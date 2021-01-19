Марченко не видит причин для дефолта в Украине: Бюджет сбалансированный, как финансировать дефицит - знаем

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что в настоящий момент экономических причин дефолта нет.

Об этом он сказал в интервью австрийскому изданию Der Standard, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минфина.

"Нет ни одной причины даже задавать вопросы об этом (о возможном дефолте. - Ред.). В настоящее время нет экономических причин дефолта, а также мы не предполагаем их наступления в 2021 году. У нас сбалансированный бюджет и мы знаем, как финансировать дефицит", - сказал он.

По словам министра, наибольшую сумму, немного более двух миллиардов долларов, Украина должна будет вернуть в сентябре.

"К этому времени мы найдем вариант рефинансирования", - отметил Марченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Советник главы ОП Милованов: "До дефолта еще дожить нужно"

Также министр напомнил, что в 2020 году дефицит госбюджета был запланирован на уровне 7,5% от ВВП, но по итогам он составил лишь 5,3%.

"Мы ожидаем дефицит 5,5% в 2021 году. Мы ожидали, что ВВП упадет на 4,8% в 2020 году; по предварительным данным, мы могли бы быть в несколько лучшем положении с минус 4,5%. В 2021 году я ожидаю 4,6% плюс. Государственный долг на 1 декабря составил 84,2 млрд долларов, из них внешний долг - 42,3 млрд долларов", - сказал он.