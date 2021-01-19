В 2020 году вынесены 192 судебных приговора за посягательство на целостность Украины и террористическую деятельность, - СБУ

В течение 2020 года суды вынесли 192 обвинительных приговора преступникам, которых разоблачила и задержала Служба безопасности Украины за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны, а также за террористическую деятельность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По направлению защиты национальной государственности было начато всего 335 уголовных производств.

В частности, за этот период спецслужба предотвратила 7 террористических актов и задержала 10 человек, причастных к их подготовке и совершении. Среди прочего предотвращены теракты, которые планировались возле торгового центра "Французский квартал" в Харькове, возле госпиталя в Северодонецке и на железнодорожной станции Рубежное, на территории ОАО "Северодонецкое объединение "Азот". Также СБУ участвовала в спецоперациях по освобождению заложников в Луцке и Киеве, задержала организаторов серии взрывов в столице и нейтрализовала взрывные устройства.

Для защиты национальной государственности СБУ сотрудничает с иностранными спецслужбами. Во взаимодействии с ними был запрещен въезд в Украину 644 иностранцам, причастным к террористическим и экстремистским организациям. По этим же причинам еще 5 иностранцев выдворены и 74 принудительно возвращены в страны происхождения.

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Совместно с Министерством иностранных дел были проведены 73 демарша представителям иностранной стороны, в том числе за антиукраинскую деятельность, поддержку оккупации или посещение Крыма.

Кроме того, контрразведка СБУ в течение 2020 начала 304 уголовных производства, в том числе по признакам государственной измены, шпионажа, диверсии и создания террористической организации. К примеру, в сентябре 2020 контрразведчики Службы задержали в Ривном агента ФСБ РФ, который пытался совершить диверсию на одном из объектов критической инфраструктуры региона.

Также вступил в силу 101 обвинительный приговор.

Разоблачила контрразведка СБУ и более 300 фактов получения иностранного гражданства представителями органов власти и госуправления. Выявлены факты злоупотребления служебным положением должностных лиц Минобороны, Нацгвардии, госпредприятий, которые привели к убыткам государству на сумму свыше 1 млрд 72 млн грн.

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