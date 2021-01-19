Марченко не видит причин для дефолта в Украине: Бюджет сбалансированный, как финансировать дефицит - знаем
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что в настоящий момент экономических причин дефолта нет.
Об этом он сказал в интервью австрийскому изданию Der Standard, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минфина.
"Нет ни одной причины даже задавать вопросы об этом (о возможном дефолте. - Ред.). В настоящее время нет экономических причин дефолта, а также мы не предполагаем их наступления в 2021 году. У нас сбалансированный бюджет и мы знаем, как финансировать дефицит", - сказал он.
По словам министра, наибольшую сумму, немного более двух миллиардов долларов, Украина должна будет вернуть в сентябре.
"К этому времени мы найдем вариант рефинансирования", - отметил Марченко.
Также министр напомнил, что в 2020 году дефицит госбюджета был запланирован на уровне 7,5% от ВВП, но по итогам он составил лишь 5,3%.
"Мы ожидаем дефицит 5,5% в 2021 году. Мы ожидали, что ВВП упадет на 4,8% в 2020 году; по предварительным данным, мы могли бы быть в несколько лучшем положении с минус 4,5%. В 2021 году я ожидаю 4,6% плюс. Государственный долг на 1 декабря составил 84,2 млрд долларов, из них внешний долг - 42,3 млрд долларов", - сказал он.
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Но сцанина в глаза зебилам исправно продолжается.
"Все хорошо, прекрасная маркиза".
выдают крохи для выплат долгов или закупки чего необходимого (и то не все и не всегда).
собственно на большее валюты и нет - это и есть признак ручного управления курсом.
дайте волю, все предприятия уйдут в валюту, но на это надо миллиарды которых нет.
от дефолта спасают кредиты, но это нагрузка ложится на десятки поколений вперед.
власть боится дефолта, посему ситуация только усугубляется, долгов всё больше и больше.
конец обычный, многие страны это пережили и ничего.
обычные кредиты 2-3% годовых.
ніяка зедрисня її не бере!
Треп марченок и шмыгалей к реальности не имеет никакого отношения.
Иначе простые люди примут за чистую монету.
Они то близящуюся жопу отодвигают одалживая и переодалживая, но зато, когда она грохнет, то грохнет в разы сильнее.
Учитывая, что репутация у ЗЕ-власти в деловых кругах Запада, мягко говоря, не самая лучшая, а Роися сейчас уже на сухом подсосе, то даже финт Януковича становится невозможным.