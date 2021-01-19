Фигуры Берии покажут на экспозиции о создании советской атомной бомбы в Москве

"Росатом" планирует установить в павильоне атомной энергии на ВДНХ в Москве две фигуры наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут "Открытые медиа" со ссылкой на данные сайта госзакупок. Пресс-служба "Росатома" подтвердила использование фигур Берии.

Фигуры установят в экспозиционной зоне, посвященной созданию советской атомной бомбы. Каждая должна представлять собой реалистичный манекен с "вандалостойким" стеклопластиковым туловищем и силиконовой головой. Манекены названы объектом реквизита, "не подразумевающим непосредственного взаимодействия с посетителем".

Представитель "Росатома" заявил "Открытым медиа", что Берия возглавлял проект по созданию атомной бомбы в СССР и благодаря его организаторским способностям Советскому союзу "удалось в кратчайшие сроки разрушить монополию США на ядерное оружие".

Лаврентий Берия - один из главных организаторов сталинских репрессий.

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