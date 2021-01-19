Враг за сутки один раз нарушил режим "тишины" на Донбассе, применив 82-мм минометы возле Богдановки. Потерь нет, - штаб ОС
За прошедшие сутки, 18 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
Так, по данным штаба, недалеко от населенного пункта Богдановка, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь из миномета 82-мм калибра.
"О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет", - сказано в сообщении.
Вместе с тем, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина.
Также сообщается, что с начала текущих суток, 19 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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Этим конечно и порох страдал, но продолжать нести этот маразм - пипец просто.
И презик и правительство хотят чтобы к ним относились серьёзно после того, как каждый день.. Из месяца в месяц несут полную чушь.