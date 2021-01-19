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Новости Коронавирус и карантин
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При благоприятной эпидситуации ученики выпускных классов вернутся к смешанной форме обучения, - Шкарлет

При благоприятной эпидситуации ученики выпускных классов вернутся к смешанной форме обучения, - Шкарлет

Украинские ученики выпускных классов после завершения жесткого карантина вернутся к смешанной форме обучения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Telegram написал министр образования Сергей Шкарлет.

По его словам, возвращение учеников выпускных 9-х и 11-х классов к полноформатному обучению является крайне необходимым и важным.

"Общаясь с учителями, я постоянно слышу об их предостережениях по поводу отсутствия очного общения с учениками. Не меньше волнуются и родители, и сами школьники, которым в течение текущего учебного года пришлось готовиться к ВНО и ГИА преимущественно в дистанционной форме", - написал он.

Министр подчеркнул, что после завершения усиленных карантинных мероприятий, при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации, учащиеся выпускных классов вернутся к смешанной форме обучения. Также он будет поднимать  вопрос о возвращении школьников 9-х и 11-х классов за парты и в областях, где показатели заболеваемости СOVID-19 будут контролируемыми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобразования после локдауна хочет вернуть очное обучение для младшей школы и смешанную форму занятий для старшей

"Есть желание и намерение также восстановить полноформатное или смешанное обучение для школьников других классов. Продолжаются соответствующие консультации с министром здравоохранения Максимом Степановым и главным государственным санитарным врачом Виктором Ляшко.

Призываю педагогов, учащихся и их родителей к безапелляционному соблюдению карантинных требований", - резюмировал Шкарлет.

При благоприятной эпидситуации ученики выпускных классов вернутся к смешанной форме обучения, - Шкарлет 01

карантин (16729) школа (3010) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Шкарлет (297)


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Топ комментарии
+4
Зате 500 трильйонів виділили авакову. Зате регіонал і лжевчений міністр освіти шкарлет не встигає міняти іномарки. Зате ******** зеленьский відпочиває в буковелях. Зате російський агент Дубінський має цілий автопарк.
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19.01.2021 09:11
+3
Науковий співробітник В НАН з кандидатським ступенем - 9000 грн. Красиві дівчатка на рецепшн - від 10 000. Я не знаю як ще більше можна принизити вчених в цій країні. Це ви тут українську вакцину чекаєте? А шавка зеленського і плагіатор Шкарлет теж за 9 тисяч горбатиться?

При благоприятной эпидситуации ученики выпускных классов вернутся к смешанной форме обучения, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 3542
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19.01.2021 09:10
+3
Тим, хто вигадав дистанційне навчання, бажаю мати 10 дітей, 1 телефон і повільний Інтернет.
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19.01.2021 09:14
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Науковий співробітник В НАН з кандидатським ступенем - 9000 грн. Красиві дівчатка на рецепшн - від 10 000. Я не знаю як ще більше можна принизити вчених в цій країні. Це ви тут українську вакцину чекаєте? А шавка зеленського і плагіатор Шкарлет теж за 9 тисяч горбатиться?

При благоприятной эпидситуации ученики выпускных классов вернутся к смешанной форме обучения, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 3542
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19.01.2021 09:10 Ответить
Зате 500 трильйонів виділили авакову. Зате регіонал і лжевчений міністр освіти шкарлет не встигає міняти іномарки. Зате ******** зеленьский відпочиває в буковелях. Зате російський агент Дубінський має цілий автопарк.
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19.01.2021 09:11 Ответить
Эти самые сотрутники с кандидатским ступенем все как один голосовали за зебила в 2019 году. Так шо хай жерут свои 4000 долларов и не отсвечивают
За сприятливої ​​епідситуації учні випускних класів повернуться до змішаної форми навчання, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 8346
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19.01.2021 09:18 Ответить
Тим, хто вигадав дистанційне навчання, бажаю мати 10 дітей, 1 телефон і повільний Інтернет.
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19.01.2021 09:14 Ответить
Может лучше спросить у мужа , когда он будет нормально содержать свою семью ?

