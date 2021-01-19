Казанский о переговорах ТКГ по Донбассу: Россия открыто декларирует, что не просто не хочет, но и не собирается выполнять Минские соглашения

Прорыв в переговорах по Донбассу не может произойти, потому что Россия требует капитуляции Украины. На меньшее на данный момент в Кремле не согласны. А Украина не может пойти на такие условия.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал в интервью журналист, участник Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации на Востоке Украины Денис Казанский.

"Как вы знаете, Козак (представитель России в "нормандском формате". - ред.) сразу после переговоров заявил, что не удалось договориться ни по одному из основополагающих пунктов, прорыва не произошло. В принципе, его и не может быть. Потому что прорыв - это в понимании России капитуляция Украины. Они от нас именно этого и требуют. На меньшее на данный момент они не согласны. А Украина не может пойти на те условия, которые выдвигает Россия. Поэтому нет движения вперед в этом процессе", - отметил он.

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"Я долгое время не знал каких-то нюансов (*работы ТКГ. - Ред.), но в целом представлял, как все происходит. Да, с приходом сюда (в ТКГ. - Ред.) я увидел многие тонкости – как кто себя ведет, что делает. До этого мне казалось, что больше Украина не хочет выполнять то, что Россия требует от нас по Минским соглашениям. Но потом понял: на самом деле нежелание выполнять Минск исходит, в основном, от российской стороны! Там открыто декларируют, что они не просто не хотят, но и не собираются этого делать. Потому что их цель – не закончить конфликт, а сделать так, чтобы он длился бесконечно. Потому что это тот фактор, с помощью которого можно давить на Украину. Всегда же можно попробовать обострить ситуацию, чтобы сразу выбежали эти "медведчуки-рабиновичи" и вся прочая "шелуха", которая обслуживает интересы Кремля в Украине, и начинали кричать: "Украинские власти обещали окончить войну и не могут этого сделать!". Естественно, Украина не может этого сделать, потому что в одностороннем порядке от нас не зависит исход ситуации. Есть же и другая сторона конфликта. И для того, чтобы война завершилась, недостаточно желания только кого-то одного. В Израиле ни один политик не имеет возможности сказать, что следующие пять лет будут мирными. Потому что есть целые государства, которые мечтают уничтожить эту страну. Вот и мы в такой же ситуации. Никто не знает, что Путину завтра "ударит в голову". Как мы, в таком случае, можем гарантировать, что война закончится?! Россия в любой момент может обострить ситуацию и использовать ее, как фактор давления. При этом обвинять украинскую власть, что это она не может добиться мира и только великий кум Путина Медведчук знает, как закончить войну за одну неделю", - рассказал Казанский.

Более подробно ознакомиться с интервью с Денисом Казанским: "Кто такие эти "представители ОРДЛО"? Грубо говоря, марионетки типа Хрюши и Степашки" можно здесь.