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Минздрав расширил перечень закупаемых для онкобольных лекарств: добавили 9 новых препаратов, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ведомство расширило перечень лекарств для онкобольных. Министерство добавило в перечень 9 новых лекарственных средств, которые закупаются централизованно.

"На 2021 год уже утверждена номенклатура закупки лекарственных средств (для лечения онкологических заболеваний. - Ред.)... В перечень 67 лекарственных средств мы добавили еще 9 новых позиций", - сообщил Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Министр подчеркнул, что в список добавили препараты, которые являются более эффективными в лечении.

"Это лекарственные средства второй и третьей линии. Речь идет о лекарственных средствах, которые будут использоваться при лечении рака молочной железы, для пациентов с раком крови, при миеломе, при опухоли головного мозга... Все средства, которые мы добавили, имеют статус генерика. Они зарегистрированы и производятся по крайней мере двумя различными производителями", - отметил глава Минздрава.

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По его словам, наличие нескольких производителей является важным в процессе закупки препарата, поскольку обеспечивает конкуренцию на рынке фармпрепаратов и, соответственно, лучшую цену и экономию государственных средств.

"Речь идет о том, что за одинаковую сумму средств мы можем закупить большее количество лекарственных средств до стопроцентной необходимости. Чтобы у нас не было такой истории, что нам не хватает или надо докупать людям самостоятельно", - объяснил министр.

Напомним, в июне в Минздраве сообщили, что Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения рака.

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лекарства (1222) Минздрав (4898) онкология (147) Степанов Максим (2062)


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https://vgoru.org/index.php/post/nu-i-she-raz-pro-vakcinu ... Україна могла б купити вакцину в 5 разів дешевше і якіснішу, яку закуповують для COVAX. Але цього не сталося, бо контракт в останній момент зупинив міністр Степанов і наказав купити іншу, з 50% ефективністю та по 17 дол замість 3.
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19.01.2021 12:42 Ответить
Потрібно шукати інопланетянина на посаду міністра охорони здоровья. Всі інші варіанти вже перепробували.
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19.01.2021 13:20 Ответить
ну зачем про вакцину, это по сути оффтоп здесь.
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19.01.2021 13:25 Ответить
 
 