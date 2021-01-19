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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в мире выявили 474,1 тыс. новых случаев COVID-19, умерли более 9 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 96 млн

За сутки в мире выявили 474,1 тыс. новых случаев COVID-19, умерли более 9 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 96 млн

По состоянию на утро 19 января в мире зарегистрировали 474 157 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 9 170 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 96 010 101 случаев инфицирования, из них 474 157 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 049 366 человек, из них 9 170 за минувшие сутки.

За сутки в мире выявили 474,1 тыс. новых случаев COVID-19, умерли более 9 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 96 млн 01

Побороли болезнь и вылечились 68,6 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ребенок с антителами к COVID-19 родился в Болгарии, мать во время беременности болела коронавирусом

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.

За сутки в мире выявили 474,1 тыс. новых случаев COVID-19, умерли более 9 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 96 млн 02

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 29-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – 11.

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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https://www.youtube.com/watch?v=RL06zZX5v_U - - - - - ЭТО 3еленая БАРЫГА на КрОВИд !! ..

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Это ПОЛНАЯ *ОПа ..
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19.01.2021 08:55 Ответить
Колгосп "Заповіт пана Гейтса" цілодобово працює. Доктор Барік збирає великі врожаї на плантаціях чашок Петрі.
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19.01.2021 08:55 Ответить
 
 