строит "Северный поток 2"

Посольство США проинформировало Минэкономики ФРГ о планах наложить санкции на судно "Фортуна", которое строит "Северный поток 2".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы приняли это сообщение к сведению с сожалением", - сказала агентству DPA представитель министерства.

Ранее немецкая газета Handelsblatt сообщила, что уходящая администрация США планирует ввести санкции против российского судна-трубоукладчка "Фортуна", участвующего в строительстве "Северного потока 2". Ожидается, что об ограничительных мерах объявят во вторник: санкции коснутся как судна, так и его владельца - компании "КВТ-Рус", отмечается в сообщении.

Вторник - последний полный день работы администрации президента США Дональда Трампа. В среду во второй половине дня состоится церемония инаугурации следующего главы государства Джо Байдена.

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Напоминаем, Газпром" решил достраивать газопровод "Северный поток 2" собственными силами, после того как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу. На настоящий момент из примерно 2460 км газопровода уложено более 2300 км (то есть 94%).

В декабре "Фортуна" построила 2,6 км магистрали "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне ФРГ. С 15 января строительство магистрали должно возобновиться в водах исключительной экономической зоне Дании. На прошлой неделе "Фортуна" вышла из германского порта Висмар, но спустя день пути остановилась на рейде порта Росток.

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