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Новости Бюджет-2021
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Марченко не видит причин для дефолта в Украине: Бюджет сбалансированный, как финансировать дефицит - знаем

Марченко не видит причин для дефолта в Украине: Бюджет сбалансированный, как финансировать дефицит - знаем

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что в настоящий момент экономических причин дефолта нет.

Об этом он сказал в интервью австрийскому изданию Der Standard, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минфина.

"Нет ни одной причины даже задавать вопросы об этом (о возможном дефолте. - Ред.). В настоящее время нет экономических причин дефолта, а также мы не предполагаем их наступления в 2021 году. У нас сбалансированный бюджет и мы знаем, как финансировать дефицит", - сказал он.

По словам министра, наибольшую сумму, немного более двух миллиардов долларов, Украина должна будет вернуть в сентябре. 

"К этому времени мы найдем вариант рефинансирования", - отметил Марченко.

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Также министр напомнил, что в 2020 году дефицит госбюджета был запланирован на уровне 7,5% от ВВП, но по итогам он составил лишь 5,3%.

"Мы ожидаем дефицит 5,5% в 2021 году. Мы ожидали, что ВВП упадет на 4,8% в 2020 году; по предварительным данным, мы могли бы быть в несколько лучшем положении с минус 4,5%. В 2021 году я ожидаю 4,6% плюс. Государственный долг на 1 декабря составил 84,2 млрд долларов, из них внешний долг - 42,3 млрд долларов", - сказал он.

дефолт (435) Минфин (1555) Марченко Сергей (298)


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Топ комментарии
+9
15.01.21 13:54 Бизнес спрогнозировал рост цен и падение курса гривни, - опрос НБУ

Но сцанина в глаза зебилам исправно продолжается.

"Все хорошо, прекрасная маркиза".
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19.01.2021 12:33
+9
Потому что станок жужжит не переставая.

Марченко не видит причин для дефолта в Украине: Бюджет сбалансированный, как финансировать дефицит - знаем - Цензор.НЕТ 1035
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19.01.2021 12:38
+5
Еще как берет.
Треп марченок и шмыгалей к реальности не имеет никакого отношения.
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19.01.2021 12:36
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Всьо ви знаєте, тільки срать не проситесь.
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19.01.2021 12:32 Ответить
15.01.21 13:54 Бизнес спрогнозировал рост цен и падение курса гривни, - опрос НБУ

Но сцанина в глаза зебилам исправно продолжается.

"Все хорошо, прекрасная маркиза".
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19.01.2021 12:33 Ответить
Потому что станок жужжит не переставая.

Марченко не видит причин для дефолта в Украине: Бюджет сбалансированный, как финансировать дефицит - знаем - Цензор.НЕТ 1035
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19.01.2021 12:38 Ответить
Ну так а это и есть один из показателей близящегося дефолта - ничем не обеспеченная гривна, печатаемая рулонами.
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19.01.2021 12:39 Ответить
По курсу етого не заметно.
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19.01.2021 12:41 Ответить
В 2013 тоже было не заметно. И в 2008 было все хорошо пока не стало совсем хреново.
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19.01.2021 12:45 Ответить
курс искусственный, свободной продажи валюты на рынке нет.
выдают крохи для выплат долгов или закупки чего необходимого (и то не все и не всегда).
собственно на большее валюты и нет - это и есть признак ручного управления курсом.

дайте волю, все предприятия уйдут в валюту, но на это надо миллиарды которых нет.
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19.01.2021 12:58 Ответить
просто ослабление курса вызовет недовольство народа, по порядку идет дефолт, затем свободный курс валюты.
от дефолта спасают кредиты, но это нагрузка ложится на десятки поколений вперед.
власть боится дефолта, посему ситуация только усугубляется, долгов всё больше и больше.
конец обычный, многие страны это пережили и ничего.
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19.01.2021 13:04 Ответить
Они уже берут на 2 и 3 месяца огромные суммы под более 10%. Это говорит, что дела у них с финансами совсем хреново.
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19.01.2021 13:08 Ответить
10% для страны это просто офигенные проценты.
обычные кредиты 2-3% годовых.
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19.01.2021 13:22 Ответить
Ну вы и специалист , Из Брайтон-Бич, наверное.
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19.01.2021 14:21 Ответить
Вони вже мажуть на хліб нові тарифи і дуже дякують.
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19.01.2021 12:39 Ответить
Марченко не бачить причин для дефолту в Україні: Бюджет збалансований, як фінансувати дефіцит - знаємо - Цензор.НЕТ 1423
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19.01.2021 13:06 Ответить
В борьбе холодильника и зомбоящика олигархов начал побеждать холодильник.
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19.01.2021 13:09 Ответить
Марченко не бачить причин для дефолту в Україні: Бюджет збалансований, як фінансувати дефіцит - знаємо - Цензор.НЕТ 1405
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19.01.2021 13:33 Ответить
Україна все ж таки надзвичайна країна!
ніяка зедрисня її не бере!
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19.01.2021 12:33 Ответить
Еще как берет.
Треп марченок и шмыгалей к реальности не имеет никакого отношения.
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19.01.2021 12:36 Ответить
Ты хоть смайлики ставь.

Иначе простые люди примут за чистую монету.
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19.01.2021 12:35 Ответить
Лучше друзья из Вашингтона чем враги из Орды. Или у тебя сомнения?
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19.01.2021 12:37 Ответить
А чому це ти здриснув до Соломону і тепер строчиш звідти?
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19.01.2021 12:44 Ответить
Конечно знает. И мы знаем как вы финансируете. Влазите в дурные долги и включили печатный станок. Аж гай шумит. Более 43% доходов бюджета 2020 были взятые в долг деньги.
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19.01.2021 12:36 Ответить
Итить. Практически половина бюджета 2021 в долг...

Они то близящуюся жопу отодвигают одалживая и переодалживая, но зато, когда она грохнет, то грохнет в разы сильнее.

Учитывая, что репутация у ЗЕ-власти в деловых кругах Запада, мягко говоря, не самая лучшая, а Роися сейчас уже на сухом подсосе, то даже финт Януковича становится невозможным.
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19.01.2021 12:45 Ответить
Марченко не бачить причин для дефолту в Україні: Бюджет збалансований, як фінансувати дефіцит - знаємо - Цензор.НЕТ 3170
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19.01.2021 12:57 Ответить
Какой дефолт, када каждый месяц полмиллиона одной только зарплаты в кармане?
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19.01.2021 12:39 Ответить
"Марченко не видит" кацэц цитати
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19.01.2021 12:39 Ответить
Марченко не видит причин для дефолта в Украине: Бюджет сбалансированный, как финансировать дефицит - знаем - Цензор.НЕТ 1482
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19.01.2021 12:43 Ответить
да да план по макулатуре перевыполним и на новое пианина хватит, помню времена с фантиками-купонами, в гараже стены поклеил красота.
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19.01.2021 13:18 Ответить
Марченко явно недооценивает Зеленского. Потому его надо уволить. То что экономика страны выдерживала вчера, она с трудом выдерживает сегодня, и потому не выдержит этого завтра. Зеленский опускает страну с каждым днём всё ниже и ниже. Мы уже сегодня в этой жиже пузыри пускаем.
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19.01.2021 13:03 Ответить
Мы то же знаем - за счет народа, отбирая у него последние копейки
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19.01.2021 13:56 Ответить
Мойша сказал дефолт, значит дефолт.
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19.01.2021 14:24 Ответить
 
 