В Раде зарегистрирован законопроект, предлагающий задерживать на 7 суток за проявление сексизма

В Верховной Раде 15 января зарегистрировано два законопроекта, которые устанавливают ответственность за проявления сексизма. В частности, за пропаганду гендерных стереотипов может грозить административное задержание, как за домашнее насилие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Среди авторов законопроекта о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях относительно установления ответственности за проявления сексизма в обществе №4599 глава Комитета социальной политики Галина Третьякова, а также глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Кроме того, "Слуги народа" зарегистрировали законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрета проявлений сексизма в обществе" №4598.

Так, в Законе Украины "Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин" предусмотрено установить, что "Сексизм - любые действия, жесты, визуальные проявления, произнесенные или написанные слова, практика или поведение, в основе которых лежит идея о том, что человек или группа людей хуже из-за своего пола, и проявляющиеся в общественной или частной сферах, в сети Интернет или вне ее и направлены на (или вызывают): нарушение собственного достоинства или прав человека или группы людей; сексуальный, психологический ущерб или страдания лица или группы лиц; создание угрожающей, враждебной, унизительной или оскорбительной среды; препятствование независимости или полноценному осуществлению прав человека со стороны лица или группы лиц; поддержку и усиление гендерных стереотипов".

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Также предлагается установить полный запрет на сексизм.

Кроме того, предлагается прямо запретить в рекламе вмещать проявления сексизма.

В статье 173-2 Кодекса об административных правонарушениях сексизм приравнивается к домашнему насилию.

За совершение сексизма соответственно лицу грозит наложение штрафа от десяти до двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов, или административный арест на срок до семи суток.

Также в статье 262 КоАП предусмотрено, что органы внутренних дел (Национальной полиции) осуществляют административное задержание лица в случае проявления сексизма.

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