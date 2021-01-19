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Фигуры Берии покажут на экспозиции о создании советской атомной бомбы в Москве

Фигуры Берии покажут на экспозиции о создании советской атомной бомбы в Москве

"Росатом" планирует установить в павильоне атомной энергии на ВДНХ в Москве две фигуры наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут "Открытые медиа" со ссылкой на данные сайта госзакупок. Пресс-служба "Росатома" подтвердила использование фигур Берии.

Фигуры установят в экспозиционной зоне, посвященной созданию советской атомной бомбы. Каждая должна представлять собой реалистичный манекен с "вандалостойким" стеклопластиковым туловищем и силиконовой головой. Манекены названы объектом реквизита, "не подразумевающим непосредственного взаимодействия с посетителем".

Представитель "Росатома" заявил "Открытым медиа", что Берия возглавлял проект по созданию атомной бомбы в СССР и благодаря его организаторским способностям Советскому союзу "удалось в кратчайшие сроки разрушить монополию США на ядерное оружие".

Лаврентий Берия - один из главных организаторов сталинских репрессий. 

Читайте также: И Сталин, и Берия давно горят в аду, но было необходимо объявить им подозрение, - Джемилев

Берия (9) выставка (449) москва (3072)


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Топ комментарии
+21
Ипанутым нет покоя...
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19.01.2021 11:24
+14
Ну если в полицейском участке, в Химках, где судили Навального, висит портрет Ягоды..., то почему бы и нет?
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19.01.2021 11:24
+13
все таки тот войнович слабенько москву 2042 нарисовал...
реальность в исполнении ***** и припевочек гораздо круче
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19.01.2021 11:25
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Ипанутым нет покоя...
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19.01.2021 11:24 Ответить
Вернеру Фон Брауну памятник пусть поставят, а не тому ослу в пенсне...
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19.01.2021 12:27 Ответить
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
Подобно быстрой молнии
Он входит в светлый зал,
Не зря Мингрельцем Пламенным
Сам Вождь его назвал! ДНО КАЦАПАМИ ПОКА НЕ ПОБИТО!!!
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19.01.2021 12:37 Ответить
як це не дивно, але чувак в пенсне якраз був найрозумнішим та найпоряднішим з того кривавого комуняцького кодла - тому на нього всіх собак і навішали
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19.01.2021 12:54 Ответить
https://censor.net/ru/user/26812 - Вернеру Фон Брауну памятник пусть поставят, а не тому ослу в пенсне.
Фигуры установят в экспозиционной зоне, посвященной созданию советской атомной бомбы Источник: https://censor.net/ru/n3242629
Для лохов Вернер Фон Браун ракеты придумывал, а для конкретных пацанов и бомбы делал.
Внатуре гварю.
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19.01.2021 13:10 Ответить
Вот этим пусть поставят. Что это чмо с ПТУшным образованием сделало, Королева и К в шаражке 10 лет продержали, убили миллионы в ГУЛАГАх?
Фігури Берії покажуть на експозиції про створення радянської атомної бомби в Москві - Цензор.НЕТ 3495
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19.01.2021 13:45 Ответить
Не теории ядерной физики, а посвященной созданию советской атомной бомбы. Источник: https://censor.net/ru/n3242629
По Королёву. Срок 10 лет оставим на вашей совести (круглые даты весомее)
При аресте Королёва Берия месяц замом в НКВД работал. За то время как он стал начальником Королёв только до Магадана доехал. И тут же поехал обратно.
Кролики это не только ценный мех. Берия это не только НКВД - это наркоматы лесной, угольной и нефтяной промышленности, цветной металлургии, вскоре прибавив сюда и черную металлургию. Именно поэтому ему и поручили в 1945 году атомный проект.

Ха-ха-ха но и начало советской микроэлектроики это тоже Берия.
100500 изнасилованных московских школьниц и сломанную челюсть Королёва оставьте детям Арбата.
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19.01.2021 15:08 Ответить
Я что спорю, это же факт, Берия это ваше фсее,особенно сафетская микроэлектроника...
Фігури Берії покажуть на експозиції про створення радянської атомної бомби в Москві - Цензор.НЕТ 8366
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19.01.2021 16:33 Ответить
Берия это ваше фсее,особенно сафетская микроэлектроника...

