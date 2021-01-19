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Круглосуточный пункт обогрева открыли возле Южного железнодорожного вокзала в Киеве, - КГГА

Возле Южного железнодорожного вокзала в Киеве открыли круглосуточный пункт обогрева и бесплатного питания

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

"С сегодняшнего дня пункт обогрева будет работать в отдельном помещении под паркингом возле вокзала "Южный". Руководство вокзала выделило отдельное помещение, где можно согреться, выпить горячего чая и отдохнуть", - говорится в сообщении.

Отмечается, что там установили сиденья для 30 человек. Также есть стол, чайник, чай, печенье, три обогреватели. В помещении также работают туалеты и есть водоснабжение.

Кроме того, устанавливают информационные таблички и маркировки с указателями, как пройти к пункту. Также местонахождение заведения можно узнать у дежурного по станции.

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Круглосуточный пункт обогрева открыли возле Южного железнодорожного вокзала в Киеве, - КГГА 01
Фото: сайт КГГА

вокзал (266) КГГА (2977) морозы (198)


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Это надо было сделать ещё осенью.... бомжам же надо, где-то хоть времено тусоватся.
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19.01.2021 07:53 Ответить
так то не для бомжів. для тебе. у бомжів свої забігаловки є. їх сюди не пустять і вни не підуть, вони знають своє місце.
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19.01.2021 08:56 Ответить
Интересно, сколько денег списали под этот "пункт"? Кстати, пластиковые стаканчики не предназначены для горячих напитков, для этого есть бумажные (но они дороже, а экономика должна быть экономной).
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19.01.2021 07:57 Ответить
Бананы с *********** тоже выдают?
Фото эпичное. Лучше уж совсем без фото, чем с таким.
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19.01.2021 07:59 Ответить
Стейк в кадр не попал
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19.01.2021 10:50 Ответить
Цілодобовий пункт обігріву відкрили біля Південного залізничного вокзалу в Києві, - КМДА - Цензор.НЕТ 5067
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19.01.2021 08:41 Ответить
При Льоні Космосі бомжатник був на території колишнього заводу "Вулкан" по проспекту Возз"єднання (Соборності), і нікому ті бомжі особливо не заважали. При Дебілі Віталі бомжатники розміщуються в основному поблизу Вокзалу, на Старовокзальній, через що життя тепер немає пасажирам, особливо від ромів, які приперлися з Закарпаття, і місцева адміністрація все це кришує! Якби обрали нормального мера, я думаю, в перший же місяць заборонили б влаштовувати ці пункти в радіусі кількох кілометрів звідти. Якась закинута промзона на Відрадному була б для них підходящим місцем
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19.01.2021 14:01 Ответить
 
 