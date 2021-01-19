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Новости Агрессия России против Украины
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Казанский о переговорах ТКГ по Донбассу: Россия открыто декларирует, что не просто не хочет, но и не собирается выполнять Минские соглашения

Казанский о переговорах ТКГ по Донбассу: Россия открыто декларирует, что не просто не хочет, но и не собирается выполнять Минские соглашения

Прорыв в переговорах по Донбассу не может произойти, потому что Россия требует капитуляции Украины. На меньшее на данный момент в Кремле не согласны. А Украина не может пойти на такие условия.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал в интервью журналист, участник Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации на Востоке Украины Денис Казанский.

"Как вы знаете, Козак (представитель России в "нормандском формате". - ред.) сразу после переговоров заявил, что не удалось договориться ни по одному из основополагающих пунктов, прорыва не произошло. В принципе, его и не может быть. Потому что прорыв - это в понимании России капитуляция Украины. Они от нас именно этого и требуют. На меньшее на данный момент они не согласны. А Украина не может пойти на те условия, которые выдвигает Россия. Поэтому нет движения вперед в этом процессе", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Цель россиян - не осчастливить жителей Донбасса. Они создавали "Л/ДНР", чтобы нас все время "прижигать" этим раскаленным утюгом, - Казанский

"Я долгое время не знал каких-то нюансов (*работы ТКГ. - Ред.), но в целом представлял, как все происходит. Да, с приходом сюда (в ТКГ. - Ред.) я увидел многие тонкости – как кто себя ведет, что делает. До этого мне казалось, что больше Украина не хочет выполнять то, что Россия требует от нас по Минским соглашениям. Но потом понял: на самом деле нежелание выполнять Минск исходит, в основном, от российской стороны! Там открыто декларируют, что они не просто не хотят, но и не собираются этого делать. Потому что их цель – не закончить конфликт, а сделать так, чтобы он длился бесконечно. Потому что это тот фактор, с помощью которого можно давить на Украину. Всегда же можно попробовать обострить ситуацию, чтобы сразу выбежали эти "медведчуки-рабиновичи" и вся прочая "шелуха", которая обслуживает интересы Кремля в Украине, и начинали кричать: "Украинские власти обещали окончить войну и не могут этого сделать!". Естественно, Украина не может этого сделать, потому что в одностороннем порядке от нас не зависит исход ситуации. Есть же и другая сторона конфликта. И для того, чтобы война завершилась, недостаточно желания только кого-то одного. В Израиле ни один политик не имеет возможности сказать, что следующие пять лет будут мирными. Потому что есть целые государства, которые мечтают уничтожить эту страну. Вот и мы в такой же ситуации. Никто не знает, что Путину завтра "ударит в голову". Как мы, в таком случае, можем гарантировать, что война закончится?! Россия в любой момент может обострить ситуацию и использовать ее, как фактор давления. При этом обвинять украинскую власть, что это она не может добиться мира и только великий кум Путина Медведчук знает, как закончить войну за одну неделю", - рассказал Казанский.

Более подробно ознакомиться с интервью с Денисом Казанским: "Кто такие эти "представители ОРДЛО"? Грубо говоря, марионетки типа Хрюши и Степашки" можно здесь.

Автор: 

россия (95326) Донбасс (26955) минские соглашения (3229) Казанский Денис (311) нормандская четверка (1596) Козак Дмитрий (73)