"игра идет очко в очко." ..(крик-восхищение комментатора Николая Озерова,) ...
начало советской микроэлектроики это тоже Берия.
Про сафетскую микроэлектронику.
1949 год США и сафеты одновременно начинают серийное производство транзисторов.
1962 год США и сафеты одновременно начинают серийное производство микросхем.
Фігури Берії покажуть на експозиції про створення радянської атомної бомби в Москві - Цензор.НЕТ 5914 Первый в мире авиационный бортовой компьютер «Гном», сделанный на основе первой советской микросхемы.
Фігури Берії покажуть на експозиції про створення радянської атомної бомби в Москві - Цензор.НЕТ 5914 первое в мире поражение боевой части баллистической ракеты противоракетой, разработанной в КБ Грушина, было произведено системой ПРО. Американцы в этом отстали на 23 года. И сбита она была благодаря отечественной системе управления, построенной на основе ЭВМ «М-40» академика Лебедева.
На луну летали американские астронавты и сафетская автоматика (электроника)
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19.01.2021 17:09 Ответить
Было...
Фігури Берії покажуть на експозиції про створення радянської атомної бомби в Москві - Цензор.НЕТ 7827
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19.01.2021 20:10 Ответить
Стало...
Фігури Берії покажуть на експозиції про створення радянської атомної бомби в Москві - Цензор.НЕТ 7467
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19.01.2021 20:11 Ответить
Русский Королёв научил земляков лепить ракеты?
С Берией разобрались?
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19.01.2021 20:32 Ответить
Сергі́й Па́влович Корольо́в (родове прізвище Королівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10 [10] ; 30 грудня 1906 (https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 12 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1907 1907 ), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80 Житомир , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F Волинська губернія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F колишня Російська імперія - https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 14 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1966 1966 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москва , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%A4%D0%A1%D0%A0 Російська РФСР ) - український радянський вчений у галузі ракетобудування та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 космонавтики , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F) конструктор . Вважається основоположником практичної космонавтики.
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20.01.2021 12:03 Ответить
"Мелко, Хоботов" - я в теме.

Я, считаю себя украинкойФігури Берії покажуть на експозиції про створення радянської атомної бомби в Москві - Цензор.НЕТ 4666. Речь о Сергее Павловиче Королёве.

Если он разговаривает на русском, думает по русски, считает себя русским - Фігури Берії покажуть на експозиції про створення радянської атомної бомби в Москві - Цензор.НЕТ 9541 значит он украинец

Фігури Берії покажуть на експозиції про створення радянської атомної бомби в Москві - Цензор.НЕТ 2102
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20.01.2021 13:12 Ответить
Ну если в полицейском участке, в Химках, где судили Навального, висит портрет Ягоды..., то почему бы и нет?
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19.01.2021 11:24 Ответить
А вокруг его лагерных вертухаев которые ученых кошмарили тоже установят?
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19.01.2021 11:24 Ответить
Вокруг него поставят бюсты других учёных по доносам которых кошмарили этих учёных.
Основанием для ареста Королёва послужили показания https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 И . Клеймёнова, Г. Лангемака, В. Глушко - все трое называли С. П. Королёва участником контрреволюционной троцкистской организации внутри РНИИ, «ставящей своей целью ослабление оборонной мощи в угоду фашизму». Следствие по делу вели лейтенанты, оперуполномоченные НКВД Быков Николай Фёдорович и Шестаков Михаил Николаевич
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19.01.2021 17:18 Ответить
все таки тот войнович слабенько москву 2042 нарисовал...
реальность в исполнении ***** и припевочек гораздо круче
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19.01.2021 11:25 Ответить
Войнович нормальным был. А какой нормальный даже в своих самых безумных фантазиях придумает ставить памятники своим убийцам?
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19.01.2021 11:29 Ответить
Даремно Ви так. В. Войнович написав цю книгу на початку 80-х років минулого сторіччя. Як на мене, він мав пророчий дар.
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19.01.2021 13:19 Ответить
я лише кажу за те,що дійсність перевершила пророцтва
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19.01.2021 13:24 Ответить
. Перевершила в деталях. А в цілому у книзі суть відображено з моторошною точністю.
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19.01.2021 13:41 Ответить
Просто неймовірне пророцтво у описанні персонажа Сім Сімича, в якому легко взнаваєм монархіст-рашист Солженіцин.
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19.01.2021 14:56 Ответить
"Росатом" планирует установить в павильоне атомной энергии на ВДНХ в Москве две фигуры наркомаНА внутренних дел СССР Лаврентия Берии.



