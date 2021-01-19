ФБР раскрыло планы экстремистов QAnon по срыву инаугурации Байдена, - The Washington Post

Активисты радикального движения QAnon обсуждали возможность проникнуть на инаугурацию Джо Байдена под видом нацгвардейцев, чтобы сорвать церемонию.

По сообщению The Washington Post, такие данные получило ФБР, передает Цензор.НЕТ.

"В понедельник ФБР в частном порядке предупредило правоохранительные органы, что ультраправые экстремисты обсуждали, как выдать себя за служащих Национальной гвардии в Вашингтоне", - отмечает издание со ссылкой на доклад разведки, который получило в свое распоряжение.

Кроме того, сообщается, что экстремисты изучали на картах уязвимые места в Вашингтоне. По оценкам разведки, это может свидетельствовать о попытке сорвать инаугурацию избранного президента США Джо Байдена, запланированную на 20 января.

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Конспирологическая теория QAnon заключается в вере, что действующий президент Дональд Трамп ведет "тайную войну" с демократической верхушкой и звездами Голливуда, которые якобы занимаются сексуальной эксплуатацией детей и поклоняются дьяволу.

Напомним, 6 января сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована.

Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что обязуется в соответствии с историческими традициями обеспечить безопасный переход власти к избранному президенту Байдену 20 января. Вице-президент также посетит церемонию инаугурации Байдена.

По данным американских СМИ, что касается Трампа, он не звонил Байдену и не признал в прямой форме своего поражения на президентских выборах США. Ожидается, что перед инаугурацией Трамп покинет Вашингтон.