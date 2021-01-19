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Цель россиян - не осчастливить жителей Донбасса. Они создавали "Л/ДНР", чтобы нас все время "прижигать" этим раскаленным утюгом, - Казанский

Цель россиян - не осчастливить жителей Донбасса. Они создавали

России предложили передать Донбасс под контроль Украине, а взамен с РФ снимается часть санкций.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил журналист, участник Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Востоке Украины Денис Казанский.

По его словам, России сделали "достойное" предложение по завершению войны на Донбассе, однако Кремль не примет его.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Десятки вагонов РЖД на Дарнице в Киеве: Казанский показал, как российский уголь поступает в Украину. ВИДЕО

"Недавно по этому поводу высказывался Арестович (спикер делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, внештатный советник председателя Офиса Президента Андрея Ермака. – Ред.), который говорил, что России предложили так называемый "золотой мост". Это достойное условие, позволяющее Москве выйти из нынешней ситуации и закончить конфликт. Основное: они передают Донбасс под контроль Украине, уходят, а с них снимается часть санкций. Сейчас важно понимать, что именно от решения России зависит, когда закончится война. Москва может это сделать в любой момент и уйти с территории Украины. Но не хочет. Если бы они завтра ушли, у них бы исчезло большое количество проблем. И жизнь Донбасса стала бы намного легче. Но этого не происходит. Потому что цель россиян – не осчастливить жителей Донбасса, не облегчить им участь, а использовать в качестве инструмента давления на Украину и удержания ее в орбите влияния России. То есть, это такой короткий "поводок" или, как говорил Николай Стариков (российский политик. – Ред.): "гиря на ноге Украины". Россияне специально создавали "ДНР" и "ЛНР", чтобы те стали этой "гирей", которая будет мешать стране спокойно заниматься внутренними проблемами и интегрироваться в Евросоюз и НАТО. Правда, я провел бы другое сравнение: в 1990-х к несговорчивым коммерсантам бандиты применяли раскаленный утюг. Вот это такой своего рода "утюг", которым Россия нас все время "прижигает", постоянно пытаясь давить на нашу власть и общество с помощью этого фактора войны и конфликта на Востоке", - рассказал Казанский.

Более подробно читайте в интервью с Денисом Казанским: "Кто такие эти "представители ОРДЛО"? Грубо говоря, марионетки типа Хрюши и Степашки": здесь.

Автор: 