Прочитал. Ничё не понял. Перечитал правильно.
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19.01.2021 11:26 Ответить
Є більш точна версія статті: "Наркомани і нарком".))
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19.01.2021 11:28 Ответить
А коли вже ГУЛАГ відновлять, "по многочіслєнним просьбам абщєствєннасті"? Дуже багато вже на Росії врагов народа, какориє путєна нє любят!
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19.01.2021 11:26 Ответить
Да нормально всё (для кацапии): сталину ж памятники ставят по стране, почему б и берию не помянуть добрым словом?
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19.01.2021 11:27 Ответить
Это уже плевок всему миру. Путинская камарилья убила все то ценное, что было когда-то в России. Мир не простит путину отбеливания главного палача сталинского режима
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19.01.2021 11:27 Ответить
А что там было ценного, кроме ресурсов?
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19.01.2021 11:28 Ответить
Я бы поставил памятник Сталину за то, что он уничтожил коммунистов больше, чем Гитлер, Франко и Муссолини вместе взятые.
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19.01.2021 11:45 Ответить
Вот коммунистов он не сильно убивал. В лагерях ГУЛАГ в основном украинцы, литовцы, эстонцы. Ребята, попавшие в плен раненными во время боев. Сталину нужна была рабочая сила для оплаты долгов по Лендлизу. Моя мать села по доносу старой клячи с Сталинграда и в том числе за свою фамилию
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19.01.2021 14:33 Ответить
Мир не простит путину отбеливания главного палача сталинского режима
(потирая лапки) "Если повар нам не врёт" Не отбеливая палача и режим. Вы знакомы с статистикой репрессий по годам, с историей НКВД, МГБ?
Ответственно заявлено ГЛАВНОГО палача, или просто аллегория?
P.S я не ольгинский троль я счетовод.
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19.01.2021 13:18 Ответить
Мда. А вот немцам даже в голову не может прийти поставить монумент Гимлеру за создание вундервафли.
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19.01.2021 11:28 Ответить
вот только что прочитал у ibigdan-а:

https://ibigdan.livejournal.com/26154134.html Як австрійська поліція змусила мене почуватися мудаком

(і правильно зробила)

Інколи у житті трапляються ситуації, коли ти робиш якийсь лютий треш. Може у когось це не так, але я точно не з тих щасливчиків. Так виходить з різних причин, може бути якесь затьмарення, може просто звичайна недолугість, а може дається взнаки пролетарське походження, важко сказати напевно. Коли так вже сталося, дуже добре, якщо знайдеться хтось, хто ткне тебе пикою у вироблений тобою продукт. Воно звісно неприємно, але напрочуд корисно, я таке навчився цінувати.

Що сталося?

В мене добігає кінця термін дії австрійської візи, тож треба було подавати документи на пролонгацію, що й було зроблено. Цього разу я маю отримати не локальну австрійську візу, а дозвіл на проживання та роботу у будь якій країні ЄС. Процедура отримання включає запит до місцевої поліції щодо корисності моєї персони та доцільності її перебування серед європейської спільноти. Відтак, службовець візового центру такий запит надіслав, а поліція як виявилося підійшла до справи з усією можливою відповідальністю.

Запросили характеристику про мене на роботі, спілкувалися з сусідами і врешті решт вирішили поспілкуватися зі мною особисто, та подивитися де та як я живу. Дзвінок у двері, на порозі два парубка моїх габаритів та живої ваги та з посвідченнями антитерористичного підрозділу поліції міста Грац.

Пізніше сказали, що такий рівень візиту через те, що по перше є інформація, що я брав участь у бойових діях, а по друге на мені два штрафи: побиття арабів (2шт) та побиття москаля (1шт), тож вирішили підійти до мене з усією серйозністю.

Бесіда під каву тривала десь хвилин 40, багато протокольною запитань, були й непересічні. Наприклад запитали - чи доводилося мені вбивати людей і що я при цьому відчував? Відповів, що людей- ні, лише москалів та сепарів, а відчував приємну втому, як після добре виконаної роботи.

