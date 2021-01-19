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Новости Местные выборы-2020
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Выборы мэра Харькова, вероятнее всего, пройдут в октябре, - "слуга народа" Корниенко

Выборы мэра Харькова, вероятнее всего, пройдут в октябре, -

Выборы мэра в Харькове могут пройти в последнее воскресенье марта или октября. При этом парламент вряд ли успеет назначить выборы на март.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

По его словам, для проведения выборов в марте парламенту необходимо уже на следующей пленарной неделе назначить дату голосования. Если этого сделать не успеют, выборы пройдут в октябре.

"Вариант с выборами на октябрь кажется более подходящим для всех фигур, желающих побороться за кресло харьковского мэра. Это даст потенциальным кандидатам гораздо больше времени на подготовку. А (секретарю горсовета Игорю. - Ред.) Терехову, который, вероятно, также решит поучаствовать в избирательной гонке - еще и дополнительное время, чтобы проявить себя, руководя городом", - объяснил Корниенко.

По оценке политолога Владимира Фесенко, главная схватка в Харькове развернется между тремя политиками.

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"Это Терехов, но ему нужно время на раскрутку. Очевидно, что захочет поучаствовать в выборах Добкин. Думаю, будет баллотироваться Фельдман, потому что у него есть амбиции и выросли шансы. Ведь победить у Кернеса было практически нереально. И открытый вопрос - будет ли участвовать Светличная, у которой неплохой рейтинг в области", - отметил Фесенко.

Напомним, в ночь на 17 декабря в Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Он не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите".

4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала Кернеса победителем выборов городского головы - за него проголосовали 60,34% избирателей. 9 декабря Харьковская ТИК признала отсутствующего Кернеса принявшим присягу мэра. В этот же день секретарем Харьковского горсовета избрали бывшего первого зама Кернеса Терехова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидат от "ЕС" Борисенко победил на выборах мэра Борисполя, - данные ТИК

Автор: 

местные выборы (2752) Харьков (7437) Корниенко (658)


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Топ комментарии
+7
Кернес буде балотуватись?
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19.01.2021 09:41
+5
Если оператор друкарского верстату случайно сделает ошипку и внесет в бюлетень имя Гепы, то харьковчане снова проголосуют за Адольфыча
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19.01.2021 09:42
+3
Хоч "не в тему", але "красиво" : "Российские космонавты доели последние запасы еды на МКС, но новые запасы им не прислали.

Американские астронавты на борту МКС поделились едой с российскими коллегами, которые остались без питания из-за того, что запуск грузовика «Прогресс» был отложен, передает РИА «Новости».
Как рассказал заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев, после решения о переносе старта «Прогресса» с декабря на февраль российская сторона обратилась к американской с просьбой доставить на МКС рационы для космонавтов. Однако американцы предложили использовать их запасы, которые уже имеются на станции в большом количестве. Агуреев уточнил, что американцы предоставили российским космонавтам питание безвозмездно.
Во время переговоров экипажа с Землей, которые транслировало NASA, космонавт Сергей Рыжиков сообщил специалисту ЦУП, что космонавты получили от американских астронавтов около 13 контейнеров с рационами питания ...". (Русский Еврей, СПБ)
"І не холодно...". Рогозін, як там поживає "батут"?...
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19.01.2021 10:14
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Кернес буде балотуватись?
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19.01.2021 09:41 Ответить
Если оператор друкарского верстату случайно сделает ошипку и внесет в бюлетень имя Гепы, то харьковчане снова проголосуют за Адольфыча
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19.01.2021 09:42 Ответить
Конечно, Добкин пластику сделает, документы поправит
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19.01.2021 09:49 Ответить
Обов'язково!
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19.01.2021 10:02 Ответить
Ну а як же?... Гепа жив, Гепа живе, Гепа буде жити в Харкові поки населення буде прокацаплене...
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19.01.2021 10:27 Ответить
Аваков Геращенко выберет 😀😀😀
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19.01.2021 09:43 Ответить
Гепа жівєє фсєх жівих.
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19.01.2021 09:45 Ответить
Незаконно находятся у власти - подумаешь! Торопиться некуда.
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19.01.2021 09:47 Ответить
Та Кернес, Терехов, Добкін - це ж одна шайка-лейка з рижемразівського опоблока. І навіть Фельдман - їх союзник.
То що, виходить - домовитись не можуть?
До речі, крайній термін призначення позачергових виборів міського голови на 31 березня - 26 січня. Якраз Верховна Рада буде засідати. Що заважає?
Можливо, заважає той очевидний факт, що в слуг уродів нема свого кандидата?
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19.01.2021 09:48 Ответить
Не не , Терехов работал с Аваковым . Не все так однозначно
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19.01.2021 09:56 Ответить
"Если парламент не успеет ... то в октябре". Ну правильно, а че торопиться? Надо же дать время кернесовской братве помарадерить Харьков. До октября успеют.
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19.01.2021 09:52 Ответить
Нормальный такой зазор, с марта по октябрь. ЗЕлёный такой зазор.
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19.01.2021 09:53 Ответить
ЗЕлений коридор )))
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19.01.2021 09:55 Ответить
ЗЕлёный коридор коррупции!
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19.01.2021 10:08 Ответить
...а до жовтня можна пошукати гарного некроманта, щоб дав раду гепиній мумії .
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19.01.2021 10:01 Ответить
Ждут когда Кернес воскреснет.
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19.01.2021 10:05 Ответить
И эти люди хотят запретить перенос выходных, мотивируя это снижением трудовой мотивации.....
Трудовая "активность" нардепов зашкаливает!!!
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19.01.2021 10:05 Ответить
Не проще внести в закон поправку и провести выборы в апреле. Если конечно подтвердят что электроная подпись не липа. Ещё проще решение Кс, что присяга была необходима. Во всех городах меры присягали и второй и третий раз
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19.01.2021 10:13 Ответить
Хоч "не в тему", але "красиво" : "Российские космонавты доели последние запасы еды на МКС, но новые запасы им не прислали.

Американские астронавты на борту МКС поделились едой с российскими коллегами, которые остались без питания из-за того, что запуск грузовика «Прогресс» был отложен, передает РИА «Новости».
Как рассказал заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев, после решения о переносе старта «Прогресса» с декабря на февраль российская сторона обратилась к американской с просьбой доставить на МКС рационы для космонавтов. Однако американцы предложили использовать их запасы, которые уже имеются на станции в большом количестве. Агуреев уточнил, что американцы предоставили российским космонавтам питание безвозмездно.
Во время переговоров экипажа с Землей, которые транслировало NASA, космонавт Сергей Рыжиков сообщил специалисту ЦУП, что космонавты получили от американских астронавтов около 13 контейнеров с рационами питания ...". (Русский Еврей, СПБ)
"І не холодно...". Рогозін, як там поживає "батут"?...
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19.01.2021 10:14 Ответить
Вибори мера Харкова, найімовірніше, відбудуться в жовтні, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 3596
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19.01.2021 10:26 Ответить
Не бачу. Картинка не відкривається...
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19.01.2021 10:32 Ответить
Зачем так спешить?
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19.01.2021 10:56 Ответить
год без мэра... может он совсем не нужен ???
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19.01.2021 11:13 Ответить
До того часу реінкарнують гєпу???
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19.01.2021 11:14 Ответить
достатньо часу підібріти підходящого на його місце.
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19.01.2021 12:22 Ответить
так нормально часу перевірити думку виборців стосовно ходового кандидата і засрать виброцям мозг новим.
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19.01.2021 12:21 Ответить
 
 