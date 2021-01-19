Кремль о ситуации с Навальным: Ранее ФСИН проявляла к нему гибкость, а сейчас появились вопросы
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с возвращением Алексея Навального в Россию.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.
Говоря об аресте оппозиционера, представитель Кремля подчеркнул, что Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) проявляла гибкость и понимание к Навальному во время его пребывания в клинике за рубежом, но после его выписки появились вопросы.
Кроме того, Песков призвал не ассоциировать Путина с нарушением Навальным законов и претензиями ФСИН, а также назвал абсолютной ерундой утверждения о том, что кто-то кого-то боится. "Это, конечно же, полная ерунда", - сказал он.
Дмитрий Песков также отреагировал на заявления западных стран относительно задержания и ареста оппозиционера. Он заявил, что в Кремле не намерены к ним прислушиваться.
Напомним, 15 января прокуратура Москвы заявила о недопустимости массовых мероприятий в аэропорту "Внуково" в день, когда туда собирался прилететь из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный.
17 января возле аэропорта Внуково, должен был прилететь из Германии оппозиционный политик Алексей Навальный, заметили автозаки. Ближе к прилету сотрудники ОМОНа "зачистили" зону перед металлоискателями у входа в терминал аэропорта Внуково. По данным СМИ на 19:30 по московскому времени, задержан 21 человек.
Самолет с Навальным сел в Шереметьево. На паспортном контроле политика задержали, так как ранее Федеральная служба исполнения наказаний РФ объявила его в розыск. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный.
Во время короткого общения с журналистами в аэропорту незадолго за своего задержания, политик подчеркнул, что счастлив вернуться на родину и не боится за свою судьбу. После задержания Навального привезли в отделение полиции в подмосковном городе Химки.
Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.
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Але...
Суд відпустить - Путін "помилує". Затримання, то - гра... Інакше Путін уже не путін, бо вже не хитрий..., і не лише не стратег , а вже й не тактик - якщо через таку дрібницю підставить голову під чергові санкції..
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6CSaohU6Qh0%26fbclid%3DIwAR2xQvIgr9TUMIsgwP1pK9EgXFIxVj1nVQD62JlybhIUci-fMKwJeNPcDKc&h=AT1j1RnP9ya-AnxV_-kG4GgYxI_588k_GFjCrT_Sm7ApP008oEHaXuVJfy7RxHkk6JrUswQmRQaZ1lLluzUeTsGMPIrf0ztCDXJ7wQtVG-4NhazjkLeVhyHeRyTw28EApUg&__tn__=R%5d-R&c%5b0%5d=AT2XSai5yAOPXopoHyQZCU09zirLH5TvRyikj3CF1cFnEYON_xtQBWHVqRUP38J3wIoTQ9caJI0HZj4vty-fVXS2ZuaOpLmAX_7jguMViDIjnJ0bXpL1fWmUBJHnai9Ad-og93mzdKXTTgFI9Q https://www.youtube.com/watch?v=6CSaohU6Qh0
кремляді його бояться і не знають, що з ним робити
кремляді звикли ламати людей шляхом в'язниці або смерті. але Навальний вже був і там і там, він вже не боїться ні вязниці ні смерті
я особисто різко підтримую Навального, але не тому, що він Навальний, а тому що я підтримую все, що визиває зубний біль у кремлядів і все, що розхитує мордор і за що бидло може отримати додаткові санкції
через нього отримують додаткові санкції, а західні санкції реально дуже дошкульні, зовсім не смертельні, звичайно, але дошкульні
https://www.facebook.com/evgen.dykyj/posts/10159013975818808 17 января, 07:52 ·
ОБЕРЕЖНО: ОПЕРАЦІЯ "НОВІЧЬОК"?
