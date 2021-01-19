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Экс-помощник нардепа за $200 тыс. предлагал трудоустройство в ОП, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Экс-помощник нардепа за $200 тыс. предлагал трудоустройство в ОП, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведчики СБУ в рамках выполнения задач по контрразведывательной защите органов государственной власти Украины, совместно с Государственным бюро расследований, разоблачили преступную группировку, которая специализировалась на мошеннических действиях при трудоустройстве на руководящие должности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В частности, правоохранители задокументировали и пресекли противоправную деятельность организованной группы, участники которой под предлогом трудоустройства кандидатов на руководящие должности в высшие органы власти, в том числе в Офис Президента Украины и Кабинет Министров Украины, пытались завладеть средствами гражданина в особо крупном размере (ч. 4 ст . 190 Уголовного кодекса Украины).

Оперативники установили, что в Киеве действует преступная группировка, в состав которой входит бывший помощник одного из народных депутатов Украины. Он для дискредитации органов власти за денежное вознаграждение в размере 200 тыс. долларов США предложил "решить" вопрос о назначении кандидата на должность директора Департамента по вопросам юстиции и правоохранительной деятельности Офиса Президента Украины.

18 января 2021 правоохранители путем проведения скоординированных мероприятий задержали злоумышленника во время получения первой части неправомерной выгоды в сумме 100 тыс. долларов США.

Сейчас следственные действия продолжаются, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Также читайте: Обвинительный акт в отношении агента ФСБ РФ, пытавшегося устроить диверсию в Ривном, передан в суд, - контрразведка СБУ. ФОТО

Экс-помощник нардепа за $200 тыс. предлагал трудоустройство в ОП, - контрразведка СБУ 01
Экс-помощник нардепа за $200 тыс. предлагал трудоустройство в ОП, - контрразведка СБУ 02
Экс-помощник нардепа за $200 тыс. предлагал трудоустройство в ОП, - контрразведка СБУ 03
Экс-помощник нардепа за $200 тыс. предлагал трудоустройство в ОП, - контрразведка СБУ 04

Автор: 

контрразведка (496) мошенничество (1216) СБУ (19843)


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Топ комментарии
+27
Экс-помощник нардепа за $200 тыс. предлагал трудоустройство в ОП, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 9498

...
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19.01.2021 11:33
+20
Экс-помощник нардепа за $200 тыс. предлагал трудоустройство в ОП, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 834

...
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19.01.2021 11:31
+18
Экс-помощник нардепа за $200 тыс. предлагал трудоустройство в ОП, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 3291
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19.01.2021 11:39
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Правила форума Совет форумчан
Ермак ?
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19.01.2021 11:30 Ответить
Экс-помощник нардепа за $200 тыс. предлагал трудоустройство в ОП, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 9498

...
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19.01.2021 11:33 Ответить
Экс-помощник нардепа за $200 тыс. предлагал трудоустройство в ОП, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 3291
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19.01.2021 11:39 Ответить
Не завхоз, а вице-презедент Андрей Елдак
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19.01.2021 11:41 Ответить
Фамилию бы узнать, кто за деньгами пришёл.
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19.01.2021 11:39 Ответить
Рот бы тебе зашить, шобы не умничал...
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19.01.2021 12:13 Ответить
Экс-помощник нардепа за $200 тыс. предлагал трудоустройство в ОП, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 834

...
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19.01.2021 11:31 Ответить
Азбука почём?
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19.01.2021 11:40 Ответить
беру не торгуясь
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19.01.2021 21:19 Ответить
Тоже чей-то убитый Порохом брат?
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19.01.2021 11:32 Ответить
Не. Этот хотел декредитировать Ермака.
Хорошо, что контрразведка его обезвредила. Бо Ермак мог не выдержать и десредитироваться.
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19.01.2021 11:34 Ответить
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https://www.facebook.com/pumamgo?epa=SEARCH_BOX# 30 мин. ·

«Кращого подарунку» нам, Революціонерам, на Вогнехрещу і не придумаєш...

Зеленський призначив Олександра Куксу Нач ДЗНД СБУ...

ДЗНД - Департамент захисту Національної Державності, один з ключових Департаментів у всій Службі, от тільки...

Кукса був одним з тих високопоставлених офіцерів СБУ, які спланували операцію і віддали злочинний наказ на ЗАЧИСТКУ будинку Профспілок у Києві 18.02.2014. Скажу більше: у силовиків слова «очистити» і «ЗАчистити» - мають колосальну різницю. Так от перед початком операції, слово «очистити» хтось замінив на «зачистити», що означає, фактично, вбивати всіх в будівлі...

