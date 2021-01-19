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Новости Убийство Шеремета
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Обнародовавший запись КГБ Беларуси о Шеремете Макар дал показания в Киеве: "Гораздо больше информации, чем опубликовал в СМИ"

Обнародовавший запись КГБ Беларуси о Шеремете Макар дал показания в Киеве:

Игорь Макар, бывший заместитель командира боевой группы "Алмаз", а ныне представитель Белорусского народного трибунала, рассказал, как давал показания в Киеве по делу об убийстве Павла Шеремета в связи с публикацией записи белорусских спецслужб.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радыё Свабода".

"По просьбе начальника департамента Национальной полиции Украины мне открыли украинскую визу и попросили прилететь в Украину и принять участие в следственных действиях", - рассказал Макар, добавив, что следственные действия завершились 16 января.

По его словам, в Украине его встретили сотрудники спецслужб и взяли под 24-часовую охрану. В Национальной полиции они провели следственные действия и другие мероприятия.

"На мой взгляд, я привел достаточно оснований, чтобы утверждать, что белорусские спецслужбы имеют какое-то отношение к приказу об убийстве Павла Шеремета. Я дал украинской стороне гораздо больше информации, чем опубликовал в СМИ. Я не публиковал это, потому что некоторым людям грозила опасность. Общаясь с сотрудниками Главного следственного управления Национальной полиции Украины, я убедился в их корректности и профессионализме. ... Я пообещал не разглашать свои показания, так как это может повлиять на ход расследования. Суды по этому уголовному делу уже идут, и очень важно, что эта информация никуда не денется", - подчеркнул Макар.

Также читайте: Заявление защиты Антоненко: При расследовании убийства Шеремета версия причастности белорусских спецслужб вообще не рассматривалась следствием

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Также читайте: Прокуратура соврала о "титанической работе" в деле Шеремета, провели не 95 экспертиз, а 48, - адвокат Антоненко Маслов

Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа 2020 г. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями.

10 декабря Шевченковский районный суд Киева продлил действие мер пресечения Кузьменко, Антоненко и Дугарь на два месяца - до 7 февраля 2021 года включительно.

4 января 2021 года СМИ обнародовали информацию, что белорусские спецслужбы готовили убийство журналиста Павла Шеремета. В Нацполиции сообщили, что работают с этой информацией с конца 2020 года. Экс-сотрудник спецназа Беларуси Игорь Макар, который распространил аудиозапись, заявил о готовности дать свидетельские показания по этому делу в Украине.

Также читайте: Украинские спецслужбы еще в 2012 году знали о планах КГБ Беларуси убить Шеремета, - Макар

Автор: 

Беларусь (7886) Шеремет (564) Макар Игорь (7)


