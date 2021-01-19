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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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ОРДЛО потихоньку вымирают: идет развал всей инфраструктуры и никто не понимает, будет ли все когда-то восстановлено, - Казанский

ОРДЛО потихоньку вымирают: идет развал всей инфраструктуры и никто не понимает, будет ли все когда-то восстановлено, - Казанский

На оккупированной части Донбассе произошел телепорт в какую-то саму мрачную Африку - Сомали или Судан. И в ближайшее время нет выхода из сложившейся ситуации. По всем ощущениям, их зарплаты в 200 долларов - это очень надолго.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал в интервью журналист, участник Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации на Востоке Украины Денис Казанский.

"Эта история с Донбассом для России очень токсична. Для российской "верхушки", крупного бизнеса и олигархов, безусловно, она создает массу проблем. Происходящее на Донбассе – это история непосредственно Путина. Это он туда ввязался. Теперь не может сдать назад, понимая: это будет расценено, как его личное поражение. Следующий президент может исходить из такой логики: Я это не начинал, я никому ничего не обещал, и нас там нет (в отличии от Крыма). То есть, молча закрыть эту историю. Тогда на оккупированных территориях наступит примерно такая же жизнь, какая сейчас продолжается на подконтрольной части Донбасса. Без комендантского часа, подвалов, пыток и террора вооруженных банд. Вопрос только в желании России. А если власть там кардинально не поменяется – просто у президента будет другая фамилия, то такая ситуация на Донбассе будет продолжаться. До каких пор – непонятно. Мы не можем здесь ничего прогнозировать. Но она невыгодна никому – ни Украине, ни Донбассу, ни России. Все страдают, теряют деньги, людей, льется кровь. Эта история выгодна, по сути, только кремлевской "верхушке". Она помогает сохранить власть Путину, а его окружению (олигархам, "фсбшникам") - кормиться за счет войны. Вот что происходит? Деньги на содержание всех этих геополитических "выкидышей" типа Абхазии, Осетии, "ДНР", "ЛНР" в каком-то виде дает Россия. Но эти расходы в бюджете официально не отображаются, поэтому у общественников и журналистов нет возможности их контролировать и мониторить их эффективность. Этот поток идет в основном "в черную" - деньги через границу провозят просто в сумках. И эти средства бесконтрольно "распиливаются" кураторами. Условно говоря, Россия выделила два миллиарда, один из них кураторы разделили между собой. И никто с них не спросит! Понятно, что в таких условиях есть целая когорта российских чиновников, которые сидят на этом потоке и не могут "нажраться". Вот им выгодно, чтобы война не заканчивалась", - заявил Казанский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Цель россиян - не осчастливить жителей Донбасса. Они создавали "Л/ДНР", чтобы нас все время "прижигать" этим раскаленным утюгом, - Казанский

"Я поддерживаю контакты, мониторю ситуацию (в ОРДЛО. - Ред.) через знакомых и другие источники. Я бы не сказал, что это "телепорт" в 1990-е. То было достаточно светлое время по сравнению с тем, что сейчас происходит на Донбассе. Потому что в 1990-х, было понимание, что это тяжелый, но переходный период. Тогда брезжила надежда: сейчас мы уйдем от советской экономики, построим капитализм, все заработает, и уровень жизни вырастет. А на Донбассе произошел телепорт в какую-то саму мрачную Африку – Сомали или Судан. И в ближайшее время нет выхода из сложившейся ситуации. По всем ощущениям, их зарплаты в 200 долларов – это очень надолго. Потому что в Украину не возвращают, Россия не присоединяет, а в формате "серой зоны" нормальной жизни нет. Она потихоньку вымирает, потому что предприятия приходят в упадок – нет инвестиций, которые очень нужны тяжелой промышленности, а специалисты убегают, потому что за те деньги никто не хочет работать. Идет развал всей инфраструктуры, экономики. Никто не понимает, будет ли все когда-то восстановлено. Ведь даже если представить, что завтра вся эта ситуация разрешится, то инвесторы в ОРДЛО не побегут. Это все равно рисковая территория. Будут бояться повторения того, что было. Порой мне кажется, что мы больше никогда не увидим Донбасс в довоенном состоянии.

