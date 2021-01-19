Цель россиян - не осчастливить жителей Донбасса. Они создавали "Л/ДНР", чтобы нас все время "прижигать" этим раскаленным утюгом, - Казанский

России предложили передать Донбасс под контроль Украине, а взамен с РФ снимается часть санкций.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил журналист, участник Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Востоке Украины Денис Казанский.

По его словам, России сделали "достойное" предложение по завершению войны на Донбассе, однако Кремль не примет его.

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"Недавно по этому поводу высказывался Арестович (спикер делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, внештатный советник председателя Офиса Президента Андрея Ермака. – Ред.), который говорил, что России предложили так называемый "золотой мост". Это достойное условие, позволяющее Москве выйти из нынешней ситуации и закончить конфликт. Основное: они передают Донбасс под контроль Украине, уходят, а с них снимается часть санкций. Сейчас важно понимать, что именно от решения России зависит, когда закончится война. Москва может это сделать в любой момент и уйти с территории Украины. Но не хочет. Если бы они завтра ушли, у них бы исчезло большое количество проблем. И жизнь Донбасса стала бы намного легче. Но этого не происходит. Потому что цель россиян – не осчастливить жителей Донбасса, не облегчить им участь, а использовать в качестве инструмента давления на Украину и удержания ее в орбите влияния России. То есть, это такой короткий "поводок" или, как говорил Николай Стариков (российский политик. – Ред.): "гиря на ноге Украины". Россияне специально создавали "ДНР" и "ЛНР", чтобы те стали этой "гирей", которая будет мешать стране спокойно заниматься внутренними проблемами и интегрироваться в Евросоюз и НАТО. Правда, я провел бы другое сравнение: в 1990-х к несговорчивым коммерсантам бандиты применяли раскаленный утюг. Вот это такой своего рода "утюг", которым Россия нас все время "прижигает", постоянно пытаясь давить на нашу власть и общество с помощью этого фактора войны и конфликта на Востоке", - рассказал Казанский.

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