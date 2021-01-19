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Новости Агрессия России против Украины
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Враг за сутки один раз нарушил режим "тишины" на Донбассе, применив 82-мм минометы возле Богдановки. Потерь нет, - штаб ОС

Враг за сутки один раз нарушил режим

За прошедшие сутки, 18 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, по данным штаба, недалеко от населенного пункта Богдановка, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь из миномета 82-мм калибра.

"О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина.

Также сообщается, что с начала текущих суток, 19 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За выходные на Донбассе было более 90 нарушений перемирия, - миссия ОБСЕ

Враг за сутки один раз нарушил режим тишины на Донбассе, применив 82-мм минометы возле Богдановки. Потерь нет, - штаб ОС 01

обстрел (26835) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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И какой идиот и диб-л продолжает это называть перемирием и режимом тишины?
Этим конечно и порох страдал, но продолжать нести этот маразм - пипец просто.
И презик и правительство хотят чтобы к ним относились серьёзно после того, как каждый день.. Из месяца в месяц несут полную чушь.
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19.01.2021 08:22 Ответить
И какой идиот и диб-л продолжает это называть перемирием и режимом тишины? Це наш, на жаль поки, преЗедент Зеленський. І попередній був не набагато кращим. Пригадайте хоча б торгівлю вугіллям через лінію фронта, Мальдіви та Свинарчуків.
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19.01.2021 11:14 Ответить
 
 