Более подробно ознакомиться с интервью с Денисом Казанским: "Кто такие эти "представители ОРДЛО"? Грубо говоря, марионетки типа Хрюши и Степашки" можно здесь.

Автор: 

путин (31197) Донбасс (26955) Казанский Денис (311)


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Топ комментарии
+42
за деньги Украины уж точно там ничего востанавливать НЕНАДО!!
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19.01.2021 11:05
+24
Вони потихеньку перекочовують в Київ та приносять з собою бидлячиі погляди на життя.
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19.01.2021 11:41
+23
Порой мне кажется, что мы больше никогда не увидим Донбасс в довоенном состоянии.

Согласен.
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19.01.2021 11:06
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Правила форума Совет форумчан
за деньги Украины уж точно там ничего востанавливать НЕНАДО!!
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19.01.2021 11:05 Ответить
Порой мне кажется, что мы больше никогда не увидим Донбасс в довоенном состоянии.

Согласен.
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19.01.2021 11:06 Ответить
Вони потихеньку перекочовують в Київ та приносять з собою бидлячиі погляди на життя.
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19.01.2021 11:41 Ответить
достаточно посмотреть на езду в Киеве транспорта с даунбаскими номерами... без отборных матюков езду тех дорожных хамов комментировать нельзя.
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19.01.2021 13:10 Ответить
Ну так я про це ж і говорю...
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19.01.2021 14:00 Ответить
Ще натерпимось ми цих наші люді...
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19.01.2021 14:01 Ответить
А раисюшка твоя прям возрождается? Китайский уже учишь?
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19.01.2021 11:23 Ответить
Яка різниця між євреєм -Мойсеєм, і євреєм ЗЕ?

-Мойсей 40 років водив євреїв по пустелі, щоб привести їх в Землю Обітовану. Мойсей робив все, щоб не дати можливості винищити євреїв, а вивести їх з рабства. Мойсей поділяв з попутниками і кусок хліба і біди.

-А Банда єврея ЗЕ вже на тридцятому році Незалежності України перетворює її в пустелю. А українців намагається з неї випхати в еміграцію, загнати в рабство, або винищити. Правда, Банда єврея ЗЕ також ділитьтся: "Весь хліб - своїй банді, всі біди - українцям"!

-Мойсей був мудрим та справедливим ! Зе- тупий, та ненажерливий як і його банда - стадо ста свиней!

