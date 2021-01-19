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Тупицкий: "Это захват Конституционного Суда. Охрана документов не предъявляет и ссылается на указ неизвестного лица". ВИДЕО

Глава Конституционного Суда Александр Тупицкий планирует обратиться к правоохранительным органам с заявлением о препятствовании деятельности учреждения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, Тупицкий назвал действия "пока что неизвестных лиц" захватом Конституционного Суда, а также рассказал, что охрана не пускавшая его в здание КСУ, не предъявляла никаких документов и только ссылалась на "указ неизвестного лица".

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Напомним, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.

5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.

6 января стало известно, что глава КС Александр Тупицкий отдыхает на королевской вилле в Дубае. Медиа выяснили, что суточная аренда виллы в отеле Kempinski Palm Jumeirah - 300 тысяч гривен. 12 января пресс-служба Суда сообщила, что отдых Тупицкого в ОАЭ стоит 242,1 тыс. грн, его зарплата за декабрь полностью покрывает эту сумму.

Автор: 

КС (2248) Тупицкий (233)


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Топ комментарии
+53
**** жирная, тебя кремировать заживо и таких как ты, нужно
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19.01.2021 13:16
+53
Основна загроза безпеці України це так званий перзидент Зеленський

До сих пір не можу повірити що безхарактерний клоун став президентом Украиїни.... України яка в стані війни з РФ((((((
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19.01.2021 13:22
+40
Тупицький: "Це захоплення Конституційного Суду. Охорона документів не пред'являє і посилається на указ невідомої особи" - Цензор.НЕТ 1226
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19.01.2021 14:13
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Думаю этот Тупицкий 100% сядет, всё идёт именно к этому.
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20.01.2021 01:29 Ответить
Никто не сел и он не сядет. Все делается только чтобы помешать КСУ объявить о неконституционности земельного закона в имеющейся формулировке. И в конце концов для замены судей на "юристов" Коломойского.
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20.01.2021 08:00 Ответить
Якщо Тупицький з цім свавіллям не зможе впоратись, то всі його юридичні освіти, досвід та знання геть нічого не варті! Величезну зарплатню Голови Конституційного суду України він отримував не відповідаючи посадовим вимогам і мусить її всю повернути до державного бюджету.
Якщо він зможе зупинити беззаконня, то це ще цікавіше і напевно корисніше для правової системи України.

З великою зацікавленістю чекаю розвитку цієї ситуації
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20.01.2021 01:55 Ответить
И на шо намек ? в наказлабадii попкорн не продается?...ХМЫ...
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20.01.2021 07:42 Ответить
охрана не пускавшая его в здание КСУ, не предъявляла никаких документов и только ссылалась на "указ неизвестного лица"-то ли фивалетово-зеленого
то ли зелено-голубого..
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20.01.2021 07:11 Ответить
там все проще - тупому ссылка от более тупого.
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20.01.2021 07:40 Ответить
Теперь становится ясным, почему Тимошенко объявила что она против земельной "реформы" и подала заявление в КС. Так как она заранее знала от Бени, что КС развалят до решения КС по этому вопросу. И наверняка была договоренность с Беней, так как "реформа" проходила и без ее голосов. Многоходовые комбинации. Но зато теперь она будет набирать голоса из тех кто против этой "реформы".
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20.01.2021 08:09 Ответить
Аферу с землёй надо было останавливать Тупицкому раньше. А то не прошло и 2 года и КС вспомнил.
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20.01.2021 08:34 Ответить
Нічого, Байден прийде- порядок наведе...
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20.01.2021 09:14 Ответить
Ніх..сє, невідома особа з бандитської зовнішності намагається проникнути в будинок КСУ ще й не знає хто президент в Україні. Не здивуюся, якщо він ніс вибухівку. Чому зразу не посадили в СІЗО до зясування всіх обставин?
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20.01.2021 10:50 Ответить
Кому в Украине этот суд нужен ? Наверно токо судьям КС .Будет этот суд- не будет- разници нету...Я б его распустил.Тратим токо наши налоги на содержания ненужного суда....
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20.01.2021 11:53 Ответить
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