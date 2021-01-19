В Раде зарегистрирован законопроект, предлагающий задерживать на 7 суток за проявление сексизма
В Верховной Раде 15 января зарегистрировано два законопроекта, которые устанавливают ответственность за проявления сексизма. В частности, за пропаганду гендерных стереотипов может грозить административное задержание, как за домашнее насилие.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Судебно-юридическую газету.
Среди авторов законопроекта о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях относительно установления ответственности за проявления сексизма в обществе №4599 глава Комитета социальной политики Галина Третьякова, а также глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.
Кроме того, "Слуги народа" зарегистрировали законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрета проявлений сексизма в обществе" №4598.
Так, в Законе Украины "Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин" предусмотрено установить, что "Сексизм - любые действия, жесты, визуальные проявления, произнесенные или написанные слова, практика или поведение, в основе которых лежит идея о том, что человек или группа людей хуже из-за своего пола, и проявляющиеся в общественной или частной сферах, в сети Интернет или вне ее и направлены на (или вызывают): нарушение собственного достоинства или прав человека или группы людей; сексуальный, психологический ущерб или страдания лица или группы лиц; создание угрожающей, враждебной, унизительной или оскорбительной среды; препятствование независимости или полноценному осуществлению прав человека со стороны лица или группы лиц; поддержку и усиление гендерных стереотипов".
Также предлагается установить полный запрет на сексизм.
Кроме того, предлагается прямо запретить в рекламе вмещать проявления сексизма.
В статье 173-2 Кодекса об административных правонарушениях сексизм приравнивается к домашнему насилию.
За совершение сексизма соответственно лицу грозит наложение штрафа от десяти до двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов, или административный арест на срок до семи суток.
Также в статье 262 КоАП предусмотрено, что органы внутренних дел (Национальной полиции) осуществляют административное задержание лица в случае проявления сексизма.
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- у нее ПМС;
-она считает что все мужчины козлы;
-у Вас есть деньги и надо Вас "шантажнуть"-
- Вы заставляете ее вместо трёпа по телефону работать;
- ну или придумайте сами.
Обоснование ,спросите Вы. Обоснование-ее СУБЬЕКТИВНОЕ ощущение что Вы сексист. Попробуйте оправдаться. Отож . И таких ,как Вы чуть менее 50%. Предлагающих такое сучек надо НЕМЕДЛЕННО выгонять из государственных институтов,конечно если нам не наплевать будут ли наши внуки среднего рода.
Как вам примерчик ст. 17 Закону України «Про пенсійне забезпечення» :
"Матері інвалідів з дитинства, які виховали їх до цього віку, мають
право на пенсію за віком після досягнення 50 років і при стажі роботи
не менше 15 років із зарахуванням до стажу часу догляду за дітьми. У разі відсутності
матері, коли виховання дитини-інваліда здійснювалось його батьком,
йому призначається пенсія за віком після досягнення 55 років при
стажі роботи 20 років".
Мужчина что - другой человек? Ему проще за ребенком-инвалидом ухаживать, чтобы аж на 5 лет и на 5 лет больше при этом впахивать для трудового стажа?
Может, для начала закрыть на 7 суток всех депутатов, кто до сих пор не изменил эти вопиющие несправедливостью сексистские законы?
МУРАЄВ,МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ) ДЕ Ж патріоти - депутати? Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