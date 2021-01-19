ОРДЛО потихоньку вымирают: идет развал всей инфраструктуры и никто не понимает, будет ли все когда-то восстановлено, - Казанский

На оккупированной части Донбассе произошел телепорт в какую-то саму мрачную Африку - Сомали или Судан. И в ближайшее время нет выхода из сложившейся ситуации. По всем ощущениям, их зарплаты в 200 долларов - это очень надолго.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал в интервью журналист, участник Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации на Востоке Украины Денис Казанский.

"Эта история с Донбассом для России очень токсична. Для российской "верхушки", крупного бизнеса и олигархов, безусловно, она создает массу проблем. Происходящее на Донбассе – это история непосредственно Путина. Это он туда ввязался. Теперь не может сдать назад, понимая: это будет расценено, как его личное поражение. Следующий президент может исходить из такой логики: Я это не начинал, я никому ничего не обещал, и нас там нет (в отличии от Крыма). То есть, молча закрыть эту историю. Тогда на оккупированных территориях наступит примерно такая же жизнь, какая сейчас продолжается на подконтрольной части Донбасса. Без комендантского часа, подвалов, пыток и террора вооруженных банд. Вопрос только в желании России. А если власть там кардинально не поменяется – просто у президента будет другая фамилия, то такая ситуация на Донбассе будет продолжаться. До каких пор – непонятно. Мы не можем здесь ничего прогнозировать. Но она невыгодна никому – ни Украине, ни Донбассу, ни России. Все страдают, теряют деньги, людей, льется кровь. Эта история выгодна, по сути, только кремлевской "верхушке". Она помогает сохранить власть Путину, а его окружению (олигархам, "фсбшникам") - кормиться за счет войны. Вот что происходит? Деньги на содержание всех этих геополитических "выкидышей" типа Абхазии, Осетии, "ДНР", "ЛНР" в каком-то виде дает Россия. Но эти расходы в бюджете официально не отображаются, поэтому у общественников и журналистов нет возможности их контролировать и мониторить их эффективность. Этот поток идет в основном "в черную" - деньги через границу провозят просто в сумках. И эти средства бесконтрольно "распиливаются" кураторами. Условно говоря, Россия выделила два миллиарда, один из них кураторы разделили между собой. И никто с них не спросит! Понятно, что в таких условиях есть целая когорта российских чиновников, которые сидят на этом потоке и не могут "нажраться". Вот им выгодно, чтобы война не заканчивалась", - заявил Казанский.

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"Я поддерживаю контакты, мониторю ситуацию (в ОРДЛО. - Ред.) через знакомых и другие источники. Я бы не сказал, что это "телепорт" в 1990-е. То было достаточно светлое время по сравнению с тем, что сейчас происходит на Донбассе. Потому что в 1990-х, было понимание, что это тяжелый, но переходный период. Тогда брезжила надежда: сейчас мы уйдем от советской экономики, построим капитализм, все заработает, и уровень жизни вырастет. А на Донбассе произошел телепорт в какую-то саму мрачную Африку – Сомали или Судан. И в ближайшее время нет выхода из сложившейся ситуации. По всем ощущениям, их зарплаты в 200 долларов – это очень надолго. Потому что в Украину не возвращают, Россия не присоединяет, а в формате "серой зоны" нормальной жизни нет. Она потихоньку вымирает, потому что предприятия приходят в упадок – нет инвестиций, которые очень нужны тяжелой промышленности, а специалисты убегают, потому что за те деньги никто не хочет работать. Идет развал всей инфраструктуры, экономики. Никто не понимает, будет ли все когда-то восстановлено. Ведь даже если представить, что завтра вся эта ситуация разрешится, то инвесторы в ОРДЛО не побегут. Это все равно рисковая территория. Будут бояться повторения того, что было. Порой мне кажется, что мы больше никогда не увидим Донбасс в довоенном состоянии.

Более подробно ознакомиться с интервью с Денисом Казанским: "Кто такие эти "представители ОРДЛО"? Грубо говоря, марионетки типа Хрюши и Степашки" можно здесь.