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Топ комментарии
+10
Казанський про переговори ТКГ щодо Донбасу: Росія відкрито декларує, що не просто не хоче, але і не збирається виконувати Мінські угоди - Цензор.НЕТ 9527
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19.01.2021 10:36
+10
Очередной "уставший от войны"? Много уже навоевал? Хочешь жить ничтожеством -- живи и ползай.
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19.01.2021 10:46
+8
Это он не для вас сказал, а для упоротых ватников, которым Метверчина со своих телепомоек рассказывает, что украинская власть виновата в войне на Донбассе.
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19.01.2021 10:28
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от відкрив Америку...як дратують ці діячі, що з розумним виглядом декламують те що знає і немовля і вважають себе геніями...
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19.01.2021 10:24 Ответить
Баран, Денису Казанскому за это не платят.
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19.01.2021 10:56 Ответить
Это он не для вас сказал, а для упоротых ватников, которым Метверчина со своих телепомоек рассказывает, что украинская власть виновата в войне на Донбассе.
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19.01.2021 10:28 Ответить
упоротой вате что-то говорить бессмысленно...там непробиваемое...
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19.01.2021 10:34 Ответить
А как же земля? Это же украинские территории. Разве не надо вернуть украденное?
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19.01.2021 10:30 Ответить
Якою ціною вернути? Готовий воювати?
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19.01.2021 10:34 Ответить
Казанський про переговори ТКГ щодо Донбасу: Росія відкрито декларує, що не просто не хоче, але і не збирається виконувати Мінські угоди - Цензор.НЕТ 9527
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19.01.2021 10:36 Ответить
Очередной "уставший от войны"? Много уже навоевал? Хочешь жить ничтожеством -- живи и ползай.
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19.01.2021 10:46 Ответить
Знаєш, що найбільше дратує? Такі хитровжарені як ти, які ніби за війну, а самі будуть тільки в інтернеті сидіти. Був на АТО, вояка диванний?
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19.01.2021 10:50 Ответить
Из окопа на нуле строчишь? Руки не отморозил, "боец"? А пузо от ползанья?
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19.01.2021 11:02 Ответить
Не з окопа. І знаю, що такі як ти диванні інтернет-воїни ніколи в окоп не полізуть.
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19.01.2021 11:09 Ответить
Да неужели? Прямо ясновидящий? Ползать червем не надоело, "боец"? Сколько ты готов неньки отдать за свою спокойную жизнь?
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19.01.2021 11:13 Ответить
А про ВСУ щось чув, 220000 чол.? Чи вони тільки для парадів та бюджет освоювати?
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19.01.2021 11:14 Ответить
Я дивлюся на військову частину в своєму місті з розваленим забором. Заходь, знищуй техніку, нікому нічого не потрібно.
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19.01.2021 11:19 Ответить
Як назва міста ?
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19.01.2021 11:22 Ответить
Воронеж у него, или Можайск.
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19.01.2021 11:26 Ответить
Кременчук. 107 реактивна артилерійська бригада. Заходь, знищуй СРЗО.
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19.01.2021 11:29 Ответить
Джек рассел, хватит врать.
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19.01.2021 12:23 Ответить
Знаєте, те що показують на парадах то одне, а коли бачиш контрактників - маленьких пузатих з сільскої місцевості, то я просто не уявляю, як вони будуть воювати.
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19.01.2021 11:41 Ответить
Прямо маленькие и пузатенькие. Просто колобки.

Казанський про переговори ТКГ щодо Донбасу: Росія відкрито декларує, що не просто не хоче, але і не збирається виконувати Мінські угоди - Цензор.НЕТ 2608
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19.01.2021 12:19 Ответить
Казанський про переговори ТКГ щодо Донбасу: Росія відкрито декларує, що не просто не хоче, але і не збирається виконувати Мінські угоди - Цензор.НЕТ 6555
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19.01.2021 12:20 Ответить
То не твоя проблема , троль, ты сиди на диване и воняй.
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19.01.2021 12:21 Ответить
Казанський про переговори ТКГ щодо Донбасу: Росія відкрито декларує, що не просто не хоче, але і не збирається виконувати Мінські угоди - Цензор.НЕТ 6008
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19.01.2021 12:22 Ответить
вернуть украденное? разорённый Донецк и Луганск? оно нам надо такое? вопрос...
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19.01.2021 10:36 Ответить
Много земельки успел насобирать для неньки, что теперь раздаешь?
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19.01.2021 10:38 Ответить
не раздаю... но раз то что осталось от "наваросии" даже кацапам не нужно, то страшно представить что нам хотят (и то спорно) впарить
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19.01.2021 10:40 Ответить
Именно раздаешь. "Сторгуемся где-то посередине". Так? До куда готов торговаться?
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19.01.2021 10:49 Ответить
до Воронежа
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19.01.2021 10:51 Ответить
Т.е. если у тебя отрейдерили твою квартиру, вынесли от туда все, разрисовали обои, то тебе такая квартира обратно уже не нужна?
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19.01.2021 11:21 Ответить
Мы возьмем деньгами, не нервничай! В Стокгольме уж 12 ярдов, так это еще за Крым не насчитали - там триллионы А квартира с разрисованными обоями будет резервацией для тебя и твоих лишнехромосомных соотечественников
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19.01.2021 12:57 Ответить
"Вы" - можете брать хоть дохлыми енотами. А мы, украинцы, будем возвращать наши земли.
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19.01.2021 13:09 Ответить
То это ***** не хочет, чтоб Украина капитулировала как они договорились с Петей???!
Мудрый народ, просветите!
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19.01.2021 10:33 Ответить
По крайнем мере это не он сдал Украину в Париже, а выбранное вами недоразумение. Интересно, скажет кто-нибудь хоть немного подобное за зеленую соплю?

