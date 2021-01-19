США проинформировали Германию о планах наложить санкции на судно "Фортуна", которое строит "Северный поток 2"
Посольство США проинформировало Минэкономики ФРГ о планах наложить санкции на судно "Фортуна", которое строит "Северный поток 2".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы приняли это сообщение к сведению с сожалением", - сказала агентству DPA представитель министерства.
Ранее немецкая газета Handelsblatt сообщила, что уходящая администрация США планирует ввести санкции против российского судна-трубоукладчка "Фортуна", участвующего в строительстве "Северного потока 2". Ожидается, что об ограничительных мерах объявят во вторник: санкции коснутся как судна, так и его владельца - компании "КВТ-Рус", отмечается в сообщении.
Вторник - последний полный день работы администрации президента США Дональда Трампа. В среду во второй половине дня состоится церемония инаугурации следующего главы государства Джо Байдена.
Напоминаем, Газпром" решил достраивать газопровод "Северный поток 2" собственными силами, после того как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу. На настоящий момент из примерно 2460 км газопровода уложено более 2300 км (то есть 94%).
В декабре "Фортуна" построила 2,6 км магистрали "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне ФРГ. С 15 января строительство магистрали должно возобновиться в водах исключительной экономической зоне Дании. На прошлой неделе "Фортуна" вышла из германского порта Висмар, но спустя день пути остановилась на рейде порта Росток.
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Для того, чтобы сенаторы сменили гнев на милость при рассмотрении импичмента.
Но, суть остаётся прежней - с прокладкой тоже дел иметь нельзя.
Германии слишком это выгодно, что бы упускать такие прибыли.
И сертификацию никто не хочет делать.
тем более власть меняется и в США и в Германии скоро.
вообще фиолетово, столько направлений для продажи газа.
пока тряслись с СП2, построили Балканский-Турецкий поток, с возможностью расширения.
Вялая Болгария как то не хотела строить у себя газопровод или не давали, однако построила же...
https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB-%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0/a-51930087 В то же время Владимиру Путину пришлось делать в Стамбуле хорошую мину при весьма неудачно сложившейся для него геополитической газовой игре. Ведь для чего, собственно, "Газпром" по распоряжению президента РФ за огромные деньги строил "Турецкий поток"? Сверхзадача состояла в том, чтобы с января 2020 года полностью прекратить газовый транзит через Украину, пустив российские экспортные поставки в Евросоюз по двум новым магистралям в обход непокорного соседа. Именно с этой целью "Турецкий поток" и "Северный поток - 2" и сооружали одновременно: оба трубопровода должны были войти в строй до конца 2019 года, когда истекал десятилетний российско-украинский газовый договор. Однако газопровод на Балтике сначала по разным причинам выбился из графика, а затем был остановлен американскими санкциями. А из двух ниток на Черном море в полном объеме в срок заработала только одна.
https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB-%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0/a-51930087 План лишить Украину газового транзита провалился
https://www.reuters.com/article/idUSL1N2JU0BX UPDATE 2-Gazprom bond prospectus carries risk warning over Nord Stream 2
даже в туалет без риска не сходишь
Ну это про нефть, от неё попутный газ. кто на северах не был не видел наверно эти стометровые факелы.
Как ты смеешь все эти годы налагать санкции на своих хозяев?
Про те,що таке ЗАКОНОДАВЧА,а що ВИКОНАВЧА влада,написав спеціально для трампістів.
До останнього відмазує господарів,втрачати вже нічого: https://ms.detector.media/kiberbezpeka/post/26237/2020-12-20-tramp-zayavyv-shcho-do-masshtabnoi-kiberataky-na-ssha-mozhe-buty-prychetnyy-kytay-a-ne-rosiya/ Трамп заявив, що до масштабної кібератаки на США може бути причетний Китай, а не Росія
Вот такая у меня версия.