І от, людина, яка разом з Державним зрадником генералом Біком, який під час Революції Гідності по Києву і на стрільбища «беркута» возив Владіслава Суркова і селив Ґіркіна в готель «Україна», який зі ще двома зрадниками: генералом СБУ Щьоголєвим та генералом СБУ Шайтановим, віддали наказ нас вбивати - тепер захищатиме НАЦІОНАЛЬНУ ДЕРЖАВНІСТЬ!!!

Ну і хто після цього Зеленський? Мається на увазі який ще титул йому відтепер належить? «Контра», «Обриган антимайдана» чи просто моральний під...с?

Напевно він не бачив відео, як хлопці несли з Майдану на Володимирську 15 згоріле тіло Бійця «Білого Молота», як залишили його просто біля входу, щоб мусора побачили... Він корпоратив напевно проводив десь...

Яке ж скотство, Володєнька...

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19.01.2021 11:32 Ответить
Зато они послушные, так как на них есть компромат. А поставь других и начнутся проблемы: на таможне, в энергетике и т.д. Все логично.
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19.01.2021 12:16 Ответить
Он для дискредитации органов власти за денежное вознаграждение в размере 200 тыс. долларов США предложил "решить" вопрос о назначении кандидата на должность директора Департамента по вопросам юстиции и правоохранительной деятельности Офиса Президента Украины.

