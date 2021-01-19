Кремль о ситуации с Навальным: Ранее ФСИН проявляла к нему гибкость, а сейчас появились вопросы

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с возвращением Алексея Навального в Россию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Говоря об аресте оппозиционера, представитель Кремля подчеркнул, что Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) проявляла гибкость и понимание к Навальному во время его пребывания в клинике за рубежом, но после его выписки появились вопросы.

Кроме того, Песков призвал не ассоциировать Путина с нарушением Навальным законов и претензиями ФСИН, а также назвал абсолютной ерундой утверждения о том, что кто-то кого-то боится. "Это, конечно же, полная ерунда", - сказал он.

Дмитрий Песков также отреагировал на заявления западных стран относительно задержания и ареста оппозиционера. Он заявил, что в Кремле не намерены к ним прислушиваться.

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Напомним, 15 января прокуратура Москвы заявила о недопустимости массовых мероприятий в аэропорту "Внуково" в день, когда туда собирался прилететь из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный.

17 января возле аэропорта Внуково, должен был прилететь из Германии оппозиционный политик Алексей Навальный, заметили автозаки. Ближе к прилету сотрудники ОМОНа "зачистили" зону перед металлоискателями у входа в терминал аэропорта Внуково. По данным СМИ на 19:30 по московскому времени, задержан 21 человек.

Самолет с Навальным сел в Шереметьево. На паспортном контроле политика задержали, так как ранее Федеральная служба исполнения наказаний РФ объявила его в розыск. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный.

Во время короткого общения с журналистами в аэропорту незадолго за своего задержания, политик подчеркнул, что счастлив вернуться на родину и не боится за свою судьбу. После задержания Навального привезли в отделение полиции в подмосковном городе Химки.

Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.