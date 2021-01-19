Цель россиян - не осчастливить жителей Донбасса. Они создавали "Л/ДНР", чтобы нас все время "прижигать" этим раскаленным утюгом, - Казанский
России предложили передать Донбасс под контроль Украине, а взамен с РФ снимается часть санкций.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил журналист, участник Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Востоке Украины Денис Казанский.
По его словам, России сделали "достойное" предложение по завершению войны на Донбассе, однако Кремль не примет его.
"Недавно по этому поводу высказывался Арестович (спикер делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, внештатный советник председателя Офиса Президента Андрея Ермака. – Ред.), который говорил, что России предложили так называемый "золотой мост". Это достойное условие, позволяющее Москве выйти из нынешней ситуации и закончить конфликт. Основное: они передают Донбасс под контроль Украине, уходят, а с них снимается часть санкций. Сейчас важно понимать, что именно от решения России зависит, когда закончится война. Москва может это сделать в любой момент и уйти с территории Украины. Но не хочет. Если бы они завтра ушли, у них бы исчезло большое количество проблем. И жизнь Донбасса стала бы намного легче. Но этого не происходит. Потому что цель россиян – не осчастливить жителей Донбасса, не облегчить им участь, а использовать в качестве инструмента давления на Украину и удержания ее в орбите влияния России. То есть, это такой короткий "поводок" или, как говорил Николай Стариков (российский политик. – Ред.): "гиря на ноге Украины". Россияне специально создавали "ДНР" и "ЛНР", чтобы те стали этой "гирей", которая будет мешать стране спокойно заниматься внутренними проблемами и интегрироваться в Евросоюз и НАТО. Правда, я провел бы другое сравнение: в 1990-х к несговорчивым коммерсантам бандиты применяли раскаленный утюг. Вот это такой своего рода "утюг", которым Россия нас все время "прижигает", постоянно пытаясь давить на нашу власть и общество с помощью этого фактора войны и конфликта на Востоке", - рассказал Казанский.
Более подробно читайте в интервью с Денисом Казанским: "Кто такие эти "представители ОРДЛО"? Грубо говоря, марионетки типа Хрюши и Степашки": здесь.
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Казанский вроде бы нормальный...
Можно подумать, пуйло раньше, до Арестовича ни разу не слышал и от представителей Украины, и от представителей Запада, что санкции против оккупанта будут действовать пока он не уберется из Украины.
Казанський був проти Партії Регіонів ще коли це НЕ було мейнстрімом.
Вы уже утомили, умники диванные, под каждой вторым постом "он только сейчас это понял?", "долго же до него доходило". Как будто озвучивание, пусть и очевидных, вещей лишним будет. Все адекватные разумеется и так все понимают, а для кучи ватников и аленей даже на 7й год войны все это не совсем очевидно, именно потому что паРаша не устает талдычить свои мантры из всех щелей "настамнет", "эта нимы", "гражданскаявайна", "врети".
По твоему паРаша пусть забивает эфир и промывает мозги своим бредом, работая по принципу "ложь повтореннай 100 раз становится правдой", а люди с адекватной проукраинской позицией должны гордо молчать и никак кацапские бредни не опровергать, ведь "все давно и так все понимают".
Крым- там идет замена населения рано или поздно пришлые с Рассеи... те кто не смог или не захотел покинули Крым остались крымские татары... НО... если в исторической ретроспективе то увы татары и Украины это генетические враги.. и разные ментальности.. мы Украина сделали шаг достойный уважения пригласив в Крым вернуться за сутки удаленных из Крыма татар..Сталиным..... у татар есть родственные души Турция и турки......
далее ОДЛНР...... там всегда не пахло даже плохо Украиной... Россия наше все даже во времена СССР и УССР..... там была кацапцина или малороссия но украинского там не было даже в еврейской московско ленинградской Одессе куда было больше Украины чем в Луганске и Донецке..... говорю как часто там бывавший у родни своей по линии мамы и по линии супруги.... вопрос в том что чем скорее Украина скажет что нам поиг на Крым и часть ЛНДР и официально уведомить об этом ООН то тогда все по линии административной линии и фронта продет демаркация государственной новой границы ООН выдаст мандат будет иметь право эти территории взять под свой мандат и контроль ввести войска ООН пусть у России и путина чешется в одном месте и они несут затраты миллиарды долларов США на заминированные участки а там в ЛДНР 70% минные поля и площади разрушена инфраструктура транспорт мосты дороги земли как сельское хозяйство не представляет никакой выгоды только затраты и требуют колоссальных вливаний..... а мы можем себе сие позволить? нет....а Крым без воды вообще пустошь...
Ну сколько можно открывать Америку?
Расия пытается втюхать ОРДЛО в Украину с федерализацией и правом вето!