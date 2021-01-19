Фигуры Берии покажут на экспозиции о создании советской атомной бомбы в Москве
"Росатом" планирует установить в павильоне атомной энергии на ВДНХ в Москве две фигуры наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут "Открытые медиа" со ссылкой на данные сайта госзакупок. Пресс-служба "Росатома" подтвердила использование фигур Берии.
Фигуры установят в экспозиционной зоне, посвященной созданию советской атомной бомбы. Каждая должна представлять собой реалистичный манекен с "вандалостойким" стеклопластиковым туловищем и силиконовой головой. Манекены названы объектом реквизита, "не подразумевающим непосредственного взаимодействия с посетителем".
Представитель "Росатома" заявил "Открытым медиа", что Берия возглавлял проект по созданию атомной бомбы в СССР и благодаря его организаторским способностям Советскому союзу "удалось в кратчайшие сроки разрушить монополию США на ядерное оружие".
Лаврентий Берия - один из главных организаторов сталинских репрессий.
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Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
Подобно быстрой молнии
Он входит в светлый зал,
Не зря Мингрельцем Пламенным
Сам Вождь его назвал! ДНО КАЦАПАМИ ПОКА НЕ ПОБИТО!!!
Фигуры установят в экспозиционной зоне, посвященной созданию советской атомной бомбы Источник: https://censor.net/ru/n3242629
Для лохов Вернер Фон Браун ракеты придумывал, а для конкретных пацанов и бомбы делал.
Внатуре гварю.
По Королёву. Срок 10 лет оставим на вашей совести (круглые даты весомее)
При аресте Королёва Берия месяц замом в НКВД работал. За то время как он стал начальником Королёв только до Магадана доехал. И тут же поехал обратно.
Кролики это не только ценный мех.Берия это не только НКВД - это наркоматы лесной, угольной и нефтяной промышленности, цветной металлургии, вскоре прибавив сюда и черную металлургию. Именно поэтому ему и поручили в 1945 году атомный проект.
Ха-ха-ха но и начало советской микроэлектроики это тоже Берия.
100500 изнасилованных московских школьниц и сломанную челюсть Королёва оставьте детям Арбата.
"игра идет очко в очко." ..(крик-восхищение комментатора Николая Озерова,) ...
начало советской микроэлектроики это тоже Берия.
Про сафетскую микроэлектронику.
1949 год США и сафеты одновременно начинают серийное производство транзисторов.
1962 год США и сафеты одновременно начинают серийное производство микросхем.
Первый в мире авиационный бортовой компьютер «Гном», сделанный на основе первой советской микросхемы.
первое в мире поражение боевой части баллистической ракеты противоракетой, разработанной в КБ Грушина, было произведено системой ПРО. Американцы в этом отстали на 23 года. И сбита она была благодаря отечественной системе управления, построенной на основе ЭВМ «М-40» академика Лебедева.
На луну летали американские астронавты и сафетская автоматика (электроника)
С Берией разобрались?
Я, считаю себя украинкой. Речь о Сергее Павловиче Королёве.
Если он разговаривает на русском, думает по русски, считает себя русским - значит он украинец
Основанием для ареста Королёва послужили показания https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 И . Клеймёнова, Г. Лангемака, В. Глушко - все трое называли С. П. Королёва участником контрреволюционной троцкистской организации внутри РНИИ, «ставящей своей целью ослабление оборонной мощи в угоду фашизму». Следствие по делу вели лейтенанты, оперуполномоченные НКВД Быков Николай Фёдорович и Шестаков Михаил Николаевич
реальность в исполнении ***** и припевочек гораздо круче
Прочитал. Ничё не понял. Перечитал правильно.
(потирая лапки) "Если повар нам не врёт" Не отбеливая палача и режим. Вы знакомы с статистикой репрессий по годам, с историей НКВД, МГБ?
Ответственно заявлено ГЛАВНОГО палача, или просто аллегория?
P.S я не ольгинский троль я счетовод.
https://ibigdan.livejournal.com/26154134.html Як австрійська поліція змусила мене почуватися мудаком
(і правильно зробила)
Інколи у житті трапляються ситуації, коли ти робиш якийсь лютий треш. Може у когось це не так, але я точно не з тих щасливчиків. Так виходить з різних причин, може бути якесь затьмарення, може просто звичайна недолугість, а може дається взнаки пролетарське походження, важко сказати напевно. Коли так вже сталося, дуже добре, якщо знайдеться хтось, хто ткне тебе пикою у вироблений тобою продукт. Воно звісно неприємно, але напрочуд корисно, я таке навчився цінувати.
Що сталося?
В мене добігає кінця термін дії австрійської візи, тож треба було подавати документи на пролонгацію, що й було зроблено. Цього разу я маю отримати не локальну австрійську візу, а дозвіл на проживання та роботу у будь якій країні ЄС. Процедура отримання включає запит до місцевої поліції щодо корисності моєї персони та доцільності її перебування серед європейської спільноти. Відтак, службовець візового центру такий запит надіслав, а поліція як виявилося підійшла до справи з усією можливою відповідальністю.
Запросили характеристику про мене на роботі, спілкувалися з сусідами і врешті решт вирішили поспілкуватися зі мною особисто, та подивитися де та як я живу. Дзвінок у двері, на порозі два парубка моїх габаритів та живої ваги та з посвідченнями антитерористичного підрозділу поліції міста Грац.
Пізніше сказали, що такий рівень візиту через те, що по перше є інформація, що я брав участь у бойових діях, а по друге на мені два штрафи: побиття арабів (2шт) та побиття москаля (1шт), тож вирішили підійти до мене з усією серйозністю.
