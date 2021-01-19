За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 177 человек, выявлены 3 939 новых случаев, выздоровели - 15 052
3 939 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировані в Украине за минувшие сутки.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава МОЗ Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"3 939 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 19 января 2021 года. В частности, заболел 131 ребенок и 238 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализирован - 801 человек;
летальных случаев - 177;
выздоровели - 15 052 человека;
осуществлено тестирований за сутки - 33 400 (в том числе методом ПЦР - 18 734, методом ИФА - 14 666).
За все время пандемии в Украине
заболели - 1 167 655 человек;
выздоровели - 886 248 человек;
летальных случаев - 21 046;
проведено ПЦР-тестов - 5 983 122.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (637), Одесской (453), Запорожской (449), Харьковской (237) и Черкасской (208) областях", - рассказал Степанов.
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Из за паралича медицины вызванного борьбой с короновирусом стало больше людей умирать от других болезней на 20-25%
У нас население вымирает гораздо быстрее и разрекламированый гипп здесь на десятом месте.
У нас население вымирает гораздо быстрее и разрекламированый гипп здесь на десятом месте.
Брехуни зелені...
http://ibigdan.com/2021/01/19/ne-strashnee-sezonnogo-grippa-s/ Ну вот и вышла статистика по смертности за ноябрь. Всего в ноябре умерло 63438 человек. Это на 14863 смерти больше по сравнению с 5-летней средней за ноябрь в прошлые года. В ноябре каждый день было 495 добавочные смерти по сравнению с прошлыми годами. Каждый день 495 смерти !!!
Мабуть то заколот сіонських старців... або потравились ковбасою нафік...