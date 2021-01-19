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Навальному грозит два с половиной года колонии: суд перенесли на 2 февраля, - адвокат Михайлова

Навальному грозит два с половиной года колонии: суд перенесли на 2 февраля, - адвокат Михайлова

Российский оппозиционер Алексей Навальный может получить два с половиной года колонии. Судебное заседание перенесли на 2 февраля.

Об этом сообщила адвокат политика Ольга Михайлова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По ее словам, прокуратура может запросить и больший срок, хотя "это просто невозможно".

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"Срок был назначен три с половиной года. Но в течение почти года Алексей провел под домашним арестом, день за день учитывается, соответственно, это два с половиной года", - сказала она.

Адвокат сообщила, что ей предоставили уведомление о переносе судебного заседания с 29 января на 2 февраля.

Следственный комитет (СК) РФ в 2012 году возбудил уголовное дело против российского политика Алексея Навального и его брата Олега по заявлению генерального директора компании "Ив Роше Восток" (российского филиала Yves Rocher) Бруно Лепру. По версии СК, компания Навальных "Главподписка" оказывала "Ив Роше" услуги по завышенным ценам, из-за чего ей был нанесен ущерб в 55 миллионов рублей. По этому делу ему огласили приговор - 3,5 условных лет. ФСИН просит суд изменить условный срок на реальный.

Автор: 

арест (10454) россия (95326) Навальный (855)


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Топ комментарии
+8
Однохреново, шо Навальний шо *****. У обох імперські замашки.
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19.01.2021 12:30
+5
По фиг
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19.01.2021 12:29
+5
Мда, за 2 роки бутерброд може спортитись)
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19.01.2021 12:29
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По фиг
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19.01.2021 12:29 Ответить
Нє. Це гарна тема. Рашка огрібе нових санкцій. А сам Навальний пофіг, тут згоден.
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19.01.2021 12:38 Ответить
Согласен, так точнее
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19.01.2021 12:43 Ответить
Нічого. Побільше санкцій, нових і корисних!
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19.01.2021 12:31 Ответить
Мда, за 2 роки бутерброд може спортитись)
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19.01.2021 12:29 Ответить
учитывая сколько ху..ло и его подельники наворовали и наубивали - им вообще пожизненное с конфискацией. а их семьям-депортация из бельгии, германии, швейцарии, франции, великобритании, сша и канады. Пусть живут в азии.
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19.01.2021 12:30 Ответить
это хорошо, насральный еще больше нацистский имперец чем ху*ло
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19.01.2021 12:30 Ответить
Однохреново, шо Навальний шо *****. У обох імперські замашки.
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19.01.2021 12:30 Ответить
Ги. І буде йому пахан командувати- ;мальчік, секса мнє принєсі; я дамой хачу.;
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19.01.2021 12:30 Ответить
вот така жага быть на виду, ну трошки посидит
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19.01.2021 12:31 Ответить
Позор!!!!!!!!!!!!
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19.01.2021 12:31 Ответить
Так происходит со всеми трусАми, что стирают фээсбэшники.
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19.01.2021 12:41 Ответить
нахрена было в рашку возвращаться...
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19.01.2021 12:32 Ответить
А шо, 2,5 года на казенных харчах и под защитой ФСИН. Да Немцов о таком мог только мечтать!
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19.01.2021 12:33 Ответить
под какой защитой ФСИН ещё? От такой "защиты" как-нибудь бы защититься. Его посадят т.к. убить не смогли, а лишить возможности баллотироваться как-то нужно. Народ всё схавает по своему обыкновению, т.к. "терпеливый" и "многострадальный"))
«Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России я отвечу: пьют и воруют»(с)
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19.01.2021 12:43 Ответить
Вы Немцову это расскажите.
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19.01.2021 14:26 Ответить
Навальный снял расследовательский фильм про самого Пыню. Как всегда с суперской доказательной базой. Всем рекомендую к просмотру-

https://www.youtube.com/watch?v=ipAnwilMncI
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19.01.2021 16:46 Ответить
Никаких "Навальных", ибо будет очередной император российской говноимперии. Империя должна исчезнуть, оставив после себя десятка полтора независимых государств, обменявших ядерное и химическое оружие на хлеб. И только так!
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19.01.2021 12:34 Ответить
Тільки так, бо ця ракова пухлина нікому жити не дасть
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19.01.2021 12:37 Ответить
Ну, посадять, то іще краще. Захід іще більше санкцій Московії підсипе.
Власне і у нас можливо ваті трохи очі відкриються, як за те що не помер від отруєння, Раша вирішила його за грати посадити.
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19.01.2021 12:36 Ответить
Навальному загрожує два з половиною роки колонії: суд перенесли на 2 лютого, - адвокатка Михайлова - Цензор.НЕТ 7389
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19.01.2021 12:40 Ответить
Навальный, Навальный... Немцов был реально опасен, три пули в живот, демонстративно на Красной площади, и до свиданья! Гавнецом попахивает, от этой всей истории, как мне кажется. Шо-то тут не так, шо-то смущает и не дает покоя.
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19.01.2021 12:39 Ответить
Когда Навальный летел из ФРГ вспомнилось как в аэропорту Манилы застрелили возвратившегося оппозиционера Бенигно Акино.
Надеялся на похожее в Шереметьево. Не свезло.
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19.01.2021 12:45 Ответить
Не сторонник Навального, но про Крым он россиянам сказать по другому не мог - так у них записано в какой-никакой, но конституции !
Тут очень важен другой момент: РФ с упорством осла, в очередной раз доказывает, что эта (ф)едерация - авторитарное, бандитское, скотское, фашистское государство, где главный - ущербный кэгэбист, а окружение (в большей степени) - прихлебатели и рабы !!!
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19.01.2021 12:47 Ответить
2008 год РФ оккупирует Грузию!
Слова Навального:

Россия должна предпринять следующие шаги (как минимум):

1. Оказать серьёзную военную и финансовую помощь ЮО и Абхазии (в тех размерах, в которых Абхазия готова реально воевать в ЮО).

2. Объявить ЮО зоной закрытой для полётов и немедленно сбивать все воздушные суда, оказавшиеся в этой зоне.

3. Объявить полную блокаду Грузии. Прекратить с ней любое сообщение.

4. Выдворить за пределы РФ всех находящихся на нашей территории граждан Грузии.В дальнейшем действовать по ситауции, но при этом отдавать себе отчёт в том, что конечно запулить крылатой ракетой по генштабу грызунов очень хочется.
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19.01.2021 13:06 Ответить
Ну, не так то и много, пролетят и оглянуться не успеет
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19.01.2021 12:54 Ответить
Он юрист и прекрасно знал, что его арестуют по прилету.
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19.01.2021 13:03 Ответить
может он мазохист а мы и не знали?
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19.01.2021 13:10 Ответить
может.
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19.01.2021 13:29 Ответить
Может сдохнет в тюряге, но я его просто пристрелил бы... из рогатки...
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19.01.2021 14:08 Ответить
молодец Навальный - будущий президент рф.
а кацапы и местные "бутербродные" подкацапники против него хором.
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20.01.2021 08:18 Ответить
 
 