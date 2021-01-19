Обнародовавший запись КГБ Беларуси о Шеремете Макар дал показания в Киеве: "Гораздо больше информации, чем опубликовал в СМИ"

Игорь Макар, бывший заместитель командира боевой группы "Алмаз", а ныне представитель Белорусского народного трибунала, рассказал, как давал показания в Киеве по делу об убийстве Павла Шеремета в связи с публикацией записи белорусских спецслужб.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радыё Свабода".

"По просьбе начальника департамента Национальной полиции Украины мне открыли украинскую визу и попросили прилететь в Украину и принять участие в следственных действиях", - рассказал Макар, добавив, что следственные действия завершились 16 января.

По его словам, в Украине его встретили сотрудники спецслужб и взяли под 24-часовую охрану. В Национальной полиции они провели следственные действия и другие мероприятия.

"На мой взгляд, я привел достаточно оснований, чтобы утверждать, что белорусские спецслужбы имеют какое-то отношение к приказу об убийстве Павла Шеремета. Я дал украинской стороне гораздо больше информации, чем опубликовал в СМИ. Я не публиковал это, потому что некоторым людям грозила опасность. Общаясь с сотрудниками Главного следственного управления Национальной полиции Украины, я убедился в их корректности и профессионализме. ... Я пообещал не разглашать свои показания, так как это может повлиять на ход расследования. Суды по этому уголовному делу уже идут, и очень важно, что эта информация никуда не денется", - подчеркнул Макар.

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Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

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Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа 2020 г. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями.

10 декабря Шевченковский районный суд Киева продлил действие мер пресечения Кузьменко, Антоненко и Дугарь на два месяца - до 7 февраля 2021 года включительно.

4 января 2021 года СМИ обнародовали информацию, что белорусские спецслужбы готовили убийство журналиста Павла Шеремета. В Нацполиции сообщили, что работают с этой информацией с конца 2020 года. Экс-сотрудник спецназа Беларуси Игорь Макар, который распространил аудиозапись, заявил о готовности дать свидетельские показания по этому делу в Украине.

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