БО технический прогресс Вам остановить не удастся 😀😀😀
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19.01.2021 09:17 Ответить
технический прогресс в данном случае - это регресс твоего ребенка.. или муж тебе потом нового купит??
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19.01.2021 09:34 Ответить
Не делайте тут пургу кацапскую
В ЕС УЧАТ ДЕТЕЙ ОНЛАЙН . И всего хватает - и скорости интернета и компьютеров
А Вы тут дремучую пургу разгоняете 😀😀😀
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19.01.2021 09:38 Ответить
А ещё в ЕС есть зарплаты, дороги, законы.... и многое другое, чего у нас ещё лет 100 не будет.
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19.01.2021 09:52 Ответить
Прекращай сама свою парашную пургу!
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19.01.2021 10:15 Ответить
Ти ще радила містянам свиней завести, шоб вижити. Завела?
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19.01.2021 09:38 Ответить
У ВАС ЯВНО ГАЛЮНЫ
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19.01.2021 09:40 Ответить
Ні.
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19.01.2021 09:41 Ответить
Вы явно Ленка Бондаренко . Бо тупее , чем она , никого нет 😀😀😀
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19.01.2021 09:41 Ответить
Есть.
Догадайся сама.
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19.01.2021 10:16 Ответить
Пожелание на перспективу. По 10 детей тоже далеко не в каждой семье))
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19.01.2021 09:51 Ответить
1 телефон на родину? Та куди не подивись. у кожного наворочений телефон з купою функцій. І як гратись цілодобово, так телефон є, а як вчитись - то він раптово пропадає.
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19.01.2021 09:21 Ответить
У вас або дітей немає, або вони дорослі. Батьків, які приймають безпосередню участь в навчальному процесі, моє побажання зрозуміють.
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19.01.2021 09:55 Ответить
Участь у навчальному процесі - це цікавитись систематично успіхами дітей у навчанні (а не в кінці року виносити мозок класному керівнику та адміністрації), з'ясовувати причини невдач (а не "всі вчителі козли, нероби і хабарники, вони недооцінили моє чадо"), знаходити спільну мову з вчителями і разом шукати можливі способи допомогти дитині вирішити її проблеми (з врахуванням здібностей) (а не віддав дитину до школи - і хай вчителі зроблять з дитини нобелівського лауреата).
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19.01.2021 12:12 Ответить
эпидситуация, звучит как ругательство , ************
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19.01.2021 09:14 Ответить
Когда уволят Шкарлета ? Ждут разрешения от **** ?
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19.01.2021 09:18 Ответить
Спроси у мужа.
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19.01.2021 09:29 Ответить
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19.01.2021 09:47 Ответить
Плагіатор Шкарлет має наслідувати приклад міністерки праці Австрії та подати у відставку
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19.01.2021 09:18 Ответить
Змішана це коли дітки бобрів будуть в класі з педагогом, а діти прекаріата за ПК спілкуватись з Германом Грефом? Де він їм буде бухтіти, що освіченим народом важко маніпулювати, а значить цей винахід масонів - дистанційна "освіта" продукує тупих маніпул
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19.01.2021 09:26 Ответить
хто такой герман грэфф?и нафига нам про него знать?
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19.01.2021 09:48 Ответить
Вам лично вообще, что то знать не обязательно. Дождевые черви тоже не знают, кто такой масон Герман Греф и живут же.
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19.01.2021 10:22 Ответить
нафиг мне твои кацапские персонажи,лапоть? иди и празднуй его вместе со своими дождевыми червями.в сбербанке денег не храню.
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19.01.2021 10:28 Ответить
Э батенька, в том то и проблема, что масоны это не кацапские лапти, а более широкое племя мирового маштаба, которое, например создало и вирус, и пандемию, и вакцинацию , и загнало всех в тюрьму локдауна, и придумало цифровое рабство, в том числе и этот дистанционный конвеер туполобых манипул. А вам батенька все пофиг.

.
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19.01.2021 11:09 Ответить
ты фольгированную шапочку то от 5жэ купил?
а то не ровен час,переделают тебя в агностики,будешь выступать за пришествие алиентов...
излучения-опасная весчь
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19.01.2021 11:14 Ответить
Сільских дітей знов кинули.
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19.01.2021 09:30 Ответить
Дистанционка это прекрасно.
Дохляками растут, без дисциплины, без свежего воздуха, без движения, без общения, с кривой осанкой, упавшим зрением и без образования. Хорошее поколение вырастите
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19.01.2021 09:31 Ответить
та да...за перу недель карантина одряхлеют и окривеют
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19.01.2021 09:49 Ответить
дети уже почти год полноценно не учатся..
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19.01.2021 09:32 Ответить
а ты у них спроси-до этого они полноценно учились?
знания невозможно дать.их можно только взять.помни это всегда.и детям расскажи.
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19.01.2021 09:51 Ответить
У гыга детей нет или не занимается ими, ему не понять
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19.01.2021 10:38 Ответить
шкарлет - це позор нації,як і вся сьогоднішня еліта
вірус,що в зелених в голові страшніший за любу епідемію
Я завжди думаю, ну як можна було допустити це бидло до влади???
А потім мені переходить і я розумію,що бойко з мертвечуком у них будуть наступними презедентами...і йду чистити свій акм(для спецслужб,він у мене(акм) на дозволі).Так,що дорогі українці оформляйте дозвільну документацію на мисливську зброю і ставте її у вікно замість свічок.Може так ми ,щось поміняємо...МОЖЕ
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19.01.2021 10:07 Ответить
Я проти смертей людей від короновірусу, тому має бути лише дистанційне навчання.
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19.01.2021 11:14 Ответить
Це той самий фейковий міністр без освіти?
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19.01.2021 12:08 Ответить
 
 