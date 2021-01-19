Россияне выдвигают абсолютно невыполнимые условия для обмена пленными: хотят, чтобы мы приняли их "дорожную карту" выполнения Минских соглашений, - Казанский
Обмен пленными - это один из факторов давления россиян. Они этим шантажируют Украину.
Об этом Цензор.НЕТ рассказал в интервью журналист, участник Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации на Востоке Украины Денис Казанский.
"Обмен пленными – это один из факторов давления россиян. Они нас этим шантажируют. Обмен сорвался не в первый раз. Раньше они тоже срывали эти процессы. У них позиция достаточно откровенная – даже не скрывают, что именно по их инициативе людей не меняют. Говорят: для того, чтобы они согласились на обмен, Украина должна выполнить еще ряд дополнительных политических условий. Они хотят, чтобы мы приняли их так называемую "дорожную карту" (алгоритм исполнения Минских соглашений), которую мы должны утвердить. Представьте, "ДНР" и "ЛНР" подают документ в Верховную Раду, которая за это голосует. То есть, они выдвигают абсолютно невыполнимые условия! Потому что, во-первых, для нас такие вещи неприемлемы. А во-вторых, таких условий нет в Минских соглашениях. Они это знают, поэтому и делают такие заведомо неприемлемые предложения, чтобы потом заявлять: Вот Украина все срывает и не хочет мира. Такая у них тактика, которую я увидел уже во всех деталях", - рассказал Казанский.
Более подробно ознакомиться с интервью с Денисом Казанским: "Кто такие эти "представители ОРДЛО"? Грубо говоря, марионетки типа Хрюши и Степашки" можно здесь.
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Вони стали відповіддю на прийняття 16 січня "Законів про диктатуру". Штурм розпочався після того, як лідер партії "Батьківщина" Арсеній Яценюк на вимогу Майдану назвати єдиного лідера спротиву оголосив, що "тут є лідер, це український народ".
Частина людей з Євромайдану вирішили пройти до будівлі Верховної Ради, щоб висловити свій протест. Дорогу їм перекрили бійці "Беркуту". Вони загородилися автобусами та вантажівками біля входу на стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського.
За повідомленнями столичних медиків, станом на 20:00 неділі по медичну допомогу звернулися 24 постраждалих під час сутичок на Європейській площі та біля стадіону "Динамо", 3-х з них госпіталізували. У 2-х - рвані рани, у 3-го - перелом руки.
З ночі на 20 січня сутички із спецпризначенцями стали перманетними і жорстокими - у відповідь на обстріл феєрверками і закиданнями бруківкою та "коктейлями Молотова", міліція стала регулярно обстрілювати протестуючих гумовими кулями, світло-шумовими гранатами, снарядами із сльозоточивим газом та поливати барикади з водометів.
а при обмене нужно разговаривать либо с позиции силы , либо догавариватся ( тоись чем то поступатся )
зеленый клоун ?
Так он под коксом постоянно
Или агент ФСБ Ермак ?
Используют втемную
нашептывая в ушки про величайшего деятеля современности
Шож вы не рассказываете о реализации главной установки Зеленского-"нада просто перестать стрелять"! Уже перестали почти, че война не закончилась?
Еще летом дЕрмак заявил про обмен "всех на всех", который произойдет "на днях".
Вот это "на днях" тянется уже с полгода.
Это что получается, барыга квартальный наших пленных менять просто не хочет?!
И это несмотря на "мир в глазах путена"?!