А от між бандою єврея Зе і бандою єврея Кагановіча, в намаганнях винищити українців, а в Україні організувати "єрусалимчики", дійсно - різниці ніякої!
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19.01.2021 16:23 Ответить
А ты точно с Украины а то я тут живу и вымирания и развала не вижу . Морды хоть прикуривай в магазинах не протолкнуться,на улицах не проедеш от того что машин дохрена не похоже на разруху и вымирание.
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19.01.2021 11:41 Ответить
Угу. Количество частного транспорта в Киеве удваивается каждые 8-10 лет. Это всё потому, что люди голодают, отказывают себе во всем.
И ещё один факт. В СССР каждую пятилетку в Киеве ставили планы строить по 500-700тыс кв.м жилья. И каждый раз планы срывались и строили меньше. Вот уже лет 10 подряд в Киеве строится больше миллиона квадратов в год и это настолько обыденно и привычно, что даже в СМИ об этом ни слова. Неинтересно.
PS И, кстати, насчет развала и вымирания. Самое смешное, что строительной индустрии в Киеве этот самый развал таки грозит в самой недалекой перспективе. Просто потому, что во вновь вводимых в строй домах продается всё меньше и меньше квартир. При том, что цены падают. А всё дело в том, что наступает классический кризис перепроизводства...
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19.01.2021 12:05 Ответить
Вот что мне нравится в совках, так это неистребимое чувство необходимости "сильной руки сверху", которая бы опекала, охраняла, давала денег и вообще заботилась о тебе, маленьком говнюке, который будет каждый день сначала что-то делать на работе, доить металл или ковать молоко, не важно, потом, выйдя за пределы завода или фермы ( а можно и не выходя), нажраться бутылкой водки на троих, и пойти домой заснуть перед телевизором. О том, что твоя жизнь, твои успехи - это только твое личное дело, как-то даже неприлично говорить, совки не этого понимают. Если в твоем Рокитном, в котором когда-то даже был собственный университет железнодорожного транспорта, а теперь разруха и запустение, виноваты в этом вовсе не мифические "киевские руководители", но понимают это лишь те люди, которые из этого Рокитного уже уехали. В результате разруха остается разрухой, а в Рокитном сидят и ждут манны небесной такие же недалекие люди, как и на Донбассе, которые вот уже 6 лет ждут "когда всё устаканится и всё будет хорошо". А оно само по себе никогда не "устаканится" и никогда не будет ""всё хорошо".
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19.01.2021 12:26 Ответить
Ну дык а я о чём?
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19.01.2021 12:12 Ответить
"інакше"! мурло ти цапське
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19.01.2021 11:57 Ответить
200 долларов на периферии в Украине супер зарплата...
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19.01.2021 11:07 Ответить
Минималка в раше и белораше ниже чем в Украине, прикинь?
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19.01.2021 11:20 Ответить
Это зарплата в самом Донецке, в мелких городах у них по 40 баксов зарплата. Допустим у нас в Николаеве 400 баксов это считается не очень большой зарплатой
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19.01.2021 11:33 Ответить
це середня . . . . твоя і твого директора)
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19.01.2021 11:34 Ответить
Че ты гониш,дурачек лапотный? В селе уже за 6000 тыс мало кто хочет,едут работать или в город или в Европу. А на,,бамбаса,,зарплата у шахтера была 2шт баксов а сейчас он получает 5-7шт рублей,прикинь какой прогресс
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19.01.2021 11:37 Ответить
6000грн
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19.01.2021 11:38 Ответить
мудень, это минималка в Украине
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19.01.2021 11:45 Ответить
Разве что где-то по селам. Это на уровне минималки, а кто сейчас на минималку работает? Даже грузчики хотят минимум вдвое больше.
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19.01.2021 12:06 Ответить
что хотели, то и получили. путен ввел каждому, кому не пощасливилось оказаться в тылу позиций всу. Боже, храни наших воинов
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19.01.2021 11:09 Ответить
Пусть вымирает и пусть выезжают в раху. Потом возьмём себе назад пустые земли.
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19.01.2021 11:09 Ответить
эти земли в основном большущая проблема. Там лет через 10-20 половина всего грохнется под землю, эту катастрофу денег не хватит разгребать.
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19.01.2021 11:18 Ответить
да. Там вже останнє з шахт добули.
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19.01.2021 11:36 Ответить
ну у нас то все Слава Богу , справедливі тарифи ростуть ... тільки от біда кАзли "жить мешают" бунтують сволочі
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19.01.2021 11:09 Ответить
Люди высказывают претензии так как цены на газ завышены,но вы то кацапские бараны только на коленях да на бутылке молча сидеть умеете.
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19.01.2021 11:51 Ответить
Україна роССіянам цю війну не пробачить ніколи, ні поганим, ні хорошим: Коли погані роССіяни нас вбивали «хороші» роССіяни мовчали, в тому числі і «хохли», які живуть на роССії.
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19.01.2021 12:04 Ответить
йди похмелись ...
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19.01.2021 13:21 Ответить
Где, позвольте поинтересоваться? У вас за уралом?
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19.01.2021 11:24 Ответить
еще не кто не смог уничтожить и разорить своих ватников как сами ватники это духовная скрепа !
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19.01.2021 11:14 Ответить
Я поддерживаю контакты, мониторю ситуацию через знакомых и другие источники.