Бесіда під каву тривала десь хвилин 40, багато протокольною запитань, були й непересічні. Наприклад запитали - чи доводилося мені вбивати людей і що я при цьому відчував? Відповів, що людей- ні, лише москалів та сепарів, а відчував приємну втому, як після добре виконаної роботи.
А наостанок...дістали вони пачку паперів, які виявилися роздруківками та перекладом моїх дописів у ФБ. Я чесно кажучі трішки офігев від такого підходу до роботи зі звичайним запитом з візового центру. Ну то таке. Дописи мої викликали в поліції стурбованість, тому що в них виникла підозра, що я є прихильником ультра правих ідей. Ну тобто, вони хотіли з'ясувати - чи не є я прихильником нацизму?
Довелося мені докладно пояснити у чому полягає філософія українського націоналізму, на яких засадах вона базується і чому бути націоналістом це природньо для кожного українця, тим більше зараз. Слід зазначити, що слухали мене уважно та ставили досить багато питань. Закінчив я тим, що так, я є українським націоналістом, я цього не соромлюся та не приховую, а от щодо нацизму - ні, дякую. Не моє.
І тут з'являється на божий світ матеріальний доказ того лютого трешу, що я колись зробив і давно вже забув.
- Герр Батінов, а як ви поясните ось це?...
На стіл лягає чергова роздруківка з мого ФБ.
Десь рік тому, я на дурну голову перепостив коротке відео, під заголовком - як москалі уявляють себе громадський транспорт у Львові. На відео був військовий джип часів другої світової з вояками у німецькій формі, а супроводом був один з реальних нацистських військових маршів, який як виявилося офіційно заборонений у Австрії та Германії.
Я спробував було пояснити суть жарту, але зіткнувся з металевим поглядом, а далі трапився короткий діалог, після якого мені хотілося провалитися кудись. Якщо чесно, я не пам'ятаю вже, коли останній раз мені було так соромно.
- Герр Батінов, ви були колись на центральному кладовищі міста Грац?
- Так, був.
- Ви бачили там меморіальний комплекс з могилами жителів нашого міста, які були закатовані та вбиті під час нацистської окупації Австрії?
- Так, бачив.
- Добре. Коли наступного разу виникне бажання пожартувати подібним чином, спробуйте спочатку розповісти тим людям, яка то смішна річ нацизм....
Знаєте, коли я це почув, мені не хотілося вже не візи , та й взагалі нічого. Краще б мене оштрафували чи відправили на якісь примусові роботи. Було огидне відчуття своєї власної, тотальної мудакуватості.
Мабуть мій вигляд говорив дуже багато, тому офіцер мені сказав: добре, коли людина усвідомлює свої помилки, тим більше ви повинні це розуміти бо бачили що таке війна, та як ви самі сказали, ваша країна зараз б'ється з тим самим гітлером, який просто зараз по іншому називається.
На прощання сказали, що поліція надасть добрий відгук, тож стосовно візи перейматися нема чого, тим більше усі з ким вони спілкувалися говорять про мене добре, а сусіди взагалі називають шерифом, бо завжди допомагаю якщо є потреба, а час від часу вгамовую асоціальних елементів.
Поліція пішла.
Я сидів, палив і мені було погано.
Я розумів, що той офіцер висловив мені свою особисту позицію, бо офіційно він мене б просто попередив, навряд чи у поліцейських інструкціях написано про приклад з цвинтарем.
Потім мені стало ще гірше, бо я згадав, що в Україні після жартів про голодомор не приходить поліція. Немає штрафів чи примусових виправних робіт. Навпаки, жартівника обирають президентом.
Можливо, коли хоча б кожен п'ятий поліцейський матиме власну, принципову позицію подібну до позиції австрійського колеги, можливо тоді Україна буде іншою країною.
Зовсім іншою.
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3728088670563845&id=100000882478073 Dmitriy Batinov
Ну логічно, шпійони Берії стирили документацію по атомній бомбі в американців - це загальновідомий факт!
Ро́зенберг...чи то шведи, чи то німці...
С таким ж усмехом можно утверждать, что Мюллер или Гимлер отцы ракетостроения.
І кацапів заодно
Борімося-поборемо!
Здравствуй, Россия, страна непонятная!
Сонное царство, гнилое болото!
Вечно голодная, вечно помятая,
Страшно и холодно мне отчего-то!
Сотнями лет всем тиранам покорная,
За палачей своих жизнь положившая,
Верящая в убеждения вздорные,
Гениев давшая, их же душившая!
В ярости рушишь ты прежние идолы
Лишь для того, чтобы пасть перед новыми,
Край полоумный, преступный, невиданный,
Сам же себя удавивший оковами!
Мне на просторах твоих необъезженных
Душно от воздуха затхлого, спертого,
Как не меняйся - останешься прежнею
Ты от эпохи Ивана Четвертого.
Пьяная, нищая, грязная, темная,
Не по уму и развитью огромная,
Из лицемерия и суеверия
Соткан портрет твой, холопов империя!
Мнила себя ты единою праведной,
Мнила спасителем и искупителем,
В это же время здесь варвары правили -
Банда крушителей, банда губителей.
Ты - несвободы опора надежная,
Правит тобой иерархия сложная,
Все толстомордые, золотозвездные,
Глупые, гордые, орденоносные...
Все-таки здравствуй, тюрьма величайшая!
Есть в тебе польза, хоть нету свободы:
К бездне идешь ты дорогой кратчайшею,
Вслед тебе смотрят другие народы,
Разнообразная и безобразная,
Грязь прикрывающая позолотой,
Здравствуй, Россия, страна несуразная,
Сонное царство, гнилое болото!
1988. Ю. Нестеренко