ФБР раскрыло планы экстремистов QAnon по срыву инаугурации Байдена, - The Washington Post
Активисты радикального движения QAnon обсуждали возможность проникнуть на инаугурацию Джо Байдена под видом нацгвардейцев, чтобы сорвать церемонию.
По сообщению The Washington Post, такие данные получило ФБР, передает Цензор.НЕТ.
"В понедельник ФБР в частном порядке предупредило правоохранительные органы, что ультраправые экстремисты обсуждали, как выдать себя за служащих Национальной гвардии в Вашингтоне", - отмечает издание со ссылкой на доклад разведки, который получило в свое распоряжение.
Кроме того, сообщается, что экстремисты изучали на картах уязвимые места в Вашингтоне. По оценкам разведки, это может свидетельствовать о попытке сорвать инаугурацию избранного президента США Джо Байдена, запланированную на 20 января.
Конспирологическая теория QAnon заключается в вере, что действующий президент Дональд Трамп ведет "тайную войну" с демократической верхушкой и звездами Голливуда, которые якобы занимаются сексуальной эксплуатацией детей и поклоняются дьяволу.
Напомним, 6 января сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована.
Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.
Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что обязуется в соответствии с историческими традициями обеспечить безопасный переход власти к избранному президенту Байдену 20 января. Вице-президент также посетит церемонию инаугурации Байдена.
По данным американских СМИ, что касается Трампа, он не звонил Байдену и не признал в прямой форме своего поражения на президентских выборах США. Ожидается, что перед инаугурацией Трамп покинет Вашингтон.
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Як це по кремлівські, распятиє младєнці і анафема гундяю
У кремлевских кураторов QAnon точно есть подборочка пикантных видео о похождениях Трамплина в расее.
Тут на Цензоре валом неадекватов, которые несут практически ту же хрень и до сих пор утверждают, что Байден выборы подтасовал.
Не всякий идиот является экстремистом.
Потому, что в реале можно и в сопло отхватить.
С 2016-го года демократы всеми силами доказывали, что Трамп победил нечестно, благодаря русским хакерам. В 2020-м году уже сторонники Трампа начали доказывать, что победу на выборах у Трампа украли. В итоге, более 70% сторонников Трампа не верят в честность победы Байдена. Внутренние результаты выборов оказались делегитимизированы. Естественно, что весь остальной мир видит полный моральный крах той избирательной системы, которая ранее ставилась в пример и пользовалась поддержкой большинства населения США.
На самом деле это действующий президент Зеленский ведет "тайную войну" с Порошенко, , которые якобы занимаются сексуальной эксплуатацией детей и поклоняеися дьяволу!
Во первых, он слишком требователен к влажности, да и простой канадский дуб выглядит красивее