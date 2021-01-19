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Новости Агрессия России против Украины
19 067 189

Вопрос с Медведчуком нужно решать. Он открыто финансируется РФ. Нужно "прижучить" всю эту российскую агентуру, - Казанский

Вопрос с Медведчуком нужно решать. Он открыто финансируется РФ. Нужно

У нас открыто в парламенте работает фракция во главе с другом Путина. Поэтому нам нужно "прижучить" всю эту российскую агентуру, чтобы она себя не чувствовала здесь так вольготно, прекратить все эти скупки телеканалов Медведчуком и взяться за самого Медведчука

Об этом Цензор.НЕТ рассказал в интервью журналист, участник Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации на Востоке Украины Денис Казанский.

"Война идет почти семь лет. А где семь, там и десять. Понятно, что завтра эта ситуация не решится. На Донбассе она даже хуже, чем в Приднестровье, потому что все равно гибнут люди. Это затяжной, неприятный и очень изматывающий конфликт. Пока я не вижу особых поводов для оптимизма", - отметил он.

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"(Нам надо. - Ред.) в первую очередь, осознать и признаться самим себе (насколько бы эта правда не была неприятной), что это надолго и завтра не разрешится. Более того, пока у нас есть такой агрессивный сосед, как нынешняя Россия, существует угроза повторения такого рода сценария в других регионах. Нам нужно свою жизнь полностью выстраивать с пониманием этой ситуации. По сути, действовать, как Израиль. Там осознают: у них нет права на ошибку, нет возможности терпеть коррупцию и закрывать глаза на деятельность вражеской агентуры. Израильтяне понимают, что не могут разрешить откровенно враждебным силам вести какую-либо деятельность внутри государства, избираться в Кнессет и так далее. Представьте, если бы у них в парламенте была фракция, которая открыто бы действовала в интересах, скажем, Ирана. Такого не может быть! А у нас открыто в парламенте работает фракция во главе с другом Путина. Поэтому нам нужно "прижучить" всю эту российскую агентуру, чтобы она себя не чувствовала здесь так вольготно, прекратить все эти скупки телеканалов Медведчуком и взяться за самого Медведчука", - акцентировал Казанский.

Вместе с тем, по его мнению, посадить Медведчука вряд ли удастся: "Скорее всего, он просто сразу убежит из Украины".

"Но вопрос с Медведчуком нужно решать. Он открыто финансируется Россией. Это не секрет. На его жену там оформлено большое количество активов. По официальной информации, они получают дотации от российского правительства. Например, Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, который частично оформлен на Оксану Марченко, получает колоссальные средства в виде дотаций из российского бюджета. То есть, Кремль финансирует Медведчука! Это не выдумки или какие-то мои подозрения. Это открытая информация. И на эти деньги он потом покупает телеканалы, вкладывает их в партию. Как такое вообще возможно в воюющей стране?! Спецслужбы нашего государства, конечно же, должны это пресекать. Стоит только прекратить эти финансовые потоки из России, как сразу закончатся все эти скупки депутатов, телеканалов и так далее. Ведь все упирается в деньги. А они есть у Медведчука не потому, что он - гениальный бизнесмен. А лишь потому, что он входит в близкое окружение Путина и обслуживает его интересы. Обрубите ему "потоки", и сразу же объем финансов в пророссийскую повестку иссякнет", - пояснил Казанский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ОРДЛО потихоньку вымирают: идет развал всей инфраструктуры и никто не понимает, будет ли все когда-то восстановлено, - Казанский

По его мнению, в случае с Медведчуком власть просто беспомощна: "И это тоже печально. Посмотрите на США - если там видят угрозу для своей национальной безопасности, то не церемонятся и жестко все пресекают, несмотря на то, что это демократическая страна. И самое поразительное, что Америка даже ввела санкции против Медведчука с формулировкой, что он несет угрозу украинскому суверенитету. Вдумайтесь, другое государство заботится о нашем суверенитете больше нас самих! А мы в Украине не можем и не хотим ничего сделать. Поэтому кум Путина покупает телеканалы и заводит свою партию в парламент. Это же нонсенс, правильно?! Раз власть такое допускает, значит, она не способна защитить суверенитет. У нее, так сказать, "руки коротки", "кишка тонка". Вот это трагедия. Эта беспомощность и неспособность себя защитить приведет к самоуничтожению. Страны, у которых отсутствует инстинкт самосохранения, обречены на исчезновение с мировой карты. Нас просто спасает такая же беспомощность и тупость нашего врага. Но это тоже не может длиться вечно. Пока что нам так везет. Но не факт, что так будет и дальше. Поэтому нужно как можно быстрее прекращать разгул вражеской агентуры у нас в стране. Без этого мы не можем вести речь ни о какой победе на Донбассе, потому что получается, что мы даже здесь – не хозяева. Что уже тогда говорить о военных рубежах?!"

