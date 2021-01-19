Трамп решил снять ограничения на въезд в США из Европы, Великобритании и Бразилии

Президент США Дональд Трамп подписал указ, снимающий ограничения для путешественников из большей части Европы, Великобритании и Бразилии, введенные в прошлом году, чтобы замедлить распространение COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Трамп издал указ, отменяющий ограничения на поездки в CША из Великобритании, Ирландии, Бразилии и стран Европы, входящих в Шенгенскую зону. Указ вступает в силу 26 января.

"Понимая, что характер угрозы, исходящей от COVID-19, будет меняться с течением времени, я поручил министру здравоохранения и социальных служб дать мне рекомендации относительно того, следует ли продолжать, изменять или прекращать ограничения, которые я ранее ввел. (...) Соответственно, министр рекомендовал мне снять ограничения, применимые к Шенгенской зоне, Соединенному Королевству, Республике Ирландия и Федеративной Республике Бразилия, оставив в силе ограничения, применимые к Китайской Народной Республике и Исламской Республике Иран", - говорится в указе Трампа, опубликованном Белым домом.

Тем временем Джен Псаки, представитель избранного президента Джо Байдена, заявила, что сейчас не время снимать ограничения.

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"По совету нашей команды по здравоохранению администрация не намерена снимать эти ограничения с 26 января. Напротив, мы планируем усилить меры общественного здравоохранения в международных поездках, чтобы еще больше сократить распространение COVID-19", - написала Псаки в своем твиттере.

По ее мнению, в связи с "обострением пандемии и появлением более заразных вариантов по всему миру сейчас не время снимать ограничения на международные поездки".

Байден вступает в должность в среду 20 января и сможет пересмотреть указ Трампа.