Да-да. Исключительно для дискедитации. Никому ж и в голову не придет продавать должности в ОП Зеленского мимо Ермака.
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19.01.2021 11:33 Ответить
Правильно, деньги ему были не нужны....он бы их отдал в детские дома....а только ради "дискридитации власти"....
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19.01.2021 11:39 Ответить
Зеленський оточив себе хабарниками, брехунами, клептократами, шахраями і зрадниками. До речі, як і його попередник. Два чоботи з однієї пари.
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19.01.2021 11:35 Ответить
жри, тупой быдлак, это твоё...
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19.01.2021 11:41 Ответить
Це ти так виправдовуєш свою безмозглість, якою сприяв прихід цього ЗЕленого цирку до влади?
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19.01.2021 11:45 Ответить
Ніколи розумна чесна порядочна людина не оточить себе ницими людішками .подобне притягує собі подобне . не тільки оточення а й він сам такий.від правди не втечеш - просто попав в своє звичне середовище -теплу говняну ваннув оточенні лизоблюдів
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19.01.2021 12:47 Ответить
Табун баранів хоче виправдати своє бекання.
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19.01.2021 15:16 Ответить
Замітьте, подібні новини аж нікого не те, що не шокують, а, навіть, не дивують. До чого доводять країну віслюки, дермаки та інші "очко государеві".
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19.01.2021 11:38 Ответить
Єтот взяточник уже работает по агентскому договору с воскресшим братаном Ермака.
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19.01.2021 11:38 Ответить
значит в оп бабло это отбивается быстро
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19.01.2021 11:40 Ответить
мариупольского рынка, стрелял 23-летний студент университета МВД. ФОТО Чому в нашій країні безкарно стріляють за поліно а не стріляють за захмарну корупцію і хабарі?
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19.01.2021 11:42 Ответить
Не за полено а за сопротивление при задержании и сбитии машиной полицейского
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19.01.2021 11:51 Ответить
Ти там був,І бачив як небіжчик украв поліно і відстрілювався від аваківців?
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19.01.2021 12:02 Ответить
Я там був і бачив. Єщьо вапроси?
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19.01.2021 17:10 Ответить
Чому досі живий,чи пишеш приісподні?
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19.01.2021 17:13 Ответить
Бо я його пристелив, а не він мене? Важко здогадатися, чи шо?
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19.01.2021 17:14 Ответить
Рассказую тебе как чайнику (начинающему пользователю) Полиция поймала группу жлобков на незаконной вырубке. Один из них позвонил своему авторитетному дяде - директору Мариупольского рынка Тот приехал, послал нах полицейских, сел за руль Газельки с ановорованным, и стал "прорываться" из окружения, попутно сбив одного из полицеских. Это называется "нанесение тяжких телесный представителю правоохранительных органов при исполнении" и это уже не говоря о такой мелочи как "неподчинение".
На предупредительный выстрел чучело не отреагировало а продолжало переть. В итоге было застрелено.
А теперь распиши подробно - против чего именно ты возражаешь?
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19.01.2021 17:13 Ответить
По перше ніде ніхто не пише подробиці а заперечую я проти твоєї ********* на якій ти спілкуєшся а живеш в Україні хохол.
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19.01.2021 17:22 Ответить
Я тобі пишу подробиці з перших рук, набутилочнік україномовний!
И чья бы корова мычала - ты вообще в Сингапуре (унитазы моешь?), а это слишком далеко чтобы учить граждан Украины как им говорить
Я могу еще на нескольких языках тебе написать, но оно тебе ума не добавит
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19.01.2021 17:26 Ответить
Взагалі то я з ************ ************* не спілкуюсь і впевнився що роблю правильно.ПНХ ПРИХВОСТЕНЬ *****.
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19.01.2021 17:34 Ответить
Да ты вообще охренело, чучело лишнехромосомное украиномовное!
Ты уже изучило личность законно убиенного директора рынка Владимира Мигоцкого?
По сути его утилизации возразить больше ничего не сможешь?
Ты от армии сбежало в Сингапур? Кто за тебя Украину будет защищать? Ти впевнився шо плотно сидиш на бутилкє, більше нічого
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19.01.2021 17:39 Ответить
Ще раз повторюю для слабоумних..Я не спілкуюсь з ********** бидлотою бо ти привів в мою країну війну своїм гадючим язиком. путін приди
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19.01.2021 17:48 Ответить
Твоя країна Сінгапур! Хто в неї привів яку війну?! А ну атвєчай чмо японське!
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19.01.2021 17:53 Ответить
Вот послушай уйопка, которого ты жалеешь, видео с места событий:
https://www.youtube.com/watch?v=kWYJW4e50Ww&feature=emb_logo убиенное чмо
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19.01.2021 17:43 Ответить
Витя, ну де ты? Как тебе, украиномовному не-сепару пришло в голову назвать себя по кацапски "https://censor.net/ru/user/440446" ? А не "Віктор Користувач"? Это каким надо быть лишнехромосомным хахлом чтобы себя так не уважать? И при этом рассказывать другим на каком языке спілкуватися?
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19.01.2021 17:46 Ответить
Гав гав гавгавНЕ РОЗУМІЮ СОБАЧОЇ птн-пнх
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19.01.2021 17:49 Ответить
Так ты кацап "Вкитор Пользователь"! Как ты можешь "собачої" не розуміти?
Слился, чучелоид лишнехромосомный?
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19.01.2021 17:52 Ответить
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19.01.2021 17:53 Ответить
ну шо тобі ще побажати? сидіти тобі на бутилкє поки не сконаєш
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19.01.2021 17:54 Ответить
Мені бажати нічого не треба ,а тобі вчи українську разом з москалями,бо незабаром і москва українською заспіває.Отакі тобі сєпару побажання.
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19.01.2021 17:58 Ответить
Кацап, якшо ти ще не помітив, мені вчити українську не потрібно, особливо з москалями! (хто це взагалі? житєлі маскви?)
Сидячі в Сінгапурі ти можеш тільки мріяти, що хтось за тебе буде завойовувати маскву
Так шо не бдзі сєпарів - повертайся до України! Унітази зможеш і тут мити, відповідно до своєї кваліфікації!
А ще тебе будуть смачно підгодовувати усілякі Могуцькі та інші прокацапські банюки-директора ринків, щоб ти відмазував їх та їх отприсків за протиправні дії.
Hast du mich verstanden?
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19.01.2021 18:11 Ответить
Вчити будеш обов"язково бо колобарантом як жив досі не проканає.Ви паскуди підперли в Україну шлепера ,позвали ***** ,і зараз голосуєте за п"яту мудачуківську колону.Правду казала юля що вас треба відгородити колючим дротом ************** дебілів.
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19.01.2021 18:18 Ответить
Кацап україномовний, відповідай: шо ти робиш в Сінгапурі, чмо лішнєхромосомноє?
Яка нах юля, який мудачук - ди дерертир сраний! С..бався з України аз 10 тис км і ще маєш наглість когось жистанційно вчити та розвішувати ярлики?
Про директора ринка Могуцкього шо замовчав, чмо японське (сингапурське)? Відео подивився? Він вже не безневинна жертва?
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19.01.2021 18:30 Ответить
цікаво подивитися як ти мене по завєтам юлі будеш відгороджувати колючим дротом в Києві
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19.01.2021 18:31 Ответить
Зови і далі ***** клізма сєпараторна.
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19.01.2021 18:58 Ответить
От же ж ти упоротий украіномовний бот! Жодної відповіді по суті!
Здрисні вже, чмо лішнєхромосомноє!
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19.01.2021 19:36 Ответить
ти ж сам живе втілення відповіді на своє запитання: бо замість стріляти хабарників та корупціонерів в Україні - ти з'ї..бався в Сінгапур! і звітди підгавкуєш на захист маріупольських бандюків - директорів ринку, які бикують на полціянтів, вдмазуючи свої вороватих дітей (****** дрова його синочок)
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19.01.2021 18:39 Ответить
https://twitter.com/andrey_poltava_
https://twitter.com/andrey_poltava_ Андрій Карпов

Дім з химерами навпроти Одміністрації ПреЗедєнта.
Ноу коментс.

