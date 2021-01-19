Глава ОБСЕ Линде о перемирии на Донбассе: повседневная жизнь мирного населения стала более безопасной

Глава ОБСЕ Анн Линде считает, что уменьшение нарушений режима прекращения огня на Донбассе позволило сделать жизни мирного населения более безопасными.

Об этом Линде заявила во время брифинга в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, урегулирование конфликта на Донбассе остается приоритетом для ОБСЕ.

"Я поздравляю уменьшение количества нарушения огня, которое мы наблюдаем с 27 июля этого года. Благодаря этому повседневная жизнь мирного населения стала более безопасной. Украина заслуживает за это большую благодарность", - заявила Линде.

При этом она выразила соболезнования в связи с гибелью днями украинского военного.

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