Вопрос агрессии РФ против Украины остается среди приоритетов председательства Швеции в ОБСЕ в 2021 году, - Кулеба
Визит председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде в Украину свидетельствует, что вопрос агрессии РФ против Украины остается среди приоритетов председательства Швеции в ОБСЕ в 2021г.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Рад приветствовать в Киеве министра иностранных дел Швеции Анн Линде. Это ее первый зарубежный визит в качестве председательствующей в ОБСЕ. Четкий сигнал, что основная угроза европейской безопасности, вызванная агрессией РФ против Украины, остается среди приоритетов председательства Швеции в ОБСЕ в 2021г", - говорится в сообщении.
В свою очередь Линде в Twitter сообщила, что уже провела в Киеве подробные беседы со специальным представителем ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау, главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Халитом Чевиком, и координатором программы ОБСЕ в Украине Хенриком Вилладсеном.
Напомним, ранее сообщалось, что новая руководительница ОБСЕ Линде прибыла в Украину с двухдневным визитом
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Хоч хтось перейиається цим питанням.
Бо зеля закликає до миру та прощення, тобто до капітуляції