Экс-помощник нардепа за $200 тыс. предлагал трудоустройство в ОП, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 7264
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19.01.2021 11:42 Ответить
***
- Скажіть, будь ласка, це занменитий... Будинок з потворами?
- Ні, це Будинок з химерами.... а будинок з потворами - навпроти.
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19.01.2021 11:46 Ответить
Экс-помощник нардепа за $200 тыс. предлагал трудоустройство в ОП, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 1278
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19.01.2021 11:55 Ответить
Експомічник нардепа за $200 тис. пропонував працевлаштування в ОП, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 4043
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19.01.2021 13:18 Ответить
Сборище уйопков
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19.01.2021 17:16 Ответить
Зельонський з новорічним посланням до народу)
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19.01.2021 11:46 Ответить
Розкішно!
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19.01.2021 13:08 Ответить
Сьомий підповзаючий помічник Єрмака.
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19.01.2021 11:42 Ответить
Этот "гражданин" так хотел служить народу, что готов был даже 200 штук зелени выложить за должность!
Просто так, в виде инвестиции!
А дальше верой, так сказать, и правдой...
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19.01.2021 11:48 Ответить
Зебіли навскрізь продажні шкури.
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19.01.2021 11:48 Ответить
почему не называют фамилии не только экс-помощника , но и депутата ? Лицо не показывают .А посему это просто спектакль для лохов . Страна должна знать своих " героев " ...и другим чинушам будет урок .
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19.01.2021 11:48 Ответить
Для дискредитації влади - там пишуть
Отже розголос мав відбутись
Ой, щось ттут зебіли чергову постановку на камеру зняли. Прізвищ нема. Але посил такий - в ОПі всі чесні.
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19.01.2021 11:54 Ответить
БРАТ 2.
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19.01.2021 12:09 Ответить
А теперь давайте посчитаем. Потенциальный покупатель собирался не только отбить эти бабки, но еще и заработать. Максимальный срок - до следующих выборов. Это какие же взятки берут "простые честные" пацаны из криворожской подворотни!
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19.01.2021 12:09 Ответить
200 штук баксов за гос. должность с зарплатой максимум в 1-2 тыс. баксов... Какие же они там взятки берут, что такие деньги готовы отдавать за трудоустройство?
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19.01.2021 12:17 Ответить
за месяц работы отобьётся (максимум за два)
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19.01.2021 17:17 Ответить
понятие "депутат ВР Украины" уже почти 30 лет накрепко срослось у народа с такими понятиями как "вор,лжец,наркоман,враг,взяточник,проходимец,бандит,извращенец"..
что уж говорить о шнырях,пардон,помошниках этих господ..
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19.01.2021 12:32 Ответить
Всі фігуранти анонімні. Чи було чи не було?
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19.01.2021 12:45 Ответить
Ого! У Баканова добряче підгоріло після того, як у д'Єрмака сталося раптове ректальне цеглоутворення. Це ж треба, торгують місцями мимо братели! А розцінки! Нєпарядак!
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19.01.2021 13:06 Ответить
самое тупое в статье, что это сделано для дескредитации органов управления. ми же лоари в их глазах, ми поверим, реально никакой торговли должностями нет.
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19.01.2021 13:32 Ответить
Брати-єрмаки усувають конкурентів по "бізнесу"
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19.01.2021 14:29 Ответить
Давайте вместе бороться с коррупцией.
ЕСЛИ ПРЕСТУПЛЕНИЕ В УКРАИНЕ БЫЛО СОВЕРШЕНО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ USD - ПОЖАЛУЙСТА, СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ В ГОСДЕПАРТАМЕНТ США, В ОТДЕЛЕНИЕ ПО БОРЬБЕ С ЭТИМ ЗЛОМ ВО ВСЁМ МИРЕ.
ВОТ АДРЕС ЭТОГО ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО САЙТА: https://www.secretservice.gov/

Експомічник нардепа за $200 тис. пропонував працевлаштування в ОП, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 6645
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19.01.2021 18:06 Ответить
Кстати отличный метод! Если эти кросавчеги в Украине и откупятся (датель и взятель взятки), то за 200 тыс (особо крупный размеры) их будет преследовать Минюст США по всему миру!
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19.01.2021 18:33 Ответить
А "ПАПА" в якій ціні?
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19.01.2021 22:27 Ответить
 
 