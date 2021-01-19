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Новости Революция в Беларуси
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Нужны спецгарантии: Тихановская просит международные организации помочь ей безопасно вернуться в Беларусь

Нужны спецгарантии: Тихановская просит международные организации помочь ей безопасно вернуться в Беларусь

18 января Светлана Тихановская провела онлайн-встречу с послами ЕС в ОБСЕ, где предложила ОБСЕ взять на себя организацию инклюзивного диалога для решения кризиса в Беларуси и призвала международные организации помочь ей безопасно вернуться на Родину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Тихановской.

По словам Тихановской, БДИПЧ ОБСЕ – центральная организация, которая может помочь в организации новых свободных выборов по международным стандартам и под международным наблюдением.

"Мы рассчитываем провести выборы за 45 дней, и нам нужна помощь в этом", – подчеркнула Тихановская.

Послы ОБСЕ и Светлана Тихановская обсудили реализацию Московского Механизма ОБСЕ и создание международного органа по расследованию преступлений режима Лукашенко. Тихановская представила участникам собраний аудиозапись Николая Карпенкова о создании лагерей для заключенных и призвала страны-участницы ОБСЕ присоединится к проведению международного дня солидарности с Беларусью 7 февраля.

Во время встречи обсудили и возвращение Навального в Россию. Светлана призвала международные организации помочь в организации безопасного возвращения домой для нее и других лидеров демократических сил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тихановская призвала провести 7 февраля акции солидарности с Беларусью

"Вместе с международным сообществом я бы хотела найти возможности безопасно вернуться в Беларусь. Поскольку против меня возбудили два уголовных дела с межгосударственный розыском, это должны быть специальные гарантии моего возвращения. Ситуация с Навальным показала, что в этом нужна помощь международного сообщества и, прежде всего, ОБСЕ", – заявила Тихановская.

Встречу организовала делегация Евросоюза в ОБСЕ и постоянный представитель ЕС Раса Остравскайте. 

Беларусь (7886) ОБСЕ (4870) Евросоюз (17056) Тихановская (390)


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Топ комментарии
+21
А ты давай, попробуй как леша навальный, прилети домой. И водочьки закажи
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19.01.2021 11:06
+12
Кончай тупить, Тихановская! Никакие гарантии в случае с людоедскими режимами не-воз-мож-ны!
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19.01.2021 11:09
+11
Интересно, а какая организация вообще может дать гарантии в Беларуси?
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19.01.2021 11:13
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подскажите а на демонстрации в минске против ************* с чем лучше ходить с ромашками или с хризантемами? просрали вы белоруссы свой шанс! не злорадствую, но сожалею!
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19.01.2021 12:21 Ответить
Vriatli ona verniotsia tam zdali ejio 15 let za to sto vygrala vybori u lukosenka,potom ecio dobavili.Pust raboatajet dalse nad sankcijami rezimu,Ix nado prodolzat i gorazdo silnej cem teper veli
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19.01.2021 12:48 Ответить
кукуха поехала. На зону захотела. Колхозфюрер и его кодла убийц колхозтонтон-макутов ждут ее с нетерпением
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19.01.2021 13:09 Ответить
Все простіше. Їй треба було білявкою народитися. Тоді форма і зміст співпали б .
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19.01.2021 13:15 Ответить
Все. Она уже поняла, что отстранить Лукашенко не удастся и теперь хотя бы вернуться в Беларусь. Она уже поняла, что на Западе она не нужна.
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24.01.2021 12:30 Ответить
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