Як науковець, дуже скептично ставлюсь до конспірології. Більшість фактів, які стають основою теорій змов, набагато краще пояснюються людською дурістю та недбалістю (95%) та випадковістю (5%) Але ж "навіть якщо у Вас паранойя, це ще не означає що за Вами не стежать" (с) Лише мені здається що недоотруєння Навального з подальшим телефонним камінгаутом "чистильника трусів", та його сьогоднішнє тріумфальне повернення до Московії, де його зустрічають піонери з оркестром (опозиціонери) та почесна варта (менти з вагонзаками) - це початок "операції Новічьок", вона ж "операція Прєємнік"? Коли російський режим реально когось хоче вбити, це виглядає мяко кажучи не так - згадаємо Дудаєва, Литвиненка, Політковську, Новодворську, Нємцова і тисячі менш відомих. Тож не відпускає відчуття, що російські олігархи, налякані санкціями, готують демонстративну заміну старого і вже недієздатного Пу ("Акела промахнувся..." (с)) на нібито "опозиційного політика" та "ворога режиму", який при тому є таким само як Пу російським шовіністом та імперіалістом, "кримнашистом" тощо. Захід радісно зніме санкції, російські еліти зітхнуть з полегшенням та продовжать щасливо жити на вкрадений "брудний трильйон", а нам доведеться далі мати справу із агресивною Імперією Зла, тільки тепер вже не ізольованою у світі, яко та північна Корея, а знову обласканою всіма шрьодерами та макронами продажного та водночас наївного Заходу. Ну що ж, і не таке переживали. Але готуємось, і не ведемось на дешеві розводки "іншої Росії" - на жаль, її "іншої" не існує, лише ця, імперська, біологічно ворожа до всіх народів, що мріють вирватись на свободу - хто б її не очолював, кагебешний старічьок чи типу "демократичний" новічьок...
просто мовчи
Американские астронавты начали делиться с российскими космонавтами на МКС своей едой, так как у них иссякли запасы продовольствия. Это связано с переносом запуска грузового корабля «Прогресс», который должен был доставить провизию россиянам.
О том, что американцы начали подкармливать своих российских коллег, стало известно благодаря переговорам экипажа МКС с Землей - их транслирует NASA.
Так космонавт Сергей Рыжиков сообщил в ЦУП, что американцы передали им 13 контейнеров с рационами питания. При этом старт российского "Прогресса" должен состояться 15 февраля.
Ранее заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев заявил РИА Новости, что российская сторона просила США доставить еду для российских космонавтов их бортом.
Ежегодно в этот день в мире чтят память журналистки Анастасии Бабуровой и правозащитника Станислава Маркелова, убитых неонацистами 19 января 2009 в
Питере...
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Эти Питерасты с ПИТЕРА - у себя дома не могут протестовать против убийства на росЦии , так решили в Киеве..
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https://www.youtube.com/redirect?redir_token=QUFFLUhqbU1SUldJRXJJTDVzVURjUENrLW9TVmd2WWExZ3xBQ3Jtc0trSGJELXB6Z1YzQ0hTUUNRa3ZFOHNYWXkxRGxlSHh1bVNvRVdOYm8yMjlxeHFJMU1qaVlSV3lkazF4SUppZktyMlMyUVJraGJmTEhVVmlSTkhETFhjNHRIZGlMc2lOcS1yZTdVbWh5a2NXOUVuaExMYw%3D%3D&q=https%3A%2F%2Fuploads.disquscdn.com%2Fimages%2Fb5e37da193667d2047e9e4dd3d839409b3211fa8c21dd3d6e962e874a07295bb.jpg&stzid=Ugzop4eBfJCwoesD75d4AaABAg&event=comments https://uploads.disquscdn.com/images/b5e37da193667d2047e9e4dd3d839409b3211fa8c21dd3d6e962e874a07295bb.jpg .
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Питерасты..
Что с них взять..
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https://mobile.twitter.com/dmitriypaut Дмитрий https://mobile.twitter.com/dmitriypaut @dmitriypaut https://mobile.twitter.com/dmitriypaut/status/1350852770908266500 17 янв.
Коль всё в этом, напишу. Анальный не идиот. Он играет свою роль. Весь мир гудит, анал, анал. Следующий путен Мацковии, Анальный, так же будет рассказывать про внутриукраинский конфликт, небутерброд и их там нет, так же будет вести антиукраинскую политику. Так что смазывайте автоматы.
ВЫЕЗДНЫЕ суды(чем не военно-полевые?)
Портрет Генриха Ягоды на стене....
дно...