Враг за сутки один раз нарушил режим "тишины" на Донбассе, применив 82-мм минометы возле Богдановки. Потерь нет, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 18 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, по данным штаба, недалеко от населенного пункта Богдановка, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь из миномета 82-мм калибра.

"О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина.

Также сообщается, что с начала текущих суток, 19 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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