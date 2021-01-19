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ФБР раскрыло планы экстремистов QAnon по срыву инаугурации Байдена, - The Washington Post

ФБР раскрыло планы экстремистов QAnon по срыву инаугурации Байдена, - The Washington Post

Активисты радикального движения QAnon обсуждали возможность проникнуть на инаугурацию Джо Байдена под видом нацгвардейцев, чтобы сорвать церемонию.

По сообщению The Washington Post, такие данные получило ФБР, передает Цензор.НЕТ.

"В понедельник ФБР в частном порядке предупредило правоохранительные органы, что ультраправые экстремисты обсуждали, как выдать себя за служащих Национальной гвардии в Вашингтоне", - отмечает издание со ссылкой на доклад разведки, который получило в свое распоряжение.

Кроме того, сообщается, что экстремисты изучали на картах уязвимые места в Вашингтоне. По оценкам разведки, это может свидетельствовать о попытке сорвать инаугурацию избранного президента США Джо Байдена, запланированную на 20 января.

Читайте также: Сторонники Трампа собираются опять штурмовать Капитолий во время инаугурации Байдена, - служба безопасности

Конспирологическая теория QAnon заключается в вере, что действующий президент Дональд Трамп ведет "тайную войну" с демократической верхушкой и звездами Голливуда, которые якобы занимаются сексуальной эксплуатацией детей и поклоняются дьяволу.

Напомним, 6 января сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована.

Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что обязуется в соответствии с историческими традициями обеспечить безопасный переход власти к избранному президенту Байдену 20 января. Вице-президент также посетит церемонию инаугурации Байдена.

По данным американских СМИ, что касается Трампа, он не звонил Байдену и не признал в прямой форме своего поражения на президентских выборах США. Ожидается, что перед инаугурацией Трамп покинет Вашингтон.

Байден (2785) инаугурация (467) ФБР (217)


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Топ комментарии
+18
Дональд Трамп ведет "тайную войну" с демократической верхушкой и звездами Голливуда, которые якобы занимаются сексуальной эксплуатацией детей и поклоняются дьяволу.

Як це по кремлівські, распятиє младєнці і анафема гундяю
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19.01.2021 09:41
+9
"Чем беспардоннее ложь, тем больше в неё верят...". (Иозеф Геббельс). А кто у нас говорил, что Геббельс "гениален"? Некий "начальник гарнизонного клуба" в ГСВГ... Так что понятно, "откуда ноги растут" у QAnon...
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19.01.2021 09:44
+9
И верят, что сам Трамплин, курировавший конкурсы красоты, в том числе и на расее, чист, целомудрен и истинно верующий?
У кремлевских кураторов QAnon точно есть подборочка пикантных видео о похождениях Трамплина в расее.
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19.01.2021 09:49
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Дональд Трамп ведет "тайную войну" с демократической верхушкой и звездами Голливуда, которые якобы занимаются сексуальной эксплуатацией детей и поклоняются дьяволу.

Як це по кремлівські, распятиє младєнці і анафема гундяю
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19.01.2021 09:41 Ответить
И верят, что сам Трамплин, курировавший конкурсы красоты, в том числе и на расее, чист, целомудрен и истинно верующий?
У кремлевских кураторов QAnon точно есть подборочка пикантных видео о похождениях Трамплина в расее.
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19.01.2021 09:49 Ответить
Ой да ладно.
Тут на Цензоре валом неадекватов, которые несут практически ту же хрень и до сих пор утверждают, что Байден выборы подтасовал.

Не всякий идиот является экстремистом.
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19.01.2021 10:28 Ответить
я бы сказал шире: на цензоре валом неадекватов
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19.01.2021 14:04 Ответить
Можно еще шире - в интернете неадекватов больше, чем в реале.