Казанський про переговори ТКГ щодо Донбасу: Росія відкрито декларує, що не просто не хоче, але і не збирається виконувати Мінські угоди - Цензор.НЕТ 3675
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19.01.2021 11:06 Ответить
А голий все про баню ...
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19.01.2021 10:42 Ответить
Вибори президента прошли в квітні 2019. Проснись.
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19.01.2021 11:03 Ответить
Никогда не поздно а даже полезно тыкнуть дебилов в ихнее дерьмо.
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19.01.2021 14:37 Ответить
Россия открыто декларирует, что не просто не хочет, но и не собирается выполнять Минские соглашения/ В этом надо убедить правящий Украиной кодлан гражданина Израиля -военного союзника Путина-Коломойского: Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы(!) возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский/ Путин умный человек, можно договориться, - Шефир / Шефир: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется.
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19.01.2021 10:34 Ответить
Так, повернення у лоно України т.з. недореспублік,- це страшний сон кожного адекватного українця. Моєму племіннику на окупованому Донбасі , першокласнику, вчителька втовкмачує, що на їх "свАбодАлюбівую рЄспубліку" напали українські бІндЄровци, які хотять, щоб вони забули СВОЙ ІЗИК і розмовляли тільки чужою мовою. Добре, хоч не називає нас нацистами там укрофашистами.
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19.01.2021 10:41 Ответить
Як їх повертати, якщо вони стверджують, що українців не існує, є тільки малороси.
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19.01.2021 10:45 Ответить
Путин действует грамотно и последовательно, хочет чтобы в Украине был гражданский конфликт десятки и сотни лет, там где его изначально не было. Вдалбывая и вбивая в головы эту чушь, которую потом оттуда не вытащишь. Он играет вдолгую на уничтожение Украины как государства, он очень ненавидит Украину. А наша власть слаба, глупа, наверное слабее в мире нет. Украина полностью капитулировала в инфо войне, и еще помогает врагу - раздали агентам ФСБ центральные телеканалы, сайты, зомбируют мощно народ. Скоро будут защитников Украины сажать за то что они выполняли свой долг по защите Родины.
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19.01.2021 10:55 Ответить
Згодна з кожним вашим словом. Немає гіршого ворога за того, що сидить у владі і має законну силу. Але застосовує її не на користь народу та держави. А стосовно нашого люду, хочу сказати, що ми від природи не дурні, але схильні зачаровуватися. Але це явище прохідне. Якби часу хватило...
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19.01.2021 11:06 Ответить
Украине нужно иногда вводить военное положение в стране, в связи с агрессией Расеи, чтобы отрезвлять весь Мир от чуши ,которую несут рос СМИ всему Миру о Гражданской войне, ведь видно сколько территорий потеряла Украина.
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19.01.2021 11:08 Ответить
Казанський про переговори ТКГ щодо Донбасу: Росія відкрито декларує, що не просто не хоче, але і не збирається виконувати Мінські угоди - Цензор.НЕТ 9689 https://censor.net/ru/user/405676 - не просто провокатор. Он ещё и идиот.
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19.01.2021 10:49 Ответить
При Порохе хотели хоть какнибудь остановить "ползучее" наступление,после освобождения 3/4 зваченного ордило,не нарвавшись на новые санкции.
При ЗЕрмаке хотят полную капитуляцию и снятие санкций.
Разница однако.
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19.01.2021 10:53 Ответить
Казанський про переговори ТКГ щодо Донбасу: Росія відкрито декларує, що не просто не хоче, але і не збирається виконувати Мінські угоди - Цензор.НЕТ 9663
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19.01.2021 11:23 Ответить
А що, раніше не було відомо, чи як? Всі знали, окрім нововибраної влади.. І вірили в що?..Що отримали? Чого знову товкти воду в ступі, роблячи вигляд "великої напруги на роботі" ...

Це не про Казанського. Добре, що говорить вголос и відкрито. Треба ще, щоб ВСІ почули!
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19.01.2021 11:24 Ответить
До этого мне казалось, что больше Украина не хочет выполнять то, что Россия требует от нас по Минским соглашениям.Источник: https://censor.net/ru/n3242605
О, еще один, кто считал, что это Порошенко не хочет мира
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19.01.2021 13:25 Ответить
шо то его стало много пиарится стало быстро резко
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19.01.2021 13:31 Ответить
Капитан очевидность,****...
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19.01.2021 16:07 Ответить
 
 