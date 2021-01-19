Навальному грозит два с половиной года колонии: суд перенесли на 2 февраля, - адвокат Михайлова
Российский оппозиционер Алексей Навальный может получить два с половиной года колонии. Судебное заседание перенесли на 2 февраля.
Об этом сообщила адвокат политика Ольга Михайлова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По ее словам, прокуратура может запросить и больший срок, хотя "это просто невозможно".
"Срок был назначен три с половиной года. Но в течение почти года Алексей провел под домашним арестом, день за день учитывается, соответственно, это два с половиной года", - сказала она.
Адвокат сообщила, что ей предоставили уведомление о переносе судебного заседания с 29 января на 2 февраля.
Следственный комитет (СК) РФ в 2012 году возбудил уголовное дело против российского политика Алексея Навального и его брата Олега по заявлению генерального директора компании "Ив Роше Восток" (российского филиала Yves Rocher) Бруно Лепру. По версии СК, компания Навальных "Главподписка" оказывала "Ив Роше" услуги по завышенным ценам, из-за чего ей был нанесен ущерб в 55 миллионов рублей. По этому делу ему огласили приговор - 3,5 условных лет. ФСИН просит суд изменить условный срок на реальный.
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«Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России я отвечу: пьют и воруют»(с)
https://www.youtube.com/watch?v=ipAnwilMncI
Власне і у нас можливо ваті трохи очі відкриються, як за те що не помер від отруєння, Раша вирішила його за грати посадити.
Надеялся на похожее в Шереметьево. Не свезло.
Тут очень важен другой момент: РФ с упорством осла, в очередной раз доказывает, что эта (ф)едерация - авторитарное, бандитское, скотское, фашистское государство, где главный - ущербный кэгэбист, а окружение (в большей степени) - прихлебатели и рабы !!!
Слова Навального:
Россия должна предпринять следующие шаги (как минимум):
1. Оказать серьёзную военную и финансовую помощь ЮО и Абхазии (в тех размерах, в которых Абхазия готова реально воевать в ЮО).
2. Объявить ЮО зоной закрытой для полётов и немедленно сбивать все воздушные суда, оказавшиеся в этой зоне.
3. Объявить полную блокаду Грузии. Прекратить с ней любое сообщение.
4. Выдворить за пределы РФ всех находящихся на нашей территории граждан Грузии.В дальнейшем действовать по ситауции, но при этом отдавать себе отчёт в том, что конечно запулить крылатой ракетой по генштабу грызунов очень хочется.
а кацапы и местные "бутербродные" подкацапники против него хором.