Потому, что в реале можно и в сопло отхватить.
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19.01.2021 15:15 Ответить
А іще більше тут неадекватів, які гадають, що корупціонер байден виграв вибори чесно.
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19.01.2021 15:01 Ответить
И ты готов привести хоть какие-то РАЗУМНЫЕ аргументы в пользу утверждения, что Байден на самом деле выборы не выиграл?
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19.01.2021 15:13 Ответить
а мне здается что и тут ******** подсуетилсо
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19.01.2021 09:44 Ответить
Однозначно рука фсб крутит не одну куколку в США.
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19.01.2021 10:21 Ответить
таки да,деньги не пахнут,особенно большие деньги и ето активно использует *****
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19.01.2021 10:25 Ответить
"Чем беспардоннее ложь, тем больше в неё верят...". (Иозеф Геббельс). А кто у нас говорил, что Геббельс "гениален"? Некий "начальник гарнизонного клуба" в ГСВГ... Так что понятно, "откуда ноги растут" у QAnon...
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19.01.2021 09:44 Ответить
С языка снял!
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19.01.2021 09:49 Ответить
Раскрыли планы экстремистов? Та молодцы, чего там. Теперь раскрывайте планы кремля по организации и финансированию этих экстремистов, по любому ноги оттуда растут. Ну и ответочку соответствующую.
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19.01.2021 09:49 Ответить
Ця ситуація з США - яскравий приклад того , як демократію перетворити в повний хаос! Адже в кожній Державі є частина населення яка піддається гіпнозу і зомбуванню від пройдисвітів. Саме це і використовують вороги для здіймання хаосу ! В Україні це використовують на всі 100% ! Так що заклики про те ,щоб логічно мислити і аналізувати ситуацію, а лише потім вже діяти - стають актуальними для всього Світу!
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19.01.2021 09:55 Ответить
Так і буде. США на порозі громадянської війни а весь Світ на порозі Катастрофи яка піде за моральним та фізичним розпадом Америки як світового жандарма....
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19.01.2021 10:08 Ответить
свангуйте , КОГДА НАКОНЕЦ-ТО ТЕМНИЦА НАРОДОВ(ЛАПТЕУНТИЯ) будет вся пробегать мимо с цирозом печени и завещать долго жить...
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19.01.2021 10:44 Ответить
нечесный шлях, шо вы несем? Где ваши доказательства? Скажите , тока без БЭ, когда пыню выбирать , вас чесноты выборов не волнуют? ДаЙОшь клеймо о заговоре комитета 300(от старой совкономенклатуры) - результ ПЬЯНОГО УГАРА ЖИЗНИ - СУМРАКА СОВКОВОГО СОЗНАНИЯ, ПОЛНОГО КАТАКЛИЗМА МОЗГОВ ВЕЛИКОГО ШОВИНИЗМА
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19.01.2021 10:19 Ответить
Методичку в кремле писали?
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19.01.2021 10:23 Ответить
11 рубасів для троля - це дійсно великі гроші))) але, за цінами які показує гугл-навіть на пляшечку глоду не вистачить. враховуючи, що ти, як велика купа гімна -смердиш - ***** дарма витратив на тебе)))
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19.01.2021 11:14 Ответить
Знаем, знаем, придут леваки ко власти - будет как при кровавом Обаме
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19.01.2021 11:01 Ответить
Никаких социалистов в демократической партии нет. До Трампа восемь лет президентом был демократ Обама и ничего, никакого социализма в США не случилось. Так что не нагоняйте тут ужасов, в СЩА столетиями у власти меняются демократы и республиканцы без всякого ущерба для их страны.
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19.01.2021 11:32 Ответить
О, ще один з qanonu.
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19.01.2021 11:34 Ответить
про тебя чуть выше Герхард написал.
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19.01.2021 14:06 Ответить
В США проходят честные выборы.