россия (95326) Донбасс (26955) Казанский Денис (311) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+16
У лаптєй ціль срать всім і вся по світу.
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19.01.2021 09:34
+6
Да ладно? Как это не ощастливить? Ведь, каждый ватан знает, что нету лучшего щастья чем умиреть в расиси
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19.01.2021 09:34
+4
Сегодня Кремль может уйти с Донбасса при одном условии - признании Украиньі российской принадлежности Крьіма , чего не будет. Но єто сегодня , а завтра ситуация поменяется , и не в пользу РФ. Время работает на Украину.
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19.01.2021 09:45
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Спасибо, Кэп.Цель россиян - не осчастливить жителей Донбасса. Они создавали "Л/ДНР", чтобы нас все время "прижигать" этим раскаленным утюгом, - Казанский - Цензор.НЕТ 2325
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19.01.2021 09:32 Ответить
в ж.пу поцелуй...
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19.01.2021 09:34 Ответить
Держи в курсе...
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19.01.2021 09:37 Ответить
Да ладно? Как это не ощастливить? Ведь, каждый ватан знает, что нету лучшего щастья чем умиреть в расиси
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19.01.2021 09:34 Ответить
У лаптєй ціль срать всім і вся по світу.
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19.01.2021 09:34 Ответить
На більше кеби не хватає...Та звідки їй взятися?
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19.01.2021 09:48 Ответить
Ну і майже за Маяковським:
Насрать на всех ! Насрать Везде !
Вот НАШ девиз !!! Ребятки, а ведь мы в ........................
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19.01.2021 09:53 Ответить
Мальчік, ти дурак?
Бери зброю і іди воюй.
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19.01.2021 10:05 Ответить
Я удалился...
Казанский вроде бы нормальный...
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19.01.2021 12:41 Ответить
И ты это только сейчас понял?? Долго же до тебя доходило...
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19.01.2021 09:38 Ответить
Нашел повод похвалить Люсю Арестович с ее "золотым мостом".
Можно подумать, пуйло раньше, до Арестовича ни разу не слышал и от представителей Украины, и от представителей Запада, что санкции против оккупанта будут действовать пока он не уберется из Украины.
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19.01.2021 09:57 Ответить
Ще один дурак. Звідки ви такі беретесь?
Казанський був проти Партії Регіонів ще коли це НЕ було мейнстрімом.
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19.01.2021 10:06 Ответить
Тут мова не про партію регіонів, а про окупанта-росію.
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19.01.2021 10:21 Ответить
А каким боком тут та партия дурашка ты зеленая??
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19.01.2021 11:01 Ответить
И с чего ты решил, что Казанский это только сейчас понял? По твоему если тебе сегодня на глаза попался кусок его интервью, где ему задали вопрос и он ответил, то озарение на него вчера, прям перед интервью снизошло или что?
Вы уже утомили, умники диванные, под каждой вторым постом "он только сейчас это понял?", "долго же до него доходило". Как будто озвучивание, пусть и очевидных, вещей лишним будет. Все адекватные разумеется и так все понимают, а для кучи ватников и аленей даже на 7й год войны все это не совсем очевидно, именно потому что паРаша не устает талдычить свои мантры из всех щелей "настамнет", "эта нимы", "гражданскаявайна", "врети".
По твоему паРаша пусть забивает эфир и промывает мозги своим бредом, работая по принципу "ложь повтореннай 100 раз становится правдой", а люди с адекватной проукраинской позицией должны гордо молчать и никак кацапские бредни не опровергать, ведь "все давно и так все понимают".
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19.01.2021 14:28 Ответить
Все вірно Тільки при владі в нас сидять агенти росії і сцикуни без мізгів.
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19.01.2021 09:40 Ответить
Домбаські лохи повинні страдать.
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19.01.2021 09:41 Ответить
мне почему то верится что рано или поздно но Украина избавиться полностью от Крыма и части оккупированного ОДЛНР... поясню свои моменты:--
Крым- там идет замена населения рано или поздно пришлые с Рассеи... те кто не смог или не захотел покинули Крым остались крымские татары... НО... если в исторической ретроспективе то увы татары и Украины это генетические враги.. и разные ментальности.. мы Украина сделали шаг достойный уважения пригласив в Крым вернуться за сутки удаленных из Крыма татар..Сталиным..... у татар есть родственные души Турция и турки......
