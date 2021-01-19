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Новости Газовая война Санкции против России
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США проинформировали Германию о планах наложить санкции на судно "Фортуна", которое строит "Северный поток 2"

США проинформировали Германию о планах наложить санкции на судно

Посольство США проинформировало Минэкономики ФРГ о планах наложить санкции на судно "Фортуна", которое строит "Северный поток 2".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы приняли это сообщение к сведению с сожалением", - сказала агентству DPA представитель министерства.

Ранее немецкая газета Handelsblatt сообщила, что уходящая администрация США планирует ввести санкции против российского судна-трубоукладчка "Фортуна", участвующего в строительстве "Северного потока 2". Ожидается, что об ограничительных мерах объявят во вторник: санкции коснутся как судна, так и его владельца - компании "КВТ-Рус", отмечается в сообщении.

Вторник - последний полный день работы администрации президента США Дональда Трампа. В среду во второй половине дня состоится церемония инаугурации следующего главы государства Джо Байдена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швейцарская фирма Zurich Insurance вышла из "Северного потока-2" из-за угрозы санкций

Напоминаем, Газпром" решил достраивать газопровод "Северный поток 2" собственными силами, после того как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу. На настоящий момент из примерно 2460 км газопровода уложено более 2300 км (то есть 94%).

В декабре "Фортуна" построила 2,6 км магистрали "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне ФРГ. С 15 января строительство магистрали должно возобновиться в водах исключительной экономической зоне Дании. На прошлой неделе "Фортуна" вышла из германского порта Висмар, но спустя день пути остановилась на рейде порта Росток.

Также читайте: Новая администрация США рассматривает приостановку санкции против "Северного потока-2" для разрядки отношений с европейскими партнерами, - советник Байдена Бернс

Автор: 

санкции (11247) США (26313) Северный поток (1448)