Автор: 

Медведчук (1788) россия (95326) Донбасс (26955) Казанский Денис (311)


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Топ комментарии
+48
Вопрос с Медведчуком нужно решать. Он открыто финансируется РФ. Нужно "прижучить" всю эту российскую агентуру, - Казанский - Цензор.НЕТ 3946
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19.01.2021 12:00
+44
С мердтвердчуком не нужно решать вопросы. Его самого решать нужно!!!
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19.01.2021 11:53
+32
нету у нас президента...
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19.01.2021 11:56
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яка іронія. той хто ніхvя не зробив аби це гівно залишилося під плінтусом, тепер головна мішень ведмедчука.
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19.01.2021 12:28 Ответить
таки да. Порошенко хотел опровергнуть что "украинцы договариваются за пять минут до расстрела". И считал что договориться лучше чем расстрелять. Но во время войны это идеализм.
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19.01.2021 12:47 Ответить
А что делать с тем люмпеном и совкодрочерами привевшими его во власть.Они ведь костями лягут за любимый савецкийсаюз,любимого сралина и калбасу подвадвадцать.
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19.01.2021 12:18 Ответить
Вроде, умный человек, а не соображает, что для этого необходимо создать соотв законодательную базу и принимать закон об иноагентах.
Такой есть не только в России (чувствую, как уже обгадились хуторяне, услышав это), а и в США, например.
Но, Тогда под раздачу попадут не только финансируемые Кремлем Медведчук, РПЦ, Украинская Правда и многоие другие, но и УГКЦ, РКЦ, соросята и тп.
Кто ж на такое пойдет?
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19.01.2021 12:19 Ответить
УГКЦ яким боком фінансується? З таким числом прихожан у них грошей своїх достатньо
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19.01.2021 12:43 Ответить
Управляется из Ватикана, который находится под управлением Кремля и держит воровской общак Путина в своем банке.
Этого мало?
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19.01.2021 12:46 Ответить
Ага, так управляється, що общак віддавати не хоче ( і не збирається)
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19.01.2021 13:06 Ответить
Тільки за фразу, ніби католицька церква "находится под управлением Кремля" мудака слід ігнорити, як дебіла.
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19.01.2021 16:30 Ответить
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19.01.2021 20:47 Ответить
Бояться наверное всех этих Медведчуков. Нет настоящего правителя. Война семь лет а они не видят что и где, демократия трогать нельзя.
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19.01.2021 12:22 Ответить
Питання з Медведчуком потрібно вирішувати. Він відкрито фінансується РФ. Потрібно "притиснути" всю цю російську агентуру, - Казанський - Цензор.НЕТ 3944
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19.01.2021 12:23 Ответить
дякуємо сивочолому що відродив цю потороч, дякуємо зєзєзєнту за те що дав розквітнути цій мразоті.
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19.01.2021 12:25 Ответить
Ну так, ЗЕДЕГЕНЕРАТ тоже финансируется ******.
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19.01.2021 12:26 Ответить
Питання з Медведчуком потрібно вирішувати. Він відкрито фінансується РФ. Потрібно "притиснути" всю цю російську агентуру, - Казанський - Цензор.НЕТ 2747
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19.01.2021 12:28 Ответить
Питання з Медведчуком потрібно вирішувати. Він відкрито фінансується РФ. Потрібно "притиснути" всю цю російську агентуру, - Казанський - Цензор.НЕТ 1636
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19.01.2021 12:30 Ответить
Хоть кто-то осмелился!
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19.01.2021 12:29 Ответить
засоби для швидкого вирішення питання з мервечуком
