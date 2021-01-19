За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 177 человек, выявлены 3 939 новых случаев, выздоровели - 15 052

3 939 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировані в Украине за минувшие сутки.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава МОЗ Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"3 939 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 19 января 2021 года. В частности, заболел 131 ребенок и 238 медработников.

Также за минувшие сутки

госпитализирован - 801 человек;

летальных случаев - 177;

выздоровели - 15 052 человека;

осуществлено тестирований за сутки - 33 400 (в том числе методом ПЦР - 18 734, методом ИФА - 14 666).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Число умерших в ноябре 2020 года на 35% больше, чем в ноябре 2019 года, - Госстат

За все время пандемии в Украине

заболели - 1 167 655 человек;

выздоровели - 886 248 человек;

летальных случаев - 21 046;

проведено ПЦР-тестов - 5 983 122.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (637), Одесской (453), Запорожской (449), Харьковской (237) и Черкасской (208) областях", - рассказал Степанов.









