Навальному грозит два с половиной года колонии: суд перенесли на 2 февраля, - адвокат Михайлова

Российский оппозиционер Алексей Навальный может получить два с половиной года колонии. Судебное заседание перенесли на 2 февраля.

Об этом сообщила адвокат политика Ольга Михайлова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По ее словам, прокуратура может запросить и больший срок, хотя "это просто невозможно".

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"Срок был назначен три с половиной года. Но в течение почти года Алексей провел под домашним арестом, день за день учитывается, соответственно, это два с половиной года", - сказала она.

Адвокат сообщила, что ей предоставили уведомление о переносе судебного заседания с 29 января на 2 февраля.

Следственный комитет (СК) РФ в 2012 году возбудил уголовное дело против российского политика Алексея Навального и его брата Олега по заявлению генерального директора компании "Ив Роше Восток" (российского филиала Yves Rocher) Бруно Лепру. По версии СК, компания Навальных "Главподписка" оказывала "Ив Роше" услуги по завышенным ценам, из-за чего ей был нанесен ущерб в 55 миллионов рублей. По этому делу ему огласили приговор - 3,5 условных лет. ФСИН просит суд изменить условный срок на реальный.