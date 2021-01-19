Вопрос с Медведчуком нужно решать. Он открыто финансируется РФ. Нужно "прижучить" всю эту российскую агентуру, - Казанский

У нас открыто в парламенте работает фракция во главе с другом Путина. Поэтому нам нужно "прижучить" всю эту российскую агентуру, чтобы она себя не чувствовала здесь так вольготно, прекратить все эти скупки телеканалов Медведчуком и взяться за самого Медведчука

Об этом Цензор.НЕТ рассказал в интервью журналист, участник Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации на Востоке Украины Денис Казанский.

"Война идет почти семь лет. А где семь, там и десять. Понятно, что завтра эта ситуация не решится. На Донбассе она даже хуже, чем в Приднестровье, потому что все равно гибнут люди. Это затяжной, неприятный и очень изматывающий конфликт. Пока я не вижу особых поводов для оптимизма", - отметил он.

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"(Нам надо. - Ред.) в первую очередь, осознать и признаться самим себе (насколько бы эта правда не была неприятной), что это надолго и завтра не разрешится. Более того, пока у нас есть такой агрессивный сосед, как нынешняя Россия, существует угроза повторения такого рода сценария в других регионах. Нам нужно свою жизнь полностью выстраивать с пониманием этой ситуации. По сути, действовать, как Израиль. Там осознают: у них нет права на ошибку, нет возможности терпеть коррупцию и закрывать глаза на деятельность вражеской агентуры. Израильтяне понимают, что не могут разрешить откровенно враждебным силам вести какую-либо деятельность внутри государства, избираться в Кнессет и так далее. Представьте, если бы у них в парламенте была фракция, которая открыто бы действовала в интересах, скажем, Ирана. Такого не может быть! А у нас открыто в парламенте работает фракция во главе с другом Путина. Поэтому нам нужно "прижучить" всю эту российскую агентуру, чтобы она себя не чувствовала здесь так вольготно, прекратить все эти скупки телеканалов Медведчуком и взяться за самого Медведчука", - акцентировал Казанский.

Вместе с тем, по его мнению, посадить Медведчука вряд ли удастся: "Скорее всего, он просто сразу убежит из Украины".

"Но вопрос с Медведчуком нужно решать. Он открыто финансируется Россией. Это не секрет. На его жену там оформлено большое количество активов. По официальной информации, они получают дотации от российского правительства. Например, Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, который частично оформлен на Оксану Марченко, получает колоссальные средства в виде дотаций из российского бюджета. То есть, Кремль финансирует Медведчука! Это не выдумки или какие-то мои подозрения. Это открытая информация. И на эти деньги он потом покупает телеканалы, вкладывает их в партию. Как такое вообще возможно в воюющей стране?! Спецслужбы нашего государства, конечно же, должны это пресекать. Стоит только прекратить эти финансовые потоки из России, как сразу закончатся все эти скупки депутатов, телеканалов и так далее. Ведь все упирается в деньги. А они есть у Медведчука не потому, что он - гениальный бизнесмен. А лишь потому, что он входит в близкое окружение Путина и обслуживает его интересы. Обрубите ему "потоки", и сразу же объем финансов в пророссийскую повестку иссякнет", - пояснил Казанский.

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По его мнению, в случае с Медведчуком власть просто беспомощна: "И это тоже печально. Посмотрите на США - если там видят угрозу для своей национальной безопасности, то не церемонятся и жестко все пресекают, несмотря на то, что это демократическая страна. И самое поразительное, что Америка даже ввела санкции против Медведчука с формулировкой, что он несет угрозу украинскому суверенитету. Вдумайтесь, другое государство заботится о нашем суверенитете больше нас самих! А мы в Украине не можем и не хотим ничего сделать. Поэтому кум Путина покупает телеканалы и заводит свою партию в парламент. Это же нонсенс, правильно?! Раз власть такое допускает, значит, она не способна защитить суверенитет. У нее, так сказать, "руки коротки", "кишка тонка". Вот это трагедия. Эта беспомощность и неспособность себя защитить приведет к самоуничтожению. Страны, у которых отсутствует инстинкт самосохранения, обречены на исчезновение с мировой карты. Нас просто спасает такая же беспомощность и тупость нашего врага. Но это тоже не может длиться вечно. Пока что нам так везет. Но не факт, что так будет и дальше. Поэтому нужно как можно быстрее прекращать разгул вражеской агентуры у нас в стране. Без этого мы не можем вести речь ни о какой победе на Донбассе, потому что получается, что мы даже здесь – не хозяева. Что уже тогда говорить о военных рубежах?!"