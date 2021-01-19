При благоприятной эпидситуации ученики выпускных классов вернутся к смешанной форме обучения, - Шкарлет
Украинские ученики выпускных классов после завершения жесткого карантина вернутся к смешанной форме обучения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Telegram написал министр образования Сергей Шкарлет.
По его словам, возвращение учеников выпускных 9-х и 11-х классов к полноформатному обучению является крайне необходимым и важным.
"Общаясь с учителями, я постоянно слышу об их предостережениях по поводу отсутствия очного общения с учениками. Не меньше волнуются и родители, и сами школьники, которым в течение текущего учебного года пришлось готовиться к ВНО и ГИА преимущественно в дистанционной форме", - написал он.
Министр подчеркнул, что после завершения усиленных карантинных мероприятий, при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации, учащиеся выпускных классов вернутся к смешанной форме обучения. Также он будет поднимать вопрос о возвращении школьников 9-х и 11-х классов за парты и в областях, где показатели заболеваемости СOVID-19 будут контролируемыми.
"Есть желание и намерение также восстановить полноформатное или смешанное обучение для школьников других классов. Продолжаются соответствующие консультации с министром здравоохранения Максимом Степановым и главным государственным санитарным врачом Виктором Ляшко.
Призываю педагогов, учащихся и их родителей к безапелляционному соблюдению карантинных требований", - резюмировал Шкарлет.
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БО технический прогресс Вам остановить не удастся 😀😀😀
В ЕС УЧАТ ДЕТЕЙ ОНЛАЙН . И всего хватает - и скорости интернета и компьютеров
А Вы тут дремучую пургу разгоняете 😀😀😀
Догадайся сама.
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а то не ровен час,переделают тебя в агностики,будешь выступать за пришествие алиентов...
излучения-опасная весчь
Дохляками растут, без дисциплины, без свежего воздуха, без движения, без общения, с кривой осанкой, упавшим зрением и без образования. Хорошее поколение вырастите
знания невозможно дать.их можно только взять.помни это всегда.и детям расскажи.
вірус,що в зелених в голові страшніший за любу епідемію
Я завжди думаю, ну як можна було допустити це бидло до влади???
А потім мені переходить і я розумію,що бойко з мертвечуком у них будуть наступними презедентами...і йду чистити свій акм(для спецслужб,він у мене(акм) на дозволі).Так,що дорогі українці оформляйте дозвільну документацію на мисливську зброю і ставте її у вікно замість свічок.Може так ми ,щось поміняємо...МОЖЕ