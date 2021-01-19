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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 16 человек, выявлено 637 случаев, среди заболевших 16 детей и 14 медиков, - Кличко. КАРТА

За минувшие сутки в Киеве обнаружили 637 больных коронавирусом, умерли 16 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

За весь период пандемии в столице выявили 2211 летальных случаев от COVID-19. На сегодняшний день в городе уже 123 634 подтвержденных случаев заболевания.

Так, заболели: 361 женщина в возрасте от 18 до 94 лет, 260 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет, 11 девочек от 4 месяцев до 16 лет и 5 мальчиков от 3 месяцев до 15 лет. Заболели также 14 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 39 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в сутки 1015 человек. Всего коронавирус преодолели 49 088 жителей столицы. 

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 135, в Днепровском - 109 и в Деснянском районе - 77 случаев.

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За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 16 человек, выявлено 637 случаев, среди заболевших 16 детей и 14 медиков, - Кличко 01
За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 16 человек, выявлено 637 случаев, среди заболевших 16 детей и 14 медиков, - Кличко 02

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