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Топ комментарии
+5
Да засунь себе эту трубу, сам знаешь куда, жопорукие и бесполезные, кроме продажи газа больше ничего не производят, вяликия
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19.01.2021 06:29
+4
Прощальный реверанс Трампа.
Для того, чтобы сенаторы сменили гнев на милость при рассмотрении импичмента.
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19.01.2021 01:55
+4
А как же! Ему из бюджета бросают под стол,в миску,с пригожинского барского стола!
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19.01.2021 07:00
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Прощальный реверанс Трампа.
Для того, чтобы сенаторы сменили гнев на милость при рассмотрении импичмента.
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19.01.2021 01:55 Ответить
Хотя судно уже перерегестрировано на московскую прокладку в пятиэтажке.
Но, суть остаётся прежней - с прокладкой тоже дел иметь нельзя.
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19.01.2021 01:59 Ответить
да достроят, там осталось чуток и легализуют это дело.
Германии слишком это выгодно, что бы упускать такие прибыли.
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19.01.2021 02:42 Ответить
170 км недостроено.
И сертификацию никто не хочет делать.
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19.01.2021 03:06 Ответить
никто никуда не торопится деньги освоят, поток достроят.
тем более власть меняется и в США и в Германии скоро.
вообще фиолетово, столько направлений для продажи газа.
пока тряслись с СП2, построили Балканский-Турецкий поток, с возможностью расширения.
Вялая Болгария как то не хотела строить у себя газопровод или не давали, однако построила же...
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19.01.2021 03:53 Ответить
Дурачок, тебе тупому хоть одна копейка капнет от этой трубы?
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19.01.2021 06:27 Ответить
А как же! Ему из бюджета бросают под стол,в миску,с пригожинского барского стола!
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19.01.2021 07:00 Ответить
Свинособака, сиди на бутылке ровно, падаль
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19.01.2021 08:16 Ответить
"никто никуда не торопится деньги освоят, поток достроят."
https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB-%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0/a-51930087 В то же время Владимиру Путину пришлось делать в Стамбуле хорошую мину при весьма неудачно сложившейся для него геополитической газовой игре. Ведь для чего, собственно, "Газпром" по распоряжению президента РФ за огромные деньги строил "Турецкий поток"? Сверхзадача состояла в том, чтобы с января 2020 года полностью прекратить газовый транзит через Украину, пустив российские экспортные поставки в Евросоюз по двум новым магистралям в обход непокорного соседа. Именно с этой целью "Турецкий поток" и "Северный поток - 2" и сооружали одновременно: оба трубопровода должны были войти в строй до конца 2019 года, когда истекал десятилетний российско-украинский газовый договор. Однако газопровод на Балтике сначала по разным причинам выбился из графика, а затем был остановлен американскими санкциями. А из двух ниток на Черном море в полном объеме в срок заработала только одна.
https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB-%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0/a-51930087 План лишить Украину газового транзита провалился
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19.01.2021 07:57 Ответить
всему свое время и так прокачка по Украине сокращена. новый контракт всего на 3 года.
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19.01.2021 12:51 Ответить
Халва, халва...
https://www.reuters.com/article/idUSL1N2JU0BX UPDATE 2-Gazprom bond prospectus carries risk warning over Nord Stream 2
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19.01.2021 14:21 Ответить
МОСКВА, 19 января. (Рейтер) - Российский производитель газа "Газпром" признал в проспекте эмиссии еврооблигаций, представленном Рейтер во вторник, что существуют риски того, что проект газопровода "Северный поток - 2" может быть приостановлен или свернут из-за политического давления.
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19.01.2021 14:22 Ответить
существуют риски.
даже в туалет без риска не сходишь
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19.01.2021 15:27 Ответить
Поэтому Вы только на лоток и на Цензор ходите?
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19.01.2021 20:09 Ответить
Його прощальним реверансом була відмова підписувти оборонний бюджет,де були присутні санкції проти ПП2.
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19.01.2021 08:39 Ответить
Честь і хвала Збройним Силам України! Повертайтеся з Перемогою живими і неушкодженими! Все буде Україна! (Байден сказав).
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19.01.2021 02:43 Ответить
кстати раньше попутный газ сжигали, сейчас строят майнинговые фермы на попутном газе и майнят криптовалюту. за смешные деньги. (основной расход майнинга это электроэнергия).
Ну это про нефть, от неё попутный газ. кто на северах не был не видел наверно эти стометровые факелы.
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19.01.2021 04:01 Ответить
Да засунь себе эту трубу, сам знаешь куда, жопорукие и бесполезные, кроме продажи газа больше ничего не производят, вяликия
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19.01.2021 06:29 Ответить
Падаль козлорылая захлопни свою сосалку.
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19.01.2021 08:02 Ответить
Трамп (агенд кримля), ты что творишь?
Как ты смеешь все эти годы налагать санкции на своих хозяев?
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19.01.2021 05:57 Ответить
Не переживай.Він зробив все,що міг.Але санкції,накладені Конгресом США ,йому не зупинити.
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19.01.2021 08:45 Ответить
я не переживаю. ты не переживай. наоборот, конгрессу не остановить санкции наложенные госдепом Трампа.
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19.01.2021 09:10 Ответить
Ти не знав,що санкції розроблялися й приймалися в конгресі,а прерогатива уряду й президента-їх виконання ? Чому ? Інтернет відключений був ?
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19.01.2021 12:20 Ответить
То есть, ты после моего поста полез в интернет и стал изучать, кто какие санкции накладывает. А потом ты написал сам себе о себе: "Ти не знав,що санкції розроблялися й приймалися в конгресі,а прерогатива уряду й президента-їх виконання ? Чому ? Інтернет відключений був ?
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19.01.2021 19:27 Ответить
Та я з того інтернету й не виходжу,особливо взимку.
Про те,що таке ЗАКОНОДАВЧА,а що ВИКОНАВЧА влада,написав спеціально для трампістів.
До останнього відмазує господарів,втрачати вже нічого: https://ms.detector.media/kiberbezpeka/post/26237/2020-12-20-tramp-zayavyv-shcho-do-masshtabnoi-kiberataky-na-ssha-mozhe-buty-prychetnyy-kytay-a-ne-rosiya/ Трамп заявив, що до масштабної кібератаки на США може бути причетний Китай, а не Росія
США поінформували Німеччину про плани накласти санкції на судно "Фортуна", яке будує "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 213
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19.01.2021 19:46 Ответить
точно. только всё наоборот. чайна и раша - господари байдуна. вон он уже сев поток 2 может разблокировать.
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20.01.2021 07:55 Ответить
Байден все порішає )
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19.01.2021 06:48 Ответить
Треба ухвалити такі санкції щоб кацапом стало дешевше розібрати той газогін на брухт,ніж добудовувати.Тобто обкласти податком за те що він пролягає по чужій території.
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19.01.2021 07:52 Ответить
І знову русофоби ставлять арматуру в колеса "миротворцям". Що ж ти поробиш, не дивляться вони расейські канали, і не знають які кацапи хороші.
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19.01.2021 08:04 Ответить
В виде версии, предположу такую. Газпром приостановил строительство газогона, это для них страшный удар? Я вас умоляю, есть договор с нафтогазом, который будет действовать еще 4 года. В прошлом году, весь объем не прокачали, но заплатили по принципу "качай, или плати". Допустим Газпром достроит газогон к лету, то через Украину вообще качать будет нечего, а платить придется. Уж лучше резину потянуть. Есть и другой резон. В данной ситуации больше всех кричит Германия, оно и ясно, ФРГ не стали хабом, и теряют кучу денег. Предъявить что-то Газпрому, ФРГ не могут, т. к. тычут пальчиком на США, и шепчут: "разбирайтесь с ними". Газпром вложил в СП-2, 4,5 млрд евро. Много? Конечно. За прошлую неделю Раша в свои ЗВР, кинула эквивалент 5 млрд долларов. Рассорить ЕС и США, для Раши важнее 4,5 млрд евро. Тем более, эти деньги не потеряны. Газпром сделает проволочку, посмотрит как перегрызутся ЕС и США, и потом достроит эту трубу.
Вот такая у меня версия.
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19.01.2021 11:59 Ответить
Все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо...
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19.01.2021 12:04 Ответить
 
 