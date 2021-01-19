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Новости
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Скорее всего не поддержу назначение Витренко министром энергетики во второй раз, - Разумков

Скорее всего не поддержу назначение Витренко министром энергетики во второй раз, - Разумков

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что скорее всего не поддержит назначение Юрия Витренко министром энергетики Украины.

Об этом он сообщил "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

В "Слуге народа" допускают, что Разумков и близкие к нему депутаты могут не поддержать Витренко и во время повторного голосования.

"Я не поддерживал назначение Витренко в первый раз. Скорее всего, не поддержу и сейчас. Первый вопрос - это ситуация с тарифами, второе - это вопрос с выплатой Витренко 170 миллионов (премии, - Ред.)", - заявил Разумков.

Как сообщалось, "Слуга народа" будет на этой или в ближайшие недели обсуждать назначение Юрия Витренко

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Парламент будет голосовать за назначение Витренко на должность министра энергетики в конце января, - Арахамия

Напомним, 17 декабря Верховная Рада не смогла назначить Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики Украины. Соответствующее постановление на заседании в четверг поддержали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Однако он заявил, что намерен повторно побороться за кресло в Кабмине.

21 декабря Кабинет Министров назначил бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко исполняющим обязанности министра энергетики.

Автор: 

Нафтогаз (3112) Витренко Юрий (377) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+11
МАМА ЛЮБИТ ВОДКУ!
Мама "любит" социализм.
Но мама живёт в буржуазной роскоши.
Скорее всего не поддержу назначение Витренко министром энергетики во второй раз, - Разумков - Цензор.НЕТ 3966
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19.01.2021 10:52
+7
Витренко пропихивал руссое электричество, теперь ещё пытается вернуть Украину в объятия Газпрома. Кто его в министры предлагает? Делайте выводы.
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19.01.2021 10:48
+5
Барыга анонсирует торги в ВР-кто даст за Витренко -мародёра больше: Ахметов или Коломойский. / Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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19.01.2021 10:51
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Так жаба жеж спикер парламенту ? Как он может потдерражть кого-то если у него кнопки нету?
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19.01.2021 10:48 Ответить
как нету? правда?
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19.01.2021 10:48 Ответить
у тех трех чудищ которые сверху сидят, одно из которых стефанчук, то у них кнопок нету
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19.01.2021 10:53 Ответить
Є у них кнопки.
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19.01.2021 12:26 Ответить
У них есть педали
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19.01.2021 13:24 Ответить
конечно намерен ещё раз попробовать... такая жирная кормушка..)))
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19.01.2021 10:48 Ответить
Витренко пропихивал руссое электричество, теперь ещё пытается вернуть Украину в объятия Газпрома. Кто его в министры предлагает? Делайте выводы.
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19.01.2021 10:48 Ответить
Ага, и в Стокгольме кацапам суд проиграл на 12 ярдов зелени!
...или нет?
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19.01.2021 14:49 Ответить
Барыга анонсирует торги в ВР-кто даст за Витренко -мародёра больше: Ахметов или Коломойский. / Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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19.01.2021 10:51 Ответить
МАМА ЛЮБИТ ВОДКУ!
Мама "любит" социализм.
Но мама живёт в буржуазной роскоши.
Скорее всего не поддержу назначение Витренко министром энергетики во второй раз, - Разумков - Цензор.НЕТ 3966
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19.01.2021 10:52 Ответить
красиво жить не запретишь
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19.01.2021 10:54 Ответить
За счёт лохов.
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19.01.2021 10:55 Ответить
Разумков рассказал нам оху..щую информацию.
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19.01.2021 10:58 Ответить
неееее. ты поддержи и еще маму верни в ВР. и будешь одним из зеленокозломордой братии
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19.01.2021 11:06 Ответить
Я до сей поры в шоке от предложения Витренко "разблокировать" торговлю газом непосредственно с роSSийскими НЕЗАВИСИМЫМИ ОТ ГрязьПРОМА поставщиками газа. А такое вообще возможно??? ТАМ хоть что-то есть независимое?!! Кто ему такую хрень посоветовал?
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19.01.2021 11:22 Ответить
Мабуть бєня.
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19.01.2021 12:29 Ответить
А читать внимательно пробовали? Речь шла о среднеазиатском газе - там есть независимые от грязьпрома поставщики
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19.01.2021 14:50 Ответить
Поконкретнее можно? О каком газе, НЕ ВЫКУПЛЕННОМ роSSией, можно серьезно говорить, как о независимом?
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19.01.2021 14:55 Ответить
Та багато хто тепер не голосуватиме за Вітренка - після його "епічних" заяв про російський газ і російських агентів. Ось так чувак кількома постами у фейсбуці знищив свою репутацію.
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19.01.2021 12:28 Ответить
Дима,зачем ты преждевременно заявил,что не будешь давить на зеленую кнопку?
Теперь это чмо, которое витренко,будет в поте лица искать беднинького депутата что бы купить его с потрохами.Интересно сколько это стоит нажатие на НУЖНУЮ кнопку. Это наверное самая легкая и самая дорого оплачиваемая "РАБОТА".
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19.01.2021 12:34 Ответить
в данном решении ,фамилия , полнлстю соответствует решению(разумное )
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19.01.2021 12:40 Ответить
тогда уже "разумковое" а не "разумное" типа "желудочного" - рефлективное
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19.01.2021 14:51 Ответить
Макс,фамилия ,решение, и там разные желудочно рефлекторные ,али какие то другие типы ,неразрывно связаны с единым целым , ровно также,как все Твое в Тебе и носишь Ты его всегда с собой
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19.01.2021 15:01 Ответить
Дима, тем самым ты всё ближе приблизишься к политическому трупу. Сними венок величия с башки и подумай хоть немного о народе.
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19.01.2021 14:02 Ответить
А 300 голосів за зміну Конституції буде?
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19.01.2021 14:33 Ответить
Вопрос с выплатой нужно было задавать тому, кто эти условия прописывал и утверждал. А не тому, кто эти деньги заработал.
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20.01.2021 10:14 Ответить
мама обидется ....
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20.01.2021 10:16 Ответить
 
 