Хреново ты мониторишь. Огромное количество людей там весьма довольны жизнью и никаких изменений не хотят. Таких большинство. Многие уже просто привыкли и свыклись с мыслью, что это навсегда. 6 лет - огромный срок. Какая-то часть уже навсегда зомбирована пропагандой и раззомбировать их уже никогда не получится. И тд.
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19.01.2021 11:15 Ответить
Довольны жить в говне? Методичку смени
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19.01.2021 11:25 Ответить
О каком говне речь? Ты сам давно там был? Или новости из ящика узнаешь?
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19.01.2021 11:52 Ответить
А, то есть та субстанция, в которой Донбабве живет, это шоколад? Ну ладно, пусть будет так, если ты так хочешь. А то, что люди привыкли жить в ... эмм, "шоколаде", и не пытаются ничего изменить - так это только проблема этих людей, никого больше.
PS И да, насчет "навсегда". Не смотрел ролики с Карабаха с плачущими армянами, которые тоже считали, что это "навсегда"?
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19.01.2021 12:12 Ответить
черви живя в гавне тоже рады жизни, а кармильцы вспоминают зарплаты работу и байки кабздона про масковские зарплаты и расейские пенсии)))))))))))) и заметь ота вся сволота которая рассказывала про распятого мальчика у трусиках, давно оттуда выехала вместе с заводами, остались там одураченные лохи, дебилы и полупьяные кормильцы всей Украины и Европы.
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19.01.2021 12:31 Ответить
Со мной рядом человек оттуда, знаю о чём говорю
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19.01.2021 13:20 Ответить
спасибо за откровение пора отключать туда все коммуникации и платить туда пенсии пусть
вас содержит "брат".
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19.01.2021 14:38 Ответить
даже и не знаешь уже - хорошо это или плохо.. вернее знаешь - но вслух стараешься не говорить..
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19.01.2021 11:19 Ответить
Досягли чого прагнули.
Зате без біндер і української мови.
Без грошей, перспектив та розвитку теж...
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19.01.2021 11:20 Ответить
ОРДЛО потихеньку вимирають: триває розвал усієї інфраструктури і ніхто не розуміє, чи буде все колись відновлено, - Казанський - Цензор.НЕТ 1818
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19.01.2021 12:31 Ответить
У дерьма свой путь, разложение до последней молекулы...
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19.01.2021 11:21 Ответить
Дело ж не в Путине и не в нацистской рассейке. На то и щука, чтобы карась не дремал (с). Дело в нас, в украинцах, которые 30 лет терпят олигархически-чиновничью власть в Украине, грабящую народ. Вот главная причина всех наших бед.
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19.01.2021 11:21 Ответить
В нас през це ніхто і реальна влада це не він.
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19.01.2021 11:26 Ответить
Согласен на все 100. Презы меняются, а хер один и тот же: Ахметов, Фирташ, Коломойским, Пинчук...
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19.01.2021 11:31 Ответить
Президент - це сила.
Просто Зеленський гівно сам по собі.
І ще ніхто не використав свою силу щоб навести тут порядок.
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19.01.2021 12:23 Ответить
"Сам по себе" Президентом Украины не станешь. Тут, однозначно, нужно "добро" от олигархов.
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19.01.2021 12:25 Ответить
Марія, ти така ж як і Зеленський. Слабка і піддатлива.
Не йди в ПрезИденти. Бо максимум що ти зможеш - стати преЗЕдентом. А преЗЕдент - це не лідер.
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19.01.2021 13:21 Ответить
Ой, а кто тут стал Президентом? Назови хоть одного, нормального.
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19.01.2021 13:34 Ответить
А що ти зробиш, якщо вибрали Кучму, а в нього в пріоритетах було створити систему з великих буржуа і роздати їм заводи-фабрики?
Чи ти забув як у нас міністри стріляли собі ДВІЧІ в голову? І це сприймалося як норма. А що говорити про безправних неміністрів?
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19.01.2021 11:38 Ответить
Та нічого не зробиш. Якщо подивитись на це все з "Лаврської колокольні" (с), то треба ще років 200, щоб ми перетворились в людей. Західній Украиїні треба менше, мабуть років 100.
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19.01.2021 11:47 Ответить
Та ні . . може навіть 250)
Там такі ж корупціонери на місцях як і по усій Україні.
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19.01.2021 12:21 Ответить
Кремлёвский Фюрер сделал одну пользу на оккупированном Донбассе, с помощи российских оккупантов произошёл демонтаж старых энергоёмких совдеповских предприятий и неприятные отношения населения Донбасса не легли тягостью на украинскую власть, это большое количество пенсионеров, выплаты регресса пострадавшим в годы ссср ,полуватное население поняло как их любит Мацква и многое многое...Украине не надо мешать оккупированному любить фюреров.https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1359480201070732&set=p.1359480201070732&type=3&av=100010262946037&eav=AfbZBnOp7ZYEc3NBJx1fgikpLbNosyzO8OFifESzH_-ayF6Y2QC8hPbcdLj3SjJLilA&__cft__[0]=AZX5SRQ0so6A8MGmGxyJBOFOy-1YccPSbsx435xtw92IeJZiUZ44LiKNaDFQpFawnNNcsENN1SiatPC9WcInzjUMhh4C8A8-OQJlca0ixtQ4iT8BlgQNg_Mag1uWfwlKvSHkTX9td8YBrHRZnBLmX-qC&__tn__=R]-R ОРДЛО потихоньку вымирают: идет развал всей инфраструктуры и никто не понимает, будет ли все когда-то восстановлено, - Казанский - Цензор.НЕТ 98
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19.01.2021 11:24 Ответить
Казанский, ти бляха де живеш?! У нас по всій Україні в основній своїй масі люди в кращому разі отримують по 200 баксів!
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19.01.2021 11:31 Ответить