А наостанок...дістали вони пачку паперів, які виявилися роздруківками та перекладом моїх дописів у ФБ. Я чесно кажучі трішки офігев від такого підходу до роботи зі звичайним запитом з візового центру. Ну то таке. Дописи мої викликали в поліції стурбованість, тому що в них виникла підозра, що я є прихильником ультра правих ідей. Ну тобто, вони хотіли з'ясувати - чи не є я прихильником нацизму?

Довелося мені докладно пояснити у чому полягає філософія українського націоналізму, на яких засадах вона базується і чому бути націоналістом це природньо для кожного українця, тим більше зараз. Слід зазначити, що слухали мене уважно та ставили досить багато питань. Закінчив я тим, що так, я є українським націоналістом, я цього не соромлюся та не приховую, а от щодо нацизму - ні, дякую. Не моє.

І тут з'являється на божий світ матеріальний доказ того лютого трешу, що я колись зробив і давно вже забув.

- Герр Батінов, а як ви поясните ось це?...

На стіл лягає чергова роздруківка з мого ФБ.

Десь рік тому, я на дурну голову перепостив коротке відео, під заголовком - як москалі уявляють себе громадський транспорт у Львові. На відео був військовий джип часів другої світової з вояками у німецькій формі, а супроводом був один з реальних нацистських військових маршів, який як виявилося офіційно заборонений у Австрії та Германії.
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19.01.2021 11:31 Ответить
Мда...
Я спробував було пояснити суть жарту, але зіткнувся з металевим поглядом, а далі трапився короткий діалог, після якого мені хотілося провалитися кудись. Якщо чесно, я не пам'ятаю вже, коли останній раз мені було так соромно.

- Герр Батінов, ви були колись на центральному кладовищі міста Грац?
- Так, був.
- Ви бачили там меморіальний комплекс з могилами жителів нашого міста, які були закатовані та вбиті під час нацистської окупації Австрії?
- Так, бачив.
- Добре. Коли наступного разу виникне бажання пожартувати подібним чином, спробуйте спочатку розповісти тим людям, яка то смішна річ нацизм....

Знаєте, коли я це почув, мені не хотілося вже не візи , та й взагалі нічого. Краще б мене оштрафували чи відправили на якісь примусові роботи. Було огидне відчуття своєї власної, тотальної мудакуватості.

Мабуть мій вигляд говорив дуже багато, тому офіцер мені сказав: добре, коли людина усвідомлює свої помилки, тим більше ви повинні це розуміти бо бачили що таке війна, та як ви самі сказали, ваша країна зараз б'ється з тим самим гітлером, який просто зараз по іншому називається.

На прощання сказали, що поліція надасть добрий відгук, тож стосовно візи перейматися нема чого, тим більше усі з ким вони спілкувалися говорять про мене добре, а сусіди взагалі називають шерифом, бо завжди допомагаю якщо є потреба, а час від часу вгамовую асоціальних елементів.

Поліція пішла.
Я сидів, палив і мені було погано.
Я розумів, що той офіцер висловив мені свою особисту позицію, бо офіційно він мене б просто попередив, навряд чи у поліцейських інструкціях написано про приклад з цвинтарем.

Потім мені стало ще гірше, бо я згадав, що в Україні після жартів про голодомор не приходить поліція. Немає штрафів чи примусових виправних робіт. Навпаки, жартівника обирають президентом.
Можливо, коли хоча б кожен п'ятий поліцейський матиме власну, принципову позицію подібну до позиції австрійського колеги, можливо тоді Україна буде іншою країною.
Зовсім іншою.
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3728088670563845&id=100000882478073 Dmitriy Batinov
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19.01.2021 11:32 Ответить
Читал вчера вечером.
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19.01.2021 11:37 Ответить
росатом звучить тупо, як роскосмос або сачєльнік(((
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19.01.2021 11:29 Ответить
нупачімуже...РОСкосий атом...РОСкосий космос...а сачєльнік українською буде сечільник.
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19.01.2021 12:06 Ответить
Проблема запада в том,что надо было стереть парашу (только ее) с лица земли сразу же после окончания войны, и было бы на этой планете все отлично.
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19.01.2021 11:30 Ответить
Берия возглавлял проект по созданию атомной бомбы в СССР и благодаря его организаторским способностям Советскому союзу "удалось в кратчайшие сроки разрушить монополию США на ядерное оружие"

Ну логічно, шпійони Берії стирили документацію по атомній бомбі в американців - це загальновідомий факт!
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19.01.2021 11:31 Ответить
Джу́ліус (https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 12 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/1918 1918 - https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 19 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/1953 1953 ) і Ете́ль Ро́зенберг (в дівоцтві Грінгласс; https://uk.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 28 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/1915 1915 - https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 19 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/1953 1953 ) (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Julius and Ethel Rosenberg) - подружжя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 американських https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC комуністів , що його страчено за часів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Холодної війни за звинуваченням у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE шпигунстві на користь https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA Радянського Союзу . Справа Розенбергів привернула міжнародну увагу, зокрема звинуваченням проти них у передачі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР ядерних секретів США.