Питання з Медведчуком потрібно вирішувати. Він відкрито фінансується РФ. Потрібно "притиснути" всю цю російську агентуру, - Казанський - Цензор.НЕТ 3515
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19.01.2021 12:35 Ответить
Питання з Медведчуком потрібно вирішувати. Він відкрито фінансується РФ. Потрібно "притиснути" всю цю російську агентуру, - Казанський - Цензор.НЕТ 2741
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19.01.2021 13:38 Ответить
Самую адекватную позицию сейчас представляет именно Казанский. Внушает доверие и одобрение. Но сейчас у слуг кремлевского народа другие татаровы/ермаки в тренде...
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19.01.2021 12:37 Ответить
Все верно, Денис. Только один вопрос: из каких соображений Вы вошли в состав ТКГ, которая как раз и занимается сдачей интересов Украины в пользу друзей того же Медведчука ?
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19.01.2021 12:39 Ответить
Щоб відкривати очі та вуха тим , в кого мозги "ЗАСРАНІ" помийками медведчука !
Дяка Казанському і Гармашу !
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19.01.2021 12:47 Ответить
Покарання медведчука -ЗАВДАННЯ N 1 !!!!!!!!!!
Всі сили спрямувати проти ОПЗЖ !!!!!!
Треба ТЕРМІНОВО закон проти ЇХ медіа !!!!!!!!
медведчук - "голка" , "жало " ПУЙЛА !
не буде його - не буде війни !!!
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19.01.2021 12:43 Ответить
так ось поки українці наїзжають на ***********, кріпчає сила запожопінців і мертвечуковців.
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19.01.2021 12:52 Ответить
я б сказав краще бойка, не дурно його не рекламують, хочуть щоб антирейтингу не було до виборів президента.
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19.01.2021 13:29 Ответить
Все эти: медведчуки, бойки, рабиновичи, бондаренки, бужанские и т.п. это прямое доказательство отсутствия националистов в Украине. Не тех, которые себя так называют, бегая с факелами в ночь на первое января, а именно НАСТОЯЩИХ, которые бузину в город посадили. Формула проста как дверь, есть медведчуки - нет националистов, есть националисти - нет медведчуков. Потому как селяви и алягерд ком алягерд.
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19.01.2021 12:47 Ответить
Все-таки сектой Мертвечука должно заниматься государство, иначе это суд Линча, но в нашей действительности наш мудрый нарид выбирает власть под воздействием "холодильника", поэтому у суда Линча есть определенные перспективы.
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19.01.2021 15:44 Ответить
Согласен, вот только государство сейчас отсутствует. Возможно, что пока, но это неточно, и к сожалению тенденции к реверсу не наблюдается.
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19.01.2021 17:07 Ответить
"украинский политик" устраивает всех "патриотов" у власти. если бы это было не так, его бы давно не было в Украине. 8-й год идет война с паРашей, а кум ***** вполне реально на следующих "выборах" станет очердным ************.
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19.01.2021 12:47 Ответить
У меня тоже такое ощущение, и от этого леденеет все. Потому что, будет мертвечук **********,- хана украинскому суверенитету.
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19.01.2021 13:10 Ответить
Какой суверинетет?Его и так нет.Есть внешнее управление нищей пресмыкающейся колонией .
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19.01.2021 13:22 Ответить
Надеюсь ты о своей помойке свинособакии
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19.01.2021 13:23 Ответить
Наташа , любой кандидат который посадит несколько взяточников , завалит самых одиозных уголовных преступников , и закроет нескольких беспредельных чиновников будет встречен на ура , страна устала от беззакония
я понимаю че закрывает суд , но если такой кандидат сделает за свои деньги , то большинство населения его поддержат
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19.01.2021 16:40 Ответить
