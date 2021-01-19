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Германия о планах США наложить санкции на судно "Фортуна", которое строит "Северный поток-2": Сожалеем и принимаем к сведению

Германия о планах США наложить санкции на судно

Министерство экономики Германии подтвердило, что США проинформировали Берлин о введении санкций в отношении российского трубоукладчика "Фортуна" и его владельца, выразив сожаление в связи с этим шагом Вашингтона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы с сожалением принимаем к сведению это заявление", - цитируют СМИ заявление представителя министерства в Берлине.

Он добавил: "Хотя мы не комментируем будущие санкционные меры, мы продолжим обмениваться идеями с союзниками и партнерами по вопросам, связанным с потенциальными санкциями".

По его словам, США добиваются, чтобы ФРГ "пересмотрела" свою позицию по газопроводу.

Германия и европейские союзники обвиняют Вашингтон в использовании режима санкций CAATSA ("Противодействие противникам Америки посредством санкций") для вмешательства в их внешнюю и энергетическую политику.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США проинформировали Германию о планах наложить санкции на судно "Фортуна", которое строит "Северный поток 2"

Накануне германская Handelsblatt сообщила, что американское посольство в Берлине проинформировало германские власти о том, что США планируют во вторник ввести санкции в отношении российского трубоукладчика "Фортуна" и его владельца - компании "КВТ-РУС"

"Газпром" (MOEX: GAZP) решил достраивать газопровод "Северный поток 2" собственными силами, после того как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу. На настоящий момент из примерно 2460 км газопровода уложено более 2300 км (то есть 94%).

В декабре "Фортуна" построила 2,6 км магистрали "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне ФРГ.

С 15 января строительство магистрали должно возобновиться в водах исключительной экономической зоне Дании. На прошлой неделе "Фортуна" вышла из германского порта Висмар, но спустя день пути остановилась на рейде порта Росток.

санкции (11247) США (26313) Северный поток (1448)