С 2016-го года демократы всеми силами доказывали, что Трамп победил нечестно, благодаря русским хакерам. В 2020-м году уже сторонники Трампа начали доказывать, что победу на выборах у Трампа украли. В итоге, более 70% сторонников Трампа не верят в честность победы Байдена. Внутренние результаты выборов оказались делегитимизированы. Естественно, что весь остальной мир видит полный моральный крах той избирательной системы, которая ранее ставилась в пример и пользовалась поддержкой большинства населения США.
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19.01.2021 10:03 Ответить
Это - плохая копия!
На самом деле это действующий президент Зеленский ведет "тайную войну" с Порошенко, , которые якобы занимаются сексуальной эксплуатацией детей и поклоняеися дьяволу!
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19.01.2021 10:07 Ответить
Кста. вот только сейчас свершилось. есть контакт... держу в руках 300 семян кр.кан.клена. Но я краем уха слышал , что вы пошли в отказную.
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19.01.2021 10:22 Ответить
Разочаровался...
Во первых, он слишком требователен к влажности, да и простой канадский дуб выглядит красивее
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19.01.2021 10:57 Ответить
А я рассажу в парке Победы(Одесса) и в центре Украины., что-то, да примется, будет память и хвала тем, кто помог их достать( а это вам известные 2 девушки форумов, одесситки). Но главный зачинщик, конечно же это вы, но быстро" предавший" идею.
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19.01.2021 11:51 Ответить
Срузу предупреждаю - пытался что-то посадить. НО! Приходят чуваки с мотокосилками и всё нелегализованное сносят нахрен при косьбе травы!
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19.01.2021 12:46 Ответить
буду обращаться к озеленителям парка. Спасибо , что обратили мое внимание.
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19.01.2021 16:10 Ответить
Успепхов!
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19.01.2021 18:10 Ответить
и о! да, передавайте пани Скарлет привет.
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19.01.2021 10:24 Ответить
Это кто?
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19.01.2021 10:58 Ответить
Ваша завсегдатай, могли бы и догадаться.
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19.01.2021 11:52 Ответить
А в чём проблема самому ей написать?
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19.01.2021 12:47 Ответить
Я ИЗ-ЗА СКЛОЧНОСТИ НА авторских , туда не захожу, убрал и свою тему, бо даже сподвижники, которые со мной дружат, вроде идею украинства отстаивают, а между собой гризуться, як зведенi... Потому и обратился к вам, как к товарищу, так как с вами здибався... ЗЫ... Вы меня вынудили все мои козырные тонкости раскрыть...
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19.01.2021 15:32 Ответить
осталось совсем немного. Завтра двадцатое... Эпоха клоунов от пыни закончилась, а с ними и дураков 72-ух процентных.
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19.01.2021 10:07 Ответить
Верю в силу и профессионализм американских силовиков, которые не допустят любого насилия во время церемонии и после нее. Пусть все пройдет чинно и спокойно, а Америка останется великой и непобедимой!
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19.01.2021 10:23 Ответить
а главного кремлевского кыргыза, из-за неудачи, уйдут. Маргиналом он и сконает...
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19.01.2021 10:31 Ответить
Трамп, говорили, тоже выборы у Хиллари украл. Но это не помешало ему провести инаугурацию по человечески без масок шоу и военного положения в столице. Позорище! Сразу видно насколько они считают народ их поддерживает))
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19.01.2021 10:29 Ответить
А консультанти терористів мабуть з лаптєландії були?...
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19.01.2021 10:29 Ответить
если амерспецслужбы хоть косвенно это докажут, нарабсея забурлит-розквiтне сплошной цветной революцией...ЗЫ... Я - за паритетное сотрудничество с бурятским хуралом.
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19.01.2021 10:36 Ответить
и иже...
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19.01.2021 10:37 Ответить
В ладушки з ним граються як діти.
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19.01.2021 12:29 Ответить
"зеленые человечки" - знакомый стилёк
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19.01.2021 12:53 Ответить
Ой, ***-я-я-а! А де ж було ХВБР, коли чугуни та антіфа громили, вбивали й підпалювали (загинуло 70 людей) влітку й восени?
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19.01.2021 15:03 Ответить
 
 