далее ОДЛНР...... там всегда не пахло даже плохо Украиной... Россия наше все даже во времена СССР и УССР..... там была кацапцина или малороссия но украинского там не было даже в еврейской московско ленинградской Одессе куда было больше Украины чем в Луганске и Донецке..... говорю как часто там бывавший у родни своей по линии мамы и по линии супруги.... вопрос в том что чем скорее Украина скажет что нам поиг на Крым и часть ЛНДР и официально уведомить об этом ООН то тогда все по линии административной линии и фронта продет демаркация государственной новой границы ООН выдаст мандат будет иметь право эти территории взять под свой мандат и контроль ввести войска ООН пусть у России и путина чешется в одном месте и они несут затраты миллиарды долларов США на заминированные участки а там в ЛДНР 70% минные поля и площади разрушена инфраструктура транспорт мосты дороги земли как сельское хозяйство не представляет никакой выгоды только затраты и требуют колоссальных вливаний..... а мы можем себе сие позволить? нет....а Крым без воды вообще пустошь...
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19.01.2021 09:43 Ответить
Гарантий, что Путин остановится после сдачи ему Крыма и Донбасса, не даст никто.
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19.01.2021 09:53 Ответить
Все бы правильно и можно согласиться, только вот одна заковыка. Мандат-не мандат, меморандум, международный договор ли, но ************* попрет "освобождать бамбас (границ которого, кстати говоря, никто не видел. Это - условный регион) по самый Рейкьявик. Договариваться с руской мразью - заведомо врать самим себе... так что, эта война (пока) будет длиться, пока член кабаевой не сдохнет. Я подразумеваю путина, вовкуХуйло т.е.
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19.01.2021 09:56 Ответить
С добрым утром, Денис Викторович.
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19.01.2021 09:44 Ответить
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19.01.2021 09:47 Ответить
Какой же ты убогий.
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19.01.2021 09:50 Ответить
Я тобі обіцяв і своє слово тримаю.
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19.01.2021 09:53 Ответить
Я прям напуган словами виртуального идиота Все что ты можешь - это рисовать смайлики , сидя на диване.
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19.01.2021 09:56 Ответить
Тобі тут покою не буде.
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19.01.2021 09:57 Ответить
Ты действительно старый идиот . Как ты можешь нарушить мой покой, чучело? Подлый человечек, создающий какие то списки и исподтишка малюющий смайлики.
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19.01.2021 10:00 Ответить
Сегодня Кремль может уйти с Донбасса при одном условии - признании Украиньі российской принадлежности Крьіма , чего не будет. Но єто сегодня , а завтра ситуация поменяется , и не в пользу РФ. Время работает на Украину.
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19.01.2021 09:45 Ответить
Да не, они хотели замутить НовоотсоССию, а получился только Лугандон
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19.01.2021 09:47 Ответить
ну это очевидно какбы. судьба донбассеров, махавших аквафрешами, кремль интересует меньше чем Украину
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19.01.2021 09:49 Ответить
Як би не добровольці то москалі могли замутити таке саме по всій східній і південній частині Украіни
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19.01.2021 09:54 Ответить
ВСУ разом из добровольцями зупиняли оккупанта і звільняли від нього українську землю.
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19.01.2021 09:59 Ответить
"Кремлю предложили уйти с Донбаса в обмен на снятие части санкций, а они отказались" - вот что главное в этой статье! Это дает четкое понимание влияния санкций на позицию Кремля. Какие санкции - такое и их влияние. Это как сказать гопнику "я тебя прокляну" или ... дать ему в е ...бало. Как говориться: Почувствуйте разницу ...
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19.01.2021 09:59 Ответить
Железобетонный забор в 5-ь метров,перед ним минное поле в три круга, пенсии не платить,пусть там дохнут,в лепрозории.
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19.01.2021 10:03 Ответить
Ров. Ров с крокодилами не забывайте.
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19.01.2021 10:25 Ответить
ГОСПОДИ!
Ну сколько можно открывать Америку?
Расия пытается втюхать ОРДЛО в Украину с федерализацией и правом вето!
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19.01.2021 10:14 Ответить
Санкції з парашостану, (або його правонаступників)можуть бути зняті тілько за умови повного відшкодування всім народам, котрих оці недолугі "русские" вважають : хохлами, чурками,хачами ит.д. А, добавлю ещё "пиндосов" Кацапня сраная, пиндос - это грек, гугиль читать надабно...Ну правда, читати ви не в спромозі. "Скрєпи" гочі застили...
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19.01.2021 10:16 Ответить
гугл - зло. Уся правда в ру.неті, *****)))
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19.01.2021 10:23 Ответить
Казанский, можна подумати ми без тебе цього не знали... Це було зрозуміло з першого дня початку цієї війни з кацапами...
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19.01.2021 10:34 Ответить
За всю історію існування мокшанії, вони не зробили НІЧОГО для власного процвітання, що казати про інші народи.
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19.01.2021 12:03 Ответить
 
 