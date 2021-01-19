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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 177 человек, выявлены 3 939 новых случаев, выздоровели - 15 052

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 177 человек, выявлены 3 939 новых случаев, выздоровели - 15 052

3 939 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировані в Украине за минувшие сутки.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава МОЗ Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"3 939 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 19 января 2021 года. В частности, заболел 131 ребенок и 238 медработников.

Также за минувшие суткиЗа сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 177 человек, выявлены 3 939 новых случаев, выздоровели - 15 052 06

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 177 человек, выявлены 3 939 новых случаев, выздоровели - 15 052 03госпитализирован - 801 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 177 человек, выявлены 3 939 новых случаев, выздоровели - 15 052 03летальных случаев - 177;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 177 человек, выявлены 3 939 новых случаев, выздоровели - 15 052 03выздоровели - 15 052 человека;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 177 человек, выявлены 3 939 новых случаев, выздоровели - 15 052 03осуществлено тестирований за сутки - 33 400 (в том числе методом ПЦР - 18 734, методом ИФА - 14 666).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Число умерших в ноябре 2020 года на 35% больше, чем в ноябре 2019 года, - Госстат

За все время пандемии в УкраинеЗа сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 177 человек, выявлены 3 939 новых случаев, выздоровели - 15 052 06

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 177 человек, выявлены 3 939 новых случаев, выздоровели - 15 052 08заболели - 1 167 655 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 177 человек, выявлены 3 939 новых случаев, выздоровели - 15 052 08выздоровели - 886 248 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 177 человек, выявлены 3 939 новых случаев, выздоровели - 15 052 08летальных случаев - 21 046;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 177 человек, выявлены 3 939 новых случаев, выздоровели - 15 052 08проведено ПЦР-тестов - 5 983 122.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (637), Одесской (453), Запорожской (449), Харьковской (237) и Черкасской (208) областях", - рассказал Степанов.

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 177 человек, выявлены 3 939 новых случаев, выздоровели - 15 052 11
За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 177 человек, выявлены 3 939 новых случаев, выздоровели - 15 052 12
За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 177 человек, выявлены 3 939 новых случаев, выздоровели - 15 052 13

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
от этой "статистики" сначала матюкался, потом смеялся, а теперь просто пофиг. Брехня - она и в Африке брехня.
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19.01.2021 08:50
+3
Пусть весь мир учится как нужно побеждать вирус. выздоровевших в 5 раз больше заболевших. НАстоящие мастера спорта по борьбе с короной
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19.01.2021 08:16
+3
Умирают как при 15000 новых случаев в день... Чего-то Стебанов не договаривает
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19.01.2021 08:46
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Пусть весь мир учится как нужно побеждать вирус. выздоровевших в 5 раз больше заболевших. НАстоящие мастера спорта по борьбе с короной
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19.01.2021 08:16 Ответить
Зебіли, носіть маски. Вакцини все одно не дочекаєтесь.
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19.01.2021 08:19 Ответить
Чтобы прекратили болеть, нужно перестать тестировать!
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19.01.2021 08:20 Ответить
Геніальна думка як і в оманського бариги про пірістать стрілять.
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19.01.2021 08:23 Ответить
а какой толк от того тестирования если легкая форма болезни, узнать что короновирус ?
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19.01.2021 08:34 Ответить
из ычерашней новости о возросшей смертности за ноябрь, получается что умерло на 16 тыс.больше чем в прошлом году при том по статистике от глашатого медицины от короновируса в ноябре умерло 5242 ,
Из за паралича медицины вызванного борьбой с короновирусом стало больше людей умирать от других болезней на 20-25%
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19.01.2021 08:43 Ответить
Умирают как при 15000 новых случаев в день... Чего-то Стебанов не договаривает
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19.01.2021 08:46 Ответить
от этой "статистики" сначала матюкался, потом смеялся, а теперь просто пофиг. Брехня - она и в Африке брехня.
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19.01.2021 08:50 Ответить
перед днюхою зеленої бубачкі нє далжно бути нових випадків коронавірусу і абстрєлів мірних апалчєнцав націкамі ВСУ...крапка!
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19.01.2021 08:55 Ответить
177*365=64 428 за год. 64 428* 70 лет=4 509 960 чел, за 70 лет
У нас население вымирает гораздо быстрее и разрекламированый гипп здесь на десятом месте.
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19.01.2021 10:30 Ответить
177*365=64 428 за год. 64 428* 70 лет=4 509 960 чел, за 70 лет
У нас население вымирает гораздо быстрее и разрекламированый гипп здесь на десятом месте.
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19.01.2021 10:31 Ответить
33 тисячі тестів і 3900 заражених , в Італії 159 тисяч тестів і 8600 заражених. Народ в Україні просто сидить по хатах і ніхто нічого там не фіксує.
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19.01.2021 10:36 Ответить
А смертність на 30 відсотків вище, за попередні роки...
Брехуни зелені...
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19.01.2021 11:17 Ответить
12 знакомых пенсионеров переболели и ни один не умер. Больше ажиотажа, чем гриппа...
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19.01.2021 12:29 Ответить
Не страшнее сезонного гриппа (с)

http://ibigdan.com/2021/01/19/ne-strashnee-sezonnogo-grippa-s/ Ну вот и вышла статистика по смертности за ноябрь. Всего в ноябре умерло 63438 человек. Это на 14863 смерти больше по сравнению с 5-летней средней за ноябрь в прошлые года. В ноябре каждый день было 495 добавочные смерти по сравнению с прошлыми годами. Каждый день 495 смерти !!!

За добу через COVID-19 в Україні померли 177 осіб, виявлено 3939 нових випадків, одужали - 15 052 - Цензор.НЕТ 4897
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19.01.2021 12:30 Ответить
Главный вопрос -от чего эти смерти?
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19.01.2021 15:38 Ответить
От справді, питання: з року в рік майже однаково, а як по Світу Ковід почав гуляти, в нас смертність вирісла?
Мабуть то заколот сіонських старців... або потравились ковбасою нафік...
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19.01.2021 16:40 Ответить
 
 