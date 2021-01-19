Тупицкий: "Это захват Конституционного Суда. Охрана документов не предъявляет и ссылается на указ неизвестного лица". ВИДЕО

Глава Конституционного Суда Александр Тупицкий планирует обратиться к правоохранительным органам с заявлением о препятствовании деятельности учреждения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, Тупицкий назвал действия "пока что неизвестных лиц" захватом Конституционного Суда, а также рассказал, что охрана не пускавшая его в здание КСУ, не предъявляла никаких документов и только ссылалась на "указ неизвестного лица".

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Напомним, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.

5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.

6 января стало известно, что глава КС Александр Тупицкий отдыхает на королевской вилле в Дубае. Медиа выяснили, что суточная аренда виллы в отеле Kempinski Palm Jumeirah - 300 тысяч гривен. 12 января пресс-служба Суда сообщила, что отдых Тупицкого в ОАЭ стоит 242,1 тыс. грн, его зарплата за декабрь полностью покрывает эту сумму.