Ро́зенберг...чи то шведи, чи то німці...
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19.01.2021 12:09 Ответить
...чи то "істинні арійці"...
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19.01.2021 13:32 Ответить
А чего не чикатило? Хотя там почти все такие - ботоксное, берия, джугашвили, мильчаковы - высокочтимые русней нелюди
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19.01.2021 11:33 Ответить
Вас хрен поймёшь, то вы расстреляли его, лишив регалий, то опять нафталиновый скелет из шкафа достали, хотя о чём это я, ***** не мог своего "отца" не реанимировать.
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19.01.2021 11:46 Ответить
Всё ты понимаешь, прикидываешься Иванушкой дурачком.
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19.01.2021 11:56 Ответить
И как давно глава охранки стал отцом атома?

С таким ж усмехом можно утверждать, что Мюллер или Гимлер отцы ракетостроения.
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19.01.2021 11:54 Ответить
Харьковский физик Олег Фейгин о секретах атомной бомбы.-Открытие в 30-х г. харьковскими физиками принципа атомной бомбы подкреплено патентами. Вместе с ними по линии Коминтерна работали немецкие учёные. Они оказались в фашистской Германии. Непонятно, как ведомство Гиммлера вышло на них, какие были договорённости. Эти физики вошли в группу Гейзенберга которая занималась созданием атомной бомбы. После оккупации Харькова была создана команда СС, которая долгое время что-то изучала в руинах нашего физтеха. В команде, в хороших чинах, были замечены коммунисты-учёные, которые работали в Харькове.
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19.01.2021 11:36 Ответить
Берия был не организатором, а старательным исполнителем сталинских репрессий. А организатором был лично Сталин.
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19.01.2021 11:37 Ответить
А це не суттєво вже. Кацапи дійсно ********** своїх катів. Цьому бюсти, Джугашвілі пам'ятники відкривають.
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19.01.2021 11:44 Ответить
Без обожествления вечных тиранов и вождей подобная современная система власти на расее существовать не будет.
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19.01.2021 11:40 Ответить
Почему-то старательно замалчивается факт, что в конце 40-годов заместителем Берия в части организации добычи урана был Ю.В.Андропов.
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19.01.2021 11:40 Ответить
Як добре, що ми позбулись цього совкового маразму. Нема членіних,сталіних, берій...
І кацапів заодно
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19.01.2021 11:42 Ответить
На жаль все це є. І досить багато. В головах совкодрочерів сама тирса...
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19.01.2021 11:47 Ответить
Начатое надо продолжать, с реанимацией старых, к власти рвутся новые тираны, зло не исчезнет в инфантильном обществе.
Борімося-поборемо!
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19.01.2021 11:50 Ответить
Никто не даст нам избавления от РФ, ни Бог, ни царь и ни герой.Добьёмся мы освобождения своею собственной рукой. Рукой в которой будет атомная бомба. По примеру Израиля. Прем ьер- министр которого Голда Меир сказала. «У нас нет ядерного оружия, но, если понадобится, мы его применим». Кодлан Коломойского будет вредить -выслать его к Путину, К.е.м.ь. Чтобы Украина не исчезла как исчезла УНР.
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19.01.2021 11:44 Ответить
Берія курирував створення ядрьоної бімби. І шо?
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19.01.2021 11:45 Ответить
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19.01.2021 16:41 Ответить
С точки зрения музейной экпозиции и исторических фактов в этом нет никакой кромолы (не пойму только зачем ДВЕ?), считаю, что для исторической достоверности в музейных экспозициях должны быть инсталяции и с одиозными фигурами 3-го рейха /было бы круто и достоверно/!
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19.01.2021 11:47 Ответить
Главное размеры фигуры и смысл который в неё влаживают, а влаживают они известно что, могли фигуру ведущего ученного поставить без политики.
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19.01.2021 11:54 Ответить
ну, об ученом никто и не помнит, а это неоднозначная и одиозная фигура, для привличения внимание - самое то!
