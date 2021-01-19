Россияне выдвигают абсолютно невыполнимые условия для обмена пленными: хотят, чтобы мы приняли их "дорожную карту" выполнения Минских соглашений, - Казанский

Обмен пленными - это один из факторов давления россиян. Они этим шантажируют Украину.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал в интервью журналист, участник Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации на Востоке Украины Денис Казанский.

"Обмен пленными – это один из факторов давления россиян. Они нас этим шантажируют. Обмен сорвался не в первый раз. Раньше они тоже срывали эти процессы. У них позиция достаточно откровенная – даже не скрывают, что именно по их инициативе людей не меняют. Говорят: для того, чтобы они согласились на обмен, Украина должна выполнить еще ряд дополнительных политических условий. Они хотят, чтобы мы приняли их так называемую "дорожную карту" (алгоритм исполнения Минских соглашений), которую мы должны утвердить. Представьте, "ДНР" и "ЛНР" подают документ в Верховную Раду, которая за это голосует. То есть, они выдвигают абсолютно невыполнимые условия! Потому что, во-первых, для нас такие вещи неприемлемы. А во-вторых, таких условий нет в Минских соглашениях. Они это знают, поэтому и делают такие заведомо неприемлемые предложения, чтобы потом заявлять: Вот Украина все срывает и не хочет мира. Такая у них тактика, которую я увидел уже во всех деталях", - рассказал Казанский.

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Более подробно ознакомиться с интервью с Денисом Казанским: "Кто такие эти "представители ОРДЛО"? Грубо говоря, марионетки типа Хрюши и Степашки" можно здесь.