В 2018 году летом не хватило самолётов, чтобы всех желающих вывезти забугор на моря. Так что если ты - долбаный бомж, то это не значит, что вся Украина такая как ты.
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19.01.2021 11:45 Ответить
І хто тим, хто працює в селах і містечках має платити зарплату, Заленський? З яих шишів. У тебе дохід більший? В конверті, чи по-білому?
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19.01.2021 12:13 Ответить
Не про мене мова. А чого ти питаєш з яких шишів? Ти суть бесіди вловив? Чи просто тут поумнічать вирішив?
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19.01.2021 12:27 Ответить
Як раз про тебе мова. Перестань скиглити та чекати шо добрий царь тобi буде шось давати. Почни вчитися та шось робити. Тодi може й зарплатня буде бiльше нiж 200 баксiв.
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19.01.2021 12:38 Ответить
перестань скиглити? - щось схоже чули років з десять тому. Спостерігаю зговір власників компаній, аби не платити значно більше від мінімальної. І це людям, котрі не землекопи чи вантажники. Поцікавтеся окладами працівників бюджетної сфери. А у них в більшості вища освіта. Багато ( в порівнянні) платять лише спеціалістам, котрі можуть бути затребувані і в Європі. Якщо у великому місті більша зарплата ніж у маленькому, то житло у великому значно дорожче.
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19.01.2021 13:01 Ответить
"Поцікавтеся окладами працівників бюджетної сфери."
Та я в курсе за этих "працивныков". Я не знаю что первично - зарплата или работа, но как они работают, так им и платят (а может и наоборот - как им платят, так они и работают, но результата это не меняет).
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19.01.2021 15:48 Ответить
200 доларів - це середня у них. І то - офіційно. Є ж різниця: твоя зарплата і твого генерального директора.
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19.01.2021 12:24 Ответить
Не зрозумів. Розкрий свою думку.
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19.01.2021 12:29 Ответить
Судан. В Сомали живут лучше чем Украине.
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19.01.2021 11:33 Ответить
Большинство домбабвян пенсии в Украине не заработали.
Макрона французы президентом уже не переизберут, у него крайне низкий рейтинг, лишь потому что он хотел увеличить для французов стаж с 42 до 44 лет, законопроект был заморожен.
А мы платим всем домбабвянам пенсии, несмотря на то, какой у них стаж, а налоги в Украину они платили максимум с 1992 г. до 2014 г, но таких значительное меньшинство, а в остальное время Россия-СССР строила на их деньги социализм во всем мире, по большому счету пенсии они профукали за счет Москвы.
Теперь Украина им выплачивает пенсии из своих скромных доходов, и Путлер, которого они звали, тоже подачки подкидывает, живут на два корыта, какая-то часть лучше многих наших пенсионеров, конечно эта биомасса будет довольна. Украина должна полностью прекратить любые выплаты тем, кто поддержал вторжение России на Донбасс и сейчас находится на оккупированной территории, всеравно эти выплаты нельзя проконтролировать.
P. S. Согласно закону "О престижности шахтерского труда", пролоббированого регионалами во времена премьерства Тимошенко, домбабвяне из шахтеров получают пенсии в 3 раза выше, чем большинство украинцев, для этого им было достаточно 10 лет порыться в шахте, а многие и столько не проработали оформив за взятки липовые регрессы.
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19.01.2021 12:00 Ответить
"Лишь потому что он хотел увеличить для французов стаж с 42 до 44 лет для получения полновесной пенсии, законопроект был заморожен"
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19.01.2021 12:02 Ответить
Пусть чувствуют на себе,как они жили до рюсского мира и как сейчас.
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19.01.2021 12:01 Ответить
І це правда, навіть заядлі любителі раші уже це визнають і навіть дещо почати осознавати, що вони втратили і яке зараз у них життя на виживання, інформація з перших вуст...
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19.01.2021 12:05 Ответить
До 2019 року про уродженку Донецька Світлану Дрюк багато розповідали російські журналісти. Кореспонденти «Росія 24» і LifeNews знімали передачі про «героїчну жінку-танкіста» з позивним «Вєтєрок». У 2018 році в окупованому Луганську навіть почали знімати повнометражний фільм «Ополченочка» - про те, як Світлана пройшла шлях від санітарки до командира танка і боролася «з українськими фашистами». Дрюк справді воювала за «ДНР», у 2015 році брала участь у боях за Дебальцеве, а потім стала командиром танка. Але два роки тому, в січні 2019-го, співробітники Служби безпеки України (СБУ) вивезли Світлану з Донецька
Відповіді Світлани Дрюк, на запитання кореспондента.
На що схожа «ДНР» тепер?
- На СРСР у 1937 році. Росіяни все курирують і контролюють: хто чим займається, звідки гроші бере. Був перепис населення. Тому що багато хто кинув там бізнес і звалив, не визнають владу «ДНР». Усіх, хто не приїхав на перепис, назвали зрадниками. У всіх, хто не приїхав, житло віджали, бізнес віджали - все у фонд «республіки».
- Чим це все закінчиться?
- Донбас не прийде і не скаже: «Заберіть нас назад». Росії теж він не потрібен. Там уже другий місяць зарплату не платять, шахти затопили, заводи розпиляли. Шанс України - тільки відвойовувати. Що робити з Донецьком? Навестися, прицілитися і відпрацювати артою.
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19.01.2021 12:07 Ответить
Мої вітання "молодим республікам".
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19.01.2021 12:23 Ответить
Хай живуть собі їм так краще. 2014 рік показав хто е хто, якщо Росія їм рідніша то хай так і буде. А Україні він тепер навіщо? Слухати що тут живуть одні бендери і карателі, то краще хай вони живуть тепер в своему донецьку.
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19.01.2021 12:33 Ответить
Порой мне кажется, что мы больше никогда не увидим Донбасс в довоенном состоянии.

