Трамп решил снять ограничения на въезд в США из Европы, Великобритании и Бразилии
Президент США Дональд Трамп подписал указ, снимающий ограничения для путешественников из большей части Европы, Великобритании и Бразилии, введенные в прошлом году, чтобы замедлить распространение COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Трамп издал указ, отменяющий ограничения на поездки в CША из Великобритании, Ирландии, Бразилии и стран Европы, входящих в Шенгенскую зону. Указ вступает в силу 26 января.
"Понимая, что характер угрозы, исходящей от COVID-19, будет меняться с течением времени, я поручил министру здравоохранения и социальных служб дать мне рекомендации относительно того, следует ли продолжать, изменять или прекращать ограничения, которые я ранее ввел. (...) Соответственно, министр рекомендовал мне снять ограничения, применимые к Шенгенской зоне, Соединенному Королевству, Республике Ирландия и Федеративной Республике Бразилия, оставив в силе ограничения, применимые к Китайской Народной Республике и Исламской Республике Иран", - говорится в указе Трампа, опубликованном Белым домом.
Тем временем Джен Псаки, представитель избранного президента Джо Байдена, заявила, что сейчас не время снимать ограничения.
"По совету нашей команды по здравоохранению администрация не намерена снимать эти ограничения с 26 января. Напротив, мы планируем усилить меры общественного здравоохранения в международных поездках, чтобы еще больше сократить распространение COVID-19", - написала Псаки в своем твиттере.
По ее мнению, в связи с "обострением пандемии и появлением более заразных вариантов по всему миру сейчас не время снимать ограничения на международные поездки".
Байден вступает в должность в среду 20 января и сможет пересмотреть указ Трампа.
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https://www.nytimes.com/2021/01/18/us/giuliani-trump-impeachment-trial.html Giuliani will not be part of Trump's defense in the Senate impeachment trial.
Тут Дональд Трамп правий на всі 100%. Який сенс заборони для тих хто хоче в'їхати до США, адже якщо в США і ЄС всі будуть вакциновані, а значить мати загальний імунітет від КОВІД, то як їх може заразити житель навіть третього світу хворий на коронавірус? А ось урядам третіх країн приїзд ковідного гостя з США і ЄС це потенційна загроза їх національної безпеки внаслідок слабкості і недофінансування їх медицини, і таким країнам, зокрема і Україні треба заборонити в'їзд і вимагати від багатих країн ЄС чи США паспорт вакцинації, аж ніяк не навпаки.