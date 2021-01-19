Вопрос агрессии РФ против Украины остается среди приоритетов председательства Швеции в ОБСЕ в 2021 году, - Кулеба

Визит председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде в Украину свидетельствует, что вопрос агрессии РФ против Украины остается среди приоритетов председательства Швеции в ОБСЕ в 2021г.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Рад приветствовать в Киеве министра иностранных дел Швеции Анн Линде. Это ее первый зарубежный визит в качестве председательствующей в ОБСЕ. Четкий сигнал, что основная угроза европейской безопасности, вызванная агрессией РФ против Украины, остается среди приоритетов председательства Швеции в ОБСЕ в 2021г", - говорится в сообщении.

В свою очередь Линде в Twitter сообщила, что уже провела в Киеве подробные беседы со специальным представителем ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау, главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Халитом Чевиком, и координатором программы ОБСЕ в Украине Хенриком Вилладсеном.

Напомним, ранее сообщалось, что новая руководительница ОБСЕ Линде прибыла в Украину с двухдневным визитом

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