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Топ комментарии
+38
То тепер мабуть Антоненку замість захоплення ідеями арійської раси почнуть шити захоплення ідеями бульбофюрера Бацьки? Чи як вони збираються після цього пояснювати, чому Ріфмастер досі в СІЗО??
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19.01.2021 12:09
+17
ну, і чому ж Ріфмайстер досі не на волі?
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19.01.2021 12:08
+17
Боюся, вони зараз з нього зроблять агента Бацьки...
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19.01.2021 12:09
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вайлю, може уже и не встать
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19.01.2021 12:06 Ответить
ну, і чому ж Ріфмайстер досі не на волі?
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19.01.2021 12:08 Ответить
Боюся, вони зараз з нього зроблять агента Бацьки...
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19.01.2021 12:09 Ответить
бо інакше ж прийдеться казати: вибачте, обісралися
а Собакян на це пайтіть не магьот
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19.01.2021 12:13 Ответить
Ще й Зєля ж вже підтвердив їх провину.
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19.01.2021 12:28 Ответить
....Суды по этому уголовному делу уже идут, и очень важно, что эта информация никуда не денется"Источник: https://censor.net/ru/n3242640
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19.01.2021 12:34 Ответить
Потому что он убил Павла Шеремета .
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19.01.2021 23:24 Ответить
То тепер мабуть Антоненку замість захоплення ідеями арійської раси почнуть шити захоплення ідеями бульбофюрера Бацьки? Чи як вони збираються після цього пояснювати, чому Ріфмастер досі в СІЗО??
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19.01.2021 12:09 Ответить
Тепер потрібно охорону.
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19.01.2021 12:11 Ответить
То замовники, а виконавців можуть зліпити будь з кого.
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19.01.2021 12:27 Ответить
Воно-то так, проте суспільство і так не вірило у вину Антоненка, Кузьменко і Дугар, а тепер тим більше ніхто не повірить, що спецслужба Білорусі вибрала виконавцями не кілерів-профі (як у випадку з убивством Окуєвої), а музиканта, дитячого хірурга і медсестру...
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19.01.2021 12:54 Ответить
Схоже на спецоперацію спецслужби недружньої нам держави. Аґент, який вискочив, як чори із табакерки: "Общаясь с сотрудниками Главного следственного управления Национальной полиции Украины, я убедился в их правоте и профессионализме. ...Источник: https://censor.net/ru/n3242640
Думаю, зайве пояснювати, що "прохвесіАналізм" слідчих полягає в тму, що взяли атошників і причетних до опору окупації з етою дискредитації. А коли більш ніж рік слідсива не дав результатів, вигулькнув "Джеймс бонд" білоруського розливу, який не просто так хвалить "роботу" криворуких слідаків. Якось воно муторно, це все.
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19.01.2021 12:32 Ответить
Так и есть. Операция прикрытия некомпетентности следствия
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19.01.2021 12:49 Ответить
Ага. І за стилем нагадує як в буцімто перехопленій Бацькою розмові польського і німецького агентів (вже ржу) агенти нахвалювали який бацька прахвесіонал і міцний горішок .
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19.01.2021 13:28 Ответить
а як же "захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси…" ?!?, тепер обісраній прокуратурі потрібно додати "а також захопившись ідеями всесвітнього панування бараболі на землі і культивуючи величність його картопельної величності лукашенка..."
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19.01.2021 12:37 Ответить
виновных уже назначили, так что будут подгонять все под них. а инфа у нас и на татарова есть а толку....... парень рулит себе дальше, косит бабло. он же друг. сдесь будет то же. а через пару лет нашими силовиками опять будут руководить офицеры КГБ (фсб)
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19.01.2021 13:23 Ответить
какая еще "украинская виза" для белоруса??
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19.01.2021 13:33 Ответить
Така "легенда", не він же її писав.
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19.01.2021 13:56 Ответить
"Заместитель командира боевой группы "Алмаз", а ныне представитель Белорусского народного трибунала". Смішно. Смішно, що його тут ще й охороняють. Він же один з тих, хто, за його словами, обговорював наміри вбити Шеремета. Далі шість років суцільного туману і вааля, борець за волю народу. А в цей час на моськві пан Патрушев готує чергові подання на героїв на расєє. Може і цьому козачку щось перепаде, хто знає.
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19.01.2021 13:49 Ответить
Оскільки, трьох підозрюваних ще не випустили, і взагалі мова про них не йде, навіть побіжно. А також враховуючи слова цього Макара: "Спілкуючись з працівниками Головного слідчого управління Національної поліції України, я переконався в їхній коре(к)тності та професіоналізмі", можна зробити висновок, що питання потенційних виконавців "замовлення" Шеремета, з боку слідства сумнівам не підлягає. Інакше вже була б оголошена пресконференція із-за "нових обставин".
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19.01.2021 14:54 Ответить
Экс-сотрудник спецназа Беларуси Игорь Макар распространил аудиозапись...
Депутат https://lenta.ru/tags/organizations/verhovnaya-rada/ Верховной Рады Украины https://lenta.ru/tags/persons/derkach-andrey/ Андрей Деркач опубликовал очередные аудиозаписи...

Интересно, а в чем разница?
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19.01.2021 15:11 Ответить
Ни Зеленский, ни тем более Аваков теперь, после позорной пресс-конференции, не заинтересованны найти истинных убийц Шеремета.
У них теперь либо на нары, либо держаться своей лживой линии и не допустить суда, т.к. после него будет европейский суд, который быстро разберется, что ни доктор, ни волонтер и военослужащий ВСУ были оболганы высшим руководством Украины.
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19.01.2021 15:31 Ответить
Яку візу йому відкрили?
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19.01.2021 15:48 Ответить
Тех, кто за убийство сидит в тюрьме - надо отпускать.
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19.01.2021 16:45 Ответить
А как усирались авакян с клоуном-пианистом, что мол наши убийц Шеремета и задержали их. Вот интересно, как они теперь будут оправдываться, а???
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19.01.2021 17:34 Ответить
его хоть в Беларусь не экстрадируют???
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19.01.2021 18:27 Ответить
Странно совсем другое , что до публикаций Макара версия про заказ от усатого Таргана никто не рассматривал .
Профессионалы , пля ... Хотя очевидный факт, что для Усатого Шеремет был куда большим раздражителем , чем для ***** . У ***** был Немцов , была Новодворская , ещё вот Навальный . А Шеремен он вообще-то гражданин Белоруси . И из всех известных белоруских журналистов был звезда №1 .
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19.01.2021 21:24 Ответить
це не входить у плани. Зразу ж після підриву. Порох звернувся до ФБР, що ті прислали кращих експртів разом з обладнанням. Того хто був проти експертизи кращих світових експертів. Аваков і бездипломний прокурор Юрась і потім почалося фуфло.
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19.01.2021 22:02 Ответить
Похоже, таки мотив придется сейчас переписать. Заменят "культивацию арийской нации" на "культивацию элитных сортов картошки"
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19.01.2021 21:56 Ответить
 
 