от щас зеля позазаконими способами намагається посадити, наприклад, Тупицького... Ти щасливий? На "ура" сприймаєш? І не бачиш, що такими же позазаконими способами намагається повішати вбивство Шеремета на непричетних? А ну, якщо на тебе... Ну, необов'язково вбивство Шеремета... нерозкритих злочинів - хоч греблю гати.
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19.01.2021 16:55 Ответить
за зелю ниче не говорил , зеля никого не закрыл и не закроет , читай внимательно , если новый политик закроет на свои деньги преступников ( которых у нас в избытке ,разных ) - то люди его однозначно поддержут , со времен майдана нова (?) влада пока не могут ликвидировать даже уголовников
не думал че тебе тупицкий по душе
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19.01.2021 18:01 Ответить
Бл.. ну з пустого в порожне....Що казанській що ви люди...бла..бла..бла.бла...потриндимо про триндіння на триндільожній триндомові... Хто може серьйозно запропонувати за що і як його можна зачіпити ...Так він отримує фінанси з росії але як довести що вони відФСБ і Путіна і що ідуть на підрив держави Україна...????? Ну же тільки добротний кріт в середині...і то це ще не факт....Мертвечук вброси робить не за своєю командою Троляцька **** команда просто отримує методічки і робить ... Марне діло одним словом...
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19.01.2021 12:50 Ответить
Питання з Медведчуком потрібно вирішувати. Він відкрито фінансується РФ. Потрібно "притиснути" всю цю російську агентуру, - Казанський - Цензор.НЕТ 4060
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19.01.2021 12:53 Ответить
Повесить скотиняку с Ленкой-курвой на роверi
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19.01.2021 12:56 Ответить
Питання з Медведчуком потрібно вирішувати. Він відкрито фінансується РФ. Потрібно "притиснути" всю цю російську агентуру, - Казанський - Цензор.НЕТ 6389
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19.01.2021 12:57 Ответить
не прошло и шести лет как до вас это дошло...
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19.01.2021 12:58 Ответить
а вовремя своего президентства этого чмыря вытащил опять в политику!!!
но порохоботы это не признают!!!
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19.01.2021 13:10 Ответить
А *********?
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19.01.2021 13:24 Ответить
Да..,
Встречаются и такие... Только ***** не говори, вколит спутник-v, без суда и следствия... =)
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19.01.2021 14:08 Ответить
Тобто,це меркель повернула його в українську політику? І ригів розігнати в пересаджати заборонила? І добробати «цинічних Бандер» знищити наказала? А ще меркель примусила гетьмана йти на стадіон на дебати з гундосим? Ти хоч сам в це віриш??? Чи віра визначається окладом?
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19.01.2021 14:11 Ответить
що ти тулиш мокре до мягкого? Хоча: це характерна риса брехливого популіста; і неважливо, якого гатунку: від зебіла до нацсуки. В спам!
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19.01.2021 16:38 Ответить
ты чего такой нервный?
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20.01.2021 16:47 Ответить
він і до того був в політиці! На його щастя, він зі своїм "укрвибором" в 2012-му в парламент не потрапив! А СДПУ(о) з 1998-го нікуди і не зникала, хіба що перейменовувалась!
Чи ти, може заперечуватимеш, що Гриценко (наприклад) кудись з політики зник? Чи більш характерний приклад: Литвин, той самий, також очолював АП. Вони досі балотуються, з різною мірою успішності.
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19.01.2021 16:42 Ответить
Это как-- можно поподробному...
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20.01.2021 09:04 Ответить
Российская VS Energy за три года с момента начала приватизации стала лидером по количеству активов. Эта группа принадлежит российским бизнесменам во главе с Михаилом Спектором, в нее также входят Евгений Гинер, Михаил Воеводин и бывший вице-спикер Госдумы РФ Александр Бабаков.