Правильно кажется. Его и не нужно видеть в довоенном состоянии даже после его освобождения. ***** принес на нашу землю горе, но в то же самое время сделал то, на что сама Украина не решилась бы наверное никогда. По сути он закрыл давно убыточную и постоянно находящуюся на дотациях страны угольную отрасль, которая там давным давно уже была нерентабельна. И восстанавливать ее, скорее всего бессмысленно. По крайней мере в том полном объеме шахт, что были до войны.
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19.01.2021 12:36 Ответить
У мене немає жодного співчуття до донецької бидлоти, яка отримала те, на що заслуговує. Роками верещали, що годують усю Україну, а по факту виявилося, що себе прогодувати не в змозі.
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19.01.2021 12:54 Ответить
Порой мне кажется, что мы больше никогда не увидим Донбасс в довоенном состоянии.Источник: https://censor.net/ru/n3242621

Так и есть, идут назад в прошлое, сейчас Сталино и Ворошиловград, дойдут и до состояния Юзовки и Луганского...
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19.01.2021 13:07 Ответить
Идет вместе с пассажирскими перевозками из ОРДЛО в мирные части Украины и контрабанда оружия, наркотиков. Этот бизнес уже оброс схемами, и вряд ли он будет способствовать приближению мира, так как все больше в ОРДЛО людей, которые начинают получать удовольствие и прибыль от 2-х пенсий (а если мир, то останется одна), от контрабанды из мирной Украины в ОРДЛО украинские и европейских лекарств, от доставки посылок и товаров, от продажи украинских продуктов, от провоза пассажиров, от контрабанды сигарет. Вообще, из ОРДЛО можно свободно без досмотра, без карантина, без "Дии", без проверки личности приехать в любой город Украины. Из Луганска свободно можно без карантина и досмотра, без проверки багажа приехать в Мариуполь, Харьков, Одессу, Николаев, Полтаву, Днепр, Киев, Львов, Запорожье…

