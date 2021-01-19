Нужны спецгарантии: Тихановская просит международные организации помочь ей безопасно вернуться в Беларусь

18 января Светлана Тихановская провела онлайн-встречу с послами ЕС в ОБСЕ, где предложила ОБСЕ взять на себя организацию инклюзивного диалога для решения кризиса в Беларуси и призвала международные организации помочь ей безопасно вернуться на Родину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Тихановской.

По словам Тихановской, БДИПЧ ОБСЕ – центральная организация, которая может помочь в организации новых свободных выборов по международным стандартам и под международным наблюдением.

"Мы рассчитываем провести выборы за 45 дней, и нам нужна помощь в этом", – подчеркнула Тихановская.

Послы ОБСЕ и Светлана Тихановская обсудили реализацию Московского Механизма ОБСЕ и создание международного органа по расследованию преступлений режима Лукашенко. Тихановская представила участникам собраний аудиозапись Николая Карпенкова о создании лагерей для заключенных и призвала страны-участницы ОБСЕ присоединится к проведению международного дня солидарности с Беларусью 7 февраля.

Во время встречи обсудили и возвращение Навального в Россию. Светлана призвала международные организации помочь в организации безопасного возвращения домой для нее и других лидеров демократических сил.

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"Вместе с международным сообществом я бы хотела найти возможности безопасно вернуться в Беларусь. Поскольку против меня возбудили два уголовных дела с межгосударственный розыском, это должны быть специальные гарантии моего возвращения. Ситуация с Навальным показала, что в этом нужна помощь международного сообщества и, прежде всего, ОБСЕ", – заявила Тихановская.

Встречу организовала делегация Евросоюза в ОБСЕ и постоянный представитель ЕС Раса Остравскайте.