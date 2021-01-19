Германия о планах США наложить санкции на судно "Фортуна", которое строит "Северный поток-2": Сожалеем и принимаем к сведению
Министерство экономики Германии подтвердило, что США проинформировали Берлин о введении санкций в отношении российского трубоукладчика "Фортуна" и его владельца, выразив сожаление в связи с этим шагом Вашингтона.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы с сожалением принимаем к сведению это заявление", - цитируют СМИ заявление представителя министерства в Берлине.
Он добавил: "Хотя мы не комментируем будущие санкционные меры, мы продолжим обмениваться идеями с союзниками и партнерами по вопросам, связанным с потенциальными санкциями".
По его словам, США добиваются, чтобы ФРГ "пересмотрела" свою позицию по газопроводу.
Германия и европейские союзники обвиняют Вашингтон в использовании режима санкций CAATSA ("Противодействие противникам Америки посредством санкций") для вмешательства в их внешнюю и энергетическую политику.
Накануне германская Handelsblatt сообщила, что американское посольство в Берлине проинформировало германские власти о том, что США планируют во вторник ввести санкции в отношении российского трубоукладчика "Фортуна" и его владельца - компании "КВТ-РУС"
"Газпром" (MOEX: GAZP) решил достраивать газопровод "Северный поток 2" собственными силами, после того как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу. На настоящий момент из примерно 2460 км газопровода уложено более 2300 км (то есть 94%).
В декабре "Фортуна" построила 2,6 км магистрали "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне ФРГ.
С 15 января строительство магистрали должно возобновиться в водах исключительной экономической зоне Дании. На прошлой неделе "Фортуна" вышла из германского порта Висмар, но спустя день пути остановилась на рейде порта Росток.
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Свинособака. а ты его грызть еще не пробовало - как оно - съедобнее коровьих лепешек?
Вона, користуючись правом сильнішого (як і Путін) відняла в України доходи від транзиту газу!
я б не тратил времени на ЦН, все равно тебя, как и твою рускую страну-помойку, здесь изолируют. Дело буквально нескольких минут. Успей нагадить. Ты ж руский...
Как смеешь санкции на кремлёвский поток налагать?
И мстят - нам. А что, как вам кажется, развались рашка на части - у украинцев как скоро возникнет симпатия к Ростову, Липецку или Воронежу? Даже если те с Москвой разругаются.
В декабре "под санкциями" уложили 2,6 км, в феврале собираются продолжить
Для того чтобы не строили трубу, надо бороться с причиной процесса - самой ВОЗМОЖНОСТЬЮ покупать газ из этой трубы, а не с фирмочками-прокладками, которые испарятся как сделают свою работу.
Трубу уложат, трубоукладчик пустят на металлолом или продадут (перепишут на другую фирмочку), компанию ликвидируют....
ИХТАМНЕТ получится
И никуда фрау камсамолка Риббентроп не денется, голубка !!!