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Глава ОБСЕ Линде о перемирии на Донбассе: повседневная жизнь мирного населения стала более безопасной

Глава ОБСЕ Линде о перемирии на Донбассе: повседневная жизнь мирного населения стала более безопасной

Глава ОБСЕ Анн Линде считает, что уменьшение нарушений режима прекращения огня на Донбассе позволило сделать жизни мирного населения более безопасными.

Об этом Линде заявила во время брифинга в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, урегулирование конфликта на Донбассе остается приоритетом для ОБСЕ.

"Я поздравляю уменьшение количества нарушения огня, которое мы наблюдаем с 27 июля этого года. Благодаря этому повседневная жизнь мирного населения стала более безопасной. Украина заслуживает за это большую благодарность", - заявила Линде.

При этом она выразила соболезнования в связи с гибелью днями украинского военного.

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Автор: 

ОБСЕ (4870) Донбасс (26955) перемирие (1583) Линде Анн (51)


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Топ комментарии
+5
повсєднєвная жисть мєстного насєлєнія стала болєє безопасной за виморочним отсутствієм етого насєлєнія на Донбасє
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19.01.2021 13:14
+4
УррррАААА! Приднестровье №2 уже не за горами!
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19.01.2021 13:16
+3
ОБСЄ провалила свою місію і має бути видворена з України!
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19.01.2021 13:20
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повсєднєвная жисть мєстного насєлєнія стала болєє безопасной за виморочним отсутствієм етого насєлєнія на Донбасє
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19.01.2021 13:14 Ответить
ОБСЄ провалила свою місію і має бути видворена з України!
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19.01.2021 13:20 Ответить
Владислав Сурков заявил, что «Украины нет, есть украинство» и что «Донбасс не заслуживает такого унижения, как возвращение в ее состав». Поэтому выборы в мятежном регионе в ближайшее десятилетие Московия проводить не будет. Свободные и независимые республики, Кремль присоединит к Приднестровью, где местные граждане уже имеют четыре гражданства: российское, молдавское, румынское и украинское и торгуют яблоками на одесском «ПРИВОЗЕ».
Смотрю на представительские автомашины беженцев с Донбасса, припаркованные у баров! По ним можно изучать автомобильное производство Европы и Японии. И чего им не хватало, что позвали войну в свой дом?
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19.01.2021 15:04 Ответить
Та не гукали вони *****. Расєю чекали маргінали, що не мали нічого. А населення Донбасу ***** не запитував при введенні військ. Так само їх не будуть запитувати тоді, коли расєя піде з України.
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19.01.2021 16:51 Ответить
УррррАААА! Приднестровье №2 уже не за горами!
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19.01.2021 13:16 Ответить
ОБСЕ - (Общество Бесполезны Слепых Енотов).
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19.01.2021 13:21 Ответить
ОБСЄ тільки збирає і передає статистику. Все. Фрау, оперуйте цифрами і не робіть спекулятивних заяв
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19.01.2021 13:43 Ответить
А якщо здатись і пустити ***** в Київ- то й взагалі мир настане. Ні тобі мінометів, ні артилерії. Лише час від часу ефесбешні зачистки якихось "тєрарістав бандєравскіх". Геть тупа ця Лінде...
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19.01.2021 14:11 Ответить
Класс!!!

В принципе те, кто попадал в концлагеря, тоже больше не воевали и жили в относительной безопасности.
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19.01.2021 15:45 Ответить
Принаймні не бомбили))
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19.01.2021 16:38 Ответить
Не совсем так, кстати. Бомбили, но уже союзники.
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20.01.2021 02:00 Ответить
Але ж несистемно, неприцільно.
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20.01.2021 02:11 Ответить
Да тогда союзники особо и не целились. Просто накрывали огромные площади ковровым бомбометанием примерно вот здесь.

А немцы в концлагерях много чего производили. Поэтому по сути это были предприятия военного значения.
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20.01.2021 02:26 Ответить
 
 