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19.01.2021 12:00 Ответить
Дятлы ничего не помнят, остальные помнят.
Фігури Берії прикрасять експозицію про створення радянської атомної бомби в Москві - Цензор.НЕТ 9666
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19.01.2021 12:19 Ответить
Ну, гер Вернер фон Браун великий ученый, однако когда его нужно было "потопить", то вдруг "вспомнили" о его нацистком прошлом /в рейхе/!
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19.01.2021 12:27 Ответить
Фігури Берії покажуть на експозиції про створення радянської атомної бомби в Москві - Цензор.НЕТ 6495
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19.01.2021 12:30 Ответить
Вот именно для привлечения внимания, типа он всё одно великий, хоть и кровожадный упырь, можно и " пушистого" ***** полюбить, он тоже не ученный.
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19.01.2021 13:21 Ответить
кого "любить", а кого ненавидеть решаете вы сами, прискорбно, если вас можно ЗАСТАВИТЬ!
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19.01.2021 13:27 Ответить
Меня не заставишь, я жизнь прожил и видел систему оболванивания, но есть молодежь и люди падкие на обещания всегда найдутся. А то что существует и муссируется совковая пропаганда это очевидно.
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19.01.2021 13:37 Ответить
Я всегда плююсь на псевдотолерантными высерами современных соплежуев, к примеру, как сериал "Bridgerton" - это просто издевательство над историей и фактами /негры вельможи - чернокожие бароны, герцоги и герцогини в довикторианской Англии/! ТФУ!
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19.01.2021 11:58 Ответить
- да, чернокожая британская императрица - это перл. Почему бы по той же толерантной схеме ее не мог сыграть какой-нибудь усатый мужик?
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19.01.2021 12:32 Ответить
не, она там латинос, а не чернокожая! ну, если и есть испанская кровь в королевской семье Британской империи, то очень и очень сильно разбавленная /в основном германская/!
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19.01.2021 12:39 Ответить
Фігури Берії покажуть на експозиції про створення радянської атомної бомби в Москві - Цензор.НЕТ 902
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19.01.2021 12:51 Ответить
не удивлюсь, если скоро так и будут!
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19.01.2021 12:46 Ответить
Фігури Берії покажуть на експозиції про створення радянської атомної бомби в Москві - Цензор.НЕТ 5691
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19.01.2021 12:58 Ответить
Мне кажется, что все мы так или иначе находимся под впечатлением того ушата помоев, которые вылил на Берию советский агитпроп после того, как кремлевские вожди после смерти Сталина устранили этого конкурента. Говорить о том, хорош был Берия или плох, нет смысла - о той кремлевской компании можно говорить лишь то, кто там был большим или меньшим дерьмом. Как по мне - Берия был куда меньшим дерьмом, чем его предшественник Ежов - один из ключевых участников Большой чистки. Или Менжинский, возглавлявший органы (тогда - ОГПУ) во время акции украинского голодомора. Или Ягода, фактически замещавший его из-за болезни Менжинского в 1932-1933. Берия отпустил на волю часть репрессированных после того, как занял пост главы НКВД. И при нем по сути завершилась Большая чистка - хотя решение о ее сворачивании могло исходить только от Сталина. Где-то с 1945 он вплотную занимался атомным проектом и был выведен с должности главы МГБ. При этом, насколько я знаю, он приложил руку к масшатбной карательной акции против партизан УПА и населения в Западной Украине. Тем не менее под занавес в 1953 он ратовал за снижение военных расходов, упразднение колхозов и сворачивание русификации не-русских народов Страны советов, а также за целый ряд других позитивных реформ. За это его и убрали со стандартным обвинением в службе на западные разведки. Ставить ему памятники дико - но если речь идет о восковом муляже в какой-то исторической экспозиции - почему бы нет? Мы ведь видим Гитлера в ролевых фильмах
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19.01.2021 11:52 Ответить
***
Здравствуй, Россия, страна непонятная!
Сонное царство, гнилое болото!
Вечно голодная, вечно помятая,
Страшно и холодно мне отчего-то!

