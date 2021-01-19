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Новости Коронавирус и карантин
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Трамп решил снять ограничения на въезд в США из Европы, Великобритании и Бразилии

Трамп решил снять ограничения на въезд в США из Европы, Великобритании и Бразилии

Президент США Дональд Трамп подписал указ, снимающий ограничения для путешественников из большей части Европы, Великобритании и Бразилии, введенные в прошлом году, чтобы замедлить распространение COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Трамп издал указ, отменяющий ограничения на поездки в CША из Великобритании, Ирландии, Бразилии и стран Европы, входящих в Шенгенскую зону. Указ вступает в силу 26 января.

"Понимая, что характер угрозы, исходящей от COVID-19, будет меняться с течением времени, я поручил министру здравоохранения и социальных служб дать мне рекомендации относительно того, следует ли продолжать, изменять или прекращать ограничения, которые я ранее ввел. (...) Соответственно, министр рекомендовал мне снять ограничения, применимые к Шенгенской зоне, Соединенному Королевству, Республике Ирландия и Федеративной Республике Бразилия, оставив в силе ограничения, применимые к Китайской Народной Республике и Исламской Республике Иран", - говорится в указе Трампа, опубликованном Белым домом.

Тем временем Джен Псаки, представитель избранного президента Джо Байдена, заявила, что сейчас не время снимать ограничения.

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"По совету нашей команды по здравоохранению администрация не намерена снимать эти ограничения с 26 января. Напротив, мы планируем усилить меры общественного здравоохранения в международных поездках, чтобы еще больше сократить распространение COVID-19", - написала Псаки в своем твиттере.

По ее мнению, в связи с "обострением пандемии и появлением более заразных вариантов по всему миру сейчас не время снимать ограничения на международные поездки".

Байден вступает в должность в среду 20 января и сможет пересмотреть указ Трампа.

Европа (1828) карантин (16729) США (26313) туризм (1543) Трамп (5036) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Трамп, у тебя ещё день остался. Ждём новых дебильных перлов:
Трамп решил снять ограничения на въезд в США из Европы, Великобритании и Бразилии - Цензор.НЕТ 2582
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19.01.2021 07:07
+5
Прощальные плевки дерьмом на вентилятор!
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19.01.2021 07:08
+2
Один из соратников адвоката президента США Руди Джулиани заявил, что помилование от Дональда Трампа «будет стоить $2 миллиона», https://nv.ua/world/countries/soratnik-*********-rasskazal-chto-pomilovanie-trampa-budet-stoit-2-milliona-nyt-poslednie-novosti-50135993.html https://www.nytimes.com/2021/01/17/us/politics/trump-pardons.html сообщает The New York Times.
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19.01.2021 07:21
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Трамп, у тебя ещё день остался. Ждём новых дебильных перлов:
Трамп решил снять ограничения на въезд в США из Европы, Великобритании и Бразилии - Цензор.НЕТ 2582
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19.01.2021 07:07 Ответить
Трамп решил снять ограничения на въезд в США из Европы, Великобритании и Бразилии - Цензор.НЕТ 5240
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19.01.2021 07:14 Ответить
Так 6.01 уже прошло. Сегодня насрёт "помилованиями"- около 100 уродов.
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19.01.2021 07:19 Ответить
Один из соратников адвоката президента США Руди Джулиани заявил, что помилование от Дональда Трампа «будет стоить $2 миллиона», https://nv.ua/world/countries/soratnik-*********-rasskazal-chto-pomilovanie-trampa-budet-stoit-2-milliona-nyt-poslednie-novosti-50135993.html https://www.nytimes.com/2021/01/17/us/politics/trump-pardons.html сообщает The New York Times.
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19.01.2021 07:21 Ответить
В Украине дешевле- от 10.000$ за 1 год возможной отсидки. Но не по резонансным- там подороже.
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19.01.2021 07:24 Ответить
А кто такой рудик жуликаник? Это тот,которого выгнали из ассоциации адвокатов?
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19.01.2021 07:28 Ответить
Личный адвокат трампа.
https://www.nytimes.com/2021/01/18/us/giuliani-trump-impeachment-trial.html Giuliani will not be part of Trump's defense in the Senate impeachment trial.
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19.01.2021 07:34 Ответить
Они завязаны через Шафаровского наглухо.
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19.01.2021 11:19 Ответить
Прощальные плевки дерьмом на вентилятор!
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19.01.2021 07:08 Ответить
Лебедина пісня Трампа - в останній день на посаді він планує помилувати людей, які вчинили економічні злочини, відомих реперів та ще декого. Про самопомилування поки що нічого не відомо.

Трамп решил снять ограничения на въезд в США из Европы, Великобритании и Бразилии - Цензор.НЕТ 8241
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19.01.2021 07:19 Ответить
Во-первых,надо указать конкретно за какую провинность помилование.Во-вторых,это все на федеральном уровне,а внутри каждого штата есть свои прокуроры.
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19.01.2021 07:26 Ответить
Так. Самопомилування юридично неможливе, бо потрібно вказувати злочин. Не напише ж він у помилуванні "державна зрада"?
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19.01.2021 07:29 Ответить
Только что посмотрел "Дональд Трамп Диктаторы".
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19.01.2021 10:50 Ответить
Нормальная такая опг.
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19.01.2021 07:31 Ответить
молодец Трамп, всё верно делает, следует рекомендациям министра здравоохранения.
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19.01.2021 07:41 Ответить
https://thehill.com/regulation/court-battles/534727-woman-accused-of-trying-to-sell-pelosi-laptop-to-russians-arrested Заарештували жінку, яку звинуватили у спробі продати ноутбук Пелосі
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19.01.2021 08:02 Ответить
Трамп вирішив зняти обмеження на в'їзд до США з Європи, Великої Британії та Бразилії - Цензор.НЕТ 4874Трамп вирішив зняти обмеження на в'їзд до США з Європи, Великої Британії та Бразилії - Цензор.НЕТ 4874
Тут Дональд Трамп правий на всі 100%. Який сенс заборони для тих хто хоче в'їхати до США, адже якщо в США і ЄС всі будуть вакциновані, а значить мати загальний імунітет від КОВІД, то як їх може заразити житель навіть третього світу хворий на коронавірус? А ось урядам третіх країн приїзд ковідного гостя з США і ЄС це потенційна загроза їх національної безпеки внаслідок слабкості і недофінансування їх медицини, і таким країнам, зокрема і Україні треба заборонити в'їзд і вимагати від багатих країн ЄС чи США паспорт вакцинації, аж ніяк не навпаки.
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19.01.2021 09:02 Ответить
Сгорела хата, гори и сарай!
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19.01.2021 09:10 Ответить
а я з плачем згадую президенство Кеннеди, котрий кнопку не нажав...
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19.01.2021 10:53 Ответить
А ракетчик "амфаш" из ПВО Москвы,поймал бы своими шароварами ракеты Кеннеди!
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19.01.2021 11:14 Ответить
 
 