http://www.theinsider.ua/business/52d550ee60af5/

Ну и что? Это статья 2014 го года. И они прекрасно себя чувствуют по сегодняшний день.
Просто у власти две морали одна для себя родимых а другая для пересічних громадян.
И нет разницы между Медведчуком с Рабиновичем и Порошенко с Яценюком. Просто у одних хозяева на западе у других на востоке. А цель одна бабла срубить побольше и между собой они всегда договорятся. А в случае шухера одни сдрыснут в Ростов другие в Вашингтон.
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19.01.2021 13:23 Ответить
А что решать? Бабок подкинете?
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19.01.2021 13:33 Ответить
С Б У - ???!!!
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19.01.2021 13:52 Ответить
Нет такого - СБУ, есть СБзЕ...
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19.01.2021 14:11 Ответить
Дуже обмежений погляд. Гундосий не один . Це Служба Безапасности Уродов.
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19.01.2021 14:15 Ответить
Не буду сперечатися...
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19.01.2021 14:28 Ответить
Медведчука вирішити треба і давно, тільки спочатку або ж одночасно треба вирішити Петю, який на прохання кума Медведчука передав йому 112 та інші канали в обмін на право безперешкодно випускати в Ліпецьку і продавати цукерки
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19.01.2021 14:18 Ответить
характерна ознака кожного упоротого зебіла, в т.ч. https://censor.net/ru/user/410380 - нагла цинічна брехня та маніпуляція. Для прикладу: 112-тим до мертвечука володів Захарченко, хоча і через своїх підставних. Та й мертвечук управляє тими аналами також через підставних, до яких не підступитися.
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19.01.2021 16:49 Ответить
характерна ознака кожного упоротого зебіла, в т.ч. https://censor.net/ru/user/410380н Мур - нагла цинічна брехня та маніпуляція. Деякі з них "чукчі не читателі, чукчі писателі" Так, Захарченко володів каналом 112, але Росією він тоді НЕ ФІНАНСУВАВСЯ і був цілком об"єктивним, неупередженим каналом, без "кроликів", Пальчевських та інших створінь, які з нього не злазили, доки з власника ліпецької шоколадної фабрики не зняли обмеження, які були більшу частину його президентської каденції
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19.01.2021 17:41 Ответить
дебіл, ти хоч втяв, що ти висрав?
Чи ти школота без володіння елементарною логікою в силу свіого віку?
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19.01.2021 21:57 Ответить
Ну так а хто ж прижучавати буде цю кацапську агентуру,зєля,чи що? Його б самого прижучити...
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19.01.2021 14:20 Ответить
Даже Данилов из РНБО говорил такое, и что - а воз и ныне там.
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19.01.2021 20:22 Ответить
Вот что Байден делает.
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19.01.2021 14:25 Ответить
Это все прописные истины которые всем уже давно известны.Но делать это сейчас некому.Зебилы как власть импотентны и некомпитентны.
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19.01.2021 14:25 Ответить
Быстро разобраться с агентами врага в нашем тылу нужно было еще в марте 2014 года. 7 лет сопли жует Украина. Такой слабой страны в мире нет, с другой стороны потенциал в Украине огромный. Это знает и путин, поэтому делает всё, что бы уничтожить Украину. Успешная Украина конец его правлению и Российской Империи. Как это не поймет как бы укр. власть. Смысла заглядывать в глаза нет, если тебя хотят убить умолениями и ползанием на коленях его не остановить. А вот хороший сильный удар или серия точечных ударов по уязвимым точкам помогла бы задуматься и стать более сговорчивым.
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19.01.2021 14:35 Ответить
Це отой малоросс буде вирішувати питання з мертвою ********** )(уйла? Дуже смішно,бо навіть Петро Мальдівський жорстко засцяв цього,чи грошенят отримав.
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19.01.2021 14:41 Ответить
Ні. Вони просто друзі. І навіть куми,якщо хтось раптом не знав,чи «забув».
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19.01.2021 15:02 Ответить
Нічого,вже взавтра Байден прийде,порядок наведе😉
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19.01.2021 14:43 Ответить
Цікаво,а як російська агентура зможе "притиснути" російську агентуру?
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19.01.2021 15:05 Ответить
Давно цю тварюку треба було вигнати ще при Пороху.
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19.01.2021 15:19 Ответить
а ми все чекаємо що хтось цю срань вимете з хати, фіг там. будемо і надалі спостерігати, обурюватися, висловлювати глибоку занепокоєність. бо тих, хто б цю мерзоту звідси відправив по двох відомих маршрутах не залишилось в живих, а нові "санітари України" ще не загартувалися. а що влада? зеленопук з цього приводу вже висловивсь - "какая разница" а проросійський, гібридний і нікчемний ОП у звязці з портянкою і мертвечуком, використовуючи армію покидьків і продажних вилупків в судах, прокуратурі, силових структурах, в парламенті, кабінеті міністрів і просто рашапоїдної вати цілеспрямовано, систематично і організовано "куюють рашапоїдне залізо". нічим добрим це не закінчиться, правда і отримають вони куй а не Україну. Чомусь згадується одна з останніх фраз з кінофільму озвучена покійним Папановим - "Об одном жалею................ ."
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19.01.2021 15:42 Ответить
Кто ж его прижучит, он же памятник кум *****
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19.01.2021 15:51 Ответить
Давно пора, але на цю зевладу надії немає, бо при них повилазило всіляке кодло з медведчуками-портновими-підрахуями...
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19.01.2021 15:51 Ответить
кто там с ним будет решать...так как в белоруси с бацькам .ждать пока от старости лапти не откинет ))
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19.01.2021 15:57 Ответить
Молодец Казанский. Зебилов на нари, опожопу к стенке.
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19.01.2021 16:24 Ответить
ДЕ ЗАКОН ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ АГРЕСІЇ РФ
МУРАЄВ,МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ,БОНДАРЕНКО І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ) ДЕ Ж патріоти - депутати? Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ
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19.01.2021 16:27 Ответить
Питання з Медведчуком потрібно вирішувати. Він відкрито фінансується РФ. Потрібно "притиснути" всю цю російську агентуру, - Казанський - Цензор.НЕТ 2850Питання з Медведчуком потрібно вирішувати. Він відкрито фінансується РФ. Потрібно "притиснути" всю цю російську агентуру, - Казанський - Цензор.НЕТ 7848
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20.01.2021 09:06 Ответить
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