Абсолютно все, кто живет в ОРДЛО, вне его политической позиции (и проукраинские, и пророссийские, и пролыныдыныировские) считают, что Украина обязана открыть линию разграничения и создать все комфортные условия для свободного и бесконтрольного передвижения жителей ОРДЛО по всей Украине и за рубеж.
Многие ездят туда-сюда. Работают в Украине, но держатся за имущество в ОРДЛО. Все еще надеются на вот-вот. Есть даже те, кто, работая в Украине, покупает имущество в ОРДЛО, пока дешево. Надеясь на вот-вот.
А еще, из-за карантина и закрытия КП ВВ на линии разграничения, жители ОРДЛО едут через РФ и КПП в Украину. Дорого, но если большая пенсия и большая задолженность, но вполне окупаемо.
Вообще, из ОРДЛО можно свободно без досмотра, без карантина, без "Дии", без проверки личности приехать в любой город Украины. Из Донецка, Луганска, Свердловска идут сотни маршрутов во все концы РФ и мирных частей Украины.
Из Луганска свободно можно без карантина и досмотра, без проверки багажа приехать в Мариуполь, Харьков, Одессу, Николаев, Полтаву, Днепр, Киев, Львов, Запорожье… Маршруты из ОРДЛО указывает на скопления переселенцев в мирных городах мирной Украины. Спрос порождает…
Украинские соцвыплаты (пенсии и регресс) терять в ОРДЛО никто не хочет, поэтому бизнес на автоперевозках сделал долларовыми миллионерами многих владельцев автопарков ОРДЛО. Многие даже проукраинские переселенцы живут в режиме 10 дней там, 20 дней здесь, месяц здесь 10 дней там. Поэтому автоперевозочный теневой бизнес, чтобы не отмечали в системе "Аркан" очень востребован со всех сторон.
Ну, как-то не комильфо объяснять, например, врачу, работающему в военном госпитале пограничников в Киеве, зачем она ездит в Луганск каждые 2 месяца. Более 60% тех, кто выехал из ОРДЛО ведет вот такой курсирующий режим жизни. Там родители и имущество, там бизнес и связи, там… Там - это в оккупации.
Не поверите, но вот последние 2 года теневые автоперевозчики в ОРДЛО увеличили карту посещений городов мирных частей Украины и количество перевозов.
7 лет войны это очень много. Поэтому произошла бытовая реинтеграция ОРДЛО в Украину. Документы. Автоперевозки. Теневой бизнес. Контрабанда.
Да, контрабанда сигарет из ОРДЛО в мирные части Украины, это тоже огромный бизнес-синдикат. Кто-то везет пару блоков, кто-то пару ящиков, а кто-то уже и "Газели" гоняет. Сигареты из ОРДЛО в 2 раза дешевле акцизных и купить их можно в любом городе Украины, куда приезжают маршруты из ОРДЛО.
Идет вместе с пассажирскими перевозками из ОРДЛО в мирные части Украины и контрабанда оружия, наркотиков. Этот бизнес уже оброс схемами, и вряд ли он будет способствовать приближению мира, так как все больше в ОРДЛО людей, которые начинают получать удовольствие и прибыль от 2-х пенсий (а если мир, то останется одна), от контрабанды из мирной Украины в ОРДЛО украинские и европейских лекарств, от доставки посылок и товаров, от продажи украинских продуктов, от провоза пассажиров, от контрабанды сигарет.
И вот, что интересно, все соцсети ОРДЛО забиты рекламой "помогу купить права в Украине", "украинский паспорт и загранпаспорт без выезда", "пенсии и детские", "украинские документы любой сложности", "автоперевозки в Украину без досмотра и карантина", "перевезем без досмотра грузы любой сложности", "маршруты в любой город РФ и Украины", но внимания на это никто не обращает.
А еще интереснее, что автоперевозчики в ОРДЛО, которые ездят в Украину, не меняют украинские номера на "республиканские" и от них там этого никто не требует, а вот народ штрафуют. Еще интереснее то, что в РФ автоперевозки осуществляются на автобусах с украинской регистрацией. ОРДЛынские там не в почете.
А еще интереснее то, что автоперевозчики из ОРДЛО не платят налоги в Украине (только оформляют страховку), но платят налоги в ОРДЛО.
Ну, и самое интересное. Все автоперевозки в Украину осуществляются на автобусах новых моделей. А все автоперевозки по РФ осуществляются на металлоломе, который не понятно, как движется по трассе, свистя лысой резиной, хрюкая задыхающимся мотором и обдавая пассажиров свежим воздухом из всех щелей.
Причин много. Основная - осторожность. Неукоснительное соблюдение правил дорожного движения, чтобы не привлекать к себе внимания. Ведь такой автобус может перевозить не только пассажиров, но и их оружие, документы "мгб лнр", сигареты и прочие не нужные для внимания МВД Украины вещи. Поэтому на маршруты из ОРДЛО в Украину не ставят старье. Водители только опытные, с реальными правами и документами. Чистой биографией.
На маршруты ОРДЛО-РФ ставят все старье, убитое и собранное из "говна и палок". Водители с недосыпом. Права "купил в лнр". На РФ никто не соблюдает ПДД. Там понт...
Ответ на поверхности. В Украине - закон, на России - взятки. В Украине нельзя попасться с перевозкой контрабанды и оружия, можно сесть за терроризм, особенно, если прописка в ОРДЛО. На РФ можно перевозить все, даже "БУК" на "Жигулях", взятка закроет глаза любому ГИБДД.

