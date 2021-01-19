Выборы мэра Харькова, вероятнее всего, пройдут в октябре, - "слуга народа" Корниенко
Выборы мэра в Харькове могут пройти в последнее воскресенье марта или октября. При этом парламент вряд ли успеет назначить выборы на март.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.
По его словам, для проведения выборов в марте парламенту необходимо уже на следующей пленарной неделе назначить дату голосования. Если этого сделать не успеют, выборы пройдут в октябре.
"Вариант с выборами на октябрь кажется более подходящим для всех фигур, желающих побороться за кресло харьковского мэра. Это даст потенциальным кандидатам гораздо больше времени на подготовку. А (секретарю горсовета Игорю. - Ред.) Терехову, который, вероятно, также решит поучаствовать в избирательной гонке - еще и дополнительное время, чтобы проявить себя, руководя городом", - объяснил Корниенко.
По оценке политолога Владимира Фесенко, главная схватка в Харькове развернется между тремя политиками.
"Это Терехов, но ему нужно время на раскрутку. Очевидно, что захочет поучаствовать в выборах Добкин. Думаю, будет баллотироваться Фельдман, потому что у него есть амбиции и выросли шансы. Ведь победить у Кернеса было практически нереально. И открытый вопрос - будет ли участвовать Светличная, у которой неплохой рейтинг в области", - отметил Фесенко.
Напомним, в ночь на 17 декабря в Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Он не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите".
4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала Кернеса победителем выборов городского головы - за него проголосовали 60,34% избирателей. 9 декабря Харьковская ТИК признала отсутствующего Кернеса принявшим присягу мэра. В этот же день секретарем Харьковского горсовета избрали бывшего первого зама Кернеса Терехова.
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