При благоприятной эпидситуации ученики выпускных классов вернутся к смешанной форме обучения, - Шкарлет

Украинские ученики выпускных классов после завершения жесткого карантина вернутся к смешанной форме обучения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Telegram написал министр образования Сергей Шкарлет.

По его словам, возвращение учеников выпускных 9-х и 11-х классов к полноформатному обучению является крайне необходимым и важным.

"Общаясь с учителями, я постоянно слышу об их предостережениях по поводу отсутствия очного общения с учениками. Не меньше волнуются и родители, и сами школьники, которым в течение текущего учебного года пришлось готовиться к ВНО и ГИА преимущественно в дистанционной форме", - написал он.

Министр подчеркнул, что после завершения усиленных карантинных мероприятий, при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации, учащиеся выпускных классов вернутся к смешанной форме обучения. Также он будет поднимать вопрос о возвращении школьников 9-х и 11-х классов за парты и в областях, где показатели заболеваемости СOVID-19 будут контролируемыми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобразования после локдауна хочет вернуть очное обучение для младшей школы и смешанную форму занятий для старшей

"Есть желание и намерение также восстановить полноформатное или смешанное обучение для школьников других классов. Продолжаются соответствующие консультации с министром здравоохранения Максимом Степановым и главным государственным санитарным врачом Виктором Ляшко.

Призываю педагогов, учащихся и их родителей к безапелляционному соблюдению карантинных требований", - резюмировал Шкарлет.