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Топ комментарии
+29
Германия о планах США наложить санкции на судно "Фортуна", которое строит "Северный поток-2": Сожалеем и принимаем к сведению - Цензор.НЕТ 954
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19.01.2021 07:44
+23
Мокша, отдельное спасибо за «свидомых»... Кацапы в силу скудоумия не понимают, что называя человека "свидомым" ( думая, что оскорбил ..хе-хе ) ставит себя на уровень ленточных черней или ниже (хотя не знаю куда уже ниже), автоматом причисляя себя к "несвидомым"... то есть к "бессознательным"... Свинособаки, как вы в бессознательном состоянии живете?
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19.01.2021 07:50
+19
"Дави их, блдь!" (С)
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19.01.2021 07:32
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"Дави их, блдь!" (С)
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19.01.2021 07:32 Ответить
Какой-то неудачный дебют пришельца из страны-помойки... кацап, мне тебя искренне и по-человечески жаль... надо ж было родиться руским...
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19.01.2021 07:48 Ответить
Кацапа можна тільки ненавидіти. Кацап це ж не національність, це стан.
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19.01.2021 10:41 Ответить
Мокша, отдельное спасибо за «свидомых»... Кацапы в силу скудоумия не понимают, что называя человека "свидомым" ( думая, что оскорбил ..хе-хе ) ставит себя на уровень ленточных черней или ниже (хотя не знаю куда уже ниже), автоматом причисляя себя к "несвидомым"... то есть к "бессознательным"... Свинособаки, как вы в бессознательном состоянии живете?
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19.01.2021 07:50 Ответить
Да так и живут... им вводят все, кому не лень, а они "керепчают"... страна-помойка...
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19.01.2021 07:54 Ответить
"Свидомит" - это новый минерал, открытый мокшанскими учеными?
Свинособака. а ты его грызть еще не пробовало - как оно - съедобнее коровьих лепешек?
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19.01.2021 08:07 Ответить
Не поэтому, а потому, что вести дискуссию с мокшанскими животными тут никто не собирался; твоя функция тут - это приползти, поднять Цензору рейтинг и получить говна на лопате, а затем - живительный бан.
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19.01.2021 08:12 Ответить
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19.01.2021 09:27 Ответить
Питух, харе тут кукарекать.
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19.01.2021 08:12 Ответить
Падаль козлорылая усохни и не воняй.
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19.01.2021 08:08 Ответить
Как-то много боли в тебе от ввода, горец уральский... будто от чечена по рылу рускому получил...
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19.01.2021 08:12 Ответить
И не только по рылу.
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19.01.2021 08:16 Ответить
Німеччина замахнулася на мародерство свого асоційованого члена - України!
Вона, користуючись правом сильнішого (як і Путін) відняла в України доходи від транзиту газу!
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19.01.2021 22:15 Ответить
Каким там русским, так мордва вонючая
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19.01.2021 08:19 Ответить
Не пойму, о ком ты, лаптеногий, но спешу подбодрить: у руской мрази, кроме вовкиХуйла, лаптей, лопаты с блинами и лишней хромосомы, имеется грозное оружие "адмиралкузницоф"... оно так и просится в бой с империалистами...
я б не тратил времени на ЦН, все равно тебя, как и твою рускую страну-помойку, здесь изолируют. Дело буквально нескольких минут. Успей нагадить. Ты ж руский...
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19.01.2021 07:40 Ответить
Уже удалили рюзьге рахобана.
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19.01.2021 08:51 Ответить
Кстати , на ********* ЦН- запрещен роскомзазором, так . кто же ходит по служебной надобности . кроме фсбшных шлюх))
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19.01.2021 08:55 Ответить
Німеччина про плани США накласти санкції на судно "Фортуна", яке будує "Північний потік-2": Шкодуємо і взяли до відома - Цензор.НЕТ 9642
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19.01.2021 08:16 Ответить
Лови , придур
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19.01.2021 09:52 Ответить
Німеччину треба виводити із Мінського процесу, їх подальша участь у Мінську (з огляду на газове кохання із московією) є загрозою Національній безпеці України, не меншою за російську військову агресію проти України.
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19.01.2021 07:37 Ответить
Вже давно нема ніякого процесу, сама фікція.
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19.01.2021 07:39 Ответить
Германия о планах США наложить санкции на судно "Фортуна", которое строит "Северный поток-2": Сожалеем и принимаем к сведению - Цензор.НЕТ 954
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19.01.2021 07:44 Ответить
Совсем ещё молодая ещё страна.
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19.01.2021 07:54 Ответить
Як на мене, Німеччина найпродажніша країна ЄС. Курва просто.
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19.01.2021 07:43 Ответить
в Німеччини є свої економічні інтереси. вони до санкцій добряче вклалися в російську економіку. тому зараз німецьким політикам важко маневрувати.
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19.01.2021 12:21 Ответить
Кацапов - обратно в железную клетку. Благо, приучены есть с лопаты. Пользы от лаптей никакой. Одна вонь по миру, как от Кузи.
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19.01.2021 07:44 Ответить
Трамп (агенд кримля), что ты творишь?
Как смеешь санкции на кремлёвский поток налагать?
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19.01.2021 07:45 Ответить
Та пускай повводит... Руский иван фрикциям рад... они от этого, говорят, крепчают...
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19.01.2021 07:50 Ответить
Ниче, Святой Бидон все исправит.
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19.01.2021 09:35 Ответить
Будет тебе, казламордае, и бидон, и ведро, и именная бутылка от чеченцев...
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19.01.2021 10:11 Ответить
Евровата германии скучает по ГДР , совковым отката и коммуняцкому сапогу в 5й точке
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19.01.2021 08:12 Ответить
Только не принимаем к сведению, а будет исполнено
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19.01.2021 08:27 Ответить
Коротка в німців пам'ять.Забули, як московити влаштували блокаду Західного Берліну і їх від голоду спасли американці, котрі повітрям, своїми транспортними літаками доставили і продукти і товари для вжитку? Запустите кацапів під стіл, вони не тільки на стіл, а в твою хату і в твоє ліжко залізуть і будуть кричати, що то все їхнє.
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19.01.2021 08:28 Ответить
Так и чехи земанские забыли 68й... и венгры орбанские забыли 56й... людям свойственно праздновать стокгольмский синдром... любят, когда им по жопе надают, а потом скажут, мол, мы ж из лучших побуждений... такая же проблема и здесь у нас... вон, толстожопая ленкабандаренка назвала 250 000 человек в погонах преступниками, и ничего, согласны...
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19.01.2021 09:03 Ответить
Да не забыли они. Хорошо помнят, как войска Прикарпатского округа в их города заходили.
И мстят - нам. А что, как вам кажется, развались рашка на части - у украинцев как скоро возникнет симпатия к Ростову, Липецку или Воронежу? Даже если те с Москвой разругаются.
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19.01.2021 10:02 Ответить
Скажу сразу как украинец: я буду симпатизировать японскому Сахалину и ничего не могу с собой поделать...
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19.01.2021 10:07 Ответить
Та забудь-тє вже ви , про той - Поток . Все ,, тій трубі - " труба" .. Невже ще - не зрозуміло ?? Американці вчепилися "намертво" ,, додавлять , і до ворожки не ходи .
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19.01.2021 08:57 Ответить
Угу, а Васька слушает да ест
В декабре "под санкциями" уложили 2,6 км, в феврале собираются продолжить
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19.01.2021 09:40 Ответить
Не путай ...й с дверной ручкой, коцаб...
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19.01.2021 10:08 Ответить
Ой да ладно, два года рассказывали что крымский мост неФозможно построить, а позже что вот-вот развалится, стоит *****!
Для того чтобы не строили трубу, надо бороться с причиной процесса - самой ВОЗМОЖНОСТЬЮ покупать газ из этой трубы, а не с фирмочками-прокладками, которые испарятся как сделают свою работу.
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19.01.2021 10:20 Ответить
Ты тока не плач, коцаб...
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19.01.2021 11:05 Ответить
Дурненьке твоё *****... да и ты вместе с ним.
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19.01.2021 13:55 Ответить
И это правильно, товарищи ударники копеталестического труда!
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19.01.2021 09:26 Ответить
Ой напугали, уже боятся...
Трубу уложат, трубоукладчик пустят на металлолом или продадут (перепишут на другую фирмочку), компанию ликвидируют....
ИХТАМНЕТ получится
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19.01.2021 09:30 Ответить
Как скажет старый, добрый дядюшка Сэм, так и будет...
И никуда фрау камсамолка Риббентроп не денется, голубка !!!
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19.01.2021 10:07 Ответить
100% . .
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19.01.2021 12:25 Ответить
В Германии уже создаётся противостояние бизнесменов,ориентированных на Россию и запад. бизнес-партнёры России всё более становятся поперек дороги развития бизнеса со странами запада.Но у этих российских газопартнёров" есть сильное прикрытие (Меркель и влиятельные политики ХДС-ХСС).Всё сильней проивостояние и явность утрат от санкций.
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19.01.2021 10:09 Ответить
А у прозахідного німецького бізнесу , союзник - США .. В тих ( прокацапських )- якась Муркель , а в інших - ціла наддержава , яка фактично , грає ключову роль в НАТО і для всього европейського бізнесу . ! То хто має на всю Европу більший вплив ?
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19.01.2021 12:36 Ответить
германия продолжает крысятничать
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19.01.2021 16:31 Ответить
 
 