Сотнями лет всем тиранам покорная,
За палачей своих жизнь положившая,
Верящая в убеждения вздорные,
Гениев давшая, их же душившая!

В ярости рушишь ты прежние идолы
Лишь для того, чтобы пасть перед новыми,
Край полоумный, преступный, невиданный,
Сам же себя удавивший оковами!

Мне на просторах твоих необъезженных
Душно от воздуха затхлого, спертого,
Как не меняйся - останешься прежнею
Ты от эпохи Ивана Четвертого.

Пьяная, нищая, грязная, темная,
Не по уму и развитью огромная,
Из лицемерия и суеверия
Соткан портрет твой, холопов империя!

Мнила себя ты единою праведной,
Мнила спасителем и искупителем,
В это же время здесь варвары правили -
Банда крушителей, банда губителей.

Ты - несвободы опора надежная,
Правит тобой иерархия сложная,
Все толстомордые, золотозвездные,
Глупые, гордые, орденоносные...

Все-таки здравствуй, тюрьма величайшая!
Есть в тебе польза, хоть нету свободы:
К бездне идешь ты дорогой кратчайшею,
Вслед тебе смотрят другие народы,

Разнообразная и безобразная,
Грязь прикрывающая позолотой,
Здравствуй, Россия, страна несуразная,
Сонное царство, гнилое болото!

1988. Ю. Нестеренко
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19.01.2021 12:00 Ответить
Как руководитель, ну или куратор проекта создания советской атомной бомбы Берия вошёл в историю. И тут не убавить. не прибавить. Вне зависимости от того, нравится он нам или не нравится. Да и чего париться по поводу Берии, если до сих пор Ленин в мавзолее, Сталин у кремлёвской стены, да и много там еще не однозначных людей лежит. Им приносят цветы и пр.
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19.01.2021 12:01 Ответить
Вони всі були російськомовними.
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19.01.2021 12:20 Ответить
и что?
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19.01.2021 12:41 Ответить
Фігури Берії покажуть на експозиції про створення радянської атомної бомби в Москві - Цензор.НЕТ 9847
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19.01.2021 12:26 Ответить
- а что? Это не только шутливый плакат. С этой мыслью товарисч Путин еще в 2000е распорядился построить на Урале целый подземный город на 300 тысяч душ. Находится он под горой Ямантау возле населенного пункта с легко запоминающимся для украинцев названием Межгорье. Понятно, что всю Россию в тот огромный бункер не спрячешь. Но 300 тысяч мест - вполне достаточно, чтобы спрятать там кремлевскую верхушку с семьями и все высшее российское руководство, военное в том числе. А остальная вата имеет шанс постучаться в толстое окошко на воротах бункер в те минуты, когда на горизонте вырастут ядерные грибы. Может, кому-то из простых россиян по доброте и откроют ворота на полминуты. Разумеется, этот супербункер имеет смысл лишь если Кремль планирует нанести массированный удар первым. На тот случай он и строился. А если бы первыми стартовали ракеты НАТО - то никто из кремлевских вождей не успел бы даже добраться до ближайшего московского аэропорта, не то что до Урала
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19.01.2021 12:39 Ответить
Против бункеров есть уже эффективные термоядерные заряды подземного взрыва /ударной сесмической волной разворотит и убьет под поверхностью на большой глубине/!
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19.01.2021 13:16 Ответить
безопаснее находится в воздухе, но для этого нужна надежная система ПВО/ПРО
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19.01.2021 13:18 Ответить
Элизиум-рай не на Земле.
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19.01.2021 13:41 Ответить
Зкріпно! Так тримати, москалики!
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19.01.2021 13:39 Ответить
Берия тоже был подставным.Правил его заместитель Кабулян,как и в нквд авакумян и мамулян в мвд.Сталина не было с 1927г.Во всяком случае на параде 1941г.вы его( и никто) не видели.СЕЙЧАС ИДЕТ РАСКРУЧИВАНИЕ ПОДСТАВНЫХ ,ЧТОБЫ СПРЯТАТЬ ИСТИННЫХ ПРАВИТЕЛЕЙ-ПАЛАЧЕЙ ОТ НАРОДОВ ТОЙ ИМПЕРИИ.
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19.01.2021 15:50 Ответить
Это внебрачные дети берии хотят памятник папе...
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19.01.2021 16:38 Ответить
 
 