Я жила в 12 км от российской границы (город Свердловск, Луганской области), и вот любой снегопад вызывал у наших российских соседей транспортный коллапс, в то время, когда "угнетенный Украиной Донбасс" поругивая недостаточно вычищенные коммунальниками тротуары, свободно ехал по своим делам.
Но, это было до войны. Сейчас ОРДЛО и РФ - близнецы-братья. Взятки. Ужасные дороги. Купленные техосмотр авто. Наплевательское отношение к людям. Русский беспощадный и все уничтожающий авось.
https://news.obozrevatel.com/ukr/society/novini-iz-zoni-zhiteli-ordlo-dochekalisya-srsr.htm
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19.01.2021 13:09 Ответить
шо то его стало много пиарится стало быстро резко
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19.01.2021 13:31 Ответить
А кому нужен этот бандитский довоенный анклав, ЖОПАблок его уже разграбил. Биомусор, на содержание которого Украина тратила 40% бюджета. Данбаские быки, в основной своей массе, которые расползлись по Украине - это уроды мечтающие о плётке и похлёбке. Пускай получают паспорта Орды и валят, а через лет 5 там только перекати поле будет гулять. Крымом надо заниматься, вот где пороховая бочка.
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19.01.2021 13:34 Ответить
Будет второй Чернобыль.Можно потом возить туда туристов и показывать быт донбаских диких абизьянов
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19.01.2021 14:45 Ответить
А никто их не хочет
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19.01.2021 16:35 Ответить
 
 