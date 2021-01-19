Скорее всего не поддержу назначение Витренко министром энергетики во второй раз, - Разумков

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что скорее всего не поддержит назначение Юрия Витренко министром энергетики Украины.

Об этом он сообщил "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

В "Слуге народа" допускают, что Разумков и близкие к нему депутаты могут не поддержать Витренко и во время повторного голосования.

"Я не поддерживал назначение Витренко в первый раз. Скорее всего, не поддержу и сейчас. Первый вопрос - это ситуация с тарифами, второе - это вопрос с выплатой Витренко 170 миллионов (премии, - Ред.)", - заявил Разумков.

Как сообщалось, "Слуга народа" будет на этой или в ближайшие недели обсуждать назначение Юрия Витренко

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Напомним, 17 декабря Верховная Рада не смогла назначить Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики Украины. Соответствующее постановление на заседании в четверг поддержали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Однако он заявил, что намерен повторно побороться за кресло в Кабмине.

21 декабря Кабинет Министров назначил бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко исполняющим обязанности министра энергетики.